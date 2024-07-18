2 день

Поход по Балтийской косе

Завтракаем в комплексе.

Сегодня мы отправимся на Балтийскую косу.

Нас ждёт увлекательное путешествие по узкой полоске суши между Балтийским морем и Калининградским заливом, ещё неизведанной большинством туристов.

Выезжаем в Балтийск – базу военно-морского флота РФ и самый западный город России.

После небольшой прогулки по набережной, где мы обязательно увидим военные корабли, целый ансамбль исторических изданий и знаменитый маяк 19 века, мы переправимся на Балткосу.

По прибытии посетим небольшой музей, где местные жители познакомят нас с живой историей этого уединенного места, бывшего закрытой для посещения территорией до середины 90-х годов.

Наш пешеходный маршрут начнется от Южного мола – самой западной точки России.

Далее - наслаждаясь спокойствием и великолепием панорам моря и залива, мы посетим самые тайные уголки Балтийской косы.

Высокие песчаные дюны, изогнутые сосновые рощи, руины старинных военных укреплений и затонувшие суда - разнообразные пейзажи Балтийской косы сделают прогулку увлекательной и интересной.

Пообедав, возвращаемся в Балтийск, пересаживаемся в автобус и выезжаем в Калининград.

После отдыха нас будет ждать идеальное знакомство с Кёнигсбергом – прогулка по извилистым улочкам старинного района Амаллиенау.

Вы узнаете все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из клинкерного кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После экскурсии возвращаемся на ужин в комплекс.

Пешеходный маршрут по Балтийской косе: