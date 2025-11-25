Не пропустите возможность прогуляться по уютным улицам Зеленоградска
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «8 веков за 4 часа» (маршрут: г. Калининград).
Что увидим: 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня. Дегустация в музее марципана.
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска»
09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей: замок, крепость, форт» (маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт № 1 «Штайн»).
Что увидим: осмотр замка Тапиау, прогулка по улицам Гвардейска, музыкальные часы на здании старой ратуши, посещение замка Вальдау, экскурсия по форту №1 «Штайн».
Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем тюрьмой.
Отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории тевтонского замка, но и пройдем по пути Петра I, останавливающегося в замке во время Великого Посольства.
А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.
Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а также роскошные фотографии гарантированы!
15:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Разноцветная провинция»
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный — пос. Дружба).
Что увидим: экскурсия по г. Правдинску, осмотр кирхи Св. Георгия. Экскурсия по п. Железнодорожному. Осмотр Гердауэнской кирхи, замковой мельницы, кафе-музей «Патефон». Посещение шлюза Мазурского канала.
Отправившись в бывший Фридланд (Правдинск), мы не только вспомним «героев былых времен», но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии — кирху Святого Георгия.
А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.
Следующая остановка — Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн.
Самая фотогеничная точка области.
Вас ждет Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон» и шлюз Мазурского канала.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Курорты восточной Пруссии»
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).
Что увидим: экскурсия по Зеленоградску: ж/д вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы. Экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь-холл, исторические районы.
Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья.
Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья, и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.
Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.
Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь-холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте. Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце — для новой любви к этим волшебным городам!
16:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает экскурсионный пакет без проживания или с проживанием в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека (экскурсионный пакет без проживания): 9 980 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|DBL/TWIN
|TRPL
|SNGL
|Доп. Ночь DBL/TRPL/SNGL
|Примечание
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|01.10-30.11
|20055
|18945
|30135
|2800/2367/5600
|без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
|01.12-29.12
|19155
|18345
|28335
|2550/2200/5100
|Гостиница «Золотая бухта», 3*
|01.10-30.11
|21495
|20505
|26175
|3200/2767/4500
|без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
|01.12-29.12
|20775
|20025
|24375
|3000/2634/4000
|Гостиница «Калининград», 3*
|01.10-31.10
|25095
|30075
|34500
|4200/5267/6780
|без питания, завтрак – 650 руб. /чел.
|01.11-28.12
|22575
|24075
|30315
|3500/4200/5650
|Гостиница «Турист», 3*
|01.10-31.10
|27975
|25725
|33375
|5000/4167/6500
|с завтраком
|01.11-28.12
|23475
|22725
|29775
|3750/3334/5500
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» находится в Калининграде в 1,5 км от центра. Честное мнение гостей о сервисе, персонале и услугах отеля можно узнать в отзывах.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в объект размещения. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
Отель «Калининград» 3
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 3 завтрака при размещении в гостинице «Турист»
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостинице «Турист»
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1500 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|Турист
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|Пруссия
|Южный вокзал
|10 мин на автобусе
|Золотая бухта
|Южный вокзал
|10 мин пешком
|Калининград
|Гостиница «Калининград»
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- аэропорт – гостиница – от 1500 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.