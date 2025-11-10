2 день

Куршская коса

Завтрак.

09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — эко-маршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Танцующий лес» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.

Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку — «Куршская коса», внесенному в список наследия ЮНЕСКО.

Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом.

Вам расскажут о миграции птиц, проведут вдоль ловушек. Также продемонстрируют процесс кольцевания птиц, который приводит в восторг, как детей так и взрослых!

Вы посетите популярный экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце.

Затем пройдёте экомаршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

