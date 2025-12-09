Вас ждут средневековые замки,
Программа тура по дням
Прибытие и размещение в гостинице. Свободный день
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
При заказе трансфера Вас встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии.
Заселение в гостиницу (Расчетный час 14:00).
В день начала тура нужно получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационного собрания.
Экскурсия «Секреты Балтийского побережья»: Балтийск - Янтарный
09:00 Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска»
Маршрут: г. Балтийск — пос. Янтарный.
В этом захватывающем путешествии откроем для себя многообразие Балтийского моря. Наш маршрут начнется в Балтийске (бывший Пиллау) — самом западном форпосте военно-морского флота.
Здесь нас встретят гордые корабли и величавые лебеди, а также Шведская крепость, ставшая прототипом питерской Петропавловки.
Узнаем, чем занимался Петр I под именем Петра Михайлова, и почему набережную Пиллау назвали «Русской» в 17 веке.
Далее нас ждет уютный Янтарный (Пальминикен), где сосредоточено 80% мировых запасов янтаря и где Балтика удивляет своим спокойствием.
Мы прогуляемся по узким улочкам, наслаждаясь аккуратными домиками позапрошлого века. Побываем на янтарном производстве, где мастера раскроют свои секреты.
Завершим день прогулкой по старинному парку Беккера и роскошному променаду.
16:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
Свободный день для отдыха или самостоятельного знакомства с городом.
Обратите внимание: встреча Нового года не включена в стоимость, вы можете самостоятельно забронировать столик ресторане отеля или в одном из заведений города.
Экскурсия «Рождественский Калининград» и органный концерт
13:00 Экскурсия «Рождественский Калининград».
Маршрут: г. Калининград.
Откройте для себя зимний Калининград, где европейский шарм встречается с русским гостеприимством!
В новогоднем сиянии город превращается в сказку: сияющие улицы Амалиенау, рождественская атмосфера Рыбной деревни и величие острова Канта подарят вам незабываемые впечатления.
На острове Канта вас ждёт рождественская ярмарка, с локальными блюдами и вкуснейшим глинтвейном.
Наш автобусно-пешеходный маршрут охватывает самые живописные уголки: от площади Василевского и Литовского вала до площади Победы и Гвардейского проспекта.
В Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт, который наполнит Ваше сердце праздничным трепетом.
Затем вы посетите бастион Обертайх, где экспозиция познакомит Вас с коллекцией антиквариата, янтаря и атмосферой городского быта старого Кёнигсберга.
Завершением экскурсии станет дегустация пива и мясных деликатесов.
Мы разработали экскурсию так, чтобы вы прочувствовали атмосферу Рождества в Калининграде.
19:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Зимние Курорты»: Светлогорск - Зеленоградск
09:00 Экскурсия «Зимние Курорты Восточной Пруссии».
Маршрут: Светлогорск — Зеленоградск.
Погрузитесь в сказочную зимнюю атмосферу: экскурсия в города-курорты, где море шепчет, а сердца наполняются теплом!
Мы начнём с города Светлогорск, где морской ветер и зимнее море наполняют душу. В уютной Вилле Гретта, расположенной в самом центре, вас согреют ароматным глинтвейном и пригласят насладиться моментом на фоне зимнего побережья.
Затем путь лежит в Зеленоградск — уютный приморский городок с благоустроенным променадом, Курортным проспектом и старинной водонапорной башней.
Здесь по желанию можно посетить музей «Домик Ангелов», где собрано более 600 экспонатов: скульптуры, инсталляции и художественные образы ангелов, дарящие вдохновение и умиротворение (входные билеты оплачиваются отдельно).
А ещё Зеленоградск преображается под Новый год до неузнаваемости: улицы украшают гирляндами, витрины магазинов светятся, а дома, кафе и виллы соревнуются в конкурсе «Зеленоградское сияние».
Курортный проспект и променад переливаются огнями, отражающимися в плитке, создавая эффект золотого свечения улиц. Вы пройдёте по украшенным улочкам, увидите нарядную ёлку, почувствуете запах праздничной выпечки и атмосферу рождественской сказки.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Замки Балтики - история традиции вкусы»: замки Вальдау и Нойхаузен, кирха Арнау, сыроварня Шаакендорф
09:00 Экскурсия «Замки Балтики — история традиции вкусы».
Маршрут: пос. Родники, пос. Низовье, пос. Гурьевск, пос. Некрасово.
Погрузитесь в атмосферу средневекового праздника с экскурсией по замкам Калининградской области!
Вас ждёт кирха Арнау — старинная готическая церквь XIV века с богатой историей и атмосферой спокойствия. Осмотр этого исторического памятника проводится самостоятельно, что позволяет любоваться архитектурой в своём ритме.
