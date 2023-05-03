За 7 дней участники увидят большую часть Калининградской области и посетят свыше 30 достопримечательных локаций региона.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Форты Кёнигсберга и Калининград
Сбор в 09:00 у гостиницы Маяк (Калининград, ул. Солдатская, дом 2).
Мы рекомендуем прилетать заранее, чтобы не портить себе настроение, в случае задержки рейсов, а ещё, чтобы немного познакомиться с Калининградом до начала тура.
В программе первого дня: форт Фридрих Вильгельм, обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный), форт Бронзарт (заброшенное сооружение: нужны перчатки и фонарики), а вечером прогулка по острову Канта и району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.
Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.
Протяженность маршрута: до 100 км на авто.
Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса
Сегодняшний день пропитан запахом моря и практически целиком посвящён истории города Балтийск и его окрестностей.
Прогуляемся по Северному молу, на 400 метров уходящему в море, пройдём экскурсией по филиалу Центрального военно-морского музея и крепости Пиллау.
После переправимся на пароме через Балтийский пролив и окажемся на одноименной косе, где расположен целый ряд любопытных достопримечательностей: дюны, ангары аэродрома Нойтиф, пожираемые морем, немецкая береговая батарея и руины форта Западный.
Посторонних людей, а уж тем более туристов, здесь мало, и царит невероятная атмосфера запустения…
Обратный паром в Балтийск.
Протяженность маршрута: до 150 км на авто.
Замок Шаакен, Зеленоградск и Куршская коса
Пыточные подземелья, роскошная сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить — странное сочетание достопримечательностей на территории одного полуразрушенного замка.
Впрочем, здесь всё странно, но оттого и интересно.
После истории ударимся в культуру — заглянем на обед в Зеленоградск, а после отправимся на природу — сравнивать Куршскую косу с Балтийской и решать, наконец, что же лучше и интереснее.
На косе заглянем в Танцующий лес, высоту Эфа и покажем ещё одно место, где значительно меньше людей, чем в предыдущих двух.
Протяженность маршрута: до 150 км на авто.
Замки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в Советске
Сегодня посетим маяк в Заливино на побережье Куршского залива и замки близ границы с Литвой.
Очень забавные ощущения, когда ты стоишь на городской набережной, а на той стороне реки — другая страна.
Для жителей города Советска дело, конечно, привычное, а вот для москвичей и петербуржцев такое в диковинку.
Маршрут сегодня длинный, с множеством красивых пейзажей и аллей, типичных для ландшафта Калининградской области.
Протяженность маршрута: до 270 км на авто.
Черняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с Польшей
Подъём будет ранний: сегодня посетим города Черняховск и Озёрск.
Черняховск порадует парой больших и хорошо сохранившихся замков — Инстербург и Георгенбург, а Озёрск — уютной архитектурой крохотных прусских городков.
Заедем посмотреть на старый железнодорожный мост над рекой Красная: тут сохранились ещё дореволюционные рельсы из Российской Империи!
А самая отдалённая точка маршрута — Красный лес (Роминтенская пуща) с руинами дачи Геринга и охотничьего дома кайзера Вильгельма.
Мощёные дороги, уходящие в дебри леса к границе с Польшей, бетонные мосты через реку прямо в чаще и необходимость оформления пропусков в пограничную зону.
Вернёмся в Калининград ближе к ночи.
Протяженность маршрута: до 350 км на авто.
Гвардейск - Железнодорожный - Правдинск - Багратионовск
И вновь отправляемся в путь!
Нас ждут тевтонский замок Вальдау с простеньким, но уютным музеем, а ещё Гвардейск и исправительная колония в замке: ели повезёт, то заглянем внутрь.
Нас ждёт знаменитая в узких кругах психиатрическая больница Алленберг, ныне заброшенная, но поражающая своей архитектурой.
С особенностями русской реставрации ознакомимся в городке Железнодорожный: вроде и не плохо, но ощущение "Потёмкинской деревни" не покидает, видя, насколько бедно живут местные жители.
Чуть лучше обстоят дела в Правдинске, где привели в порядок набережную и восстановили кирху.
Напоследок заглянем в Багратионовск, где нас интересуют руины форбурга замка Прёйсиш-Эйлау и, уже ставшая привычной, архитектура старых городков, исчезающая буквально на глазах.
В Калининграде будем поздно, но прощальный вечер не пропустим.
Протяженность маршрута до 200 км на авто.
