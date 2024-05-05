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Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов

Погулять по малолюдным пляжам, подышать морским воздухом и послушать шум волн
Многие путешественники, приезжая в Янтарный край, хотят просто оказаться один на один с морем.

Пройтись по песчаному берегу вдоль соснового бора, вдохнуть полной грудью свежий солёный воздух, полюбоваться в тишине набегающими волнами и просто посмотреть вдаль. Если вы узнали в этих образах себя — моё предложение для вас. Вместе мы проедем по самым красивым пляжам Балтики: без суеты и лишних слов.
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов

Описание экскурсии

Неспешное и очень красивое путешествие

Мы посетим пляж в посёлке Куликово, насладимся сосновым бором на краю моря и прогуляемся по побережью возле игорной зоны Янтарная. Остановимся в идиллическом местечке Заостровье и заглянем на пляж в Пионерском. А затем спустимся на современном лифте на променад в Светлогорске, любуясь панорамой Балтики с высоты. В завершение оценим живописную Филинскую бухту и лучший пляж области в городе Янтарный.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Jaecoo J6. Транспорт включён в стоимость
  • Это живописная расслабляющая поездка, не предполагающая исторического экскурса

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Калининград. Возможен трансфер из другого города по дополнительной договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Марго
Кирилл и Марго — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 216 туристов
Привет, мы Кирилл и Марго! А это — Калининград, знакомься, не бойся, мы покажем его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Мы живём здесь, в самом его сердце и приглашаем тебя увидеть его таким, каким его видим мы:)

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Появилось время и дотянулись руки написать отзыв.
Что понравилось:
1) Забрали из Зеленоградска.
2) Экскурссия шла размеренным темпом, никакой спешки. На каждую локацию было выделено достаточного времени.
3) Маршрут великолепен. Невероятной красоты пейзажи. Конечно,
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это заслуга погоды: солнечно и штиль. Если был бы шторм или дождь, то не удалось бы неспешно походить по белоснежному песку, наслаждаясь видами.
4) Всегда переживаю за индивидуальные экскурсси в плане того, что будет какая-то неловкость, которую тяжело разрядить в отличие от больших групп, но оказалась, что зря переживала. Кирилл - прекрасный гид и собеседник. Вообще у диалогов под шум волн есть особый вайб. И нет никакой тяжести в молчании. Экскурссия хоть и без исторического подтекста, тем не менее всё равно затронули её (считаю это плюсом).
Минусов я для себя выделить не могу.
Мне безумно всё понравилось. С теплотой пересматриваю фотографии с этого дня. Однозначно, могу сказать,что это был лучший день во всей моей поездке по Калининградской области. Ни разу не пожалела, что выбрала именно эту экскурссию.
Большое спасибо Кириллу за его труд и за подаренные эмоции!

Появилось время и дотянулись руки написать отзыв.
Появилось время и дотянулись руки написать отзыв.
Появилось время и дотянулись руки написать отзыв.
Появилось время и дотянулись руки написать отзыв.
Появилось время и дотянулись руки написать отзыв.
Появилось время и дотянулись руки написать отзыв.
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ОЛЯ
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл очень приятный человек, любящий свое дело, который учитывает все ваши пожелания и хотения. День прошел очень быстро, комфортно, удалось расслабиться и забыть о проблемах,на одном дыхании. Однозначно рекомендую эту поездку всем любителям тишины. Кириллу-всех благ.
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл+2
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл
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Татьяна
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи в обычную туристическую программу! Потрясающие места и виды нетронутой природы. Дружелюбная атмосфера и интересная подача материала. Рекомендую!
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи+2
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи
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Русанова
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт со всеми, все покажет и расскажет, едьте не сомневайтесь! Мыс Таран, пляжи с янтарём, мне понравилось абсолютно все!
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт+2
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт
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Е
Интроверты в восторге от путешествия и его организаторов 😉"Плохая" погода оказалась самой лучшей для такой прогулки, пляжи пустые, виды прекрасные, разговоры и с историческим экскурсом и по душам. Однозначно рекомендуем! В следующий раз - на восток области:)
Интроверты в восторге от путешествия и его организаторов 😉"Плохая" погода оказалась самой лучшей для такой прогулки,
Интроверты в восторге от путешествия и его организаторов 😉"Плохая" погода оказалась самой лучшей для такой прогулки,
Интроверты в восторге от путешествия и его организаторов 😉"Плохая" погода оказалась самой лучшей для такой прогулки,
Интроверты в восторге от путешествия и его организаторов 😉"Плохая" погода оказалась самой лучшей для такой прогулки,
Интроверты в восторге от путешествия и его организаторов 😉"Плохая" погода оказалась самой лучшей для такой прогулки,
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Алина
У природы нет плохой погоды!
Дождь это прекрасный повод добавить яркости Вашим фотографиям зонтом, предусмотрительно захваченным для Вас Кириллом 😄 Когда ты смотришь на неспокойное Балтийское море это находит в тебе мощнейший отклик😍
У природы нет плохой погоды!
У природы нет плохой погоды!
У природы нет плохой погоды!
У природы нет плохой погоды!
У природы нет плохой погоды!
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