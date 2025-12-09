Вас ожидают живописные леса, Балтийское побережье,
Программа тура по дням
Понедельник: лесная велопрогулка к старой немецкой школе
Велосипедная прогулка по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей.
Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу.
Общая протяженность маршрута — 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия в старую немецкую школу: на час вы станете учеником прусской гимназии, узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите уникальные классы с историческими артефактами.
Время экскурсии: 8-9 часов.
Вторник: велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и Черняховск
Яркое приключение с живописными пейзажами и старинной архитектурой.
Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.
Общая протяженность маршрута — 55 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России.
Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Среда: велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн
Катаясь по старинным аллеям, вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой.
Общая протяженность маршрута — 65 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Железнодорожному. Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего декорации фильма о рыцарях.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Четверг: велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск
Вы прокатитесь вдоль живописных пляжей и сосновых лесов, наслаждаясь свежим морским воздухом.
На пути вас ждут красивые пейзажи, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий.
Общая протяженность маршрута — 35 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску — отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города.
Легко передвигаясь по живописным улочкам, вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века
Время экскурсии: 8-9 часов.
Пятница: велопрогулка в национальном парке «Куршская коса»
Промчитесь по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка.
Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации.
Общая протяженность маршрута — 40 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы.
Время экскурсии: 9-10 часов.
Суббота: велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»
В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.
Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями.
Общая протяженность маршрута — 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км): асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.
Обед-пикник на маршруте.
Время экскурсии: 12-13 часов.
Воскресенье: велопрогулка по Калининграду и Светлогорску
Насладитесь городом без пробок и туристических толп.
Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от глаз обывателей.
Рассмотрите Калининград со всех сторон: проедете 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.
Обед в кафе в туристическом комплексе.
Экскурсия по Светлогорску. На электросамокатах исследуете элитный курорт Восточной Пруссии.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением), полное питание
|61 500
|1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения), полное питание
|72 500
|1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения), полное питание
|84 000
|2-местный номер с собственной ванной комнатой, полное питание (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)
|67 750
Время заезда в номера с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Местоположение гостевого дома «Friday Center» с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.
Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой.
Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.
Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.
Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туристическом комплексе
- Питание, включенное в программу тура: завтраки и ужины в кафе туркомплексаобеды-пикники на маршруте
- Завтраки и ужины в кафе туркомплекса
- Обеды-пикники на маршруте
- Аренда велосипеда и снаряжения по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Питание, не включенное в программу тура: завтрак и обед в день заездаобед и ужин в день выезда
- Завтрак и обед в день заезда
- Обед и ужин в день выезда
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Дополнительное проживание до или после тура (уточняйте при бронировании)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать об особенностях цикличного тура?
- Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
- День недели имеет четкую экскурсионную программу.
- Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
- Время заезда в номер с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
- Экскурсии начинаются и заканчивается в туристическом комплексе, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
- Комплексные завтраки и ужины в туристическом комплексе, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии. Обеды подаются в формате пикников на маршруте.
- В группе не более 18 человек.