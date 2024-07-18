HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области

Приключение для любителей красивых пешеходных прогулок. Каждый день – новые картинки и впечатления, которые запомнятся на всю жизнь.

Мы насладимся видами бушующего моря и безмятежной гладью заливов, поднимемся на одну из
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высочайших точек Прибалтики и спустимся ниже уровня Мирового океана, прогуляемся среди высоких песчаных дюн и исследуем сложную систему рукотворных каналов, отправимся на поиски средневековых готических замков и окунемся в мир первозданной природы.

5
3 отзыва
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд и знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 15:30.

Доступен ранний заезд! Заселиться в комплекс можно с 08:00 до 16:30.

Разместившись, можно отдохнуть после дороги, перекусить в нашем кафе или прогуляться по городу – мы с удовольствием подскажем классные места.

В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После – приветственный ужин в компании турлидеров.

Заезд и знакомствоЗаезд и знакомствоЗаезд и знакомствоЗаезд и знакомство
2 день

Поход по Балтийской косе

Завтракаем в комплексе.

Сегодня мы отправимся на Балтийскую косу.

Нас ждёт увлекательное путешествие по узкой полоске суши между Балтийским морем и Калининградским заливом, ещё неизведанной большинством туристов.

Выезжаем в Балтийск – базу военно-морского флота РФ и самый западный город России.

После небольшой прогулки по набережной, где мы обязательно увидим военные корабли, целый ансамбль исторических изданий и знаменитый маяк 19 века, мы переправимся на Балткосу.

По прибытии посетим небольшой музей, где местные жители познакомят нас с живой историей этого уединенного места, бывшего закрытой для посещения территорией до середины 90-х годов.

Наш пешеходный маршрут начнется от Южного мола – самой западной точки России.

Далее - наслаждаясь спокойствием и великолепием панорам моря и залива, мы посетим самые тайные уголки Балтийской косы.

Высокие песчаные дюны, изогнутые сосновые рощи, руины старинных военных укреплений и затонувшие суда - разнообразные пейзажи Балтийской косы сделают прогулку увлекательной и интересной.

Пообедав, возвращаемся в Балтийск, пересаживаемся в автобус и выезжаем в Калининград.

После отдыха нас будет ждать идеальное знакомство с Кёнигсбергом – прогулка по извилистым улочкам старинного района Амаллиенау.

Вы узнаете все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из клинкерного кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После экскурсии возвращаемся на ужин в комплекс.

Пешеходный маршрут по Балтийской косе:

  • Протяженность ~ 10 км
  • Максимальный подъем до 40 м
Поход по Балтийской косеПоход по Балтийской косеПоход по Балтийской косеПоход по Балтийской косе
3 день

Поход по полуострову Бальга

Завтракаем и выезжаем на живописный полуостров Бальга.

Выступающий вглубь Калининградского залива, он славится не только красивой природой, но и древней историей.

По легенде, ещё в V веке здесь находилась крепость Хонеде, построенная пруссами для своего короля Видевута.

Сегодня – это обширные охотничьи и рыболовные угодья, скрывающие руины одного из самых известных замков тевтонского ордена и останки старинных рыбацких деревень.

Перед выходом на маршрут мы посетим местный музей, где исследователи, потратившие многие годы на изучение Бальги, познакомят нас с захватывающей историей этого места.

Наше пешеходное путешествие начнется с красивой брусчатой дороги, уводящей в лесную чащу и плавно перетекающей во множество троп с самыми разнообразными пейзажами.

Впереди – настоящая сказка: старинные леса, цветущие поля, высокие обрывы и тайные тропы сквозь высокие камыши. Не рекомендуем далеко прятать ваши камеры.

Остановки на отдых, обед и видовые площадки сделают путешествие не только интересным, но и комфортным.

Вернемся вечером, поужинаем и отдохнём в сауне после насыщенного дня.

Пешеходный маршрут по полуострову Бальга:

  • Протяженность ~ 15 км
  • Максимальный подъем до 30 м
Поход по полуострову БальгаПоход по полуострову БальгаПоход по полуострову БальгаПоход по полуострову Бальга
4 день

Поход по Калининградской Венеции

Завтракаем в комплексе.

Отправляемся в район Нижненеманской низменности, которая почти на 1,5 метра ниже уровня Мирового океана.

