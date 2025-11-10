Мои заказы

Кёнигсбергские выходные. Экскурсионный тур в Калининградскую область

Кёнигсбергские выходные
Золотые пляжи Светлогорска и Янтарного и неповторимая архитектура Калининграда ждут Вас в этом туре! Насладитесь свежим морским воздухом и расслабьтесь под звуки прибоя, а также не забудьте сделать яркие фото на фоне Кафедрального собора и песчаных дюн.
Кёнигсбергские выходные. Экскурсионный тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кёнигсбергские выходные. Экскурсионный тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кёнигсбергские выходные. Экскурсионный тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
24
апр1
мая8
мая15
мая22
мая29
мая5
июн

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице.

17:00 «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура.

Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.

20:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Куршская коса

Завтрак.

09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — эко-маршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Танцующий лес» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.

Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку — «Куршская коса», внесенному в список наследия ЮНЕСКО.

Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом.

Вам расскажут о миграции птиц, проведут вдоль ловушек. Также продемонстрируют процесс кольцевания птиц, который приводит в восторг, как детей так и взрослых!

Вы посетите популярный экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце.

Затем пройдёте экомаршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Янтарный и Светлогорск

Завтрак. Выселение из гостиницы до 12:00.

09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).

Маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Калининград.

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.

Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.

Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску. Вы узнаете легенды и историю этого городка.

В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.

17:30 Завершение экскурсии. Свободное время для прогулок и шопинга.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:

гостиница в одноместном номерев двухместном номерев трехместном номерескидка для ребенка и пенс.
Гостиница «Holiday Inn» 4*41000 25500 22700 300
Гостиница «Ибис» 3*3850030900 -300
Гостиница «Мартон Палас» 4*26700 17400 15300 300
Гостиница «Калининград» 3*28600 26400 20400 300
Гостиница «Золотая бухта» 3*24700 1720015000 300

Стоимость тура в отеле «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять стоимость при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

гостиница в одноместном номерев двухместном номерев трехместном номерескидка для ребенка и пенс.
Гостиница «Турист» 3*260001850016200 300
Гостиница «Балтика» 3*25200 1640014700 300
Гостиница «Пруссия» 3*2250015200 14600 300

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях «Кристалл Хаус» 5*, «Рэдиссон» 4*, «Меркюр» 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах («Татьяна», «Обертайх») с трансфером к месту выезда на экскурсию.

Стоимость уточнять при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Холидей Инн» 4

2 ночи

«Holiday Inn - Kaliningrad» 4* — безусловно заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноименной сети. На территории «Холидей Калининград» есть ресторан, СПА, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку.

В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4Гостиница «Холидей Инн» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ибис» 3

2 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Цены за номер и их комплектация варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3Гостиница «Ибис» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Мартон Палас» 4

2 ночи

Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Калининград» 3

2 ночи

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3Гостиница «Калининград» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Золотая бухта» 3

2 ночи

Гостиница «Золотая бухта» расположена в историческом и деловом центре города Калининграда, города с многовековой историей (более 750 лет). «Золотая бухта» находится в шаговой доступности от авто и ж/д вокзала.
Удобное расположение позволяет совершать пешие прогулки к знаменитым памятникам архитектуры города: Кафедральному собору, органному залу, Калининградской филармонии.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Турист» 3

2 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Балтика» 3

2 ночи

Отель «Балтика» построен на берегу старого немецкого озера, посреди утопающего в зелени тихого, живописного места на востоке Калининграда, имеет удобный подъезд и вместительную парковку на прилегающей территории.

Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3Гостиница «Балтика» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Пруссия» 3

2 ночи

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В ресторане отеля сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской и европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками в выбранном отеле (2 ночи)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - 1900 руб
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где осуществляется посадка на экскурсии?

Место посадки в автобус и выезд на экскурсии осуществляется по адресу ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка "Набережная ветеранов". Гид сверяет по списку.

Сбор группы начинается за 20 мин. до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин. до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.

Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.

Список с названием экскурсии и номером автобуса вывешивается на входе в офисы по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 8 (деловой центр на острове, 1 этаж, вход со стороны набережной) и 57 (жилой дом, 1 этаж, вход со стороны проезжей части).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
от 31 500 ₽ за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
2 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда