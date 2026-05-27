1 день

Прибытие в Калининградскую область. Экскурсия по фортам Калининграда

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 15:00 (после экскурсии).

10:00 или 14:00 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

10:15 или 14:15 Экскурсия по фортам.

Ни для кого не секрет, что Кенигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого своего основания развивал свою фортификационно-оборонительную структуру. На каждое движение военной мысли в Европе Кенигсберг реагировал незамедлительно, постоянно совершенствуя и обновляя оборону города.

Многие из этих укреплений неплохо сохранились до наших дней, и у Вас будет возможность своими глазами увидеть всю мощь старого города.

Во время экскурсии Вам покажут башню «Дона», башню «Врангель», бастион «Обертайх», бастион «Грольман» и другие редюиты, равелины и казармы.

Мы посетим форт № 1 «Штайн». Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн – именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт, совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края.

Здесь Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как этот человек связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.

Завершим мы нашу поездку посещением еще одного из знаменитого сохранившегося форта бывшего Кенигсберга – форт № 11 «Дёнхофф», где также узнаем историю его появления, отличительные черты и о том, как форт был взят штурмом в апреле 1945 года.

Окончание экскурсии в 14:15 или 18:15.

