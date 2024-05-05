Многие путешественники, приезжая в Янтарный край, хотят просто оказаться один на один с морем.
Пройтись по песчаному берегу вдоль соснового бора, вдохнуть полной грудью свежий солёный воздух, полюбоваться в тишине набегающими волнами и просто посмотреть вдаль. Если вы узнали в этих образах себя — моё предложение для вас. Вместе мы проедем по самым красивым пляжам Балтики: без суеты и лишних слов.
Пройтись по песчаному берегу вдоль соснового бора, вдохнуть полной грудью свежий солёный воздух, полюбоваться в тишине набегающими волнами и просто посмотреть вдаль. Если вы узнали в этих образах себя — моё предложение для вас. Вместе мы проедем по самым красивым пляжам Балтики: без суеты и лишних слов.
Описание экскурсии
Неспешное и очень красивое путешествие
Мы посетим пляж в посёлке Куликово, насладимся сосновым бором на краю моря и прогуляемся по побережью возле игорной зоны Янтарная. Остановимся в идиллическом местечке Заостровье и заглянем на пляж в Пионерском. А затем спустимся на современном лифте на променад в Светлогорске, любуясь панорамой Балтики с высоты. В завершение оценим живописную Филинскую бухту и лучший пляж области в городе Янтарный.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Jaecoo J6. Транспорт включён в стоимость
- Это живописная расслабляющая поездка, не предполагающая исторического экскурса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Калининград. Возможен трансфер из другого города по дополнительной договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Марго — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 216 туристов
Привет, мы Кирилл и Марго! А это — Калининград, знакомься, не бойся, мы покажем его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Мы живём здесь, в самом его сердце и приглашаем тебя увидеть его таким, каким его видим мы:)
Отзывы и рейтинг
0
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Что понравилось:
1) Забрали из Зеленоградска.
2) Экскурссия шла размеренным темпом, никакой спешки. На каждую локацию было выделено достаточного времени.
3) Маршрут великолепен. Невероятной красоты пейзажи. Конечно,
Что понравилось:
1) Забрали из Зеленоградска.
2) Экскурссия шла размеренным темпом, никакой спешки. На каждую локацию было выделено достаточного времени.
3) Маршрут великолепен. Невероятной красоты пейзажи. Конечно,
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Замечательная экскурсия-настроение для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться морем и уединением. Кирилл очень приятный человек, любящий свое дело, который учитывает все ваши пожелания и хотения. День прошел очень быстро, комфортно, удалось расслабиться и забыть о проблемах,на одном дыхании. Однозначно рекомендую эту поездку всем любителям тишины. Кириллу-всех благ.
+2
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Спасибо огромное Кириллу за отлично проведенное время! Мы с детьми посетили великолепные места, которые не вхожи в обычную туристическую программу! Потрясающие места и виды нетронутой природы. Дружелюбная атмосфера и интересная подача материала. Рекомендую!
+2
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Организатор и экскурсовод просто нереальный! Маршрут продуман, все с комфортом и на позитиве! Общий язык найдёт со всеми, все покажет и расскажет, едьте не сомневайтесь! Мыс Таран, пляжи с янтарём, мне понравилось абсолютно все!
+2
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Е
Интроверты в восторге от путешествия и его организаторов 😉"Плохая" погода оказалась самой лучшей для такой прогулки, пляжи пустые, виды прекрасные, разговоры и с историческим экскурсом и по душам. Однозначно рекомендуем! В следующий раз - на восток области:)
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У природы нет плохой погоды!
Дождь это прекрасный повод добавить яркости Вашим фотографиям зонтом, предусмотрительно захваченным для Вас Кириллом 😄 Когда ты смотришь на неспокойное Балтийское море это находит в тебе мощнейший отклик😍
Дождь это прекрасный повод добавить яркости Вашим фотографиям зонтом, предусмотрительно захваченным для Вас Кириллом 😄 Когда ты смотришь на неспокойное Балтийское море это находит в тебе мощнейший отклик😍
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