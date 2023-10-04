3 день

Велопрогулка по Калининграду. Светлогорск

Завтракаем.

Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу и интересные рассказы от турлидера.

Полюбуемся на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.

Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.

Обедаем.

Выезжаем в Светлогорск.

Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Ужинаем в комплексе.