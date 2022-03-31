Преимущества этого путешествия:
Размещаемся во FridayCenter.
Идем на брифинг и знакомимся.
Поужинаем в компании турлидеров.
Зададим вопросы и узнаем всё о программе.
Завтракаем и выезжаем на спот.
Брифинг и первые тренировки на воде.
В перерывах укрощаем балансборд и тренируемся на батуте.
Снимаем экип и возвращаемся во FridayCenter.
Пообедаем, отдохнем и отправимся на прогулку.
Увидим сразу два города — Кёнигсберг и Калининград.
Во FridayCenter вернемся на ужин.
Вечер — свободный.
Соберёмся в чилауте и поделимся первыми эмоциями.
После завтрака выезжаем ловить волны.
Сегодня у нас два занятия на воде, работаем над балансом.
К обеду возвращаемся во FridayCenter.
Перекусив и немного отдохнув, выезжаем к морю, в Зеленоградск.
На электросамокатах прокатимся по променаду и старинным улочкам.
Насладимся красивой архитектурой и богатой историей города кошек.
Возвращаемся во FridayCenter, ужин.
Вечером разберём видео с тренировок в компании инструктора.
Узнаем ошибки и получим ценные рекомендации.
После завтрака нас ждет спот и тренировки.
Яркие впечатления и классные фотографии — обеспечены.
Закрепив навыки управления доской, возвращаемся во FridayCenter.
После обеда отправляемся еще одно увлекательное путешествие.
Выезжаем в Светлогорск кататься на электросамокатах.
Проедем по красивым местам и получим удовольствие от старинной архитектуры.
Кайфанём от морских панорам, живописных парков и уютных кафе.
Во FridayCenter вернемся к ужину.
Вечер — свободный.
Поиграем в настольные игры или расслабимся в бассейне.
Завтракаем и отправляемся на спот.
Слушаем теорию, берем доски и практикуемся на воде.
Возвращаемся во FridayCenter на обед.
Отдохнув, выезжаем к морю, нас ждёт Янтарный.
Будем гулять по красивым паркам и длинным пляжам.
Пройдемся вдоль линии морского побережья среди высоких песчаных дюн.
Возвращаемся во FridayCenter, ужин.
Вечер — свободный.
Можно всем вместе пойти в сауну или посмотреть фильм.
Завтрак и ещё один день вейка.
Работаем над балансом и пробуем делать трюки.
Обедам и отдыхаем во FridayCenter.
Далее — свободное время до ужина.
Можно самостоятельно прогуляться по городу, посетить классные рестораны.
Купим сувениры или останемся отдыхать в комплексе.
Вечером устроим вечеринку во FridayCenter.
Поужинаем и поделимся эмоциями от кэмпа.
Сделаем фото на память и повеселимся.
Завтракаем и собираем чемоданы.
Выехать из номера можно в любое время в течение дня.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Под индивидуальный запрос рассматриваются группы от 10 человек.