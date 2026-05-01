Комбо: Калининград + Светлогорск + 3 экскурсии
Описание тура

  • Групповые заезды: по четвергам и воскресеньям – по сентябрь (включительно), по четвергам – с октября.

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Балтийскому побережью и Калининграду: жить мы будем в Светлогорске, а потом – в самой столице региона! Мы разгадаем загадки замка Шаакен, одного из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает своё рождение. Погуляем по Светлогорску – пожалуй, самому европейскому городу российской Прибалтики. Насладимся красотой балтийской природой, посетив национальный парк “Куршская Коса”. А еще познакомимся с историей и культурой Калининграда-Кенигсберга, и даже спустимся в секретный бункер!

Тур состоится при группе от 2 участников! Максимальное число участников в группе – 12. Очередность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Куршская коса

Завтрак в отеле.

Отправляемся на авто-пешеходную экскурсию «Куршская Коса: хрупкий мир в руках человека»

Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Посетим маршрут «Танцующий лес» с изогнутыми соснами. Поднимемся к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”, узнаем в честь кого она названа.

А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.

Обедаем в кафе на Куршской косе (заказ на месте самостоятельный)

При хорошем темпе группы, вас будет ждать бонус - прогулка по Зеленоградску! Ранее это был город-курорт Кранц. Прогуляемся по набережной, уютным улочкам и узнаем, почему Зеленоградск - город кошек.

Возвращаемся в отель в Светлогорске, ужин - самостоятельно.

2 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.

Отправление на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Территория Музея Мирового океана (без посещения объектов) – Рыбная деревня – Кафедральный собор. Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города – музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Обед пройдет в одном из кафе города – заказ на месте по меню самостоятельный.

Посетим музей «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Далее прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.

Заселение в отель Salve в Калининграде или в отель Маяк, или в отели аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в других отелях города: Ибис, Холидей Инн, Кайзерхоф, Чайковский, запрашивайте варианты.

3 день

Встреча, Шаакен, Светлогорск

‼️ Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда – встречаем рейсы и поезда с прибытием до 12 часов. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Выезжаем на экскурсию по замку Шаакен.

Замок Шаакен — один из многочисленных замков Калининградской области. Музейный комплекс содержит в себе непосредственно само здание замка, небольшую уютную трапезную в каноничной отделке и двор, на котором расположены всяческие увеселительные атрибуты, вроде качелей, художественной инсталляции с собачкой, всяких любопытных деревянных инструментов, лука с мишенями, а также небольшая выставка оружия и загончик с домашней живностью, которую иногда выпускают погулять и по самому двору.

Посетим сыроварню Шаакендорф.

По возможности сыроварни – дегустация сыров с бокалом вина.

Переезжаем в Светлогорск, заселяемся в отель: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География. Отели указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa и другие отели по согласованию.

Обед в кафе по маршруту (заказ на месте самостоятельный).

Далее отправляемся на пешеходную экскурсию по Светлогорску, которая займет 2-2,5 часа.

Познакомимся с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики. «Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр. Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.

Самостоятельное возвращение в отель. Ужин - самостоятельно.

⚠️ Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.

4 день

Трансфер в аэропорт/жд вокзал

Завтрак, освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт / на жд вокзал от отеля – вы можете выбрать любой удобный для себя рейс или поезд, но рекомендуем отправление на диапазоне 13:00-20:00.

Если у вас будет вечернее отправление, рекомендуем посетить объекты Музея мирового океана. Или вы можете посоветоваться с нами, как провести время.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт или жд вокзал
  • Проживание: 2 ночи в отеле в Светлогорске - Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География или отелях аналогичного уровня. 1 ночь в отеле Salve в Калининграде или в отеле Маяк, или в отелях аналогичного уровня. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
  • Завтраки в отеле
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты в объекты по программе, сборы нац. парка Куршская коса
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение: доплата от 6000-8000 руб., в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
  • Обеды и ужины в кафе по маршруту
  • Личные расходы
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки

• Что важно знать о туре?

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

• Что взять с собой в тур?

  • Российский паспорт

  • Удобную, непромокаемую обувь – обязательно!

  • Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой.

  • Купальный костюм – если пойдете в баню

  • Солнцезащитные очки

  • Полис ОМС – он действует на всей территории РФ

  • Индивидуальную аптечку

  • Достаточное количество наличных денег!

• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

• На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать

• Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом.

• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.

Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

