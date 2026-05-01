3 день

Встреча, Шаакен, Светлогорск

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда – встречаем рейсы и поезда с прибытием до 12 часов. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Выезжаем на экскурсию по замку Шаакен.

Замок Шаакен — один из многочисленных замков Калининградской области. Музейный комплекс содержит в себе непосредственно само здание замка, небольшую уютную трапезную в каноничной отделке и двор, на котором расположены всяческие увеселительные атрибуты, вроде качелей, художественной инсталляции с собачкой, всяких любопытных деревянных инструментов, лука с мишенями, а также небольшая выставка оружия и загончик с домашней живностью, которую иногда выпускают погулять и по самому двору.

Посетим сыроварню Шаакендорф.

По возможности сыроварни – дегустация сыров с бокалом вина.

Переезжаем в Светлогорск, заселяемся в отель: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География. Отели указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa и другие отели по согласованию.

Обед в кафе по маршруту (заказ на месте самостоятельный).

Далее отправляемся на пешеходную экскурсию по Светлогорску, которая займет 2-2,5 часа.

Познакомимся с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики. «Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр. Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.

Самостоятельное возвращение в отель. Ужин - самостоятельно.

⚠️ Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.

