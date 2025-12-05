-
BIKE CAMP на 3 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Мы проедем по побережью Балтийского моря и по живописным лесам, старинным городам и национальным паркам»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 22 000 ₽
23 000 ₽ за человека
BIKE CAMP на 4 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Мы проедем по побережью Балтийского моря и по живописным лесам, старинным городам и национальным паркам»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 35 400 ₽
38 000 ₽ за человека
BIKE CAMP на 5 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Мы проедем по побережью Балтийского моря и по живописным лесам, старинным городам и национальным паркам»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 48 700 ₽
51 000 ₽ за человека
BIKE CAMP на 6 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Вас ожидают живописные леса, Балтийское побережье, старинные города и национальные парки с атмосферой полной гармонии и тишины»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 61 500 ₽
65 000 ₽ за человека
