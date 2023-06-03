В Тридевятом царстве
Отправитесь в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря в поселке Янтарный, очаруетесь Зеленоградском, где посетите небольшое семейное производство Шаакендорф, прогуляетесь по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья – Светлогорску и, конечно, познакомитесь с самим Калининградом.
Древние города и рыцарские замки, интересные музеи и дивная природа Балтийского взморья никого не оставят равнодушными!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный день
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу с 14:00.
Свободный день.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсии в пос. Янтарный и г. Светлогорск
Экскурсия «Янтарный Берег», 8 часов.
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска – Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX – начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Обед за доп. плату.
Экскурсия «Калининград - город-крепость»
Экскурсия «Калининград – город-крепость», 4-5 часов.
09:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года.
Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.
Посещение трёхмерной панорамы "Кёнигсберг-45. Последний штурм" в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года.
Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» – главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.
А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III».
Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Экскурсия в г. Славск с посещением Свято-Елисаветинского женского монастыря
10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
10:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Маршрут: г. Славск.
Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8 часов.
Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит вас с канонами монастырской жизни, вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы, святые источники с оборудованными купелями.
В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.
Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем “Парк птиц”.
Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.
Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф»
Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф», 5-6 часов.
09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина.
Покупка сладких сувениров.
Свободный день. Экскурсии в Черняховск и Гусев за доп. плату
Свободный день.
*по желанию за доп. плату Экскурсия в Инстербург-Гумбиннен (Черняховск-Гусев), 8 часов, 2500 руб. /чел.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Прогулка по Черняховску: великолепное здание протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883 г. п. (ныне — православный храм Архангела Михаила), католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г., готический замок Инстербург XVI века, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; дом, в котором останавливался Наполеон.
Вы увидите виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной школы.
Также вы узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород.
Переезд в Гусев.
Обзорная экскурсия по городу познакомит гостей области с многовековой историей бывшего города Гумбиннен, ныне города Гусева.
Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую бронзовую фигуру лося нем. скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвященный крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху.
Посещение уникального интерактивного музея истории города, экспозиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и Второй Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области.
Обед за доп. плату.
Свободный день. Экскурсия по Калининграду за доп. плату
Свободный день.
*по желанию за доп. плату экскурсия по Калининграду, 5-5,5 часов, 1800 руб. /чел.
12:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
12:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Завершение программы
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
По желанию за доплату трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон» 3*
Завтраки оплачиваются на месте – 300 руб.
|17 000
|27 500
|16 500
Гостиница «Академическая» 3*
Завтраки оплачиваются на месте – 400 руб.
|18 500
|26 000
|18 000
Гостиница «Калининград» 3*
Завтраки оплачиваются на месте – 500 руб.
Стандарт 24 000
Студия 27 000
|36 000
|25 500
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтрак входит в стоимость тура.
28 000
41 900
25 000
Отель «Дона» 3*
Завтрак входит в стоимость тура.
|26 500
|41 000
|29 000
Отель «Мартон палас» 4*
Завтрак входит в стоимость тура.
|33 500
|44 000
|28 000
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиниц «Калининград» и «Турист», сбор в холле гостиниц. Туристы, проживающие в отеле «Робинзон», «Академическая», «Вилла Надежда», «Дона» — добираются самостоятельно на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист», ул. А. Невского 53. Гости, проживающие в гостинице «Мартон палас» добираются самостоятельно на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр. 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Отель «Дона» 3
Этот трехзвездочный отель располагает изысканным итальянским рестораном с летней террасой, а также предоставляет номера со звукоизоляцией и бесплатную охраняемую парковку. Отель находится напротив знаменитого Музея Янтаря.
Отель предоставляет современные номера и люксы с телевизором с плоским экраном, мини-баром и рабочим столом. В каждой ванной комнате есть фен и бесплатные туалетные принадлежности.
Ресторан Dolce Vita в отеле «Дона» предлагает гостям творчески приготовленные, фирменные блюда средиземноморской кухни и более 250 международных сортов вин. Летом гости могут насладиться трапезой на террасе во внутреннем дворе.
Отель «Мартон палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 7 ночей в выбранной гостинице
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Завтраки при проживании на Вилле Надежда, в Доне и Мартон паласе
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Завтраки на месте наличными в отеле Робинзон 200 руб., Академическая 400 руб., Калининград 500 руб.
- Обеды во время экскурсий
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Посещение карьера янтарного комбината (400 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом Робинзон
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(стандарт)
Двуспальные кровати,
+ диван (полулюкс)
Гостиница Академическая Раздельные кровати Одноместный номер
Раздельные кровати
Гостевой дом
Вилла Надежда
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка)
Отель Дона
Напротив Музея янтаря
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(стандарт)
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван
(люкс)
Гостиница Калининград
Центр города
Раздельные кровати
(студия)
Одноместный стандарт
Раздельные кровати, двуспальная кровать+ диван
(студия)
Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер бизнес)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиниц «Калининград» и «Турист», сбор в холле гостиниц.
Туристы, проживающие в отеле «Робинзон», «Академическая», «Вилла Надежда», «Дона» – добираются самостоятельно на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист», ул. А. Невского 53.
Гости, проживающие в гостинице «Мартон палас» добираются самостоятельно на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.