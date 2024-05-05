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это заслуга погоды: солнечно и штиль. Если был бы шторм или дождь, то не удалось бы неспешно походить по белоснежному песку, наслаждаясь видами.

4) Всегда переживаю за индивидуальные экскурсси в плане того, что будет какая-то неловкость, которую тяжело разрядить в отличие от больших групп, но оказалась, что зря переживала. Кирилл - прекрасный гид и собеседник. Вообще у диалогов под шум волн есть особый вайб. И нет никакой тяжести в молчании. Экскурссия хоть и без исторического подтекста, тем не менее всё равно затронули её (считаю это плюсом).

Минусов я для себя выделить не могу.

Мне безумно всё понравилось. С теплотой пересматриваю фотографии с этого дня. Однозначно, могу сказать,что это был лучший день во всей моей поездке по Калининградской области. Ни разу не пожалела, что выбрала именно эту экскурссию.

Большое спасибо Кириллу за его труд и за подаренные эмоции!