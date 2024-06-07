Музеи и искусство Калининграда

Найдено 112 экскурсий в категории «Музеи» в Калининграде, цены от 300 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Осмотрите коллекцию средневекового оружия, посетите музей инквизиции и увидите предметы быта того времени»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«познакомимся с территорией музея Мирового океана»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
«А также посетите расположенный внутри музей Марципана»
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
«В музее этой сладости в Бранденбургских воротах вы узнаете о её истории и особенностях производства, а также осмотрите сами двойные ворота изнутри»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Все сокровища Балтики за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
Начало: В Калининграде
«А также: котофейню, кошачий светофор, кошачью карусель, памятник зеленоградским котам и даже музей кошек Мурариум»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«А после отправимся к замку Тевтонского ордена — музею под открытым небом»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650 за всё до 5 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
«Выясните, как один вид сладости удостоился целого музея»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
«Посмотрим на Литовский вал, Королевские, Бранденбургские и Росгартенские ворота, а также башню Дона, где сейчас расположился музей янтаря»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«Наши первые остановки — в городе Зеленоградск, около лютеранской кирхи 1896 года и старинной водонапорной башни (сейчас это забавный музей кошек «Мурариум»)»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
«Музей русских суеверий и сказочные герои»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
82 отзыва
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
«Мы обойдем цитадель Пиллау, увидим базы ВМФ, заглянем при желании в уютный музей Балтийского флота и дойдем до водонапорной башни пехотных казарм»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
«А в башне Дона, где расположился Музей янтаря, вы узнаете о главном сокровище города и сможете купить янтарные украшения в музейных лавочках»
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Отыщете место, где стоял дом писателя, и заглянете в историко-художественный музей, в котором хранятся удивительные экспонаты 19 века»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800 за всё до 11 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«А по внушительному эстакадному мосту попадете на Ленинский проспект и доедете до массивного здания Южного вокзала и знаменитых Бранденбургских ворот, где сможете посетить музей Марципана»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
«Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей»
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Приятным «сладким» дополнением нашей экскурсии станет посещение музея Марципана, расположенного в историческом здании — прямо в Бранденбургских воротах»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
91 отзыв
Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
«Вы посетите арт-музей кошек Мурариум, отыщете самое высокое здание города и виллы знаменитых людей, увидите сквер королевы Луизы и здание Курхауса»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«В кирхе святой Барбары вы увидите фрагмент средневековой фрески апостола Павла, а в интерактивном музее холодного оружия подержите в руках настоящий меч и бердыш»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
32 отзыва
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
«Сегодня замок переживает второе рождение: здесь вы найдете любопытный Музей инквизиции, осмотрите экспозицию осадных орудий, сможете сфотографироваться в доспехах, поразить мишень из арбалета и вознаградить себя глинтвейном»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Музей Куршской косы — вы услышите историю планерной школы и раскроете секрет формирования авандюны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
«Погрузимся в историю Кранца у бывшей Кирхи Святого Адальберта и, если захотите, посетим кошачий музей Мурариум»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«По желанию поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и заглянем в местные уютные музеи»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
«При посещении музеев дополнительно оплачиваются билеты (по желанию и согласованию: Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Королевские и Фридрихсбургские ворота, Музей изобразительных искусств)»
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Среди них: музей кошек «Мурариум», Водонапорная башня, бювет «Королева Луиза», Пограничный столб, сквер королевы Луизы и домик Ангелов»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Коллекции Музея мирового океана»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
«Мы остановимся у Бранденбургских ворот, чтобы попробовать знаменитое кенигсбергское лакомство в Музее марципана»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340 за всё до 4 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы посетите дом-музей Германа Брахерта, выдающегося немецкого скульптора 20 века»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
«Сейчас в этом подземном сооружении, где немецкий генерал подписал акт о капитуляции, находится музей, посвященный штурму города»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Янтарное солнце Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Янтарное солнце Калининграда
Попробовать себя в роли кузнеца, выведать секрет долголетия и узнать все о Балтийском янтаре
Начало: Альтернативный музей янтаря в Куликово
«Из Калининграда можно добраться до музея на электричке, автобусе №596 или такси»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 10 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
«Вы посетите уникальный музей при Калининградском янтарном комбинате — «Янтарная палата»»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«А в Бранденбургских воротах посетите прекрасный Музей марципана, где я расскажу о традиционной сладости края»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800 за всё до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
200 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«Кроме того, мы посетим расположенный на берегу моря «Форт Западный» и музей «Старый Люнет», раскрывающий историю этих мест»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800 за всё до 4 чел.
Вечерний Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
«Я посоветую, какой музей посетить и какие аутентичные места обязательно нужно увидеть»
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обворожительный Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
«Пройдём мимо торгового порта, посмотрим на виллы и Музей Марципана»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Вы откроете для себя кенигсбергские деликатесы: в музее Бранденбургских ворот попробуете нежнейший марципан, на старинной пивоварне оцените 7 сортов пенного, у замка Шаакен продегустируете крафтовые сыры и шоколад»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
«Мы погуляем по открытой набережной Петра Великого, которая является частью музея Мирового океана»
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700 за всё до 5 чел.
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
37 отзывов
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
«Отправиться к Южному вокзалу, проехать мимо знаменитых ворот и по желанию зайти в музей марципана»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«Визит-центр «Музейный комплекс»»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Семейная прогулка по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«В музее-квартире без ограждений, витрин и вахтеров гостеприимные хозяева угостят вас рассказами о старых традициях и чаем с оригинальной выпечкой»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
«Вы увидите военные корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей балтийского флота»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Билеты в Музей янтаря и инквизиции 350 р»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Елене за профессионализм, владение обширными историческими знаниями и очень интересную подачу материала. Экскурсия для взрослых туристов! Спасибо!!! Один восторг!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
    Писать не мастер. Было интересно и очень позгавательно. Игорь хорошо разбирается в теме.
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Старинные замки близ Калининграда
    Ездили с Дмитрием по замкам и получили большое удовольствие! Дмитрий прекрасный рассказчик, который не просто много знает (а это так!),
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    но и умеет интересно и нескучно донести эту информацию до таких не сильно подготовленных слушателей, какими были мы. Поездка очень разумно организована, без длинных переездов, с промежуточными остановками в красивых местах, перекусом на дегустациях сыров и местных наливок. Замки области это конечно не Нойшванштайн, а по большей части живописные развалины, что не делает их менее интересными и аутентичными. Поездку настоятельно рекомендуем, а Дмитрия как гида уж тем более.

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Балтийск и неизведанная Балтийская коса
    Ездили с Виталием на Балтийскую косу и остались в полном восторге! Безупречно организованная, оригинальная и очень интересная программа с поездкой
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    на катере, посещением необычных объектов времен второй мировой (аэродром Нойтиф - просто "бомба"!!!), прогулкой по красивейшей косе и очень приятному городу Балтийску. Наш гиб был исключительно внимателен, остроумен, эрудирован и по хорошему влюблен в свой край. На наш взгляд, Балтийская коса не менее обязательна к посещению, чем много более известная ее "соседка" коса Куршская. И если есть такая возможность, то настоятельно рекомендуем ехать туда именно с Виталием.

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
    Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
  • А
    Александра
    6 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
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    при этом ты чувствуешь потрясающую свободу и видишь город с обратной стороны) Неожиданно и восхитительно! Наши гиды были очень внимательны, объясняли доступно, интересно оформили экскурсию аудиовключениями - было и весело, и познавательно! Спасибо огромное и удачи!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музеи»

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