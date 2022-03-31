WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов

Вкатись в сезон и насладись отдыхом в Калининграде! Вейк-тур для любителей

5
1 отзыв
Вкатись в сезон и насладись отдыхом в Калининграде! Вейк-тур для любителей и профессионалов – обучение от лучших тренеров на топовом катере.

Прокачка новичков до продвинутого уровня и мощные тренировки для профессионалов в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
WAKE CAMP. Вейк-тур для любителей и профессионалов
Ближайшие даты:
23
мая

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • обучение вейксерфингу и вейкбордингу – научимся кататься правильно или отточим свое мастерство, тур включает 10 тренировок на реке с тренером-экспертом и топовым оборудованием, а всего 100 часов спорта и развлечений;
  • увлекательные путешествия – нас ждут 7 насыщенных дней в Калининграде, городе, в который невозможно не влюбиться, а особой фишкой станут экскурсии на электросамокатах;
  • новые знакомства – отдохнем в классной компании активных людей и найдем новых друзей;
  • видеосъемка – сделаем крутые фото и видео с анализом и разбором техники;
  • современный комфорт – отдельные номера в современном комплексе с бассейном, удобные трансферы на тренировки и экскурсии, новый катер Super Air Nautique G23.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство

Размещаемся во FridayCenter.

Идем на брифинг и знакомимся.

Поужинаем в компании турлидеров.

Зададим вопросы и узнаем всё о программе.

2 день
Тренировка, прогулка по Калининграду

Завтракаем и выезжаем на спот.

Брифинг и первые тренировки на воде.

В перерывах укрощаем балансборд и тренируемся на батуте.

Снимаем экип и возвращаемся во FridayCenter.

Пообедаем, отдохнем и отправимся на прогулку.

Увидим сразу два города — Кёнигсберг и Калининград.

Во FridayCenter вернемся на ужин.

Вечер — свободный.

Соберёмся в чилауте и поделимся первыми эмоциями.

3 день
Тренировка, прогулка на электросамокатах по Зеленоградску

После завтрака выезжаем ловить волны.

Сегодня у нас два занятия на воде, работаем над балансом.

К обеду возвращаемся во FridayCenter.

Перекусив и немного отдохнув, выезжаем к морю, в Зеленоградск.

На электросамокатах прокатимся по променаду и старинным улочкам.

Насладимся красивой архитектурой и богатой историей города кошек.

Возвращаемся во FridayCenter, ужин.

Вечером разберём видео с тренировок в компании инструктора.

Узнаем ошибки и получим ценные рекомендации.

4 день
Тренировка, прогулка по Светлогорску на электросамокатах

После завтрака нас ждет спот и тренировки.

Яркие впечатления и классные фотографии — обеспечены.

Закрепив навыки управления доской, возвращаемся во FridayCenter.

После обеда отправляемся еще одно увлекательное путешествие.

Выезжаем в Светлогорск кататься на электросамокатах.

Проедем по красивым местам и получим удовольствие от старинной архитектуры.

Кайфанём от морских панорам, живописных парков и уютных кафе.

Во FridayCenter вернемся к ужину.

Вечер — свободный.

Поиграем в настольные игры или расслабимся в бассейне.

5 день
Тренировка, прогулка по Янтарному

Завтракаем и отправляемся на спот.

Слушаем теорию, берем доски и практикуемся на воде.

Возвращаемся во FridayCenter на обед.

Отдохнув, выезжаем к морю, нас ждёт Янтарный.

Будем гулять по красивым паркам и длинным пляжам.

Пройдемся вдоль линии морского побережья среди высоких песчаных дюн.

Возвращаемся во FridayCenter, ужин.

Вечер — свободный.

Можно всем вместе пойти в сауну или посмотреть фильм.

6 день
Тренировка, заключительная вечеринка

Завтрак и ещё один день вейка.

Работаем над балансом и пробуем делать трюки.

Обедам и отдыхаем во FridayCenter.

Далее — свободное время до ужина.

Можно самостоятельно прогуляться по городу, посетить классные рестораны.

Купим сувениры или останемся отдыхать в комплексе.

Вечером устроим вечеринку во FridayCenter.

Поужинаем и поделимся эмоциями от кэмпа.

Сделаем фото на память и повеселимся.

7 день
Отъезд

Завтракаем и собираем чемоданы.

Выехать из номера можно в любое время в течение дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение wakesurf или wakeboard
  • 10 тренировок по 15 минут
  • Комплект снаряжения для тренировок
  • Инструкторы и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение
  • Трёхразовое питание
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Посещение бассейна
  • Посещение спортзала
  • Экскурсия по Калининграду, пешеходная
  • Экскурсия по Зеленоградску на электросамокате
  • Экскурсия по Светлогорску на электросамокате
  • Экскурсия по Янтарному, пешеходная
  • Переезды в рамках программы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Посещение сауны
  • Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Дождевик
  • Ветровка
  • Комплект футболок на 7 дней
  • Флисовая кофта
  • Спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм
  • Спортивные кроссовки
  • Тапочки для нахождения в комплексе проживания
  • Обувь для бассейна/душа (сланцы)
  • Купальные костюмы
  • Предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Личная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Возможно ли выбрать другие даты?

Под индивидуальный запрос рассматриваются группы от 10 человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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