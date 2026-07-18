Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

В группе до 40 человек вы отправитесь в центральную часть области, где откроете чудесные природные и исторические места. Во время сплава на байдарках увидите фактурные строения и водопад. После обеда на семейной ферме у вас будет время для прогулок и активных развлечений. А в конце вы познакомитесь со старинными памятниками Знаменска.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сплав среди живописных пейзажей

Путь до средневекового Велау займёт не более часа. По дороге вы послушаете рассказ об истории города, основанного в начале 13 века на месте слияния двух рек — Преголи и Лавы. А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение. В ходе сплава вы увидите шлюз и водяную мельницу, промышленные строения прусских времен и дивный водопад.

Обед и отдых на ферме

После сплава на ферме вас будет ждать вкусный домашний обед, а затем вам предоставят свободное время для отдыха и развлечений. Ферма расположена прямо на слиянии двух рек, виды и природа здесь захватывающие. В вашем распоряжении будут SUP-доски, также вы сможете поиграть в волейбол, настольный теннис и дартс.

Велау: путешествие в глубь веков

Далее вы отправитесь в компании местного гида на пешеходную экскурсию по Знаменску. Осмотрите кирху Святого Якоба 14 века, где хранилась библия Мартина Лютера. Пройдете по семиарочному мосту 1880 года. Прогуляетесь к старинной водонапорной башне начала и католической церкви Скорбящей Божией Матери начала 20 века. А также оцените антуражное здание немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня получают образование местные дети.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включен трансфер, экскурсионное сопровождение, экскурсия с местным гидом по средневековому городу Велау, развлечения (волейбол, дартс, настольный теннис)

Дополнительно оплачивается: аренда байдарки с сопровождением инструктора — 750 ₽ с чел., фермерский обед — 800 ₽ с чел., органный концерт в католической капелле — 3500 ₽/группа. Эти расходы необходимо оплатить в день бронирования

Дополнительно оплачивается: аренда байдарки с сопровождением инструктора — 750 ₽ с чел., фермерский обед — 800 ₽ с чел., органный концерт в католической капелле — 3500 ₽/группа. Эти расходы необходимо оплатить в день бронирования В период с мая по сентябрь возможен выезд из Зеленоградска за доплату 300 ₽ с человека. Возможность выезда необходимо уточнять заранее

Организация сплава

Сплав осуществляется на двухместных байдарках с дополнительной возможностью посадки ребенка до 7 лет (весом до 35 кг)

Программу можно дополнить дегустацией в бастионе Обертайх