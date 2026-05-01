Насладитесь временем в самом западном уголке России, пройдитесь по пескам Куршской косы, узнайте почему Зеленоградск называют городом котов и оцените старинную архитектуру одного из самых необычных регионов.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининградскую область. Свободный день или экскурсия по Калининграду за доп. плату
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
Свободный день для прогулок по городу.
По желанию за доп. плату экскурсия «Калининградский экспресс» (бронируется заранее при покупке тура):
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду, 1000 руб. /950 руб.
13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду. За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря. Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Куршская коса и Зеленоградск
Завтрак в отеле (если предусмотрен согласно тарифу).
10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
09:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев. Уникальное творение природы и человека.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии.
Балтийск и Балтийская коса
Завтрак в отеле (если предусмотрен согласно тарифу).
Экскурсия «Из закрытого города в открытое море».
09:30-17:00 г. Балтийск и Балтийская коса.
09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
Мы отправляемся в Балтийск. Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов.
Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.
Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.
Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.
Паромная переправа на Балтийскую косу.
Обратите внимание! Работа паромной переправы зависит от погодных условий.
Окончание экскурсии.
Янтарный и Светлогорск
Завтрак в отеле (если предусмотрен согласно тарифу).
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия «Сокровища Балтийского побережья + посещение производства».
09:30-17:30 пос. Янтарный, г. Светлогорск
09:15 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.
Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Отель «Шерлок»
центр города (континентальный завтрак включен в стоимость тура)
|33850
|31800
|28350
Отель «Берлин»
10 минут до центра города (завтрак шведский стол, 750 руб. /чел.)
|42600
|28450
|25150
Отель «Ибис»
центр города (завтрак шведский стол, 1400 руб/чел)
В отеле действует система динамического ценообразования, стоимость уточняется при бронировании
|58600
|34050
|-
Гостиница «Турист»
Центр города (завтрак шведский стол, входит в стоимость проживания)
|41050
|34300
|29800
Отель «Европа», центр города
(завтрак шведский стол, 1200 руб/чел)
В отеле действует система динамического ценообразования, стоимость уточняется при бронировании
|52300
|30900
|-
Варианты проживания
Гостиница «Шерлок»
«Отель Шерлок» располагается в самом центре Калининграде. Рядом с отелем — храм Христа Спасителя, площадь Победы, скульптура Борющиеся зубры, Музей янтаря.
Инфраструктура: бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка для путешественников на машине.
Номера оснащены: собственная ванная комната с душем, феном, туалетно-косметическими принадлежностями, современные телевизоры на базе Android-TV.
При проживании в стоимость включен завтрак (накрытие).
Гостиница «Берлин»
- Гостиница «Берлин» расположена в шаговой доступности от Южного железнодорожного и автобусного вокзалов и является прекрасным выбором, особенно для гостей, в первый раз посещающих гостиницы Калининграда.
- Удобное транспортное сообщение и близкое расположение гостиницы к остальной инфраструктуре и центру города обеспечит вам приятное пребывание.
- Гостиница «Берлин» предлагает для размещения гостей 96 оборудованных номеров со всеми удобствами и предоставит вам все, что нужно для отдыха и плодотворной работы.
- На всей территории гостиницы работает бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, имеется лифт для удобства гостей.
- Персонал гостиницы работает круглосуточно.
- К услугам гостей прачечная.
- Уютный и стильный ресторан предлагает интернациональную кухню.
- Гостиница «Берлин» обеспечит комфортный и приятный отдых в любом путешествии.
Отель «Ибис»
Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.
Гостиница «Турист»
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Отель «Европа»
Отель «Европа» располагается в самом сердце Калининграда и примыкает к одноименному торговому центру. У отеля имеется собственный вход. На территории работает автомобильная парковка, а также к услугам всех проживающих предоставляется бесплатный интернет, прачечная и камера хранения.
Для проживания предоставляются различные номера, которые оборудованы кондиционером, плазменным телевизором, удобной мебелью с ортопедическими матрасами, микроволновкой, холодильником и чайным набором. В ванной комнате имеется душ, туалет и раковина.
Номера категории «Студия» и «Апартаменты» оснащены собственной кухонной зоной, на которой присутствует плита, вытяжка, мойка, а также набор посуды для приготовления еды.
Вблизи отеля располагаются многочисленные кафе, рестораны и магазины, так что вы точно найдете чем заняться за пределами отеля. В 100 м. находится сквер «Мать-Россия», в 250 м. - Площадь Победы и в 400 м. Северный железнодорожный вокзал. Расстояние до аэропорта Храброво составит 20 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Проживание по программе
- Питание: завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Турист"
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание: завтраки при проживании в остальных отелях, обеды и ужины
- Трансферы: из/в аэропорт - 1 500 руб., с/на железнодорожный вокзал - 1 200 руб. (действует акция для именинников, подробнее в разделе «Важно знать»)
- Дополнительная экскурсия «Калининградский экспресс» - 1000 руб. /950 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.