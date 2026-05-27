Мои заказы

Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 6 дней

Откройте для себя Янтарный край во всей его многогранности.

Вас ждут мощные форты Кёнигсберга и морское побережье Балтийска, живописные дюны Куршской косы и уютные улочки Светлогорска и Зеленоградска. Вы увидите старинные
читать дальшеуменьшить

замки, города с богатой историей и янтарное производство.

Это путешествие соединит средневековые легенды, морские пейзажи и атмосферу европейского курорта в одном ярком маршруте! Это цикличный тур: Вы можете приехать в любой удобный день, как в будни, так и в выходные до конца 2026 года. Каждый день недели имеет свою экскурсионную программу.

Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 6 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининградскую область. Экскурсия по фортам Калининграда

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 15:00 (после экскурсии).

10:00 или 14:00 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

10:15 или 14:15 Экскурсия по фортам.

Ни для кого не секрет, что Кенигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого своего основания развивал свою фортификационно-оборонительную структуру. На каждое движение военной мысли в Европе Кенигсберг реагировал незамедлительно, постоянно совершенствуя и обновляя оборону города.

Многие из этих укреплений неплохо сохранились до наших дней, и у Вас будет возможность своими глазами увидеть всю мощь старого города.

Во время экскурсии Вам покажут башню «Дона», башню «Врангель», бастион «Обертайх», бастион «Грольман» и другие редюиты, равелины и казармы.

Мы посетим форт № 1 «Штайн». Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн – именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт, совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края.

Здесь Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как этот человек связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.

Завершим мы нашу поездку посещением еще одного из знаменитого сохранившегося форта бывшего Кенигсберга – форт № 11 «Дёнхофф», где также узнаем историю его появления, отличительные черты и о том, как форт был взят штурмом в апреле 1945 года.

Окончание экскурсии в 14:15 или 18:15.

Прибытие в Калининградскую область. Экскурсия по фортам КалининградаПрибытие в Калининградскую область. Экскурсия по фортам КалининградаПрибытие в Калининградскую область. Экскурсия по фортам КалининградаПрибытие в Калининградскую область. Экскурсия по фортам Калининграда
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Балтийск и Балтийская коса

09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

09:30 г. Балтийск и Балтийская коса.

Мы отправляемся в Балтийск.

Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов.

Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.

Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны. Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.

Паромная переправа на Балтийскую косу (при хорошей погоде).

Окончание экскурсии в 17:00.

Балтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская косаБалтийск и Балтийская коса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Янтарный и Светлогорск

09:15 Посадка от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

09:30 Экскурсия «Сокровища Балтийского побережья с посещением производства».

Пос. Янтарный, г. Светлогорск.

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

Окончание экскурсии в 17:30.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Куршская Коса и Зеленоградск

09:50 Посадка от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

10:00 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев. Уникальное творение природы и человека.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии в 17:30.

Куршская Коса и ЗеленоградскКуршская Коса и ЗеленоградскКуршская Коса и ЗеленоградскКуршская Коса и Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия на выбор: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией / обзорная экскурсия по Калининграду

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

10:15 Экскурсия «Гастрономическое средневековье».

Замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. Мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

На обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии в 14:00.

ИЛИ

13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «Калининградский экспресс».

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите:

  • главную площадь города;
  • областной драматический театр;
  • калининградский зоопарк;
  • проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора. Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии в 17:00.

Экскурсия на выбор: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией / обзорная экскурсия по КалининградуЭкскурсия на выбор: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией / обзорная экскурсия по КалининградуЭкскурсия на выбор: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией / обзорная экскурсия по КалининградуЭкскурсия на выбор: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией / обзорная экскурсия по Калининграду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Экскурсия на выбор: по замкам / Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный

13:45 Посадка у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

14:00 Экскурсия по замкам.

История рыцарства — неотъемлемая часть истории Калининграда — Кёнигсберга. Практически в каждом городе нашей области вы сможете найти призраки и тени настоящих орденских замков XIII-XIV веков. Мы покажем вам самые сохранившиеся из них.

Побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей, является одним из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей.

Сегодня музей предлагает своим гостям много интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена, Королевства Пруссия и тд.

Затем, мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в одноименном населенном пункте, сегодня г. Гвардейск.

После чего нас ждет обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дом Ловиса Коринта, Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи, памятник русским воинам четырех войн, ратуша Тапиау.

Окончание экскурсии в 19:00.

ИЛИ

10:15 Посадка у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

10:30 Экскурсия в Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный.

