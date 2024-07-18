Мы насладимся видами бушующего моря и безмятежной гладью заливов, поднимемся на одну из
Программа тура по дням
Заезд и знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 15:30.
Доступен ранний заезд! Заселиться в комплекс можно с 08:00 до 16:30.
Разместившись, можно отдохнуть после дороги, перекусить в нашем кафе или прогуляться по городу – мы с удовольствием подскажем классные места.
В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После – приветственный ужин в компании турлидеров.
Поход по Балтийской косе
Завтракаем в комплексе.
Сегодня мы отправимся на Балтийскую косу.
Нас ждёт увлекательное путешествие по узкой полоске суши между Балтийским морем и Калининградским заливом, ещё неизведанной большинством туристов.
Выезжаем в Балтийск – базу военно-морского флота РФ и самый западный город России.
После небольшой прогулки по набережной, где мы обязательно увидим военные корабли, целый ансамбль исторических изданий и знаменитый маяк 19 века, мы переправимся на Балткосу.
По прибытии посетим небольшой музей, где местные жители познакомят нас с живой историей этого уединенного места, бывшего закрытой для посещения территорией до середины 90-х годов.
Наш пешеходный маршрут начнется от Южного мола – самой западной точки России.
Далее - наслаждаясь спокойствием и великолепием панорам моря и залива, мы посетим самые тайные уголки Балтийской косы.
Высокие песчаные дюны, изогнутые сосновые рощи, руины старинных военных укреплений и затонувшие суда - разнообразные пейзажи Балтийской косы сделают прогулку увлекательной и интересной.
Пообедав, возвращаемся в Балтийск, пересаживаемся в автобус и выезжаем в Калининград.
После отдыха нас будет ждать идеальное знакомство с Кёнигсбергом – прогулка по извилистым улочкам старинного района Амаллиенау.
Вы узнаете все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из клинкерного кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.
После экскурсии возвращаемся на ужин в комплекс.
Пешеходный маршрут по Балтийской косе:
- Протяженность ~ 10 км
- Максимальный подъем до 40 м
Поход по полуострову Бальга
Завтракаем и выезжаем на живописный полуостров Бальга.
Выступающий вглубь Калининградского залива, он славится не только красивой природой, но и древней историей.
По легенде, ещё в V веке здесь находилась крепость Хонеде, построенная пруссами для своего короля Видевута.
Сегодня – это обширные охотничьи и рыболовные угодья, скрывающие руины одного из самых известных замков тевтонского ордена и останки старинных рыбацких деревень.
Перед выходом на маршрут мы посетим местный музей, где исследователи, потратившие многие годы на изучение Бальги, познакомят нас с захватывающей историей этого места.
Наше пешеходное путешествие начнется с красивой брусчатой дороги, уводящей в лесную чащу и плавно перетекающей во множество троп с самыми разнообразными пейзажами.
Впереди – настоящая сказка: старинные леса, цветущие поля, высокие обрывы и тайные тропы сквозь высокие камыши. Не рекомендуем далеко прятать ваши камеры.
Остановки на отдых, обед и видовые площадки сделают путешествие не только интересным, но и комфортным.
Вернемся вечером, поужинаем и отдохнём в сауне после насыщенного дня.
Пешеходный маршрут по полуострову Бальга:
- Протяженность ~ 15 км
- Максимальный подъем до 30 м
Поход по Калининградской Венеции
Завтракаем в комплексе.
Отправляемся в район Нижненеманской низменности, которая почти на 1,5 метра ниже уровня Мирового океана.
Несмотря на небольшую площадь, около 3000 кв. км, она входит в число крупнейших низменностей мира, а огромное количество живописных водоемов превращают всю её территорию в настоящую Калининградскую Венецию.
Это единственные в России польдерные земли, водный режим которых регулируется искусственным путём с помощью сложной системы дамб, каналов и водонасосных станций.
Спрятавшиеся в густых лесных массивах или расположенные на берегах каналов дома могут не иметь подъездных путей, зато у них есть причалы.
Местные жители почти не пользуются автомобилями, но катер есть у каждой семьи - на них люди ходят до районного центра, друг к другу в гости, на охоту или рыбалку.
Нас ждёт увлекательный поход по забытым прусским шоссе и липовым аллеям вдоль многочисленных рек, озёр и ручейков.
