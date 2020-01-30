38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Моя задача — погрузить вас в иной мир, где возникают пред очами прекрасные пейзажи, интересная архитектура и история былых времен. Маршрут максимально охватывает все вехи развития нашей земли — от языческих времен до современной Калининградской области. Мы проедем по трем историческим областям Восточной Пруссии: Самбии, Натангии и Надровии.
Когда-то на нашей земле были поселения пруссов-язычников, потом сюда пришли крестоносцы. С Великим Посольством побывал Петр Первый, русские неоднократно участвовали здесь в сражениях Семилетней войны, Наполеоновской кампании, Первой и Второй мировых войнах. Братья-монахи, насаждающие христианство огнем и мечом, древние легенды, Барклай-де-Толли и Наполеон, короли, полководцы, художники, поэты, разведчики и даже лошади тракененской породы… Обо всем этом я расскажу во время нашего путешествия.
В результате вы проживете настоящее приключение: откроете яркое прошлое Калининградской области, прикоснетесь к уникальному наследию Тевтонского ордена и насладитесь аутентичной атмосферой старинных немецких городков.