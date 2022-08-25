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Авторский тур
6 дней
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
«Это активное приключение, где вас ждут шесть дней водного спорта и развлечений: байдарки, яхты, сапсёрфинг, вейкбординг в самых крутых локациях Калининградской области под руководством опытных инструкторов — профессионалов своего дела»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
«Пешком, на сапбордах, на байдарке и даже на лошади — увидим Калининградскую область под разными углами, каждый день меняя средства передвижения»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
«Мы устроим вечер у костра с песнями под гитару, а в заключительный день пройдём на байдарках по тихой реке Анграпа»
27 июня в 13:00
18 июля в 13:00
4900039 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- KKONSTANTIN25 августа 2022Впечатления хорошие. Аквакэмп понравился. Кроме водной программы (яхты, байдарки и САПы) были ещё интересные экскурсии на самокатах и экскурсия в замок. Хорошая организация всех мероприятий. Рябята очень старались. Повезло с погодой. Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На байдарках»
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