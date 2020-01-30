38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Моя задача — погрузить вас в иной мир, где возникают пред очами прекрасные пейзажи, интересная архитектура и история былых времен. Маршрут максимально охватывает все вехи развития нашей земли — от языческих времен до современной Калининградской области. Мы проедем по трем историческим областям Восточной Пруссии: Самбии, Натангии и Надровии.

Постоим в священной роще Ромове, где проводились обряды жертвоприношений.

Увидим воочию семь орденских замков, по некоторым даже погуляем.

Проедем мимо мест сражений многочисленных войн.

Словно на машине времени, окажемся в Гвардейске и Черняховске, которые выглядят как немецкие города столетней давности, и вы легко почувствуете себя бюргером начала прошлого века.

В качестве эпилога — лаконично строгая башня Бисмарка и остатки крепости Заалау, где вы узнаете, чем отличается настоящее пиво от нынешнего хмельного напитка. Так же, как суровый тевтонец от изнеженного хипстера.

Когда-то на нашей земле были поселения пруссов-язычников, потом сюда пришли крестоносцы. С Великим Посольством побывал Петр Первый, русские неоднократно участвовали здесь в сражениях Семилетней войны, Наполеоновской кампании, Первой и Второй мировых войнах. Братья-монахи, насаждающие христианство огнем и мечом, древние легенды, Барклай-де-Толли и Наполеон, короли, полководцы, художники, поэты, разведчики и даже лошади тракененской породы… Обо всем этом я расскажу во время нашего путешествия.

В результате вы проживете настоящее приключение: откроете яркое прошлое Калининградской области, прикоснетесь к уникальному наследию Тевтонского ордена и насладитесь аутентичной атмосферой старинных немецких городков.