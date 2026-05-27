Описание тура
Погрузитесь в атмосферу Калининградской области в насыщенном путешествии, где переплетаются море, история и современность.
В программе Вас ожидают сокровища Янтарного, средневековые замки и колоритные города, легендарные форты Калининграда и закрытый когда-то Балтийск, сказочные пейзажи Куршской косы и курортный шарм Светлогорска и Зеленоградска.
Это цикличный тур: Вы можете приехать в любой удобный день, как в будни, так и в выходные до конца 2026 года. Каждый день недели имеет свою экскурсионную программу.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининградскую область. Экскурсия по фортам Калининграда
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 15:00 (после экскурсии).
10:00 или 14:00 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
10:15 или 14:15 Экскурсия по фортам.
Ни для кого не секрет, что Кенигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого своего основания развивал свою фортификационно-оборонительную структуру. На каждое движение военной мысли в Европе Кенигсберг реагировал незамедлительно, постоянно совершенствуя и обновляя оборону города.
Многие из этих укреплений неплохо сохранились до наших дней, и у Вас будет возможность своими глазами увидеть всю мощь старого города.
Во время экскурсии Вам покажут башню «Дона», башню «Врангель», бастион «Обертайх», бастион «Грольман» и другие редюиты, равелины и казармы.
Мы посетим форт № 1 «Штайн». Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн – именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт, совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края.
Здесь Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как этот человек связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.
Завершим мы нашу поездку посещением еще одного из знаменитого сохранившегося форта бывшего Кенигсберга – форт № 11 «Дёнхофф», где также узнаем историю его появления, отличительные черты и о том, как форт был взят штурмом в апреле 1945 года.
Окончание экскурсии в 14:15 или 18:15.
Балтийск и Балтийская коса
09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.
09:30 г. Балтийск и Балтийская коса.
Мы отправляемся в Балтийск.
Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов.
Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.
Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны. Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.
Паромная переправа на Балтийскую косу (при хорошей погоде).
Окончание экскурсии в 17:00.
Янтарный и Светлогорск
09:15 Посадка от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
09:30 Экскурсия «Сокровища Балтийского побережья с посещением производства».
Пос. Янтарный, г. Светлогорск.
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
Окончание экскурсии в 17:30.
Куршская Коса и Зеленоградск
09:50 Посадка от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
10:00 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев. Уникальное творение природы и человека.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии в 17:30.
Экскурсия на выбор: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией / обзорная экскурсия по Калининграду
10:00 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
10:15 Экскурсия «Гастрономическое средневековье».
Замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. Мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.
Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
На обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
Окончание экскурсии в 14:00.
ИЛИ
13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «Калининградский экспресс».
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите:
- главную площадь города;
- областной драматический театр;
- калининградский зоопарк;
- проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора. Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии в 17:00.
Экскурсия на выбор: по замкам / Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный
13:45 Посадка у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
14:00 Экскурсия по замкам.
История рыцарства — неотъемлемая часть истории Калининграда — Кёнигсберга. Практически в каждом городе нашей области вы сможете найти призраки и тени настоящих орденских замков XIII-XIV веков. Мы покажем вам самые сохранившиеся из них.
Побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей, является одним из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей.
Сегодня музей предлагает своим гостям много интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена, Королевства Пруссия и тд.
Затем, мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в одноименном населенном пункте, сегодня г. Гвардейск.
После чего нас ждет обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дом Ловиса Коринта, Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи, памятник русским воинам четырех войн, ратуша Тапиау.
Окончание экскурсии в 19:00.
ИЛИ
10:15 Посадка у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
10:30 Экскурсия в Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный.
В ходе этой экскурсии мы с Вами окунемся в прошлое Калининградской области – в начало XIX века.
Многие слышали и знают о таких событиях как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и «Фридландское сражение». Эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона.
Мы отправляемся в г. Багратионовск (бывш. Прейсиш-Эйлау), где нас ожидает обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка. Увидим одну из красивейших кирх в области – кирху Мюльхаузена (Св. Анны).
Дальше мы отправимся в г. Правдинск (бывш. Фридланд). Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладится панорамным видом города.
В Железнодорожном (бывш. Гердауэн) мы осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят в себе следы средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.
Окончание экскурсии в 17:30.
Черняховск, Неман, Советск
08:45 Посадка у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
09:00-18:00 Экскурсия в Черняховск, Неман, Советск.
Начиная с XIII века территорией Восточной Пруссии стали интересоваться иностранные правители и, конечно, рыцари Тевтонского ордена. Постепенно осваивая эти земли, они строили орденские замки. Кое-что от этих удивительных сооружений, к счастью, сохранилось и до наших дней.
Путешествие на восток нашей области начнется с посещения города Черняховска (бывш. Инстербург). Мы прогуляемся по старому городу, увидим кирху XIV века, замок Инстербург и здание конезавода (с посещением).
Далее мы отправимся в г. Советск (бывш. Тильзит), где в 1807 году был подписан знаменитый Тильзитский мир между Наполеоном и Александром I. Главной жемчужиной города, без сомнений, является мост Королевы Луизы, который заслуживает отдельного внимания.
Ну и последней точкой нашего путешествия станет г. Неман (бывш. Рагнит). Здесь мы увидим руины одноименной орденской крепости-замка и по желанию посетим местную сыроварню «Deutsches Haus». Покорим восток вместе!
Окончание экскурсии в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
|42900
|32500
|37700
Заезд в гостевой дом с 15:00. Расчетный час – 12:00.
Варианты проживания
Гостевой дом «Salve»
Гостевой дом «Salve» находится в центральном районе (в тихой, малоэтажной его части) города Калининграда. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка. Бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Разместиться гости могут в светлых, просторных номерах, из окон которых открывается вид на зелёный сад. Номера оснащены всем необходимым: удобной мебелью, чайной станцией, индивидуальным санузлом и душевой кабиной.
Поблизости отдыхающие могут пообедать в ресторанах европейской кухни.
Рядом с гостевым домом находится Свято-Никольский женский монастырь (в прошлом - кирха Юдиттен), несколько магазинов и торговый центр.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги экскурсовода
- Проживание в гостинице Калининграда (4 ночи)
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание: завтраки (континентальный - 650 руб/чел.), обеды и ужины
- Трансферы: из/в аэропорт - 1 500 руб. из/на ж/д-вокзал - 1 200 руб
- Из/в аэропорт - 1 500 руб
- Из/на ж/д-вокзал - 1 200 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.