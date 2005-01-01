Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Сплав среди живописных пейзажей

Путь до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы послушаете рассказ об истории 📖 города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение. Желающие смогут отправиться по маршруту на речном трамвае вместо байдарок. В ходе сплава вы увидите шлюз и водяную мельницу, промышленные строения прусских времен и дивный водопад.

Обед и отдых на ферме

После сплава на ферме вас будет ждать вкусный домашний обед, а затем вам предоставят свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена прямо на слиянии двух рек, виды и природа здесь захватывающие. В вашем распоряжении будут SUP-доски, велосипеды, также вы сможете поиграть в волейбол, настольный теннис и дартс.

Велау: путешествие в глубь веков

Далее вы отправитесь в компании местного гида на пешеходную экскурсию ⛳ по Знаменску. Осмотрите кирху Святого Якоба 14 века, где хранилась библия Мартина Лютера. Пройдете по семиарочному мосту 1880 года. Прогуляетесь 👣 к старинной водонапорной башне начала и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А также оцените антуражное здание немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня получают образование местные дети.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включен трансфер, экскурсионное сопровождение, экскурсия ⛳ с местным гидом по средневековому городу Велау, развлечения (волейбол, дартс, настольный теннис)

Дополнительно оплачивается: аренда байдарки с сопровождением инструктора — 500 руб. /человека, фермерский обед — 500 руб. /человека. Эти расходы необходимо будет оплатить в день бронирования экскурсии 🧭, т. к. мы заранее арендуем оборудование.

Организация сплава