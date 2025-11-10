Программа тура по дням
Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»
Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице.
17:00 «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура.
Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.
20:00 Завершение экскурсии.
Свободное время.
Куршская коса
Завтрак.
09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» (7 часов).
Маршрут: Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — эко-маршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Танцующий лес» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.
Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку — «Куршская коса», внесенному в список наследия ЮНЕСКО.
Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом.
Вам расскажут о миграции птиц, проведут вдоль ловушек. Также продемонстрируют процесс кольцевания птиц, который приводит в восторг, как детей так и взрослых!
Вы посетите популярный экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце.
Затем пройдёте экомаршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское.
16:00 Завершение экскурсии.
Свободное время для прогулок и посещения музеев.
Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.
Янтарный и Светлогорск
Завтрак. Выселение из гостиницы до 12:00.
09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).
Маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Калининград.
Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.
Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.
Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску. Вы узнаете легенды и историю этого городка.
В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.
17:30 Завершение экскурсии. Свободное время для прогулок и шопинга.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:
|гостиница
|в одноместном номере
|в двухместном номере
|в трехместном номере
|скидка для ребенка и пенс.
|Гостиница «Holiday Inn» 4*
|41000
|25500
|22700
|300
|Гостиница «Ибис» 3*
|38500
|30900
|-
|300
|Гостиница «Мартон Палас» 4*
|26700
|17400
|15300
|300
|Гостиница «Калининград» 3*
|28600
|26400
|20400
|300
|Гостиница «Золотая бухта» 3*
|24700
|17200
|15000
|300
Стоимость тура в отеле «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять стоимость при бронировании.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:
|гостиница
|в одноместном номере
|в двухместном номере
|в трехместном номере
|скидка для ребенка и пенс.
|Гостиница «Турист» 3*
|26000
|18500
|16200
|300
|Гостиница «Балтика» 3*
|25200
|16400
|14700
|300
|Гостиница «Пруссия» 3*
|22500
|15200
|14600
|300
Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.
Размещение в отелях «Кристалл Хаус» 5*, «Рэдиссон» 4*, «Меркюр» 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах («Татьяна», «Обертайх») с трансфером к месту выезда на экскурсию.Стоимость уточнять при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Холидей Инн» 4
«Holiday Inn - Kaliningrad» 4* — безусловно заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноименной сети. На территории «Холидей Калининград» есть ресторан, СПА, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку.
В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Гостиница «Ибис» 3
Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
Цены за номер и их комплектация варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» расположена в историческом и деловом центре города Калининграда, города с многовековой историей (более 750 лет). «Золотая бухта» находится в шаговой доступности от авто и ж/д вокзала.
Удобное расположение позволяет совершать пешие прогулки к знаменитым памятникам архитектуры города: Кафедральному собору, органному залу, Калининградской филармонии.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Балтика» 3
Отель «Балтика» построен на берегу старого немецкого озера, посреди утопающего в зелени тихого, живописного места на востоке Калининграда, имеет удобный подъезд и вместительную парковку на прилегающей территории.
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В ресторане отеля сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской и европейской кухни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками в выбранном отеле (2 ночи)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на туристические объекты по маршруту
- Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - 1900 руб
- Обеды и ужины
- Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где осуществляется посадка на экскурсии?
Место посадки в автобус и выезд на экскурсии осуществляется по адресу ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка "Набережная ветеранов". Гид сверяет по списку.
Сбор группы начинается за 20 мин. до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин. до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.
Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.
Список с названием экскурсии и номером автобуса вывешивается на входе в офисы по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 8 (деловой центр на острове, 1 этаж, вход со стороны набережной) и 57 (жилой дом, 1 этаж, вход со стороны проезжей части).