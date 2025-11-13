Мои заказы

Море, замки и коты. Тур в Калининградскую область

Не упустите возможность прикоснуться к стенам древних замков и прозрачной воде Балтийского моря, найти на пляже кусочек янтаря и попробовать настоящий марципан, познакомиться с зеленоградскими котами и светлогорскими ёжиками. Множество впечатлений и гигабайты фотографий готовит вам этот незабываемый летний тур!
Ближайшие даты:
8
июн15
июн22
июн29
июн6
июл13
июл20
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

2 день

Калининград и дегустация марципана

10:00 «Калининград: 8 веков за 4 часа + дегустация марципана» (г. Калининград).

Что увидим: 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня. . Дегустация в музее марципана.

Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.

Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.

Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!

14:00 Окончание экскурсии.

3 день

Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау

09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей: замок, крепость, форт» (г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт № «Штайн»).

Что увидим:осмотр замка Тапиау, посещение замка Вальдау, экскурсия по Форту №1 «Штайн».

Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем тюрьмой.

Отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории тевтонского замка, но и пройдем по пути Петра I, останавливающегося в замке во время Великого Посольства.

А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.

Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а также роскошные фотографии гарантированы!

15:00 Окончание экскурсии.

4 день

Светлогорск и Зеленоградск

09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).

Что увидим: экскурсия по Зеленоградску: ЖД вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы. Экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь холл, исторические районы.

Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья.

Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.

Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.

Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте.

Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце — для новой любви к этим волшебным городам!

17:00 Окончание экскурсии.

5 день

Отъезд

Выселение из гостиницы (расчетный час: 12:00).

Трансфер в аэропорт (по желанию, за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель

Период

DBL/TWIN, руб.

TRPL, руб.

SNGL, руб.

Доп. Ночь DBL/TRPL/SNGL, руб.

Примечание

Гостиница «Академическая» 3*01.06-31.08

18600

18600

28800

2650/2620/4450

без питания, завтрак – 500 руб. /чел.
Гостиница «Мартон Палас» 4*01.06-31.08

26800

22700

45300

4245/3330/7990

с завтраком
Гостиница «Дона» 3*01.06-31.08

26200

22400

42900

4400/3450/8000

с завтраком

DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.

Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Академическая» 3

4 ночи

В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.

Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.

В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.

Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.

Гостиница «Мартон Палас» 4

4 ночи

Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.

Гостиница «Дона» 3

4 ночи

Гостиница «Дона» находится в Калининграде. Персонал разговаривает на 4-х языках.

Для гостей представлены номера разной ценовой категории, в каждом из которых есть все необходимое для комфортного проживания. Ванная комната оснащена средствами гигиены и феном. Из дополнительных услуг камера хранения багажа, бизнес-центр.

Ресторан «Dolce Vita» предлагает вам насладиться вкусными блюдами и различными напитками. Летом отдыхающие могут разместиться на летней террасе.

Поблизости располагаются Росгартенские ворота, Башня Дона, Музей янтаря, Верхнее озеро, старинная крепость Оборонительная казарма, руины Королевского замка, дом Советов. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,6 км, до аэропорта — 18,6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Экологические сборы
  • Питание: 4 завтрака при размещении в гостиницах "Мартон Палас", "Дона"
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Мартон Палас", "Дона"
  • Завтраки, обеды и ужины при размещении в гостинице «Академическая»
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 1000 руб
  • Трансфер аэропорт - гостиница - от 1700 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Где производится посадка на экскурсии?
  1. В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
  2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
  3. Места посадок на экскурсии:

Название гостиницы

Место посадки в автобус

Как добраться

АкадемическаяГостиница «Академическая»
Мартон ПаласЮжный вокзал10 мин. пешком
Дона Гостиница «Калининград»10 мин. пешком
Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?

Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:

  • ж/д вокзал – гостиница – от 1000 руб.;
  • аэропорт – гостиница – от 1700 руб.;

При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

