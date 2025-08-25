В этом месте можно насладиться морскими прогулками, а также исследовать окрестности, включая красивые природные парки и исторические достопримечательности.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по Зеленоградску
Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию. В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.
По программе экскурсия «Королевский Кранц — пешеходная экскурсия по Зеленоградску».
Маршрут: г. Зеленоградск.
16:00 Встреча с гидом по адресу: Курортный проспект, 25.
Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску.
Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий!
В этот город невозможно не влюбиться!
А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.
После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды.
При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!).
Продолжительность 2 часа.
Калининград - прошлое и настоящее. Музей Марципана
По программе экскурсия в «Калининград — прошлое и настоящее. Музей Марципана».
Маршрут: г. Калининград.
10:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города: старинные городские ворота; главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы; важные общественные здания Кёнигсберга — вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».
Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города — философа Иммануила Канта.
Главная улица советского Калининграда – Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать».
Панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.
В программе экскурсии предусмотрено посещение музея марципана популярной во многих странах сладости, которая имела в этом городе свою рецептуру.
Свободное время на посещение органного концерта в Кафедральном соборе, обед или прогулку в Рыбной деревне на выбор.
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Национальный Парк Куршская коса + свободное время на пляже
Экскурсия в «Национальный Парк Куршская коса + свободное время на пляже».
Маршрут: НП Куршская коса.
14:40 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
Поездка для всех, кто хочет отдохнуть от шума и суеты городов на природе, надышаться чистейшим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса, погулять по берегу Балтийского моря, полюбоваться видами дюнного ландшафта и Куршского залива.
В программе предусмотрено 2 часа свободного времени на прогулку у моря/пляж и обед.
Обед оплачивается самостоятельно.
*При жаркой летней погоде можно взять с собой пляжные принадлежности. На пляжах Куршской косы кабинок для переодевания нет! Купальник рекомендуется одевать на себя в отеле при выезде к морю.
Если Вам захочется остаться на пляже дольше, Вы можете самостоятельно потом вернуться на рейсовом автобусе.
В этом случае просьба предупредить о своём решении остаться экскурсовода и водителя.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Город Балтийск – самый западный город России».
Стоимость экскурсии: полный/льготный: 1900/1700 руб.
Маршрут: г. Балтийск.
10:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
Город Балтийск – приморский, портовый город, военно-морская база Балтийского флота.
Всё это определяет колорит и дух места.
У Вас будет возможность прогуляться в исторической части Балтийска по набережной, у которой ошвартованы корабли; увидеть самый старый действующий маяк Калининградской области (1816 г); памятник Петру I- основателю Балтийского флота. Русский царь бывал здесь, в том числе в Шведской крепости, по её образцу позже им будет заложена Петропавловская крепость при основании северной столицы.
Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ставшей ныне Свято-Георгиевским морским собором Балтийского флота.
У Вас обязательно будет возможность выйти к морю у монумента российской императрице Елизавете Петровне.
В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря и обед.
Обед оплачивается самостоятельно.
В обеденное время можно по желанию посетить музей Балтийского флота или Шведскую крепость (только для граждан Российской федерации при наличии паспорта или свидетельства о рождении для несовершеннолетних!) – билеты приобретаются самостоятельно (объекты не входят в стоимость экскурсии).
*При жаркой летней погоде можно взять с собой пляжные принадлежности. Если Вам захочется остаться на пляже после экскурсии, Вы можете самостоятельно потом вернуться на рейсовом автобусе.
В этом случае просьба предупредить о своём решении остаться экскурсовода и водителя.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Янтарный Берег».
Стоимость экскурсии: полный/льготный: 2200/2000 руб.
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
8:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
Два прекраснейших места на берегу моря – Янтарный и Светлогорск очаруют Вас и навсегда останутся в Вашем сердце!
Места, куда стремятся на отдых многие в нашей стране.
Пляж Янтарного один из лучших в России, с 2016г это ежегодно подтверждается вручением ему голубого флага (высший знак качества для пляжей).
А Светлогорск – всероссийская здравница с большим количеством санаториев и учреждений санаторно-курортного типа, где можно сочетать отдых у моря с поправкой здоровья.
Янтарный — это место добычи янтаря, где находится самое большое в мире месторождение солнечного камня.
Вы обязательно узнаете всё о янтаре, побывав на частном предприятии, занимающемся обработкой камня и производством ювелирных украшений.
У Вас будет возможность приобрести изделия из янтаря там, где они производятся.
В прошлом Янтарный назывался Пальмникен, это место с историей.