Несмотря на небольшую площадь, около 3000 кв. км, она входит в число крупнейших низменностей мира, а огромное количество живописных водоемов превращают всю её территорию в настоящую Калининградскую Венецию.

Это единственные в России польдерные земли, водный режим которых регулируется искусственным путём с помощью сложной системы дамб, каналов и водонасосных станций.

Спрятавшиеся в густых лесных массивах или расположенные на берегах каналов дома могут не иметь подъездных путей, зато у них есть причалы.

Местные жители почти не пользуются автомобилями, но катер есть у каждой семьи - на них люди ходят до районного центра, друг к другу в гости, на охоту или рыбалку.

Нас ждёт увлекательный поход по забытым прусским шоссе и липовым аллеям вдоль многочисленных рек, озёр и ручейков.

Весь день мы будем наслаждаться красивой природой слушая пение птиц, а, если повезёт, понаблюдаем за лосями, которых до сих пор можно встретить в здешних ольховых лесах.

Пообедаем на маршруте и после небольшого отдыха, на автобусе выезжаем в старинную немецкую школу.

Здесь мы окунемся в аутентичную атмосферу 19 века, познакомимся с бытом прусской деревни и узнаем, каким было сельское образование в далеком прошлом.

К ужину вернёмся в комплекс, поиграем в настольные игры и поделимся впечатлениями накопленными за день.

Пешеходный маршрут по Калининградской Венеции:

  • Протяженность ~ 10 км
  • Максимальный подъем до 10 м
Поход по Калининградской ВенецииПоход по Калининградской ВенецииПоход по Калининградской ВенецииПоход по Калининградской Венеции
5 день

Поход по Роминтенской пуще

После раннего завтрака мы выезжаем на самый восток Калининградской области.

Сегодня мы весь день проведём в заповедных лесах Роминтенской пущи.

Старинные охотничьи тропы стали отличными пешеходными маршрутами, которые простираются через роскошные пейзажи огромного природного парка, известного ещё со времен Тевтонского ордена.

Ни одно место в Калининградской области не сможет соперничать по красоте с Роминтой.

Она настолько разнообразна, что легко удивит даже опытного путешественника, а наши гиды расскажут много интересного об истории этих мест.

Попав сюда, вы перенесётесь на тысячи лет в прошлое и получите истинное наслаждение от единения с природой и знакомства с редкими видами растений и животных.

Тропами егерей и забытыми брусчатыми аллеями мы пройдем по красивым смешанным лесам, вдоль цветущий полей и волнистых холмов, с которых открываются захватывающие панорамы на чистейшие ледниковые озера.

Поднявшись на одну из вершин, мы окажемся в самой высокой точке Калининградской области.

На середине маршрута устроим пикник на берегу озера, которое старше Балтийского моря.

К вечеру доберемся до одной из лесных ферм, где нам предложат ужин из традиционных блюд Виштынецкой возвышенности.

Перед отъездом посетим самый высокий железнодорожный мост в Калининградской области, возведенный в начале XX века, и сделаем отличные фотографии.

В Калининград вернемся поздно вечером.

Пешеходный маршрут по Роминтенской пуще:

  • Протяженность ~ 15 км
  • Максимальный подъем до 230 м
Поход по Роминтенской пущеПоход по Роминтенской пущеПоход по Роминтенской пущеПоход по Роминтенской пуще
6 день

Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия – можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров – поздний, до 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в тур. комплексе.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Возможно более комфортное размещение:

  • одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой – 5000 руб.;
  • одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 12500 руб.;
  • двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере).

Варианты проживания

Хостел «Фрайдей Центр»

5 ночей

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тур. комплексе, двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
  • Трёхразовое питание по программе
  • Пешеходный поход по Балтийской косе
  • Пешеходный поход по полуострову Бальга
  • Пешеходный поход по калининградской Венеции
  • Пешеходный поход по Роминтенской пуще
  • Экскурсия по старинному району Амалиенау
  • Экскурсия в краеведческий музей
  • Экскурсия в старую немецкую школу
  • Сопровождение гидами и турлидерами
  • Переезды согласно программе
  • Ранний заезд в день заезда
  • Поздний выезд в день выезда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Доплата за комфортное проживание: одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб. одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб. двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб
  • Одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб
  • Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Посещение сауны
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для походов:

  • Дождевик
  • Ветровка
  • Головной убор
  • Флисовая кофта
  • Кроссовки (на толстой подошве)
  • Удобная (спортивная) одежда
  • Солнцезащитные очки
  • Трекинговые перчатки
  • СПФ 30+
  • Джинсы для походов вообще не подойдут!