Далее маршрут приведёт вас в замок Вальдау, где каждая комната обставлена так, что создаётся впечатление — здесь до сих пор живут рыцари.
Величественные залы, старинная мебель и детали интерьера перенесут вас в эпоху средневековых балов и рыцарских торжеств. Хозяйка замка лично встретит гостей, угостит ароматными брецелями и горячим напитком, а мастер-класс по средневековому танцу позволит вам почувствовать себя частью средневекового бала.
Далее мы отправимся в замок Нойхаузен, резиденция рыцарей Тевтонского ордена, где можно прикоснуться к прошлому и узнать историю этого величественного сооружения, осмотреть его архитектуру и интерьеры.
Замок открыл свои двери для гостей в 2025 году после длительной и грандиозной реконструкции.
Завершением экскурсии станет посещение сыроварни Шаакендорф.
Здесь вас ждёт экскурсия по производству: вы станете наблюдателем за процессом изготовления, познакомитесь с секретами мастеров, а также продегустируете сыр и шоколад.
Для гостей также открыта возможность приобрести вкусные сувениры от производителя — идеальные подарки на Новый год.
Только для наших туристов предоставится возможность покататься на паровозе вокруг сыроварни Шаакендорф (за доп. плату).
16:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики»: Куршская коса - Зеленоградск
09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики».
Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.
Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии.
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром национального парка Куршская коса и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой, вдыхая ее воздух.
16:00 Окончание экскурсии.
Свободный день. Отъезд
Выселение из гостиницы (расчетный час — 12:00).
Трансфер в аэропорт (по желанию, за доп. плату).
Проживание
Тур предполагает размещение в одной из гостиниц г. Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|Двухместное
|Одноместное
|«РиверСайд»
|53 000
|85 000
|«Европа»
|53 000
|90 000
|«Турист»
|60 000
|87 000
Варианты проживания
Гостиница «РиверСайд»
Ресторанно-гостиничный комплекс «РиверСайд» находится на берегу реки Новая Преголя в Ленинградском районе Калининграда.
Для размещения представлены двухместные номера различных категорий и вместительные апартаменты, оснащенные удобными спальными местами, холодильником, столом, кондиционером, телевизором и Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей подготовили набор полотенец, гигиенические принадлежности, фен, тапочки, халат.
За отдельную плату доступен заказ континентального завтрака в лобби-баре.
К услугам гостей два банкетных зала для проведения торжественных мероприятий и бизнес-встреч.
На территории оборудован банный комплекс с открытым бассейном, баней, купелью, спа-зоной и большой террасой для загара. Рядом расположен Ялтинский парк — 470 м, Закхаймские ворота — 870 м, интерактивный музей «Bit и pixel» — 520 м. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4,2 км, до аэропорта — 27,7 км.
Гостиница «Турист»
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Отель «Европа»
Отель «Европа» располагается в самом сердце Калининграда и примыкает к одноименному торговому центру. У отеля имеется собственный вход. На территории работает автомобильная парковка, а также к услугам всех проживающих предоставляется бесплатный интернет, прачечная и камера хранения.
Для проживания предоставляются различные номера, которые оборудованы кондиционером, плазменным телевизором, удобной мебелью с ортопедическими матрасами, микроволновкой, холодильником и чайным набором. В ванной комнате имеется душ, туалет и раковина.
Номера категории «Студия» и «Апартаменты» оснащены собственной кухонной зоной, на которой присутствует плита, вытяжка, мойка, а также набор посуды для приготовления еды.
Вблизи отеля располагаются многочисленные кафе, рестораны и магазины, так что вы точно найдете чем заняться за пределами отеля. В 100 м. находится сквер «Мать-Россия», в 250 м. - Площадь Победы и в 400 м. Северный железнодорожный вокзал. Расстояние до аэропорта Храброво составит 20 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Входные билеты по программе
- Экологические сборы
- Органный концерт
- Завтраки при размещении в гостинице «Турист»
- Дегустации по программе: сыров, пива и мясных деликатесов
- Мастер-класс по средневековым танцам и угощение в замке Вальдау
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д-билеты в Калининград и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - от 1700 руб. /легковая машина
- Питание (завтраки в гостинице "Европа" - 1300 руб. /чел., "РиверСайд" - 1100 руб. /чел.)
- Входной билет в музей «Домик Ангелов» и катание на паровозе в Шаакендорфе
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли меняться программа тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Откуда начинаются экскурсии?
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|«Турист»
|У гостиницы «Турист» (ул. Невского, 53)
|«Европа»
|Гостиница «Калининград»
|5 мин пешком
|«РиверСайд»
|Гостиница «Калининград»
|10 мин на автобусе