2 день

Вдоль моря на самокатах: Зеленоградск и Светлогорск

Завтракаем.

Отправляемся в Зеленоградск, нас ждет необычная обзорная экскурсия по городу.

Погружаемся в историю курортного города начала XX века на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.

Выдвигаемся в Светлогорск, обедаем в кафе на маршруте.

Снова разбираем самокаты и исследуем элитный курорт Восточной Пруссии (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

На ужин вернемся в комплекс.