Вы увидите архитектурные «жемчужинки», украшающие место: старую лютеранскую кирху (сегодня русская православная церковь иконы Казанской Богоматери), здание 5* «Шлосс-отеля» (в прошлом дом богатого владельца горнодобывающего предприятия).
К морю Вы выйдите через парк им. Морица Беккера с вековыми деревьями.
Светлогорск – популярный город-курорт, утопающий в зелени город-ботанический сад, сохранил свою историческую застройку с виллами и отелями, которую достойно дополнила современная архитектура.
Во время пешеходной прогулки Вы увидите символ места – водонапорную башню; сказочное здание органного зала (прежде католическая капелла «Мария-звезда моря»); лиственничный парк со скульптурой известного немецкого скульптора Г. Брахерта «Несущая воду»; театр эстрады «Янтарь - холл» и огромный лифт «Панорама», позволяющий легко спуститься с очень высокого берега на променад.
В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря, магазины и обед.
Обед оплачивается самостоятельно.
*При жаркой летней погоде можно взять с собой пляжные принадлежности. Если Вам захочется остаться на пляже после экскурсии, Вы можете самостоятельно вернуться на рейсовом автобусе.
В этом случае просьба предупредить о своём решении остаться экскурсовода и водителя.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Свободный день или дополнительная экскурсия. Отъезд
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
По желанию за доп. плату экскурсия «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек, и Сыроварня Шаакен Дорф».
Стоимость экскурсии: полный/льготный: 3200/3000 руб.
Маршрут: г. Балтийск.
10:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.
В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.
Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки.
Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.
В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.
У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини — супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.
Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле.
Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.
Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
или *по желанию за доп. плату экскурсия «Город Советск – Тильзит, город «Тильзитского мира» и «Тильзитского сыра».
Стоимость экскурсии: полный/льготный: 2700/2500 руб.
Маршрут: г. Советск.
8:30 сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
В XIX веке в городе Тильзите состоялась встреча правителей трёх государств, подытожившая первый этап наполеоновских войн и определившая политику сразу нескольких важных европейских стран.
Об этом событии Вам расскажут в музее «Тильзитского мира»: у Вас будет возможность погрузиться в ту эпоху с её вкусами, модой, познакомится обстоятельно с личностями российского императора Александра I, французского императора Наполеона Бонапарта и королевской четой Пруссии Фридрихом Вильгельмом III и его очаровательной супругой – королевой Луизой.
В парке города «Якобсруэ» в честь «королевы сердец» был установлен изящный памятник.
К столетию этого события, описанного в знаменитом романе Л. Толстого «Война и мир», над рекой Неман был построен мост имени королевы Луизы.
В городе сохранился дом, где проживал в дни заключения мира российский император.
У Вас будет возможность прогуляться по улицам с красивейшими образцами старинной архитектуры.
Город украшают символ довоенного города – бронзовый лось Л. Фордермайера и памятник тильзитскому трамваю, конечно же, памятник В. И. Ленину на фоне советской гостиницы «Россия» и выставка военной техники.
Город является Родиной известного в Европе и популярного сорта сыра.
Тильзитский сыр выпускается и сыроварнями России и Белоруссии.
У Вас будет возможность узнать историю изобретения этого сыра.
В программе предусмотрено свободное время на обед.
Обед оплачивается самостоятельно.
*При себе иметь паспорт/ свидетельство о рождении для несовершеннолетних. Погранзона!
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
|56 000
|99 000
|54 000
Варианты проживания
Отель «Королева Луиза»
Отель «Королева Луиза» располагается в городе Зеленоградск Калининградской области, напротив Городского парка.
В стильном и красивом здании располагается 48 комфортных номеров. Каждый выполнен в современном стиле и оборудован необходимой мебелью и техникой. В ванной установлен стандартный набор сантехники.
Вкусно перекусить можно прямо на месте, в ресторане на первом этаже. Также имеется небольшой чайный набор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 5 ночей в отеле «Королева Луиза» в городе Зеленоградске
- Питание - 5 завтраков
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда/г. Зеленоградска и обратно
- Трансфер (аэропорт/жд вокзал - отель 2000 руб., доплата за индивидуальный трансфер - 250 руб. к основному прайсу)
- Обеды по программе оплачиваются на месте от 500 руб. /чел
- Доп. ночи к туру
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоит услуга трансфера?
Вы можете добраться самостоятельно до г. Зеленоградска или заказать трансфер (аэропорт/жд вокзал – отель 2300 руб.).
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобус е.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.