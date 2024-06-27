К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье

Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Едем в заповедный край нетронутой природы, густых лесов, озёр и рек.

Мы остановимся на хуторе в необычном гостевом доме: вас ждёт атмосфера уюта и спокойствия сельской жизни.

Погуляем по живописному Гусеву, где
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зайдём в историко-краеведческий музей, и рассмотрим архитектуру Озёрска.

Вы узнаете о происхождении самого большого озера Калининградской области — Виштынец — и сможете в нём поплавать. В музее Краснолесья местный житель расскажет о секретах Роминты и её обитателей.

Мы устроим вечер у костра с песнями под гитару, а в заключительный день пройдём на байдарках по тихой реке Анграпа. Полная перезагрузка гарантирована!

К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.

Данный тур я задумал, как летний лагерь для взрослых. У нас будут большие переезды и разные активности, путешествовать мы будем на микроавтобусе. К сожалению, там не так много места для багажа. Поэтому, если вы задержитесь в Калининграде, рекомендую разделить багаж на 2 части: взять вещи на пару дней с собой и остальной багаж, который можно сдать в камеру хранения. Мы организуем для вас трансфер багажа и камеру хранения. Вы можете воспользоваться этой опцией по желанию. Мы привезём ваши вещи к автобусу в день окончания тура.

Проживание. В гостевом доме Натальи Добровольской на уникальной заповедной территории (пос. Дмитровка Нестеровского района). Размещение в 2-местных номерах. Здесь вас ждут уют и домашняя атмосфера. На территории есть крытые беседки, батут, качели и гамак. *Фотографии гостевого дома взяты с сайта rominta.ru.

Питание. Включено 3-разовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городу

Встречаемся и после обеда в кафе едем в город Гусев, в пути — 2 часа. Небольшой, но живописный, он хранит страницы истории. Мы посетим Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова, в котором собрана большая археологическая коллекция. Его экспозиция расскажет о военных действиях на территории Гумбинненского округа в годы Первой и Второй мировых войн и послевоенном периоде.

Затем прогуляемся по городу: вы узнаете о его прошлом и настоящем, увидите все достопримечательности. Вечером поужинаем в ресторане при гостевом доме.

Встреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городуВстреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городуВстреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городуВстреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городуВстреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городуВстреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городуВстреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городу
2 день

Краснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательности

Выспавшись с тишине, встанем пораньше и отправимся в Краснолесье, которое немцы называли Роминтой — «медвежий угол» Калининградской области. Когда-то тут отдыхали и охотились прусские короли, а сегодня здесь есть возможность побыть наедине с природой и насладиться девственным лесом, реками, ручьями и озёрами.

Сначала заглянем в маленький, но интересный музей Краснолесья: местный житель проведёт для нас экскурсию и расскажет о секретах Роминты и её обитателей. Вы узнаете о происхождении самого большого в Калининградской области озера — Виштынец, а после прогуляемся по лесной тропе до родника.

Пообедаем у хозяйки нашего гостевого дома. Вы отведаете луковый пирог по её рецепту и другие блюда домашней сельской кухни. Затем побываем у фотогеничного Токаревского моста и продолжим путь через посёлок Чистые пруды, где увидим прекрасно сохранившуюся кирху. Сейчас в ней и соседнем доме пастора располагается музей литовского писателя Кристионаса Донелайтиса.

После доедем до того самого Виштынецкого озера между Россией и Литвой: при подходящей погоде вы сможете искупаться. Вечером вернёмся на хутор в гостевой дом, поужинаем и посидим у костра с песнями под гитару.

Краснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательностиКраснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательности
3 день

Сплав на байдарках, прогулка по Озёрску

Утром отправимся в небольшой городок Озёрск, который ранее назывался Даркемен. Вас ждут ярки эмоции — мы не просто туда поедем, а поплывём на байдарках! Река живописная, неглубокая и спокойная, а идти мы будем по течению — справятся даже новички, физическая подготовка не требуется.

По прибытии прогуляемся, рассмотрим местную архитектуру и пообедаем в кафе. Затем вернёмся в Калининград, в аэропорт прибудем в 18:00.

Сплав на байдарках, прогулка по ОзёрскуСплав на байдарках, прогулка по ОзёрскуСплав на байдарках, прогулка по ОзёрскуСплав на байдарках, прогулка по Озёрску

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
  • Проживание (2 ночи, 2-местное размещение)
  • Завтраки, обеды, ужины
  • Экскурсионное обслуживание
  • Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
  • Байдарки
  • Вечерняя программа у костра
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Калининграда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
Завершение: Калининград, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВиштынецкое озероПопулярные местаПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные турыСплавы на байдаркахНа байдаркахВодные развлечения

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