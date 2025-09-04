Вас ждут красивейшие курортные города и песчаные пляжи Балтики, средневековые замки и оборонительные сооружения Калининграда-Кёнигсберга.
Программа тура по дням
Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»
Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице.
17:00 Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (3 часа).
Экскурсия по городу с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские» и «Королевские», оборонительные сооружения города-крепости и чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова).
20:00 Завершение экскурсии. Свободное время.
Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга»
Завтрак.
10:00 Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга» (4 часа).
В этот день вы узнаете историю Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок был связан тайными туннелями с другими важными объектами города.
Увидите мощнейшее фортификационное сооружение, стоявшее на страже города — Форт № 3, также полный тайн, спуститесь в знаменитый бункер Ляша, где, возможно, и находится Янтарная комната.
14:00 Завершение экскурсии. Свободное время.
Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск»
Завтрак.
10:00 Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск» (8 часов).
Маршрут: Калининград — Светлогорск (Раушен) — Зеленоградск (Кранц) — Калининград
Вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья — Кранц.
Далее вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.
Почти все дома Светлогорска словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры.
18:00 Завершение экскурсии. Свободное время.
Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»
Завтрак.
09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф» (7 часов).
Маршрут: Калининград — Куршская коса — Визит-центр «Куршская коса» — смотровая площадка «Высота Эфа» — семейная сыроварня Шаакендорф — Калининград.
Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.
Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.
Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.
На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».
Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.
Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.
16:00 Завершение экскурсии. Свободное время для прогулок и посещения музеев. Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12:00.
По желанию за доп. плату экскурсия «По следам Янтарной комнаты» — 2000 руб:
10:00 Выезд на экскурсию «По следам Янтарной комнаты», Балтийск, Янтарный (8 часов).
Маршрут: Калининград — Балтийск — Янтарный — Калининград.
Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината и знакомство с технологией добычи солнечного камня.
Желающие могут облачиться в средневековые наряды прусских ловцов янтаря и сфотографироваться в них.
Посещение самого западного города России — Балтийска, военно-морской базы Балтийского Флота.
Прогулка по историческому центру города: крепость Пиллау, маяк, Елизаветинский форт, набережная, памятник Петру I.
18:00 Завершение экскурсии. Свободное время для прогулок и шоппинга.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:
|Гостиница
|В одноместном номере
|В двухместном номере
|В трехместном номере
|Скидка для ребенка и пенс.
|Холидей Инн 4*
|79500
|46500
|42500
|400
|Гостиница «Ибис» 3*
|73400
|48200
|не предоставляется
|400
|Гостиница «Калининград» 3*
|53800
|37900
|33800
|400
|Гостиница «Золотая бухта» 3*
|45000
|27800
|24600
|400
|Гостиница «Мартон Палас» 4*
|47200
|34500
|24600
|400
Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять при бронировании.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:
|Гостиница
|В одноместном номере
|В двухместном номере
|В трехместном номере
|Скидка для ребенка и пенс.
|Гостиница «Турист» 3*
|47200
|30800
|26700
|400
|Гостиница «Балтика» 3*
|44200
|27900
|24200
|400
|Гостиница «Пруссия» 3*
|39500
|25000
|22600
|400
Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.
Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах Татьяна с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость уточнять при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Холидей Инн» 4
«Holiday Inn - Kaliningrad» 4* — безусловно заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноименной сети. На территории «Холидей Калининград» есть ресторан, СПА, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку.
В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Гостиница «Ибис» 3
Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
Цены за номер и их комплектация варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» расположена в историческом и деловом центре города Калининграда, города с многовековой историей (более 750 лет). «Золотая бухта» находится в шаговой доступности от авто и ж/д вокзала.
Удобное расположение позволяет совершать пешие прогулки к знаменитым памятникам архитектуры города: Кафедральному собору, органному залу, Калининградской филармонии.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Балтика» 3
Отель «Балтика» построен на берегу старого немецкого озера, посреди утопающего в зелени тихого, живописного места на востоке Калининграда, имеет удобный подъезд и вместительную парковку на прилегающей территории.
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В ресторане отеля сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской и европейской кухни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками в выбранном отеле (4 ночи)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на туристические объекты по маршруту
- Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - 1800 руб
- Обеды и ужины
- Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинаются экскурсии?
Место посадки в автобус и выезд на экскурсии: ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка «Набережная ветеранов». Гид сверяет по списку.
Сбор группы начинается за 20 мин до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.
Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