Для проживания:

  • Домашние тапочки
  • Обувь для бассейна и сауны
  • Домашние тапочки

Мы предоставляем:

  • Фен
  • Полотенца для душа
  • Полотенца для бассейна
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?

Вы можете забронировать проживание до и после тура от 2400 рублей/номер/сутки с завтраком.

Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:

  • стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
  • стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
  • стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Э
18 июл 2024
17.07.24.
Тур по Калининградской области «HIKING CAMP» с 11 по 16 июля 2024г.

Уважаемые сотрудники «Большой Страны» в т. ч. Анастасия Луценко - менеджер по работе с клиентами. Спасибо Вам за организацию
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пешего тура и набора уникального состава участников.
Менеджеры и гиды принимающей стороны, в т. ч. Наталья и Дарья делали всё возможное для нашего весёлого, физически активного и познавательного путешествия по программе тура.
Мне ещё 82 года, но я планирую ещё раз приехать в этот регион, если появится новая программа активных путешествий или модернизированная из имеющихся на сайте Вашей организации. Я уже начал просмотр новых предложений.
Эдуард Смирнов.

17.07.24.17.07.24.
М
4 июн 2024
Hiking Camp 27.05-2.06
Потрясающая поездка! Большое спасибо авторам тура: все продумано до мелочей. Впечатляющие локации, удобство передвижения, комфортное размещение, вкусное питание:) Все места, которые посетили, оставили незабываемое впечатление. Я не большой
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любитель музеев, но в этом туре музеи подобраны так, что скучать в них не приходится, и все благодаря тем людям, которые в них работают, они настоящие энтузиасты, заинтересованные в своем деле, и к посетителям относятся как к своим гостям.
Турлидеры - молодцы, Наташа очень компетентно отвечала на все вопросы, была ненавязчива, что мне лично нравится. Группа была небольшая, всего 7 человек, только девочки:)
Хостел прелестен. Никогда не останавливалась в хостелах, какое-то к ним отношение всегда было пренебрежительное. Но этот лучше многих 3-4* отелей: чистота везде идеальная, стильный интерьер зон общего пользования, уютный маленький номер, где все продумано для удобства клиентов. Сауна великолепная, есть бассейн. Это точно должно называться хостел?:) Всем теперь друзьям и знакомым его рекомендую. Питание у них в кафе очень вкусное, один минус несмотря на физическую нагрузку во время походов, похудеть не удастся:)
Из недостатков, очень длинные переезды к местам начала походов; но это субъективное мнение. Телепортацию еще не изобрели, а локации точно стоили, чтобы потерпеть 1-3 часа в дороге. Погода во время моей поездки была жаркая, и я в первый же день простыла под кондиционером в миниавтобусе (сама виновата, конечно). И, наверное, хотелось бы более интенсивной физической нагрузки. И жаль, что не посетили Куршскую косу. И комары 🤦‍♀️ но были предоставлены репелленты и очень удобная шляпа с москитной сеткой.
Еще раз спасибо за прекрасный отдых! Обязательно еще приеду, очень хочу в Bike Camp, но даты не совпадают с отпуском. Сделайте больше дат 🙏

Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06
Ю
3 июн 2024
Поездка прошла замечательно. Для любителей походов без палаток она подойдёт лучше всего.
Больше всего мне запомнился последний день в лесах Роминтенской пущи. Очень повезло с погодой и удалось искупаться в ледниковом
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озере. И обед на природе там был большим и приятным сюрпризом.
Балтийск также был неожиданно интересным местом. Перед походом вам проведут небольшую экскурсию, после которой вы сможете увидеть аэродром люфтваффе зная его историю.
Поход по Полуострову Бальга для меня был интересен именно замком. К сожалению, большая часть замка разрушена, но после экскурсии я смогла представить его во всей красе.
Хочется отметить, что после похода у вас останется достаточно времени для Калининграда и для сауны.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ПешеходныеВсе туры6-дневные турыБалтийское мореПопулярные местаПрирода и пейзажи

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