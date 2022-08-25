На байдарках – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На байдарках» в Калининграде, цены от 39 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
«Это активное приключение, где вас ждут шесть дней водного спорта и развлечений: байдарки, яхты, сапсёрфинг, вейкбординг в самых крутых локациях Калининградской области под руководством опытных инструкторов — профессионалов своего дела»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900 за человека
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
«Пешком, на сапбордах, на байдарке и даже на лошади — увидим Калининградскую область под разными углами, каждый день меняя средства передвижения»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
«Мы устроим вечер у костра с песнями под гитару, а в заключительный день пройдём на байдарках по тихой реке Анграпа»
27 июня в 13:00
18 июля в 13:00
4900039 200 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На байдарках»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
  2. Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
  3. К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На байдарках" можно забронировать 3 тура от 39 200 до 54 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на байдарках, 1 ⭐ отзыв, цены от 39200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам