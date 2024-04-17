Балтийские приключения

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Увлекательный микс из красивых мест, активного отдыха, неспешных прогулок и захватывающих историй! Вы прогуляетесь по сохранившимся районам Кёнигсберга и погрузитесь в загадочную и невероятную историю старинного города, промчитесь на новых электросамокатах вдоль Балтийского моря, побываете в «маленькой Швейцарии» и городе кошек.

Прокатитесь на удобных велосипедах по забытым прусским шоссе и тихим лесным дорогам в тени вековых деревьев, пройдете на SUP-бордах по спокойной Преголе и увидите весь центр современного Калининграда с лучшей видовой площадки — с воды.
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Ближайшие даты:
9
мая
13
июн
27
июн
17
июл
8
авг
22
авг
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даты

Что вас ожидает:

На электросамокатах вдоль моря
На электросамокатах вдоль моря
Исследуем побережье Балтийского моря и уютные города: Светлогорск и Зеленоградск
Велопрогулка по лесным дорогам
Велопрогулка по лесным дорогам
Прокатимся по Калининградской Венеции: здесь нас ждут извилистые дороги и дамбы, множество каналов, рек и ручейков
На SUP-бордах по реке
На SUP-бордах по реке
Пройдем по живописной Преголе вдоль прекрасных набережных, утопающих в густой зелени, насладимся видами Калининграда

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, Амалиенау, приветственный ужин

Прилетаем в Калининград до 14:00.

Внимание: доступен ранний заезд! Заселиться можно с 08:00 утра.

В 15:00 на брифинге по программе знакомимся с группой, организаторами, подгоняем снаряжение.

И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.

Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и какие традиции поддерживаются сейчас.

По возвращении в комплекс — приветственный ужин в компании турлидеров.

Прибытие, Амалиенау, приветственный ужинПрибытие, Амалиенау, приветственный ужинПрибытие, Амалиенау, приветственный ужинПрибытие, Амалиенау, приветственный ужин
2 день

Вдоль моря на самокатах: Зеленоградск и Светлогорск

Завтракаем.

Отправляемся в Зеленоградск, нас ждет необычная обзорная экскурсия по городу.

Погружаемся в историю курортного города начала XX века на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.

Выдвигаемся в Светлогорск, обедаем в кафе на маршруте.

Снова разбираем самокаты и исследуем элитный курорт Восточной Пруссии (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

На ужин вернемся в комплекс.

Вдоль моря на самокатах: Зеленоградск и СветлогорскВдоль моря на самокатах: Зеленоградск и СветлогорскВдоль моря на самокатах: Зеленоградск и СветлогорскВдоль моря на самокатах: Зеленоградск и Светлогорск
3 день

Велопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школа

Завтракаем.

Отправляемся на неизведанный туристами северо-восток Калининградской области.

Сегодня мы прокатимся по Калининградской Венеции.

Нас ждёт один из самых красивых веломаршрутов российской Балтики.

Извилистые дороги и дамбы, множество каналов, рек и ручейков.

Общая протяженность веломаршрута 40 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Спешиваемся и обедаем на маршруте.

После чего отправимся в старинную немецкую школу, где нас ждет интересное погружение в сельскую жизнь и систему образования конца XIX века.

На ужин вернёмся в комплекс.

Велопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школаВелопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школаВелопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школаВелопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школа
4 день

Прогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъезд

Завтракаем.

Выдвигаемся к самой знаменитой локации Калининграда — острову Канта.

Приготовьтесь ходить, но не в толпе туристов, а по воде!

Сегодня мы пройдем на SUP-бордах по живописной Преголе, вдоль прекрасных набережных, утопающих в густой зелени.

Насладимся видами современного центра Калининграда и погрузимся в историю Кёнигсберга.

Спешившись прогуляемся по Рыбной деревне и у древних стен Кафедрального собора.

На обед вернемся в комплекс, собираемся и прощаемся

Остаток дня можно просто отдыхать после насыщенных выходных!

А если осталась энергия — отправиться за сувенирами.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Прогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъездПрогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъездПрогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъездПрогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе Фрайдей центр.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 7500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Возможно забронировать проживание до и после тура от 2400 рублей за номер в сутки с завтраком.

Варианты проживания

Гостевой дом «Фрайдей центр»

3 ночи

Современный туристический комплекс-хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику: кухни с пространствами для тусовок, бесплатные чай, кофе, печеньки, чилл-ауты с большими телевизорами, настольные игры и библиотеку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

  • базовое:
    • двухместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. С подселением. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
  • за доп. плату:
    • одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
    • одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца;
    • двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. В номере: двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца. Важно: доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.
Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»Гостевой дом «Фрайдей центр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в туристическом комплексе, двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
  • Трёхразовое питание по программе
  • Экскурсия по старинному району Амалиенау
  • Велосипедная прогулка по Калининградской венеции, 40 км
  • Посещение старой немецкой школы с экскурсией
  • Экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах или пешеходная
  • Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах или пешеходная
  • Прогулка на SUP-бордах
  • Прогулка по Рыбной деревне и острову Канта с экскурсией
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Электросамокат Xiaomi 365 Pro2, шлем
  • Велосипед Riverside 900, светоотражающие элементы, фляжка с водой, шлем
  • SUP-борд, весло, спасательный жилет
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Одноместное размещение (подробнее в разделе «Проживание»)
  • Проживание до и после тура - при желании, от 2400 руб. /сутки с завтраком
  • Посещение бассейна (06:00-11:00) - 250 руб. /чел
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 руб. /чел
  • Посещение спортзала (24/7) - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулок и активностей:

  • ветровка;
  • дождевик;
  • флисовая кофта;
  • купальный костюм;
  • сланцы или аквашузы;
  • комплект удобной одежды и обуви для пеших прогулок;
  • комплект быстросохнущей одежды для SUP-бординга (штаны/шорты, лонгслив);
  • комплект удобной одежды для велосипедных прогулок (джинсы не подойдут!);
  • комплект спортивной обуви для велосипедных прогулок и поездок на электросамокатах (на толстой подошве);
  • спортивные солнцезащитные очки;
  • велосипедные перчатки;
  • СПФ 30+.

Для проживания:

  • домашние тапочки.

Дополнительно:

  • личные гигиенические принадлежности;
  • личные лекарства.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Правила и условия проживания в Центре
  1. Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  2. Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  3. Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  4. Полотенца и фены брать не нужно.
  5. Обратите внимание на лекарственные средства, которые вам необходимы, и привезите их с собой. В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  6. Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  7. В комплексе бесплатный wi-fi.
  8. Есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  9. Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  10. Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 апр 2024
Полный восторг.
Т
20 мар 2024
Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до
Т
4 фев 2024
Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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