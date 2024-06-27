Мы остановимся на хуторе в необычном гостевом доме: вас ждёт атмосфера уюта и спокойствия сельской жизни.
Погуляем по живописному Гусеву, где
Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести 50%-ю предоплату, окончательный расчет — за 10 дней до начала тура.
Данный тур я задумал, как летний лагерь для взрослых. У нас будут большие переезды и разные активности, путешествовать мы будем на микроавтобусе. К сожалению, там не так много места для багажа. Поэтому, если вы задержитесь в Калининграде, рекомендую разделить багаж на 2 части: взять вещи на пару дней с собой и остальной багаж, который можно сдать в камеру хранения. Мы организуем для вас трансфер багажа и камеру хранения. Вы можете воспользоваться этой опцией по желанию. Мы привезём ваши вещи к автобусу в день окончания тура.
Проживание. В гостевом доме Натальи Добровольской на уникальной заповедной территории (пос. Дмитровка Нестеровского района). Размещение в 2-местных номерах. Здесь вас ждут уют и домашняя атмосфера. На территории есть крытые беседки, батут, качели и гамак. *Фотографии гостевого дома взяты с сайта rominta.ru.
Питание. Включено 3-разовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Гусев, посещение историко-краеведческого музея, прогулка по городу
Встречаемся и после обеда в кафе едем в город Гусев, в пути — 2 часа. Небольшой, но живописный, он хранит страницы истории. Мы посетим Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова, в котором собрана большая археологическая коллекция. Его экспозиция расскажет о военных действиях на территории Гумбинненского округа в годы Первой и Второй мировых войн и послевоенном периоде.
Затем прогуляемся по городу: вы узнаете о его прошлом и настоящем, увидите все достопримечательности. Вечером поужинаем в ресторане при гостевом доме.
Краснолесье, или Роминта: посещение музея, Виштынецкое озеро и другие достопримечательности
Выспавшись с тишине, встанем пораньше и отправимся в Краснолесье, которое немцы называли Роминтой — «медвежий угол» Калининградской области. Когда-то тут отдыхали и охотились прусские короли, а сегодня здесь есть возможность побыть наедине с природой и насладиться девственным лесом, реками, ручьями и озёрами.
Сначала заглянем в маленький, но интересный музей Краснолесья: местный житель проведёт для нас экскурсию и расскажет о секретах Роминты и её обитателей. Вы узнаете о происхождении самого большого в Калининградской области озера — Виштынец, а после прогуляемся по лесной тропе до родника.
Пообедаем у хозяйки нашего гостевого дома. Вы отведаете луковый пирог по её рецепту и другие блюда домашней сельской кухни. Затем побываем у фотогеничного Токаревского моста и продолжим путь через посёлок Чистые пруды, где увидим прекрасно сохранившуюся кирху. Сейчас в ней и соседнем доме пастора располагается музей литовского писателя Кристионаса Донелайтиса.
После доедем до того самого Виштынецкого озера между Россией и Литвой: при подходящей погоде вы сможете искупаться. Вечером вернёмся на хутор в гостевой дом, поужинаем и посидим у костра с песнями под гитару.
Сплав на байдарках, прогулка по Озёрску
Утром отправимся в небольшой городок Озёрск, который ранее назывался Даркемен. Вас ждут ярки эмоции — мы не просто туда поедем, а поплывём на байдарках! Река живописная, неглубокая и спокойная, а идти мы будем по течению — справятся даже новички, физическая подготовка не требуется.
По прибытии прогуляемся, рассмотрим местную архитектуру и пообедаем в кафе. Затем вернёмся в Калининград, в аэропорт прибудем в 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
- Проживание (2 ночи, 2-местное размещение)
- Завтраки, обеды, ужины
- Экскурсионное обслуживание
- Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
- Байдарки
- Вечерняя программа у костра
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Калининграда и обратно