1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Осмотрите коллекцию средневекового оружия, посетите музей инквизиции и увидите предметы быта того времени»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«познакомимся с территорией музея Мирового океана»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
«А также посетите расположенный внутри музей Марципана»
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
«В музее этой сладости в Бранденбургских воротах вы узнаете о её истории и особенностях производства, а также осмотрите сами двойные ворота изнутри»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
Начало: В Калининграде
«А также: котофейню, кошачий светофор, кошачью карусель, памятник зеленоградским котам и даже музей кошек Мурариум»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«А после отправимся к замку Тевтонского ордена — музею под открытым небом»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
«Выясните, как один вид сладости удостоился целого музея»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
«Посмотрим на Литовский вал, Королевские, Бранденбургские и Росгартенские ворота, а также башню Дона, где сейчас расположился музей янтаря»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Наши первые остановки — в городе Зеленоградск, около лютеранской кирхи 1896 года и старинной водонапорной башни (сейчас это забавный музей кошек «Мурариум»)»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«Музей русских суеверий и сказочные герои»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«Мы обойдем цитадель Пиллау, увидим базы ВМФ, заглянем при желании в уютный музей Балтийского флота и дойдем до водонапорной башни пехотных казарм»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
«А в башне Дона, где расположился Музей янтаря, вы узнаете о главном сокровище города и сможете купить янтарные украшения в музейных лавочках»
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Отыщете место, где стоял дом писателя, и заглянете в историко-художественный музей, в котором хранятся удивительные экспонаты 19 века»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«А по внушительному эстакадному мосту попадете на Ленинский проспект и доедете до массивного здания Южного вокзала и знаменитых Бранденбургских ворот, где сможете посетить музей Марципана»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
«Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей»
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Приятным «сладким» дополнением нашей экскурсии станет посещение музея Марципана, расположенного в историческом здании — прямо в Бранденбургских воротах»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Вы посетите арт-музей кошек Мурариум, отыщете самое высокое здание города и виллы знаменитых людей, увидите сквер королевы Луизы и здание Курхауса»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«В кирхе святой Барбары вы увидите фрагмент средневековой фрески апостола Павла, а в интерактивном музее холодного оружия подержите в руках настоящий меч и бердыш»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
«Сегодня замок переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Музей Куршской косы — вы услышите историю планерной школы и раскроете секрет формирования авандюны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
«Погрузимся в историю Кранца у бывшей Кирхи Святого Адальберта и, если захотите, посетим кошачий музей Мурариум»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«По желанию поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и заглянем в местные уютные музеи»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
«При посещении музеев дополнительно оплачиваются билеты (по желанию и согласованию: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Королевские и Фридрихсбургские ворота, Музей изобразительных искусств)»
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Среди них: музей кошек «Мурариум», Водонапорная башня, бювет «Королева Луиза», Пограничный столб, сквер королевы Луизы и домик Ангелов»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Коллекции Музея мирового океана»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
«Мы остановимся у Бранденбургских ворот, чтобы попробовать знаменитое кенигсбергское лакомство в Музее марципана»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы посетите дом-музей Германа Брахерта, выдающегося немецкого скульптора 20 века»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
«Сейчас в этом подземном сооружении, где немецкий генерал подписал акт о капитуляции, находится музей, посвященный штурму города»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Янтарное солнце Калининграда
Попробовать себя в роли кузнеца, выведать секрет долголетия и узнать все о Балтийском янтаре
Начало: Альтернативный музей янтаря в Куликово
«Из Калининграда можно добраться до музея на электричке, автобусе №596 или такси»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
«Вы посетите уникальный музей при Калининградском янтарном комбинате — «Янтарная палата»»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«А в Бранденбургских воротах посетите прекрасный Музей марципана, где я расскажу о традиционной сладости края»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
«Я посоветую, какой музей посетить и какие аутентичные места обязательно нужно увидеть»
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
«Пройдём мимо торгового порта, посмотрим на виллы и Музей Марципана»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Вы откроете для себя кенигсбергские деликатесы: в музее Бранденбургских ворот попробуете нежнейший марципан, на старинной пивоварне оцените 7 сортов пенного, у замка Шаакен продегустируете крафтовые сыры и шоколад»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
«Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана»
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
«Отправиться к Южному вокзалу, проехать мимо знаменитых ворот и по желанию зайти в музей марципана»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«Визит-центр «Музейный комплекс»»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«В музее-квартире без ограждений, витрин и вахтеров гостеприимные хозяева угостят вас рассказами о старых традициях и чаем с оригинальной выпечкой»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
«Вы увидите военные корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей балтийского флота»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Билеты в Музей янтаря и инквизиции 350 р»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Елене за профессионализм, владение обширными историческими знаниями и очень интересную подачу материала. Экскурсия для взрослых туристов! Спасибо!!! Один восторг!
- ТТатьяна6 июня 2024Писать не мастер. Было интересно и очень позгавательно. Игорь хорошо разбирается в теме.
- ММария6 июня 2024Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
- ММария6 июня 2024Ездили с Виталием на Балтийскую косу и остались в полном восторге! Безупречно организованная, оригинальная и очень интересная программа с поездкой
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
- ААлександра6 июня 2024Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
- ННаталья5 июня 2024Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музеи»
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