Завершение тура
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Часть группы, кому нужно, отвезём в аэропорт, а остальным скажем "До новых встреч, друзья".
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Калининград (двухместный номер с душем и туалетом в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Маяк»
Комфортабельная гостиница «Маяк» расположена в 15 минутах езды от центральной части города и рядом с остановкой общественного транспорта, с помощью которого можно добраться до любых точек Калининграда.
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, обустроенными удобным и мягким спальным местом, современной техникой, собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории отдыхающие смогут попробовать вкуснейшие блюда или напитки по заказному меню. Рядом находятся кафе, рестораны и супермаркеты.
Расстояние до аэропорта составляет — 22,7 км, а до железнодорожного вокзала — 2,3 км. Городские достопримечательности, памятники архитектуры, театры и музеи находятся в шаговой доступности от здания.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в двухместных номерах с удобствами
- Питание: завтраки (предоставляет объект размещения), кроме 1-го дня тура
- Все трансферы по маршруту (микроавтобусы 7-8 мест типа Hyundai Starex H1)
- Работа гидов-водителей
- Все экскурсии, билеты по маршруту, билеты на паром в Балтийске
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно (аэропорт Храброво)
- Размещение в Калининграде, если участник приезжает заранее или уезжает позже окончания тура
- Проезд до точки сбора группы в Калининграде (гостиница Маяк, ул. Солдатская, 2)
- Страхование жизни и здоровья участников. Мы рекомендуем оформить страховку самостоятельно
- Питание: обеды и ужины (стоимость приёма пищи около 700 рублей с человека)
- Дополнительные услуги и развлечения, не входящие в стоимость
- Покупка сувениров
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Перечисленный ниже индивидуальный комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.
Список одежды:
- кроссовки и/или ботинки для треккинга (лучше иметь две пары обуви: для гостиницы и авто и для трекинга);
- тёплая толстовка или флисовая кофта, желательно с капюшоном;
- футболки 2-3 шт.;
- куртка, желательно ветро-влагозащитная;
- штаны спортивные (желательно не стесняющие движений);
- нижнее бельё 2-3 комплекта;
- шарф-труба (она же бафф);
- перчатки (флисовые или любые другие);
- головной убор с козырьком (бейсболка);
- шапка теплая (хорошо, если её можно натянуть на бейсболку);
- термобельё (шерстяное, верх и низ).
Список снаряжения:
- сумка/чемодан/рюкзак для вещей (в этом вы привезёте свои вещи в Калининград);
- рюкзак для радиальных выездов объёмом 20-30 л (в нём вы будете хранить свою сменную одежду и перекус во время поездок);
- бутыль для воды или индивидуальный термос;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- индивидуальная аптечка;
- фонарь налобный с комплектом запасных батареек.
Документы:
- паспорт (обязательно);
- страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется);
- полис ОМС (рекомендуется).
Прочее: наличные деньги (рекомендуем взять не менее 8000 рублей наличными).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие сотовые операторы работают в Калининграде?
Стабильная сотовая связь присутствует практически на всём протяжении маршрута. Основные операторы — МТС и Мегафон. Зоны покрытия сетей Теле2 и Билайн лучше уточнить на сайтах этих операторов в разделе "Карта покрытия".
Какие ограничения могут действовать на тур?
Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах не приветствуется, а употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
Как удобнее добраться?
В Калининграде находится аэропорт Храброво, куда летают самолёты, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Иных разумных способов добраться в Калининград, кроме самолёта, на текущий момент нет.
Вы можете прилететь заранее, переночевать в Калининграде, самостоятельно арендовав жильё, и приехать на встречу с гидом утром в день старта тура ДО отъезда гида из Калининграда в аэропорт Храброво.
На чем будут передвигаться туристы?
Обычно передвижение осуществляется на автомобилях уровня Hyundai H-1 на 7 мест (одни из самых удобных автомобилей в своём классе). В автомобиле имеется кондиционер. Пожелания туристов по рассадке стараемся учитывать.
Какая погода в Калининграде в октябре?
В октябре в Калининграде сравнительно тепло: в среднем +10С днём и около +6С ночью. Может быть +5С днём? Может. Может быть +15С днём? Тоже может. Соответственным образом надо подбирать одежду (по принципу многослойности). Обязательно возьмите зонт или хороший дождевик: мы гуляем в любую погоду.
Может ли меняться расписание тура?
Гид имеет право изменить порядок посещения достопримечательностей (изменить расписание), но список посещаемых мест останется неизменным.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!