Весь день мы будем наслаждаться красивой природой слушая пение птиц, а, если повезёт, понаблюдаем за лосями, которых до сих пор можно встретить в здешних ольховых лесах.
Пообедаем на маршруте и после небольшого отдыха, на автобусе выезжаем в старинную немецкую школу.
Здесь мы окунемся в аутентичную атмосферу 19 века, познакомимся с бытом прусской деревни и узнаем, каким было сельское образование в далеком прошлом.
К ужину вернёмся в комплекс, поиграем в настольные игры и поделимся впечатлениями накопленными за день.
Пешеходный маршрут по Калининградской Венеции:
- Протяженность ~ 10 км
- Максимальный подъем до 10 м
Поход по Роминтенской пуще
После раннего завтрака мы выезжаем на самый восток Калининградской области.
Сегодня мы весь день проведём в заповедных лесах Роминтенской пущи.
Старинные охотничьи тропы стали отличными пешеходными маршрутами, которые простираются через роскошные пейзажи огромного природного парка, известного ещё со времен Тевтонского ордена.
Ни одно место в Калининградской области не сможет соперничать по красоте с Роминтой.
Она настолько разнообразна, что легко удивит даже опытного путешественника, а наши гиды расскажут много интересного об истории этих мест.
Попав сюда, вы перенесётесь на тысячи лет в прошлое и получите истинное наслаждение от единения с природой и знакомства с редкими видами растений и животных.
Тропами егерей и забытыми брусчатыми аллеями мы пройдем по красивым смешанным лесам, вдоль цветущий полей и волнистых холмов, с которых открываются захватывающие панорамы на чистейшие ледниковые озера.
Поднявшись на одну из вершин, мы окажемся в самой высокой точке Калининградской области.
На середине маршрута устроим пикник на берегу озера, которое старше Балтийского моря.
К вечеру доберемся до одной из лесных ферм, где нам предложат ужин из традиционных блюд Виштынецкой возвышенности.
Перед отъездом посетим самый высокий железнодорожный мост в Калининградской области, возведенный в начале XX века, и сделаем отличные фотографии.
В Калининград вернемся поздно вечером.
Пешеходный маршрут по Роминтенской пуще:
- Протяженность ~ 15 км
- Максимальный подъем до 230 м
Отъезд
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия – можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров – поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в тур. комплексе.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Возможно более комфортное размещение:
- одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой – 5000 руб.;
- одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 12500 руб.;
- двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере).
Варианты проживания
Хостел «Фрайдей Центр»
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тур. комплексе, двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
- Трёхразовое питание по программе
- Пешеходный поход по Балтийской косе
- Пешеходный поход по полуострову Бальга
- Пешеходный поход по калининградской Венеции
- Пешеходный поход по Роминтенской пуще
- Экскурсия по старинному району Амалиенау
- Экскурсия в краеведческий музей
- Экскурсия в старую немецкую школу
- Сопровождение гидами и турлидерами
- Переезды согласно программе
- Ранний заезд в день заезда
- Поздний выезд в день выезда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Доплата за комфортное проживание: одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб. одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб. двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб
- Одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб
- Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Посещение сауны
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для походов:
- Дождевик
- Ветровка
- Головной убор
- Флисовая кофта
- Кроссовки (на толстой подошве)
- Удобная (спортивная) одежда
- Солнцезащитные очки
- Трекинговые перчатки
- СПФ 30+
- Джинсы для походов вообще не подойдут!
Для проживания:
- Домашние тапочки
- Обувь для бассейна и сауны
- Домашние тапочки
Мы предоставляем:
- Фен
- Полотенца для душа
- Полотенца для бассейна
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?
Вы можете забронировать проживание до и после тура от 2400 рублей/номер/сутки с завтраком.
Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:
- стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
- стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
- стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Тур по Калининградской области «HIKING CAMP» с 11 по 16 июля 2024г.
Уважаемые сотрудники «Большой Страны» в т. ч. Анастасия Луценко - менеджер по работе с клиентами. Спасибо Вам за организацию
Потрясающая поездка! Большое спасибо авторам тура: все продумано до мелочей. Впечатляющие локации, удобство передвижения, комфортное размещение, вкусное питание:) Все места, которые посетили, оставили незабываемое впечатление. Я не большой
Больше всего мне запомнился последний день в лесах Роминтенской пущи. Очень повезло с погодой и удалось искупаться в ледниковом