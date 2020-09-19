6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старинный Гвардейск

Какое название носил город 🏙️ прежде? Сколько императоров бывало в Гвардейске? Мы прогуляемся по средневековому городку и оценим классическую немецкую архитектуру: увидим Ратушу на Рыночной площади и лютеранскую кирху 1502 года, отыщем рыцарскую символику на фасаде школы и домик немецкого художника-экспрессиониста. А после отправимся к замку Тевтонского ордена — музею под открытым небом. В XIV веке здесь останавливался будущий король Англии, в XVI — жил Николай Коперник, а в 70-е годы XIX замок 🏰 стал тюрьмой. Я расскажу о флигелях комплекса, построенных в XIV веке, и чудом сохранившихся уникальных фресках.

Провинциальный Черняховск

Знаете ли вы, где появилась первая в Германии троллейбусная линия? В Черняховске! А точнее — в «Инстербурге». Слушая истории 📖 о знаменитых людях, чья судьба связана с городом, вы полюбуетесь великолепной неоготической кирхой и мельницей 1336 года у живописного пруда. Мы осмотрим отреставрированный замок Инстербург и крепость Георгенбург со старинным конезаводом, где до сих пор разводят знаменитую прусскую породу Тракененских жеребцов.

Рыцарский путь

Проезжая по старому Рыцарскому пути, мы поговорим о разделе Надровии, борьбе тевтонского ордена с прусскими язычниками и послевоенной истории Калининградской области. В завершение вы увидите заброшенный руинированный замок Залаау и посетите музей 🖼 Вальдавского замка с богатой этнографической коллекцией.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне с кондиционером

Я заберу вас из любой точки города Калининград и отвезу обратно после экскурсии 🧭 (это включено в стоимость). Если вы находитесь за городом, то трансфер будет стоить 800 рублей с группы.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет