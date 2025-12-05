Мои заказы

Национальные парки Калининграда

Найдено 4 тура в категории «Национальные парки» в Калининграде, цены от 22 000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
BIKE CAMP на 3 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
3 дня
-
4%
BIKE CAMP на 3 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Мы проедем по побережью Балтийского моря и по живописным лесам, старинным городам и национальным паркам»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 22 000 ₽23 000 ₽ за человека
BIKE CAMP на 4 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
4 дня
-
7%
BIKE CAMP на 4 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Мы проедем по побережью Балтийского моря и по живописным лесам, старинным городам и национальным паркам»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 35 400 ₽38 000 ₽ за человека
BIKE CAMP на 5 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
5 дней
-
5%
BIKE CAMP на 5 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Мы проедем по побережью Балтийского моря и по живописным лесам, старинным городам и национальным паркам»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 48 700 ₽51 000 ₽ за человека
BIKE CAMP на 6 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
6 дней
-
5%
BIKE CAMP на 6 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
Начало: Калининград
«Вас ожидают живописные леса, Балтийское побережье, старинные города и национальные парки с атмосферой полной гармонии и тишины»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 61 500 ₽65 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Национальные парки»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. BIKE CAMP на 3 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
  2. BIKE CAMP на 4 дня. Цикличный велотур по Калининградской области
  3. BIKE CAMP на 5 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
  4. BIKE CAMP на 6 дней. Цикличный велотур по Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Высота Эфа
  6. Остров Канта
  7. Амалиенау
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в декабре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Национальные парки" можно забронировать 4 тура от 22 000 до 61 500 со скидкой до 7%.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «Национальные парки», цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль