Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме

Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
В группе до 40 человек вы отправитесь в центральную часть области, где откроете чудесные природные и исторические места. Во время сплава на байдарках увидите фактурные строения и водопад. После обеда на семейной ферме у вас будет время для прогулок и активных развлечений. А в конце вы познакомитесь со старинными памятниками Знаменска.
4.7
66 отзывов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме

Описание экскурсии

Сплав среди живописных пейзажей

Путь до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы послушаете рассказ об истории города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение. В ходе сплава вы увидите шлюз и водяную мельницу, промышленные строения прусских времен и дивный водопад.

Обед и отдых на ферме

После сплава на ферме вас будет ждать вкусный домашний обед, а затем вам предоставят свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена прямо на слиянии двух рек, виды и природа здесь захватывающие. В вашем распоряжении будут SUP-доски, также вы сможете поиграть в волейбол, настольный теннис и дартс.

Велау: путешествие в глубь веков

Далее вы отправитесь в компании местного гида на пешеходную экскурсию по Знаменску. Осмотрите кирху Святого Якоба 14 века, где хранилась библия Мартина Лютера. Пройдете по семиарочному мосту 1880 года. Прогуляетесь к старинной водонапорной башне начала и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А также оцените антуражное здание немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня получают образование местные дети.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включен трансфер, экскурсионное сопровождение, экскурсия с местным гидом по средневековому городу Велау, развлечения (волейбол, дартс, настольный теннис)
    Дополнительно оплачивается: аренда байдарки с сопровождением инструктора — 750 ₽ с чел., фермерский обед — 800 ₽ с чел., органный концерт в католической капелле — 3500 ₽/группа. Эти расходы необходимо оплатить в день бронирования
  • В период с мая по сентябрь возможен выезд из Зеленоградска за доплату 300 ₽ с человека. Возможность выезда необходимо уточнять заранее

Организация сплава

  • Сплав осуществляется на двухместных байдарках с дополнительной возможностью посадки ребенка до 7 лет (весом до 35 кг)

Программу можно дополнить дегустацией в бастионе Обертайх

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2290 ₽
Дети до 18 лет2250 ₽
Пенсионеры2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В одной из 5 точек на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 133401 туриста
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
14
3
6
2
1
1
А
Организация на хорошем уровне: встреча, инструктаж, оборудование всё чётко и без лишней суеты. Видно, что команда работает слаженно и с опытом. После сплава остаётся ощущение лёгкости и перезагрузки отличный вариант
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провести день на свежем воздухе.
Отдельно хочется отметить гида Наталью. Она создаёт правильную атмосферу с первых минут: спокойно, уверенно и с вниманием к каждому участнику. Инструкции даёт понятно, без перегруза, всегда держит группу под контролем, но при этом остаётся лёгкость в общении. Чувствуется опыт и искренняя вовлечённость с таким гидом чувствуешь себя в безопасности и просто получаешь удовольствие от процесса.

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Валентина
Замечательные гиды с глубокими знаниями. Приятная освежающая прогулка на байдарках (надо гребсти)
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Е
Спасибо большое за прекрасный сплав. Организация была отличная. Проучили большое удовольствие от сплава. Было безопасно. Рекомендую.
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Елена
Мы с дочерью любим активный отдых, поэтому выбрали сплав на байдарках.
Организаторы заранее прислали сообщение, уточнили место посадки на автобус. Группа была большая, но всё проходило чётко.
2,5 км против течения нам
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дались с усилием. Отдохнули и купались на водопаде, обратный путь по течению прошёл легко. Красивая природа, хорошая погода, и не скучно 🙂 Заказывали комплексный обед. Очень вкусно. Времени хватило и на сплав, и переодеться, и чуть отдохнуть. Сама ферма также прекрасна: чисто, есть и кафе, и туалеты, и раздевалки, и набережная, и приветливый персонал.
После обеда была экскурсия с Натальей Александровной: великолепно рассказывает, увлечённо, много фотоматериалов.
Спасибо большое за новые интересные впечатления 🌹

