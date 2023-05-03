Калининград и область

Групповой тур в Калининграде
4.7
3 отзыва
Приглашаем в дружеское путешествие в компактной группе на микроавтобусе с небольшими пешими прогулками. Ежедневные радиальные выезды в Калининградскую область продолжительностью от 8 до 10 часов.

За 7 дней участники увидят большую часть Калининградской области и посетят свыше 30 достопримечательных локаций региона.
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Ближайшие даты:
22
апр

Что вас ожидает:

Прогулка по Танцующему лесу
Прогулка по Танцующему лесу
Насладимся удивительным видом причудливо изогнутых сосен и сделаем живописные фотографии
Тяжесть средневековых доспехов
Тяжесть средневековых доспехов
Оценим необычное сочетание залов замка Шаакен, где можно увидеть пыточные подземелья, сыроварню и примерить средневековые доспехи
Молчание дюн
Молчание дюн
Побываем на Куршской косе, переведём дыхание на Балтийской и прислушаемся к тишине

Программа тура по дням

1 день

Форты Кёнигсберга и Калининград

Сбор в 09:00 у гостиницы Маяк (Калининград, ул. Солдатская, дом 2).

Мы рекомендуем прилетать заранее, чтобы не портить себе настроение, в случае задержки рейсов, а ещё, чтобы немного познакомиться с Калининградом до начала тура.

В программе первого дня: форт Фридрих Вильгельм, обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный), форт Бронзарт (заброшенное сооружение: нужны перчатки и фонарики), а вечером прогулка по острову Канта и району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.

Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.

Протяженность маршрута: до 100 км на авто.

Форты Кёнигсберга и КалининградФорты Кёнигсберга и КалининградФорты Кёнигсберга и КалининградФорты Кёнигсберга и Калининград
2 день

Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса

Сегодняшний день пропитан запахом моря и практически целиком посвящён истории города Балтийск и его окрестностей.

Прогуляемся по Северному молу, на 400 метров уходящему в море, пройдём экскурсией по филиалу Центрального военно-морского музея и крепости Пиллау.

После переправимся на пароме через Балтийский пролив и окажемся на одноименной косе, где расположен целый ряд любопытных достопримечательностей: дюны, ангары аэродрома Нойтиф, пожираемые морем, немецкая береговая батарея и руины форта Западный.

Посторонних людей, а уж тем более туристов, здесь мало, и царит невероятная атмосфера запустения…

Обратный паром в Балтийск.

Протяженность маршрута: до 150 км на авто.

Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская косаБалтийск, крепость Пиллау и Балтийская косаБалтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса
3 день

Замок Шаакен, Зеленоградск и Куршская коса

Пыточные подземелья, роскошная сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить — странное сочетание достопримечательностей на территории одного полуразрушенного замка.

Впрочем, здесь всё странно, но оттого и интересно.

После истории ударимся в культуру — заглянем на обед в Зеленоградск, а после отправимся на природу — сравнивать Куршскую косу с Балтийской и решать, наконец, что же лучше и интереснее.

На косе заглянем в Танцующий лес, высоту Эфа и покажем ещё одно место, где значительно меньше людей, чем в предыдущих двух.

Протяженность маршрута: до 150 км на авто.

Замок Шаакен, Зеленоградск и Куршская косаЗамок Шаакен, Зеленоградск и Куршская косаЗамок Шаакен, Зеленоградск и Куршская коса
4 день

Замки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в Советске

Сегодня посетим маяк в Заливино на побережье Куршского залива и замки близ границы с Литвой.

Очень забавные ощущения, когда ты стоишь на городской набережной, а на той стороне реки — другая страна.

Для жителей города Советска дело, конечно, привычное, а вот для москвичей и петербуржцев такое в диковинку.

Маршрут сегодня длинный, с множеством красивых пейзажей и аллей, типичных для ландшафта Калининградской области.

Протяженность маршрута: до 270 км на авто.

Замки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в СоветскеЗамки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в СоветскеЗамки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в Советске
5 день

Черняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с Польшей

Подъём будет ранний: сегодня посетим города Черняховск и Озёрск.

Черняховск порадует парой больших и хорошо сохранившихся замков — Инстербург и Георгенбург, а Озёрск — уютной архитектурой крохотных прусских городков.

Заедем посмотреть на старый железнодорожный мост над рекой Красная: тут сохранились ещё дореволюционные рельсы из Российской Империи!

А самая отдалённая точка маршрута — Красный лес (Роминтенская пуща) с руинами дачи Геринга и охотничьего дома кайзера Вильгельма.

Мощёные дороги, уходящие в дебри леса к границе с Польшей, бетонные мосты через реку прямо в чаще и необходимость оформления пропусков в пограничную зону.

Вернёмся в Калининград ближе к ночи.

Протяженность маршрута: до 350 км на авто.

Черняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с ПольшейЧерняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с ПольшейЧерняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с Польшей
6 день

Гвардейск - Железнодорожный - Правдинск - Багратионовск

И вновь отправляемся в путь!

Нас ждут тевтонский замок Вальдау с простеньким, но уютным музеем, а ещё Гвардейск и исправительная колония в замке: ели повезёт, то заглянем внутрь.

Нас ждёт знаменитая в узких кругах психиатрическая больница Алленберг, ныне заброшенная, но поражающая своей архитектурой.

С особенностями русской реставрации ознакомимся в городке Железнодорожный: вроде и не плохо, но ощущение "Потёмкинской деревни" не покидает, видя, насколько бедно живут местные жители.

Чуть лучше обстоят дела в Правдинске, где привели в порядок набережную и восстановили кирху.

