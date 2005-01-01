Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме

Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии

Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
В группе до 40 человек вы отправитесь в центральную часть области, где откроете чудесные природные и исторические места.

Во время сплава на байдарках или поездки на речном трамвайчике увидите фактурные строения и водопад.

После обеда на семейной ферме у вас будет время для прогулок и активных развлечений.

А в конце вы познакомитесь со старинными памятниками Знаменска.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме

Что вас ожидает

Сплав среди живописных пейзажей
Путь до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы послушаете рассказ об истории 📖 города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение. Желающие смогут отправиться по маршруту на речном трамвае вместо байдарок. В ходе сплава вы увидите шлюз и водяную мельницу, промышленные строения прусских времен и дивный водопад.

Обед и отдых на ферме
После сплава на ферме вас будет ждать вкусный домашний обед, а затем вам предоставят свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена прямо на слиянии двух рек, виды и природа здесь захватывающие. В вашем распоряжении будут SUP-доски, велосипеды, также вы сможете поиграть в волейбол, настольный теннис и дартс.

Велау: путешествие в глубь веков
Далее вы отправитесь в компании местного гида на пешеходную экскурсию ⛳ по Знаменску. Осмотрите кирху Святого Якоба 14 века, где хранилась библия Мартина Лютера. Пройдете по семиарочному мосту 1880 года. Прогуляетесь 👣 к старинной водонапорной башне начала и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А также оцените антуражное здание немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня получают образование местные дети.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включен трансфер, экскурсионное сопровождение, экскурсия ⛳ с местным гидом по средневековому городу Велау, развлечения (волейбол, дартс, настольный теннис)
  • Дополнительно оплачивается: аренда байдарки с сопровождением инструктора — 500 руб. /человека, фермерский обед — 500 руб. /человека. Эти расходы необходимо будет оплатить в день бронирования экскурсии 🧭, т. к. мы заранее арендуем оборудование.

Организация сплава

  • Сплав осуществляется на двухместных байдарках с дополнительной возможностью посадки ребенка до 7 лет (весом до 35 кг)
  • Те, кто не желает сплавляться на байдарках, могут отправиться по тому же маршруту в составе группы на речном трамвайчике
  • По воскресеньям сплав осуществляется по более длинному маршруту (3 часа, 13 км) от посёлка Толпаки
Начало и место завершения
🚩 в одной из 6 точек на выбор
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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