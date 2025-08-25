Мои заказы

Балтийский бриз Зеленоградска

Зеленоградск — это курортный город с богатой историей, прекрасно подходящий для летнего отдыха благодаря своему песчаному пляжу и живописной природе.

В этом месте можно насладиться морскими прогулками, а также исследовать окрестности, включая красивые природные парки и исторические достопримечательности.
5
1 отзыв
Балтийский бриз ЗеленоградскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Балтийский бриз ЗеленоградскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Балтийский бриз ЗеленоградскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
8
июн22
июн6
июл20
июл10
авг17
авг31
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по Зеленоградску

Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.

Заселение в гостиницу после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию. В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

По программе экскурсия «Королевский Кранц — пешеходная экскурсия по Зеленоградску».

Маршрут: г. Зеленоградск.

16:00 Встреча с гидом по адресу: Курортный проспект, 25.

Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску.

Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий!

В этот город невозможно не влюбиться!

А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.

После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды.

При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!).

Продолжительность 2 часа.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по ЗеленоградскуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по ЗеленоградскуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по ЗеленоградскуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по Зеленоградску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Калининград - прошлое и настоящее. Музей Марципана

По программе экскурсия в «Калининград — прошлое и настоящее. Музей Марципана».

Маршрут: г. Калининград.

10:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города: старинные городские ворота; главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы; важные общественные здания Кёнигсберга — вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».

Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города — философа Иммануила Канта.

Главная улица советского Калининграда – Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать».

Панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.

В программе экскурсии предусмотрено посещение музея марципана популярной во многих странах сладости, которая имела в этом городе свою рецептуру.

Свободное время на посещение органного концерта в Кафедральном соборе, обед или прогулку в Рыбной деревне на выбор.

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Калининград - прошлое и настоящее. Музей МарципанаКалининград - прошлое и настоящее. Музей МарципанаКалининград - прошлое и настоящее. Музей МарципанаКалининград - прошлое и настоящее. Музей Марципана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Национальный Парк Куршская коса + свободное время на пляже

Экскурсия в «Национальный Парк Куршская коса + свободное время на пляже».

Маршрут: НП Куршская коса.

14:40 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Поездка для всех, кто хочет отдохнуть от шума и суеты городов на природе, надышаться чистейшим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса, погулять по берегу Балтийского моря, полюбоваться видами дюнного ландшафта и Куршского залива.

В программе предусмотрено 2 часа свободного времени на прогулку у моря/пляж и обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

*При жаркой летней погоде можно взять с собой пляжные принадлежности. На пляжах Куршской косы кабинок для переодевания нет! Купальник рекомендуется одевать на себя в отеле при выезде к морю.

Если Вам захочется остаться на пляже дольше, Вы можете самостоятельно потом вернуться на рейсовом автобусе.

В этом случае просьба предупредить о своём решении остаться экскурсовода и водителя.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Национальный Парк Куршская коса + свободное время на пляжеНациональный Парк Куршская коса + свободное время на пляжеНациональный Парк Куршская коса + свободное время на пляжеНациональный Парк Куршская коса + свободное время на пляже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия «Город Балтийск – самый западный город России».

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 1900/1700 руб.

Маршрут: г. Балтийск.

10:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Город Балтийск – приморский, портовый город, военно-морская база Балтийского флота.

Всё это определяет колорит и дух места.

У Вас будет возможность прогуляться в исторической части Балтийска по набережной, у которой ошвартованы корабли; увидеть самый старый действующий маяк Калининградской области (1816 г); памятник Петру I- основателю Балтийского флота. Русский царь бывал здесь, в том числе в Шведской крепости, по её образцу позже им будет заложена Петропавловская крепость при основании северной столицы.

Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ставшей ныне Свято-Георгиевским морским собором Балтийского флота.

У Вас обязательно будет возможность выйти к морю у монумента российской императрице Елизавете Петровне.

В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря и обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

В обеденное время можно по желанию посетить музей Балтийского флота или Шведскую крепость (только для граждан Российской федерации при наличии паспорта или свидетельства о рождении для несовершеннолетних!) – билеты приобретаются самостоятельно (объекты не входят в стоимость экскурсии).

*При жаркой летней погоде можно взять с собой пляжные принадлежности. Если Вам захочется остаться на пляже после экскурсии, Вы можете самостоятельно потом вернуться на рейсовом автобусе.

В этом случае просьба предупредить о своём решении остаться экскурсовода и водителя.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия «Янтарный Берег».

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 2200/2000 руб.

Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.

8:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Два прекраснейших места на берегу моря – Янтарный и Светлогорск очаруют Вас и навсегда останутся в Вашем сердце!

Места, куда стремятся на отдых многие в нашей стране.

Пляж Янтарного один из лучших в России, с 2016г это ежегодно подтверждается вручением ему голубого флага (высший знак качества для пляжей).

А Светлогорск – всероссийская здравница с большим количеством санаториев и учреждений санаторно-курортного типа, где можно сочетать отдых у моря с поправкой здоровья.

Янтарный — это место добычи янтаря, где находится самое большое в мире месторождение солнечного камня.

Вы обязательно узнаете всё о янтаре, побывав на частном предприятии, занимающемся обработкой камня и производством ювелирных украшений.

У Вас будет возможность приобрести изделия из янтаря там, где они производятся.

В прошлом Янтарный назывался Пальмникен, это место с историей.

Вы увидите архитектурные «жемчужинки», украшающие место: старую лютеранскую кирху (сегодня русская православная церковь иконы Казанской Богоматери), здание 5* «Шлосс-отеля» (в прошлом дом богатого владельца горнодобывающего предприятия).

К морю Вы выйдите через парк им. Морица Беккера с вековыми деревьями.

Светлогорск – популярный город-курорт, утопающий в зелени город-ботанический сад, сохранил свою историческую застройку с виллами и отелями, которую достойно дополнила современная архитектура.

Во время пешеходной прогулки Вы увидите символ места – водонапорную башню; сказочное здание органного зала (прежде католическая капелла «Мария-звезда моря»); лиственничный парк со скульптурой известного немецкого скульптора Г. Брахерта «Несущая воду»; театр эстрады «Янтарь - холл» и огромный лифт «Панорама», позволяющий легко спуститься с очень высокого берега на променад.

В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря, магазины и обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

*При жаркой летней погоде можно взять с собой пляжные принадлежности. Если Вам захочется остаться на пляже после экскурсии, Вы можете самостоятельно вернуться на рейсовом автобусе.

В этом случае просьба предупредить о своём решении остаться экскурсовода и водителя.

Продолжительность экскурсии 8-9 часов.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день или дополнительная экскурсия. Отъезд

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

По желанию за доп. плату экскурсия «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек, и Сыроварня Шаакен Дорф».

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 3200/3000 руб.

Маршрут: г. Балтийск.

10:30 Сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.

Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки.

Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.

В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.

У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини — супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.

Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле.

Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

или *по желанию за доп. плату экскурсия «Город Советск – Тильзит, город «Тильзитского мира» и «Тильзитского сыра».

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 2700/2500 руб.

Маршрут: г. Советск.

8:30 сбор по адресу: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

В XIX веке в городе Тильзите состоялась встреча правителей трёх государств, подытожившая первый этап наполеоновских войн и определившая политику сразу нескольких важных европейских стран.

Об этом событии Вам расскажут в музее «Тильзитского мира»: у Вас будет возможность погрузиться в ту эпоху с её вкусами, модой, познакомится обстоятельно с личностями российского императора Александра I, французского императора Наполеона Бонапарта и королевской четой Пруссии Фридрихом Вильгельмом III и его очаровательной супругой – королевой Луизой.

В парке города «Якобсруэ» в честь «королевы сердец» был установлен изящный памятник.

К столетию этого события, описанного в знаменитом романе Л. Толстого «Война и мир», над рекой Неман был построен мост имени королевы Луизы.

В городе сохранился дом, где проживал в дни заключения мира российский император.

У Вас будет возможность прогуляться по улицам с красивейшими образцами старинной архитектуры.

Город украшают символ довоенного города – бронзовый лось Л. Фордермайера и памятник тильзитскому трамваю, конечно же, памятник В. И. Ленину на фоне советской гостиницы «Россия» и выставка военной техники.

Город является Родиной известного в Европе и популярного сорта сыра.

Тильзитский сыр выпускается и сыроварнями России и Белоруссии.

У Вас будет возможность узнать историю изобретения этого сыра.

В программе предусмотрено свободное время на обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

*При себе иметь паспорт/ свидетельство о рождении для несовершеннолетних. Погранзона!

Продолжительность экскурсии 8-9 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместноеТрехместное
56 00099 00054 000

Варианты проживания

Отель «Королева Луиза»

5 ночей

Отель «Королева Луиза» располагается в городе Зеленоградск Калининградской области, напротив Городского парка.

В стильном и красивом здании располагается 48 комфортных номеров. Каждый выполнен в современном стиле и оборудован необходимой мебелью и техникой. В ванной установлен стандартный набор сантехники.

Вкусно перекусить можно прямо на месте, в ресторане на первом этаже. Также имеется небольшой чайный набор.

Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 5 ночей в отеле «Королева Луиза» в городе Зеленоградске
  • Питание - 5 завтраков
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда/г. Зеленоградска и обратно
  • Трансфер (аэропорт/жд вокзал - отель 2000 руб., доплата за индивидуальный трансфер - 250 руб. к основному прайсу)
  • Обеды по программе оплачиваются на месте от 500 руб. /чел
  • Доп. ночи к туру
Место начала и завершения?
Калининградская область, Зеленоградск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сколько стоит услуга трансфера?

Вы можете добраться самостоятельно до г. Зеленоградска или заказать трансфер (аэропорт/жд вокзал – отель 2300 руб.).

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобус е.

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону.

В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
25 авг 2025
Тур понравился) отель в Зеленоградске был хороший, прекрасный город. Все экскурсии понравились, хорошие экскурсоводы, все информативно. Единственное, что экскурсия на куршскую косу была очень поздно, соответственно приехали туда около 5 вечера только, а хотелось бы чтобы экскурсия была с утра.

Тур входит в следующие категории Калининграда