В ходе этой экскурсии мы с Вами окунемся в прошлое Калининградской области – в начало XIX века.

Многие слышали и знают о таких событиях как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и «Фридландское сражение». Эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона.

Мы отправляемся в г. Багратионовск (бывш. Прейсиш-Эйлау), где нас ожидает обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка. Увидим одну из красивейших кирх в области – кирху Мюльхаузена (Св. Анны).

Дальше мы отправимся в г. Правдинск (бывш. Фридланд). Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладится панорамным видом города.

В Железнодорожном (бывш. Гердауэн) мы осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят в себе следы средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.

Окончание экскурсии в 17:30.

Экскурсия на выбор: по замкам / Багратионовск, Правдинск и ЖелезнодорожныйЭкскурсия на выбор: по замкам / Багратионовск, Правдинск и ЖелезнодорожныйЭкскурсия на выбор: по замкам / Багратионовск, Правдинск и ЖелезнодорожныйЭкскурсия на выбор: по замкам / Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Черняховск, Неман, Советск

08:45 Посадка у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

09:00-18:00 Экскурсия в Черняховск, Неман, Советск.

Начиная с XIII века территорией Восточной Пруссии стали интересоваться иностранные правители и, конечно, рыцари Тевтонского ордена. Постепенно осваивая эти земли, они строили орденские замки. Кое-что от этих удивительных сооружений, к счастью, сохранилось и до наших дней.

Путешествие на восток нашей области начнется с посещения города Черняховска (бывш. Инстербург). Мы прогуляемся по старому городу, увидим кирху XIV века, замок Инстербург и здание конезавода (с посещением).

Далее мы отправимся в г. Советск (бывш. Тильзит), где в 1807 году был подписан знаменитый Тильзитский мир между Наполеоном и Александром I. Главной жемчужиной города, без сомнений, является мост Королевы Луизы, который заслуживает отдельного внимания.

Ну и последней точкой нашего путешествия станет г. Неман (бывш. Рагнит). Здесь мы увидим руины одноименной орденской крепости-замка и по желанию посетим местную сыроварню «Deutsches Haus». Покорим восток вместе!

Окончание экскурсии в 18:00.

Черняховск, Неман, СоветскЧерняховск, Неман, СоветскЧерняховск, Неман, СоветскЧерняховск, Неман, Советск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОдноместныйДвухместныйТрехместный
528003980046300

Заезд в гостевой дом с 15:00. Расчетный час – 12:00.

Варианты проживания

Гостевой дом «Salve»

5 ночей

Гостевой дом «Salve» находится в центральном районе (в тихой, малоэтажной его части) города Калининграда. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка. Бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Разместиться гости могут в светлых, просторных номерах, из окон которых открывается вид на зелёный сад. Номера оснащены всем необходимым: удобной мебелью, чайной станцией, индивидуальным санузлом и душевой кабиной.

Поблизости отдыхающие могут пообедать в ресторанах европейской кухни.

Рядом с гостевым домом находится Свято-Никольский женский монастырь (в прошлом - кирха Юдиттен), несколько магазинов и торговый центр.

Гостевой дом «Salve»Гостевой дом «Salve»Гостевой дом «Salve»Гостевой дом «Salve»Гостевой дом «Salve»Гостевой дом «Salve»Гостевой дом «Salve»Гостевой дом «Salve»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание в гостинице Калининграда (5 ночей)
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание: завтраки (континентальный - 650 руб/чел.), обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт - 1 500 руб. из/на ж/д-вокзал - 1 200 руб
  • Из/в аэропорт - 1 500 руб
  • Из/на ж/д-вокзал - 1 200 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры на «Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 6 дней»

Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 5 дней
На автобусе
5 дней
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 5 дней
Экскурсионный тур «Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 5 дней» на 5 дней
Начало: Россия, Калининград
30 мая в 10:00
4 июн в 10:00
от 32 500 ₽ за человека
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 4 дня
На автобусе
4 дня
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 4 дня
Экскурсионный тур «Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 4 дня» на 4 дня
Начало: Россия, Калининград
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
от 25 250 ₽ за человека
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 3 дня
На автобусе
3 дня
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 3 дня
Экскурсионный тур «Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 3 дня» на 3 дня
Начало: Россия, Калининград
Сегодня в 10:00
30 мая в 10:00
от 17 950 ₽ за человека
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 7 дней
На автобусе
7 дней
Бесконечный город К. Цикличный тур по Калининградской области на 7 дней
Начало: Россия, Калининград
30 мая в 10:00
4 июн в 10:00
от 47 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
от 39 800 ₽ за человека