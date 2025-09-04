Мои заказы

Кёнигсберг и Калининград - прошлое и настоящее

Пять чудесных дней в Калининградской области подарят вам приятные впечатления, познакомят с красивейшими городами региона, его гастрономией и необычной для нашей страны историей.

Вас ждут красивейшие курортные города и песчаные пляжи Балтики, средневековые замки и оборонительные сооружения Калининграда-Кёнигсберга.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
26
апр3
мая10
мая17
мая24
мая31
мая7
июн

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице.

17:00 Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (3 часа).

Экскурсия по городу с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.

Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские» и «Королевские», оборонительные сооружения города-крепости и чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова).

20:00 Завершение экскурсии. Свободное время.

Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»
2 день

Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга»

Завтрак.

10:00 Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга» (4 часа).

В этот день вы узнаете историю Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок был связан тайными туннелями с другими важными объектами города.

Увидите мощнейшее фортификационное сооружение, стоявшее на страже города — Форт № 3, также полный тайн, спуститесь в знаменитый бункер Ляша, где, возможно, и находится Янтарная комната.

14:00 Завершение экскурсии. Свободное время.

Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга»Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга»
3 день

Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск»

Завтрак.

10:00 Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск» (8 часов).

Маршрут: Калининград — Светлогорск (Раушен) — Зеленоградск (Кранц) — Калининград

Вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья — Кранц.

Далее вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.

Почти все дома Светлогорска словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры.

18:00 Завершение экскурсии. Свободное время.

Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск»Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск»Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск»Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск»
4 день

Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Куршская коса — Визит-центр «Куршская коса» — смотровая площадка «Высота Эфа» — семейная сыроварня Шаакендорф — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии. Свободное время для прогулок и посещения музеев. Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»
5 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12:00.

По желанию за доп. плату экскурсия «По следам Янтарной комнаты» — 2000 руб:

10:00 Выезд на экскурсию «По следам Янтарной комнаты», Балтийск, Янтарный (8 часов).

Маршрут: Калининград — Балтийск — Янтарный — Калининград.

Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината и знакомство с технологией добычи солнечного камня.

Желающие могут облачиться в средневековые наряды прусских ловцов янтаря и сфотографироваться в них.

Посещение самого западного города России — Балтийска, военно-морской базы Балтийского Флота.

Прогулка по историческому центру города: крепость Пиллау, маяк, Елизаветинский форт, набережная, памятник Петру I.

18:00 Завершение экскурсии. Свободное время для прогулок и шоппинга.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:

ГостиницаВ одноместном номереВ двухместном номереВ трехместном номереСкидка для ребенка и пенс.
Холидей Инн 4*795004650042500400
Гостиница «Ибис» 3*7340048200не предоставляется400
Гостиница «Калининград» 3*538003790033800400
Гостиница «Золотая бухта» 3*4500027800 24600400
Гостиница «Мартон Палас» 4*472003450024600400

Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

ГостиницаВ одноместном номереВ двухместном номереВ трехместном номереСкидка для ребенка и пенс.
Гостиница «Турист» 3*472003080026700400
Гостиница «Балтика» 3*442002790024200400
Гостиница «Пруссия» 3*395002500022600400

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах Татьяна с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость уточнять при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Холидей Инн» 4

4 ночи

«Holiday Inn - Kaliningrad» 4* — безусловно заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноименной сети. На территории «Холидей Калининград» есть ресторан, СПА, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку.

В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4
Гостиница «Ибис» 3

4 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Цены за номер и их комплектация варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3
Гостиница «Мартон Палас» 4

4 ночи

Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Калининград» 3

4 ночи

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3
Гостиница «Золотая бухта» 3

4 ночи

Гостиница «Золотая бухта» расположена в историческом и деловом центре города Калининграда, города с многовековой историей (более 750 лет). «Золотая бухта» находится в шаговой доступности от авто и ж/д вокзала.
Удобное расположение позволяет совершать пешие прогулки к знаменитым памятникам архитектуры города: Кафедральному собору, органному залу, Калининградской филармонии.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Турист» 3

4 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Балтика» 3

4 ночи

Отель «Балтика» построен на берегу старого немецкого озера, посреди утопающего в зелени тихого, живописного места на востоке Калининграда, имеет удобный подъезд и вместительную парковку на прилегающей территории.

Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3
Гостиница «Пруссия» 3

4 ночи

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В ресторане отеля сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской и европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками в выбранном отеле (4 ночи)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - 1800 руб
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинаются экскурсии?

Место посадки в автобус и выезд на экскурсии: ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка «Набережная ветеранов». Гид сверяет по списку.

Сбор группы начинается за 20 мин до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.

Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Артём
4 сен 2025
Хороший тур для первого знакомства с Калининградом и окрестностями.

Гиды от принимающей стороны потрясающие. В первый день на обзорной экскурсии по Калининграду был Анохин Алексей — человек с глубокими знаниями истории,
читать дальше

умением держать публику и интересно и с юмором строить повествование. То же можно сказать о Торопове Александре, который нас сопровождал в Светлогорск и Зеленоградск. Хотелось слушать и слушать, и в этом гид не разочаровал, потому что в течение всей дороги он щедро угощал нас интересными фактами. Третий и четвёртый день нас сопровождал Киреев Михаил — мастер стендапа, добрый и душевный человек.

Основной минус — знакомишься с местами очень поверхностно, т. к. на большее времени нет. Особенно мало времени было при посещении Куршской косы. Учитывая, что далее было только посещение сыроварни, считаю, что можно дать хотя бы на час побольше, тем более, что экскурсионный день закончился в 16 часов в Зеленоградске (за это спасибо, т. к. в день основной экскурсии было очень мало времени погулять по городу)

Хороший тур для первого знакомства с Калининградом и окрестностями.
Е
Елена
21 июн 2025
Экскурсии интересные. Гиды хорошие.
Один раз забыли заказать трансфер (такси) от отеля до места сбора группы на экскурсию. Заказала сама.
Экскурсии интересные. Гиды хорошие.
Л
Любовь
26 апр 2025
Все было организовано отлично!

