1 день

Форты Кёнигсберга и Калининград

Сбор в 09:00 у гостиницы Маяк (Калининград, ул. Солдатская, дом 2).

Мы рекомендуем прилетать заранее, чтобы не портить себе настроение, в случае задержки рейсов, а ещё, чтобы немного познакомиться с Калининградом до начала тура.

В программе первого дня: форт Фридрих Вильгельм, обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный), форт Бронзарт (заброшенное сооружение: нужны перчатки и фонарики), а вечером прогулка по острову Канта и району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.

Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.

Протяженность маршрута: до 100 км на авто.