Напоследок заглянем в Багратионовск, где нас интересуют руины форбурга замка Прёйсиш-Эйлау и, уже ставшая привычной, архитектура старых городков, исчезающая буквально на глазах.

В Калининграде будем поздно, но прощальный вечер не пропустим.

Протяженность маршрута до 200 км на авто.

Гвардейск - Железнодорожный - Правдинск - БагратионовскГвардейск - Железнодорожный - Правдинск - БагратионовскГвардейск - Железнодорожный - Правдинск - Багратионовск
7 день

Завершение тура

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Часть группы, кому нужно, отвезём в аэропорт, а остальным скажем "До новых встреч, друзья".

Завершение тураЗавершение тураЗавершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Калининград (двухместный номер с душем и туалетом в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Маяк»

6 ночей

Комфортабельная гостиница «Маяк» расположена в 15 минутах езды от центральной части города и рядом с остановкой общественного транспорта, с помощью которого можно добраться до любых точек Калининграда.

Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, обустроенными удобным и мягким спальным местом, современной техникой, собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории отдыхающие смогут попробовать вкуснейшие блюда или напитки по заказному меню. Рядом находятся кафе, рестораны и супермаркеты.

Расстояние до аэропорта составляет — 22,7 км, а до железнодорожного вокзала — 2,3 км. Городские достопримечательности, памятники архитектуры, театры и музеи находятся в шаговой доступности от здания.

Гостиница «Маяк»Гостиница «Маяк»Гостиница «Маяк»Гостиница «Маяк»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в двухместных номерах с удобствами
  • Питание: завтраки (предоставляет объект размещения), кроме 1-го дня тура
  • Все трансферы по маршруту (микроавтобусы 7-8 мест типа Hyundai Starex H1)
  • Работа гидов-водителей
  • Все экскурсии, билеты по маршруту, билеты на паром в Балтийске
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно (аэропорт Храброво)
  • Размещение в Калининграде, если участник приезжает заранее или уезжает позже окончания тура
  • Проезд до точки сбора группы в Калининграде (гостиница Маяк, ул. Солдатская, 2)
  • Страхование жизни и здоровья участников. Мы рекомендуем оформить страховку самостоятельно
  • Питание: обеды и ужины (стоимость приёма пищи около 700 рублей с человека)
  • Дополнительные услуги и развлечения, не входящие в стоимость
  • Покупка сувениров
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перечисленный ниже индивидуальный комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.

Список одежды:

  • кроссовки и/или ботинки для треккинга (лучше иметь две пары обуви: для гостиницы и авто и для трекинга);
  • тёплая толстовка или флисовая кофта, желательно с капюшоном;
  • футболки 2-3 шт.;
  • куртка, желательно ветро-влагозащитная;
  • штаны спортивные (желательно не стесняющие движений);
  • нижнее бельё 2-3 комплекта;
  • шарф-труба (она же бафф);
  • перчатки (флисовые или любые другие);
  • головной убор с козырьком (бейсболка);
  • шапка теплая (хорошо, если её можно натянуть на бейсболку);
  • термобельё (шерстяное, верх и низ).

Список снаряжения:

  • сумка/чемодан/рюкзак для вещей (в этом вы привезёте свои вещи в Калининград);
  • рюкзак для радиальных выездов объёмом 20-30 л (в нём вы будете хранить свою сменную одежду и перекус во время поездок);
  • бутыль для воды или индивидуальный термос;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • индивидуальная аптечка;
  • фонарь налобный с комплектом запасных батареек.

Документы:

  • паспорт (обязательно);
  • страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется);
  • полис ОМС (рекомендуется).

Прочее: наличные деньги (рекомендуем взять не менее 8000 рублей наличными).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие сотовые операторы работают в Калининграде?

Стабильная сотовая связь присутствует практически на всём протяжении маршрута. Основные операторы — МТС и Мегафон. Зоны покрытия сетей Теле2 и Билайн лучше уточнить на сайтах этих операторов в разделе "Карта покрытия".

Какие ограничения могут действовать на тур?

Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.

Распитие алкогольных напитков в наших турах не приветствуется, а употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

Как удобнее добраться?

В Калининграде находится аэропорт Храброво, куда летают самолёты, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Иных разумных способов добраться в Калининград, кроме самолёта, на текущий момент нет.

Вы можете прилететь заранее, переночевать в Калининграде, самостоятельно арендовав жильё, и приехать на встречу с гидом утром в день старта тура ДО отъезда гида из Калининграда в аэропорт Храброво.

На чем будут передвигаться туристы?

Обычно передвижение осуществляется на автомобилях уровня Hyundai H-1 на 7 мест (одни из самых удобных автомобилей в своём классе). В автомобиле имеется кондиционер. Пожелания туристов по рассадке стараемся учитывать.

Какая погода в Калининграде в октябре?

В октябре в Калининграде сравнительно тепло: в среднем +10С днём и около +6С ночью. Может быть +5С днём? Может. Может быть +15С днём? Тоже может. Соответственным образом надо подбирать одежду (по принципу многослойности). Обязательно возьмите зонт или хороший дождевик: мы гуляем в любую погоду.

Может ли меняться расписание тура?

Гид имеет право изменить порядок посещения достопримечательностей (изменить расписание), но список посещаемых мест останется неизменным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
3 мая 2023
Отлично прошел тур. Илья профессионал своего дело. Компания попалась отличная. Спасибо 🤗
Ж
22 сен 2022
Мне все очень понравилось, большое вам спасибо!
Г
11 янв 2024
Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если бы о нем дали полную информацию по дороге, сроках открытия сразу, можно было обменять билеты нормально, а не сидеть на иголках.
Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но еслиГиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алексей Федорович!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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