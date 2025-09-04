Приглашаем вас в незабываемое приключение на каяках и сап-бордах по Синявинскому озеру в Янтарном.
Опытные инструкторы помогут вам научиться управлять каяком или сап-бордом и обеспечат безопасность во время прогулки.
Описание водной прогулкиПриглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на каяках и САП - бордах по Синявинскому озеру в Янтарном. Вас ждут живописные пейзажи, затопленный лес, свежий воздух, а также ныряние с масками для снорклинга. Опытные инструкторы помогут вам научиться управлять каяком или сапбордом и обеспечат безопасность во время прогулки. Важная информация: Возрастных ограничений нет. Прогулка подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки. С собой возьмите по бутылке воды, солнцезащитные очки, крем от загара, купальные принадлежности, полотенце и запасные вещи, так как брызги попадают на одежду. Форма одежды — спортивные штаны или шорты, футболка, сланцы, кепка. С собой на всякий случай захватите толстовку или ветровку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Синявинское озеро
- Затопленный лес
Что включено
- Прокат необходимого инвентаря
- Сопровождение инструктором
- Ланч на маршруте
- Фото на протяжении всего тура
- Ныряние с масками для снорклинга
Что не входит в цену
- Трансфер к месту старта
Место начала и завершения?
Пгт Янтарный, ул. Облепиховая, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Возрастных ограничений нет. Прогулка подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки
- С собой возьмите по бутылке воды, солнцезащитные очки, крем от загара, купальные принадлежности, полотенце и запасные вещи, так как брызги попадают на одежду
- Форма одежды - спортивные штаны или шорты, футболка, сланцы, кепка. С собой на всякий случай захватите толстовку или ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Я
Ярославна
4 сен 2025
Первый наш сплав на сапе и каяке мы решили попробовать с инструктором, и нашли Сергея
Е
Екатерина
31 авг 2025
Прекрасный отдых организовал гид Сергей! Каждому уделил внимание, рассказал историю озера,показал красивые места, ещё и обедом накормил! Синявинское озеро -место, которое нужно увидеть с водной глади, для этого прекрасно подойдёт Сапборд или каяк.
Советую всем!
М
Мария
26 авг 2025
А
Анна
16 авг 2025
Н
Наталья
15 авг 2025
А
Андрей
13 авг 2025
Все отлично. Прекрасные инструктора, супер локация, с удовольсвием провели время.
Д
Дмитрий
12 авг 2025
Я получила заряд бодрости и хорошего настроения. Инструктор внимательный ко всем участникам сплава, рассказал о происхождении Синявского озера и его обитателях. Вода изумительно чистая, если повезёт с погодой, можно искупаться.
С
Сергей
10 авг 2025
Понравилось все
А
Александр
10 авг 2025
Л
Людмила
10 авг 2025
Очень живописное место, чистая вода и великолепный пляж 👍
А
Артём
2 авг 2025
А
Андрей
1 авг 2025
Отличная экскурсия по озеру, чистая прозрачная вода и красивая природа. Гид\инструктор молодец, за 5 минут поставил на сап, а так же многое знает об истории озера и города.
М
Мария
30 июл 2025
Первый раз на сапах, очень интересный опыт, отдельное спасибо Егору, всем понравилось, с вниманием и заботой.
А
Андрей
30 июл 2025
Красота озера невероятная. Экскурсия понравилась. Однозначно стоит своих денег.
С
Светлана
28 июл 2025
Входит в следующие категории Калининграда
