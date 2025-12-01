Всего за 5 дней мы познакомимся с многовековой историей Кёнигсберга, прогуляемся по его старинным кварталам и увидим
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «8 веков за 4 часа».
Маршрут: г. Калининград.
Что увидим: 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня. Дегустация в музее марципана.
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска
09:00 Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска».
Маршрут: г. Балтийск — пос. Янтарный.
Что увидим: Балтийск: памятники Петру I и императрице Елизавете, Шведскую крепость Пиллау, 200-летний маяк, гавань, в которой швартуется флот. Янтарный: сохранившуюся застройку старинных домов, водонапорную башню, парк Беккера, променад, янтарное производство.
В этом захватывающем путешествии откроем для себя многообразие Балтийского моря. Наш маршрут начнется в Балтийске (бывший Пиллау) — самом западном форпосте военно-морского флота.
Здесь нас встретят гордые корабли и величавые лебеди, а также Шведская крепость, ставшая прототипом питерской Петропавловки. Узнаем, чем занимался Петр I под именем Петра Михайлова, и почему набережную Пиллау назвали «Русской» в 17 веке.
Далее нас ждет уютный Янтарный (Пальмникен), где сосредоточено 80% мировых запасов янтаря и где Балтика удивляет своим спокойствием.
Мы прогуляемся по узким улочкам, наслаждаясь аккуратными домиками позапрошлого века. Побываем на янтарном производстве, где мастера раскроют свои секреты. Завершим день прогулкой по старинному парку Беккера и роскошному променаду.
16:00 Окончание экскурсии.
Разноцветная провинция
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция».
Маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный — пос. Дружба.
Что увидим: Экскурсия по г. Правдинску, осмотр кирхи Св. Георгия. Экскурсия по п. Железнодорожному. Осмотр Гердауэнской кирхи, замковой мельницы, кафе-музей «Патефон». Посещение шлюза Мазурского канала.
Отправившись в бывший Фридланд (Правдинск), мы не только вспомним «героев былых времен», но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии — кирху Святого Георгия. А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.
Следующая остановка— Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн. Самая фотогеничная точка области.
Вас ждет Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон» и шлюз Мазурского канала.
17:00 Окончание экскурсии.
От Нойхаузена до Мюнхаузена
15:00 Экскурсия «От Нойхаузена до Мюнхаузена».
Маршрут: г. Гурьевск.
Что увидим: районы немецких вилл г. Гурьевска, замок Нойхаузен, Парк Света.
Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску, ранее известному как Нойхаузен. Прогуляемся по районам с немецкими виллами 19 века, послушаем о героизме советских солдат, узнаем в честь кого назван город.
Далее нас ждет визит к замку Нойхаузен 18 века. Услышим захватывающую историю его первой хозяйки, герцогини Пруссии и ее чернокнижника, а также узнаем, как туда попал барон Мюнхгаузен.
Завершит экскурсию феерия света в самом масштабном Парке Света, который оставит незабываемые впечатления и яркие фотографии.
20:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
12:00 Выезд из отеля.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает экскурсионный пакет без проживания или с проживанием в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека (экскурсионный пакет без проживания): 9 005 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|Период
|DBL/TWIN
|TRPL
|SNGL
|Доп. ночь
DBL/TRPL/SNGL
|Гостиница «Пруссия», без звезд (без питания, завтрак – 600 руб. /чел.)
|01.10-30.11
|22440
|20960
|35880
|2800/2367/5600
|01.12-29.12
|21240
|20160
|33480
|2550/2200/5100
|Гостиница «Золотая бухта», 3* (без питания, завтрак – 600 руб. /чел.)
|01.10-30.11
|24360
|23040
|30600
|3200/2767/4500
|01.12-29.12
|23400
|22400
|28200
|3000/2634/4000
|Гостиница «Калининград», 3* (без питания, завтрак – 650 руб. /чел.)
|01.10-31.10
|29160
|35800
|41700
|4200/5267/6780
|01.11-28.12
|25800
|27800
|36120
|3500/4200/5650
|Гостиница «Турист», 3* (с завтраком)
|01.10-31.10
|33000
|30000
|40200
|5000/4167/6500
|01.11-28.12
|27000
|26000
|35400
|3750/3334/5500
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB (TRPL) – двухместное + доп. место.
Информация о местах посадки на экскурсии представлена в разделе «Важно знать».
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница Золотая бухта находится в Калининграде в 1.5 км от центра. Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города.
Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
Гостиница «Калининград» 3
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 4 завтрака при размещении в гостинице «Турист»
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Обеды и ужины
- Завтраки: завтрак в гостинице "Золотая бухта" - 600 руб. /чел. завтрак в гостинице "Калининград" - 650 руб. /чел. завтрак в гостинице "Пруссия" - 600 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Золотая бухта» - 600 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Калининград» - 650 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Пруссия» - 600 руб. /чел
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1500 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|Турист
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|Пруссия
|Южный вокзал
|10 мин. на автобусе
|Золотая бухта
|Южный вокзал
|10 мин. пешком
|Калининград
|Гостиница «Калининград»
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- аэропорт – гостиница – от 1500 руб.
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.