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Понедельник: экскурсия "Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау" или экскурсия "Калининград - город-крепость"

На выбор одна экскурсия:

Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6 часов.

09:00 Посадка от гостиницы "Турист" (ул. А. Невского, 53).

09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

Маршрут: г. Гвардейск.

Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVIIв и типичную для этих мест городскую застройку. А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости.

В сохранившейся части замка Тапиау Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау. В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин». Вы увидите памятник всенародно любимому герою.

Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику. Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX — начала XX века.

Обед по желанию за доп. плату.

Или

Экскурсия «Калининград — город-крепость», 5-6 часов.

10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

Маршрут: г. Калининград.

Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» и Форт №1 «Штайн», музей «Бункер».

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.

Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастионы, оборонительеая казарма «Кронпринц» и, конечно, ворота города.

А также побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите два форта города Калининграда.

Посещение форта №1 «Штайн». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.

Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Форт № 5 в конце Второй мировой войны стал местом ожесточенных сражений советской Красной Армии и немецких гитлеровских войск, а также стал свидетелем беспримерного мужества наших советских воинов во время штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г.

Завершится наша экскурсия в самом центре города у бункера, где в конце войны находился подземный штаб Кёнигсбергского гарнизона. Здесь была достигнута договорённость о капитуляции немецких войск.

В бункере сохранена обстановка штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Воссоздана атмосфера и обстоятельства этого важнейшего события в летописи нашей победы.

Посещение бункера самостоятельно по желанию за доп. плату. Билеты приобретаются в бункере на кассе музея.