Зададим вопросы и узнаем всё о программе.

Идем на брифинг и знакомимся.

Соберёмся в чилауте и поделимся первыми эмоциями.

Во FridayCenter вернемся на ужин.

Увидим сразу два города — Кёнигсберг и Калининград.

Пообедаем, отдохнем и отправимся на прогулку.

Снимаем экип и возвращаемся во FridayCenter.

В перерывах укрощаем балансборд и тренируемся на батуте.

Брифинг и первые тренировки на воде.

Завтракаем и выезжаем на спот.

Тренировка, прогулка на электросамокатах по Зеленоградску

После завтрака выезжаем ловить волны.

Сегодня у нас два занятия на воде, работаем над балансом.

К обеду возвращаемся во FridayCenter.

Перекусив и немного отдохнув, выезжаем к морю, в Зеленоградск.

На электросамокатах прокатимся по променаду и старинным улочкам.

Насладимся красивой архитектурой и богатой историей города кошек.

Возвращаемся во FridayCenter, ужин.

Вечером разберём видео с тренировок в компании инструктора.

Узнаем ошибки и получим ценные рекомендации.