Прокатитесь на удобных велосипедах по забытым прусским шоссе и тихим лесным дорогам в тени вековых деревьев, пройдете на SUP-бордах по спокойной Преголе и увидите весь центр современного Калининграда с лучшей видовой площадки — с воды.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, Амалиенау, приветственный ужин
Прилетаем в Калининград до 14:00.
Внимание: доступен ранний заезд! Заселиться можно с 08:00 утра.
В 15:00 на брифинге по программе знакомимся с группой, организаторами, подгоняем снаряжение.
И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.
Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и какие традиции поддерживаются сейчас.
По возвращении в комплекс — приветственный ужин в компании турлидеров.
Вдоль моря на самокатах: Зеленоградск и Светлогорск
Завтракаем.
Отправляемся в Зеленоградск, нас ждет необычная обзорная экскурсия по городу.
Погружаемся в историю курортного города начала XX века на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).
Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.
Выдвигаемся в Светлогорск, обедаем в кафе на маршруте.
Снова разбираем самокаты и исследуем элитный курорт Восточной Пруссии (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).
Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
На ужин вернемся в комплекс.
Велопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школа
Завтракаем.
Отправляемся на неизведанный туристами северо-восток Калининградской области.
Сегодня мы прокатимся по Калининградской Венеции.
Нас ждёт один из самых красивых веломаршрутов российской Балтики.
Извилистые дороги и дамбы, множество каналов, рек и ручейков.
Общая протяженность веломаршрута 40 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Спешиваемся и обедаем на маршруте.
После чего отправимся в старинную немецкую школу, где нас ждет интересное погружение в сельскую жизнь и систему образования конца XIX века.
На ужин вернёмся в комплекс.
Прогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъезд
Завтракаем.
Выдвигаемся к самой знаменитой локации Калининграда — острову Канта.
Приготовьтесь ходить, но не в толпе туристов, а по воде!
Сегодня мы пройдем на SUP-бордах по живописной Преголе, вдоль прекрасных набережных, утопающих в густой зелени.
Насладимся видами современного центра Калининграда и погрузимся в историю Кёнигсберга.
Спешившись прогуляемся по Рыбной деревне и у древних стен Кафедрального собора.
На обед вернемся в комплекс, собираемся и прощаемся
Остаток дня можно просто отдыхать после насыщенных выходных!
А если осталась энергия — отправиться за сувенирами.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе Фрайдей центр.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 7500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Возможно забронировать проживание до и после тура от 2400 рублей за номер в сутки с завтраком.
Варианты проживания
Гостевой дом «Фрайдей центр»
Современный туристический комплекс-хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.
Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?
27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.
Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.
Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.
2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
- базовое:
- двухместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. С подселением. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
- за доп. плату:
- одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
- одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
- двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. Важно: доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туристическом комплексе, двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
- Трёхразовое питание по программе
- Экскурсия по старинному району Амалиенау
- Велосипедная прогулка по Калининградской венеции, 40 км
- Посещение старой немецкой школы с экскурсией
- Экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах или пешеходная
- Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах или пешеходная
- Прогулка на SUP-бордах
- Прогулка по Рыбной деревне и острову Канта с экскурсией
- Транспортное обслуживание в рамках программы
- Услуги гидов и турлидеров
- Электросамокат Xiaomi 365 Pro2, шлем
- Велосипед Riverside 900, светоотражающие элементы, фляжка с водой, шлем
- SUP-борд, весло, спасательный жилет
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Одноместное размещение (подробнее в разделе «Проживание»)
- Проживание до и после тура - при желании, от 2400 руб. /сутки с завтраком
- Посещение бассейна (06:00-11:00) - 250 руб. /чел
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 руб. /чел
- Посещение спортзала (24/7) - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулок и активностей:
- ветровка;
- дождевик;
- флисовая кофта;
- купальный костюм;
- сланцы или аквашузы;
- комплект удобной одежды и обуви для пеших прогулок;
- комплект быстросохнущей одежды для SUP-бординга (штаны/шорты, лонгслив);
- комплект удобной одежды для велосипедных прогулок (джинсы не подойдут!);
- комплект спортивной обуви для велосипедных прогулок и поездок на электросамокатах (на толстой подошве);
- спортивные солнцезащитные очки;
- велосипедные перчатки;
- СПФ 30+.
Для проживания:
- домашние тапочки.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Правила и условия проживания в Центре
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно.
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые вам необходимы, и привезите их с собой. В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi.
- Есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.