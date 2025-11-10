2 день

Балтийск и Балтийская коса

09:00 Экскурсия «На самый запад» (маршрут: г. Балтийск — Балтийская коса).

Что увидим:экскурсия по Балтийску: маяк, памятники Петру I и императрице Елизавете, «Русскую» набережную, порт. Переправа на пароме на Балтийскую косу, посещение музея Старый Люнет

Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной набережной России!

Вы пройдете там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак», а сейчас швартуются военные корабли Российского флота.

Красивая довоенная архитектура, стены старинных крепостей, новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.

Затем переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения и Старый Люнет с его историей, фильмами и вкусными пирожками.

А после вас ждут роскошные пляжи, вид на море и стаи лебедей, делящих акваторию с гордыми кораблями.

16:00 Окончание экскурсии.

