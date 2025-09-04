Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в незабываемое приключение на каяках и сап-бордах по Синявинскому озеру в Янтарном.



Сергей Ваш гид в Калининграде Водная прогулка 19 отзывов Длитель­ность 4 часа На чём проводится На байдарках SUP-прогулки 3000 ₽ за человека

Описание водной прогулки Приглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на каяках и САП - бордах по Синявинскому озеру в Янтарном. Вас ждут живописные пейзажи, затопленный лес, свежий воздух, а также ныряние с масками для снорклинга. Опытные инструкторы помогут вам научиться управлять каяком или сапбордом и обеспечат безопасность во время прогулки. Важная информация: Возрастных ограничений нет. Прогулка подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки. С собой возьмите по бутылке воды, солнцезащитные очки, крем от загара, купальные принадлежности, полотенце и запасные вещи, так как брызги попадают на одежду. Форма одежды — спортивные штаны или шорты, футболка, сланцы, кепка. С собой на всякий случай захватите толстовку или ветровку.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Синявинское озеро

Затопленный лес Что включено Прокат необходимого инвентаря

Сопровождение инструктором

Ланч на маршруте

Фото на протяжении всего тура

Что не входит в цену Трансфер к месту старта Место начала и завершения? Пгт Янтарный, ул. Облепиховая, 2 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.

С собой возьмите по бутылке воды, солнцезащитные очки, крем от загара, купальные принадлежности, полотенце и запасные вещи, так как брызги попадают на одежду

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.