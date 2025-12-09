6 день

Экскурсия «Замки Балтики - история традиции вкусы»: замки Вальдау и Нойхаузен, кирха Арнау, сыроварня Шаакендорф

09:00 Экскурсия «Замки Балтики — история традиции вкусы».

Маршрут: пос. Родники, пос. Низовье, пос. Гурьевск, пос. Некрасово.

Погрузитесь в атмосферу средневекового праздника с экскурсией по замкам Калининградской области!

Вас ждёт кирха Арнау — старинная готическая церквь XIV века с богатой историей и атмосферой спокойствия. Осмотр этого исторического памятника проводится самостоятельно, что позволяет любоваться архитектурой в своём ритме.

Далее маршрут приведёт вас в замок Вальдау, где каждая комната обставлена так, что создаётся впечатление — здесь до сих пор живут рыцари.

Величественные залы, старинная мебель и детали интерьера перенесут вас в эпоху средневековых балов и рыцарских торжеств. Хозяйка замка лично встретит гостей, угостит ароматными брецелями и горячим напитком, а мастер-класс по средневековому танцу позволит вам почувствовать себя частью средневекового бала.

Далее мы отправимся в замок Нойхаузен, резиденция рыцарей Тевтонского ордена, где можно прикоснуться к прошлому и узнать историю этого величественного сооружения, осмотреть его архитектуру и интерьеры.

Замок открыл свои двери для гостей в 2025 году после длительной и грандиозной реконструкции.

Завершением экскурсии станет посещение сыроварни Шаакендорф.

Здесь вас ждёт экскурсия по производству: вы станете наблюдателем за процессом изготовления, познакомитесь с секретами мастеров, а также продегустируете сыр и шоколад.

Для гостей также открыта возможность приобрести вкусные сувениры от производителя — идеальные подарки на Новый год.

Только для наших туристов предоставится возможность покататься на паровозе вокруг сыроварни Шаакендорф (за доп. плату).

16:30 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160