Мы с дочерью любим активный отдых, поэтому выбрали сплав на байдарках.
Мы с дочерью любим активный отдых, поэтому выбрали сплав на байдарках.
Мы с дочерью любим активный отдых, поэтому выбрали сплав на байдарках.
Мы с дочерью любим активный отдых, поэтому выбрали сплав на байдарках.
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Н
Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)

Плюсы:
-Четкая организация -Хорошие автобусы/трансфер из/до Зеленоградска.
-Дарья (сопровождающая группы)имеет грамотную структурированную речь, понятно и приятно слушать, доступна по телефону в случае необходимости -Хороший обед на
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ферме -Исправное оборудование (байдарки, весла, спасжилеты)
-Красивая природа на маршруте -Гид по Знаменску Наталья Александровна- великолепный знаток истории города и неравнодушный его житель

Минусы:
-Не вся программа из описания на сайте была выполнена. Необходимо скорректировать информацию или все таки выполнять заявленное.
-Уточняла заранее нужен ли указанный на сайте спрей от клещей. Сказали, нужен. В итоге оказался совсем не нужен. Деньги на ветер.
-Совершенно не понятно, где на реке поворачивать на «второстепенную дорогу» для ознакомления с достопримечательностями. Или конкретно объясняйте, или поставьте указатели.

Рекомендации: планировать в хорошую погоду. Брать сменную одежду. В байдарках наверняка намокнет одежда (шорты точно), лучше непромокаемый рюкзак или вещи- в пакет и на дно байдарки. Чехол для телефона (повесить на шнурок на шею)
Всем приятных впечатлений!

Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)
Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)
Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)
Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)
Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)
Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)
Мероприятие понравилось мне и ребенку (8 лет)
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Виктория
Мне очень понравился маршрут. С нами был экскурсовод Дмитрий. Очень приятный, весёлый юноша.
"Ферма" - не ферма. Я не знаю, отчего ребята стесняются названия "турбаза", но это турбаза. Всякие активности на
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свежем воздухе, ресторан, беседки и мангалы, корпус для проживания.
Из фермерского там только откормленные животные. Но не хрюшки, а собачки и кошечки.
Маршрут красивый, берега все в кувшинках, срекозы голубые летают, какие-то живописные коряги (не удивлюсь, если их набросали специально), старинная немецкая мельница, мосты, и водопад. От воды прохладно. Ещё и искупались на привале. Неплохо, чисто, уж на что я брезглива. Я купалась.
Идти по реке легко. Я гребла в первый раз. Под конец стало получаться. Но, с непривычки, я сбила руку. Если вы такой "спортсмен", как я - воспользуйтесь советом гида, приобретите перчатки, или захватите свои.
Обед был вкусным. Отлично приготовлено, на самом деле. И очень много. Большая порция борща. Много мяса. Плов, почти как у моего папы. Не очень жирный, с зирой, с барбарисом, из курицы и без лука, не острый. Всем подойдёт. Салат из нормальных спелых овощей. И очень хороший хлеб. Не магазинный.
И экскурсия была отличной. Настолько, что мы там подслушивающих ещё на пол группы собрали. Там был другой гид, дама, местная, историк. По пути она нашла немецкую керамику, удивительная женщина! Запустила нас в кирху, рассказала так много интересных штук, такое место, на самом деле, непростое было. С историей. Там это, тут то. Но я без спойлеров. Сами послушаете.
Весело прогулялись. Рекомендуем.

Мне очень понравился маршрут. С нами был экскурсовод Дмитрий. Очень приятный, весёлый юноша.
Мне очень понравился маршрут. С нами был экскурсовод Дмитрий. Очень приятный, весёлый юноша.
Мне очень понравился маршрут. С нами был экскурсовод Дмитрий. Очень приятный, весёлый юноша.
Мне очень понравился маршрут. С нами был экскурсовод Дмитрий. Очень приятный, весёлый юноша.
Мне очень понравился маршрут. С нами был экскурсовод Дмитрий. Очень приятный, весёлый юноша.
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