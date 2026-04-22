38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кёнигсберг — бывшая столица Тевтонского ордена. Когда-то здесь возводили свои замки рыцари. Приглашаю увидеть наследие раннегерманской готики, аналогов которой в России нет. И расследовать историю расцвета и упадка Тевтонского государства. Мы поговорим о рыцарских временах и прогуляемся по городкам, которые сохраняют европейское очарование.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от 14 085 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

Если вас, как и меня, манят прекрасные пейзажи, интересная архитектура и история былых времён, — в путь!

Мы проедем по трём историческим областям Восточной Пруссии : Самбии, Натангии и Надровии

: Самбии, Натангии и Надровии Постоим в священной роще Ромове , где проводились обряды жертвоприношений

, где проводились обряды жертвоприношений Увидим семь орденских замков : Вальдау, Тапиау, Таплакен, Норкиттен, Инстербург, Георгенбург и Заалау

: Вальдау, Тапиау, Таплакен, Норкиттен, Инстербург, Георгенбург и Заалау Проедем мимо мест сражений и многочисленных войн

и многочисленных войн Окажемся в Гвардейске и Черняховске , которые выглядят как немецкие города столетней давности — здесь легко представить себя бюргером начала прошлого века

, которые выглядят как немецкие города столетней давности — здесь легко представить себя бюргером начала прошлого века В качестве эпилога — лаконично строгая башня Бисмарка и остатки крепости Заалау

А ещё вы узнаете, чем отличается настоящее пиво от нынешнего хмельного напитка. Подсказка — тем же, чем суровый тевтонец — от изнеженного хипстера.

Нам предстоит историческое приключение, главными героями которого будут:

пруссы-язычники, которые когда-то поселились на этой земле

Пётр I — прибыл сюда с Великим посольством

русские военные, которые участвовали здесь в сражениях Семилетней войны, Наполеоновской кампании, Первой и Второй мировых войнах

братья-монахи — они насаждали христианство огнём и мечом

крестоносцы, Барклай-де-Толли и Наполеон, короли, полководцы, художники, поэты, разведчики и даже лошади тракененской породы

Как примерно будет проходить поездка:

Дорога из Калининграда до кирхи Арнау — 1 час

Музей Вальдау —1 час

Прогулка по Гвардейску — 1 час

Замок Тапиау — 1 час

Путь до Черняховска + обед — 1 час

Прогулка по Черняховску — 1 час

Замки Инстербург и Георгенбург — 1 час

Обратный путь — 1 час

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

Не забудьте про удобную обувь, а то придётся покупать новые лабутены:)

Дополнительные расходы