6 отзывов оставили туристы

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«Территория Надровии»: рыцарские замки

Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области

5
6 отзывов
Андрей
Андрей – представитель из Калининграда
Путешествие на восток области приоткроет портал в прошлое.

Какие тайны хранят «Инстербург» и «Топиау», незнакомые российскому уху? Вы раскроете секреты старинных городов, рассмотрите древние кирхи, средневековые тевтонские замки 🏰 и встретите изящных Тракененских жеребцов Георгенбургского конезавода.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 99608 964 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки

Что вас ожидает

Старинный Гвардейск
Какое название носил город 🏙️ прежде? Сколько императоров бывало в Гвардейске? Мы прогуляемся по средневековому городку и оценим классическую немецкую архитектуру: увидим Ратушу на Рыночной площади и лютеранскую кирху 1502 года, отыщем рыцарскую символику на фасаде школы и домик немецкого художника-экспрессиониста. А после отправимся к замку Тевтонского ордена — музею под открытым небом. В XIV веке здесь останавливался будущий король Англии, в XVI — жил Николай Коперник, а в 70-е годы XIX замок 🏰 стал тюрьмой. Я расскажу о флигелях комплекса, построенных в XIV веке, и чудом сохранившихся уникальных фресках.

Провинциальный Черняховск
Знаете ли вы, где появилась первая в Германии троллейбусная линия? В Черняховске! А точнее — в «Инстербурге». Слушая истории 📖 о знаменитых людях, чья судьба связана с городом, вы полюбуетесь великолепной неоготической кирхой и мельницей 1336 года у живописного пруда. Мы осмотрим отреставрированный замок Инстербург и крепость Георгенбург со старинным конезаводом, где до сих пор разводят знаменитую прусскую породу Тракененских жеребцов.

Рыцарский путь
Проезжая по старому Рыцарскому пути, мы поговорим о разделе Надровии, борьбе тевтонского ордена с прусскими язычниками и послевоенной истории Калининградской области. В завершение вы увидите заброшенный руинированный замок Залаау и посетите музей 🖼 Вальдавского замка с богатой этнографической коллекцией.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне с кондиционером
  • Я заберу вас из любой точки города Калининград и отвезу обратно после экскурсии 🧭 (это включено в стоимость). Если вы находитесь за городом, то трансфер будет стоить 800 рублей с группы.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Калининграда и обратно включен
  • Поездка рассчитана на 6-7 часов, поэтому возможен обед в кафе по желанию за свой счет
  • Билеты в музеи оплачиваются дополнительно:
    — Музей «Вальдавский замок» — 100 руб. /взросл., 50 руб. /детск.
    — Музей замка Инстербург — 200 руб. /чел.
  • При желании можно заказать экскурсию ⛳ по Георгенбургскому конезаводу с катанием на лошадях (стоимость уточняйте у гида)
Начало и место завершения
🚩 в удобном вам месте в Калининграде
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки
«Территория Надровии»: рыцарские замки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я организую увлекательные туры по историческим местам Восточной Пруссии. Я обучил еще 4 гидов и дружной командой мы проводим увлекательные экскурсии. Вы посетите уникальные, недоступные для групповых туров места, услышите интересные истории и получите незабываемые впечатления.
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6 отзывов оставили туристы

19 сентября 2020
Очень интересно, небанально, с хорошей подачей информации. Андрей - специалист своего дела и знаток этого региона. Ни на минуту не заскучали! Очень советую посетить экскурсии этого гида- ни на минуту не пожалеете!!!
10 сентября 2020
Побывали на замечательной экскурсии. Осмотрели замки, жалко, что некоторые из них разрушены. По одному замку сам Андрей нам провел сам экскурсию, сложилось такое впечатление, что нет тем по Калининграду и окрестностям, которых он не знает. Заезжали на конезавод, очень понравилось. Спасибо Андрею за прекрасно проведенный день
1 сентября 2020
Андрей, пожалуйста, не меняйтесь! Ездили с Андреем по замкам - получили неисгладимое удовольствие. Прекрасное знание истории края, талант рассказчика, любовь к родной земле, интелегентность, увлеченность - все это сделает день, проведенный с Андреем, просто незабываемым. Старинные кирхи, величественные замки, такой живописный Черняховск - все это от души подарил нам Андрей. Если в вас живет дух авантюризма, любовь к старым камням и старинным легендам - бронируйте эту экскурсию и не ищите альтернативу. Это лучшая на свете вещь, которую вы можете купить за восемь с половиной тысяч рублей. Правда-правда.
30 августа 2020
Огромное спасибо Андрею за интересную и содержательную экскурсию. Продуманный маршрут, много интересной информации о местах, которые мы посетили и в целом о истории края. Конечно, замки сохранились не везде хорошо, но получить удовольствие от путешествия нам это не помешало. :) Отдельное спасибо за посещение форта №11. И от дочки большое спасибо за подаренный янтарь. :)
30 августа 2020
Спасибо Андрею за увлекательную поездку! Экскурсия понравилась. Рекомендуем
15 августа 2020
Экскурсия восхитительная ! Андрей, очень эрудированный, интересно рассказывает, увлечён историей региона, в экскурсию он вкладывает всю душу. Ни минуты нам не было скучно.

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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