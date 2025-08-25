6 день

Свободный день или дополнительная экскурсия. Отъезд

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

По желанию за доп. плату экскурсия «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек, и Сыроварня Шаакен Дорф».

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 3200/3000 руб.

Маршрут: г. Балтийск.

10:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.

Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки.

Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.

В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.

У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини — супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.

Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле.

Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

или *по желанию за доп. плату экскурсия «Город Советск – Тильзит, город «Тильзитского мира» и «Тильзитского сыра».

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 2700/2500 руб.

Маршрут: г. Советск.

8:30 сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

В XIX веке в городе Тильзите состоялась встреча правителей трёх государств, подытожившая первый этап наполеоновских войн и определившая политику сразу нескольких важных европейских стран.

Об этом событии Вам расскажут в музее «Тильзитского мира»: у Вас будет возможность погрузиться в ту эпоху с её вкусами, модой, познакомится обстоятельно с личностями российского императора Александра I, французского императора Наполеона Бонапарта и королевской четой Пруссии Фридрихом Вильгельмом III и его очаровательной супругой – королевой Луизой.

В парке города «Якобсруэ» в честь «королевы сердец» был установлен изящный памятник.

К столетию этого события, описанного в знаменитом романе Л. Толстого «Война и мир», над рекой Неман был построен мост имени королевы Луизы.

В городе сохранился дом, где проживал в дни заключения мира российский император.

У Вас будет возможность прогуляться по улицам с красивейшими образцами старинной архитектуры.

Город украшают символ довоенного города – бронзовый лось Л. Фордермайера и памятник тильзитскому трамваю, конечно же, памятник В. И. Ленину на фоне советской гостиницы «Россия» и выставка военной техники.

Город является Родиной известного в Европе и популярного сорта сыра.

Тильзитский сыр выпускается и сыроварнями России и Белоруссии.

У Вас будет возможность узнать историю изобретения этого сыра.

В программе предусмотрено свободное время на обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

*При себе иметь паспорт/ свидетельство о рождении для несовершеннолетних. Погранзона!

Продолжительность экскурсии 8-9 часов.