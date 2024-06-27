Едем в заповедный край нетронутой природы, густых лесов, озёр и рек.Мы остановимся на хуторе в необычном гостевом доме: вас ждёт атмосфера уюта и спокойствия сельской жизни.Погуляем по живописному Гусеву, где

зайдём в историко-краеведческий музей, и рассмотрим архитектуру Озёрска. Вы узнаете о происхождении самого большого озера Калининградской области — Виштынец — и сможете в нём поплавать. В музее Краснолесья местный житель расскажет о секретах Роминты и её обитателей. Мы устроим вечер у костра с песнями под гитару, а в заключительный день пройдём на байдарках по тихой реке Анграпа. Полная перезагрузка гарантирована!

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.

Данный тур я задумал, как летний лагерь для взрослых. У нас будут большие переезды и разные активности, путешествовать мы будем на микроавтобусе. К сожалению, там не так много места для багажа. Поэтому, если вы задержитесь в Калининграде, рекомендую разделить багаж на 2 части: взять вещи на пару дней с собой и остальной багаж, который можно сдать в камеру хранения. Мы организуем для вас трансфер багажа и камеру хранения. Вы можете воспользоваться этой опцией по желанию. Мы привезём ваши вещи к автобусу в день окончания тура.