Приготовьтесь получить все самое яркое и интересное, что готов дать любителям велосипедных прогулок этот уникальный регион: неповторимая природа Прибалтики, комфортные дистанции и новые велосипеды.
Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/kaliningradskaya-oblast/bike-camp-velotur-po-kaliningradskoj-oblasti-dlya-novichkov-i-opytnyh-rajderov-19700
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение, знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд.
Заселиться можно с 08:00 до 16:30.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в комплексе.
Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века
Завтракаем.
Отправляемся в путешествие по "Калининградской Венеции".
Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и Куршского залива.
Старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и цветущие поля.
Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обедаем на маршруте.
После посетим настоящий старинный маяк на побережье залива.
Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле в Кёнигсберге-Калининграде.
Возвращаемся на ужин в комплексе.
Велопрогулка по Калининграду. СветлогорскЗавтракаем.
Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу и интересные рассказы от турлидера.
Полюбуемся на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.
Обедаем.
Выезжаем в Светлогорск.
Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).
Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.
Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Ужинаем в комплексе.
Свободное время. Отъезд
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 7 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Возможно забронировать проживание во Friday Center до и после тура — от 2400 Р за номер в сутки с завтраком.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
- Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
- Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
- Экскурсия на маяк Риндерорт
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Велосипед Riverside 900
- Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
- Проживание по программе, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда и поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Посещение бассейна, сауны и спортивного зала (стоимость в разделе «Важно знать»)
- Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе. В комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
- если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
- обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
- в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
- аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
- в комплексе бесплатный wi-fi;
- в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
- фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
- утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Внимание! Фены выдаем по запросу. Банные полотенца предоставляем. Полотенца для бассейна предоставляем.
Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?
Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:
- стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
- стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
- стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.