38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кёнигсберг — бывшая столица Тевтонского ордена. Когда-то здесь возводили свои замки рыцари. Приглашаю увидеть наследие раннегерманской готики, аналогов которой в России нет. И расследовать историю расцвета и упадка Тевтонского государства.
Мы поговорим о рыцарских временах и прогуляемся по городкам, которые сохраняют европейское очарование.
Мы поговорим о рыцарских временах и прогуляемся по городкам, которые сохраняют европейское очарование.
Описание экскурсии
Если вас, как и меня, манят прекрасные пейзажи, интересная архитектура и история былых времён, — в путь!
- Мы проедем по трём историческим областям Восточной Пруссии: Самбии, Натангии и Надровии
- Постоим в священной роще Ромове, где проводились обряды жертвоприношений
- Увидим семь орденских замков: Вальдау, Тапиау, Таплакен, Норкиттен, Инстербург, Георгенбург и Заалау
- Проедем мимо мест сражений и многочисленных войн
- Окажемся в Гвардейске и Черняховске, которые выглядят как немецкие города столетней давности — здесь легко представить себя бюргером начала прошлого века
- В качестве эпилога — лаконично строгая башня Бисмарка и остатки крепости Заалау
А ещё вы узнаете, чем отличается настоящее пиво от нынешнего хмельного напитка. Подсказка — тем же, чем суровый тевтонец — от изнеженного хипстера.
Нам предстоит историческое приключение, главными героями которого будут:
- пруссы-язычники, которые когда-то поселились на этой земле
- Пётр I — прибыл сюда с Великим посольством
- русские военные, которые участвовали здесь в сражениях Семилетней войны, Наполеоновской кампании, Первой и Второй мировых войнах
- братья-монахи — они насаждали христианство огнём и мечом
- крестоносцы, Барклай-де-Толли и Наполеон, короли, полководцы, художники, поэты, разведчики и даже лошади тракененской породы
Как примерно будет проходить поездка:
- Дорога из Калининграда до кирхи Арнау — 1 час
- Музей Вальдау —1 час
- Прогулка по Гвардейску — 1 час
- Замок Тапиау — 1 час
- Путь до Черняховска + обед — 1 час
- Прогулка по Черняховску — 1 час
- Замки Инстербург и Георгенбург — 1 час
- Обратный путь — 1 час
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Не забудьте про удобную обувь, а то придётся покупать новые лабутены:)
Дополнительные расходы
- входные билеты в замок Вальдау (взрослый — 200 ₽, пенсионный — 150 ₽, детский — 100 ₽)
- экскурсия по замку Тапиау — 800 ₽, льготникам — 600 ₽
- самостоятельное посещение замка Инстербург — 100 ₽ за чел., с экскурсией — 300 ₽ за чел.
- обед в кафе — около 500 ₽ за чел., по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6352 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 161 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, Сергей приятный рассказчик, подача информации соответствует ожиданиям, очень интересно было слушать, программа поездки насыщенная. Замки Вальдау и Тапиау - интересные экскурсии, обязательно посетите. Обед в придорожном кафе почти, как приключение), единственное, немножко хотелось бы больше времени для более детального осмотра Черняховска. Но, общее впечатление, однозначно, на 5+. Мы очень благодарны Сергею.
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Елена! Приезжайте ещё.
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М
Сергей рассказывает интересно,доступно. Спокойно отвечал на возникающие вопросы,во время поездки было здорово проезжать мимо мест прежних сражений,которые описывались экскурсоводом. Сергей много знает про,такое ощущение,все битвы и события по калининградской области))никакая погода не помешала прогулке по городу
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Д
отличный рассказчик. с юмором. рассказал даже больше чем заявлено в программе,потому что проехать,например,мимо ГроссЕгерсдорфа и не рассказать про 7летнюю войну ограничившись только тевтонами -невозможно.
так же как и про Великую Отечественную.
самое
так же как и про Великую Отечественную.
самое
+2
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А
Увлекательная экскурсия по историческим местам.
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Сергей коммуникабелен и компетентен. Интересный рассказчик. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую всем.
+2
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Какие у вам возникают ассоциации, когда вам предлагают экскурсию по замкам? Наверняка, вы предоставляете Версаль, Нойшванштайн или хотя бы Петергоф… но - нет, калининградские замки - это не тот формат.
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