Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Описание экскурсии
Сплав среди живописных пейзажей
Путь до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы послушаете рассказ об истории города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение. В ходе сплава вы увидите шлюз и водяную мельницу, промышленные строения прусских времен и дивный водопад.
Обед и отдых на ферме
После сплава на ферме вас будет ждать вкусный домашний обед, а затем вам предоставят свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена прямо на слиянии двух рек, виды и природа здесь захватывающие. В вашем распоряжении будут SUP-доски, также вы сможете поиграть в волейбол, настольный теннис и дартс.
Велау: путешествие в глубь веков
Далее вы отправитесь в компании местного гида на пешеходную экскурсию по Знаменску. Осмотрите кирху Святого Якоба 14 века, где хранилась библия Мартина Лютера. Пройдете по семиарочному мосту 1880 года. Прогуляетесь к старинной водонапорной башне начала и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А также оцените антуражное здание немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня получают образование местные дети.
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включен трансфер, экскурсионное сопровождение, экскурсия с местным гидом по средневековому городу Велау, развлечения (волейбол, дартс, настольный теннис)
Дополнительно оплачивается: аренда байдарки с сопровождением инструктора — 750 ₽ с чел., фермерский обед — 800 ₽ с чел., органный концерт в католической капелле — 3500 ₽/группа. Эти расходы необходимо оплатить в день бронирования
- В период с мая по сентябрь возможен выезд из Зеленоградска за доплату 300 ₽ с человека. Возможность выезда необходимо уточнять заранее
Организация сплава
- Сплав осуществляется на двухместных байдарках с дополнительной возможностью посадки ребенка до 7 лет (весом до 35 кг)
Программу можно дополнить дегустацией в бастионе Обертайх
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2290 ₽
|Дети до 18 лет
|2250 ₽
|Пенсионеры
|2250 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организаторы заранее прислали сообщение, уточнили место посадки на автобус. Группа была большая, но всё проходило чётко.
2,5 км против течения нам
Плюсы:
-Четкая организация -Хорошие автобусы/трансфер из/до Зеленоградска.
-Дарья (сопровождающая группы)имеет грамотную структурированную речь, понятно и приятно слушать, доступна по телефону в случае необходимости -Хороший обед на
"Ферма" - не ферма. Я не знаю, отчего ребята стесняются названия "турбаза", но это турбаза. Всякие активности на