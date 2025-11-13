3 день

Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау

09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей: замок, крепость, форт» (г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт № «Штайн»).

Что увидим:осмотр замка Тапиау, посещение замка Вальдау, экскурсия по Форту №1 «Штайн».

Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем тюрьмой.

Отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории тевтонского замка, но и пройдем по пути Петра I, останавливающегося в замке во время Великого Посольства.

А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.

Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а также роскошные фотографии гарантированы!

15:00 Окончание экскурсии.

