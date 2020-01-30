38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре

Сергей
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Сергей – ваш гид
Ведь Калининград-Кенигсберг — бывшая столица Тевтонского ордена.

Когда-то здесь возводили свои замки рыцари.

Эта экскурсия — возможность увидеть наследие раннегерманской готики, аналогов которой в России нет, и узнать историю расцвета и упадка Тевтонского государства.

В моей компании вы прикоснетесь к стенам из полевых камней, вспомните о рыцарских временах и прогуляетесь по городкам, сохранившим европейское очарование.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии38 отзывов
4.89
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Рыцарские замки Восточной Пруссии

Что вас ожидает

Моя задача — погрузить вас в иной мир, где возникают пред очами прекрасные пейзажи, интересная архитектура и история былых времен. Маршрут максимально охватывает все вехи развития нашей земли — от языческих времен до современной Калининградской области. Мы проедем по трем историческим областям Восточной Пруссии: Самбии, Натангии и Надровии.

  • Постоим в священной роще Ромове, где проводились обряды жертвоприношений.
  • Увидим воочию семь орденских замков, по некоторым даже погуляем.
  • Проедем мимо мест сражений многочисленных войн.
  • Словно на машине времени, окажемся в Гвардейске и Черняховске, которые выглядят как немецкие города столетней давности, и вы легко почувствуете себя бюргером начала прошлого века.
  • В качестве эпилога — лаконично строгая башня Бисмарка и остатки крепости Заалау, где вы узнаете, чем отличается настоящее пиво от нынешнего хмельного напитка. Так же, как суровый тевтонец от изнеженного хипстера.

Когда-то на нашей земле были поселения пруссов-язычников, потом сюда пришли крестоносцы. С Великим Посольством побывал Петр Первый, русские неоднократно участвовали здесь в сражениях Семилетней войны, Наполеоновской кампании, Первой и Второй мировых войнах. Братья-монахи, насаждающие христианство огнем и мечом, древние легенды, Барклай-де-Толли и Наполеон, короли, полководцы, художники, поэты, разведчики и даже лошади тракененской породы… Обо всем этом я расскажу во время нашего путешествия.

В результате вы проживете настоящее приключение: откроете яркое прошлое Калининградской области, прикоснетесь к уникальному наследию Тевтонского ордена и насладитесь аутентичной атмосферой старинных немецких городков.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы
  • Дополнительные расходы: посещение замка Инстербург — 150 руб./чел.; замка Вальдау — 100 руб./чел., детям — 50 руб., экскурсионное обслуживание — 300 руб.; обед в кафе; не забудьте взять удобную обувь, а то придется покупать новые лабутены.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Рыцарские замки Восточной Пруссии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Экскурсию заказала, как подарок племяннику. Они были с подругой. Хотелось что то необычное, не просто обзорную по Калининграду. Им очень понравилось! Спасибо гиду.
14 января 2020
Экскурсия понравилась, но оставила несколько грустное впечатление: жаль, что все разрушено и не всегда в результате военных действий, а людьми. Есть энтузиасты, которые поддерживают то, что ещё можно сохранить и восстановить, спасибо им за это. Спасибо Сергею за подробный рассказ, проведенное с пользой время, узнали много интересного.
13 января 2020
Экскурсия понравилась. Впечатление немного испортила погода, которая решила испытать нас на прочность, в результате чего некоторые объекты уже смотрели из окна машины.
Сергей хороший и внимательный экскурсовод. Как рекомендация на будущее, что бы мне было бы интересно, так это фотоматериалы или иные картинки того, как замки выглядели во времена расцвета. Да, на некоторых объектах есть макеты замка, но ты это видишь уже по факту приезда туда, а хорошо бы разжечь интерес.
В связи с тем, что экскурсия строилась по логике удаления замков от ближайших к Калининграду до наиболее удаленных приходилось немного прыгать во времени, что несколько затрудняло восприятие.
А в целом большое спасибо! Было познавательно и необычно! ))
Виталий
13 января 2020
Замечательная экскурсия. Было интересно, легкая подача информации. Время пролетело незаметно.
27 декабря 2019
Очень насыщенная программа экскурсии, вся поездка сопровождается рассказом Сергея, вводящим в исторические обстоятельства той далёкой эпохи. Экскурсии в музеях проводятся людьми, чрезвычайно увлечёнными своим делом, умеющими о каждом экспонате поведать в захватывающей и почти театральной форме.
Особая благодарность Сергею за терпение, так как мы довольно дотошные экскурсанты, осматривая замки, мы основательно вышли за отведённые временные рамки, но, тем не менее, Сергей не упустил ни одного из обещанных мест. И даже туман, случившийся именно в этот день, только добавил остроты впечатлениям!
7 декабря 2019
Офигенное впечатление от экскурсии, Сергей отличный рассказчик и замечательно подготовлен по материалу. Если бы знал о нем до этой экскурсии то обязательно бы взял еще. Рекомендую.
24 ноября 2019
19 ноября побывали с мужем на экскурсии "Рыцарские замки Восточной Пруссии". Это нечто фантастическое! Хотя сами увлекаемся историей, а для мужа Калининград - второй родной город, узнали очень много нового. Приятно, что экскурсию можно заказать на двоих человек - никого лишнего, кто мог бы отвлекать и мешать. Насыщенная программа, широкая география поездки, замечательный гид - всё на высшем уровне. Уже посоветовали многим друзьям проехать по нашим следам. Большое спасибо!
18 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Сергей отлично владеет материалом, хорошо рассказывает, отвечает на вопросы да и просто приятный и воспитанный человек. Спасибо ему. Всем рекомендую.
3 ноября 2019
Очень понравилось. Экскурсия прошла в дружной приятной обстановке. Даже дождь не омрачил наших впечатлений. Конечно большинство замков это одни руины, останки кирпичных стен, но приятно получить историческую информацию об этих местах. Особое душевное впечатление оставляют виды за окном:ландшафт, природа.... вызвали свои незабываемые впечатления.
14 октября 2019
Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Сергей - великолепный, эрудированный рассказчик. Рекомендую!
Ещё 28 отзывов

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