BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Велотур в Калининград для новичков и опытных путешественников.

Приготовьтесь получить все самое яркое и интересное, что готов дать любителям велосипедных прогулок этот уникальный регион: неповторимая природа Прибалтики, комфортные дистанции и новые велосипеды.

Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/kaliningradskaya-oblast/bike-camp-velotur-po-kaliningradskoj-oblasti-dlya-novichkov-i-opytnyh-rajderov-19700
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Ближайшие даты:
3
мая
7
июн
5
июл
20
сен
11
окт

Что вас ожидает:

Испытанные маршруты
Испытанные маршруты
Прогуляемся по старинным улочкам и устроим заезды вдоль восхитительного побережья
Комфорт и безопасность
Комфорт и безопасность
Нас ждут подготовленные велосипеды Riverside 900, лучшие турлидеры и снаряжение
Приключения на электросамокатах
Приключения на электросамокатах
Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах

Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд.

Заселиться можно с 08:00 до 16:30.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в комплексе.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века

Завтракаем.

Отправляемся в путешествие по "Калининградской Венеции".

Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и Куршского залива.

Старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и цветущие поля.

Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обедаем на маршруте.

После посетим настоящий старинный маяк на побережье залива.

Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле в Кёнигсберге-Калининграде.

Возвращаемся на ужин в комплексе.

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века
3 день

Велопрогулка по Калининграду. Светлогорск

Завтракаем.

Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу и интересные рассказы от турлидера.

Полюбуемся на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.

Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.

Обедаем.

Выезжаем в Светлогорск.

Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Ужинаем в комплексе.

Велопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. Светлогорск
4 день

Свободное время. Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Свободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 7 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Возможно забронировать проживание во Friday Center до и после тура — от 2400 Р за номер в сутки с завтраком.

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
  • Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
  • Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
  • Экскурсия на маяк Риндерорт
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Велосипед Riverside 900
  • Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
  • Проживание по программе, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда и поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Посещение бассейна, сауны и спортивного зала (стоимость в разделе «Важно знать»)
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе. В комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
  • если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
  • обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
  • в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
  • аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
  • в комплексе бесплатный wi-fi;
  • в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
  • фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
  • утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.

Внимание! Фены выдаем по запросу. Банные полотенца предоставляем. Полотенца для бассейна предоставляем.

Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?

Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:

  • стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
  • стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
  • стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
4 окт 2023
Добрый день. Всё прошло отлично, остались только приятные впечатления. Всем туристам и любителям активного отдыха рекомендую!
Н
17 апр 2024
Полный восторг.
Т
20 мар 2024
Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до

Тур входит в следующие категории Калининграда

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