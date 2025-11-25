Мои заказы

От Кёнигсберга до Фридланда: по страницам истории. Путешествие в Калининградскую область

От Кёнигсберга до Фридланда
Вас ждет незабываемое путешествие в Калининградскую область! В рамках тура Вы посетите Гвардейск, Правдинск и Железнодорожный, где каждый уголок пропитан историей и культурой.

и Светлогорска — курортных жемчужин Балтийского моря, насладиться морским бризом и великолепными пейзажами.

Также вас ждут экскурсии к замкам Тапиау и Вальдау — настоящим образцам средневековой архитектуры, погружающим в атмосферу прошлого.

Этот тур — идеальный выбор для тех, кто хочет совместить прогулки у моря с насыщенными экскурсиями и открытиями!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «8 веков за 4 часа» (маршрут: г. Калининград).

Что увидим: 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня. Дегустация в музее марципана.

Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.

Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.

Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!

18:00 Окончание экскурсии.

2 день

Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска»

09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей: замок, крепость, форт» (маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт № 1 «Штайн»).

Что увидим: осмотр замка Тапиау, прогулка по улицам Гвардейска, музыкальные часы на здании старой ратуши, посещение замка Вальдау, экскурсия по форту №1 «Штайн».

Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем тюрьмой.

Отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории тевтонского замка, но и пройдем по пути Петра I, останавливающегося в замке во время Великого Посольства.

А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.

Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а также роскошные фотографии гарантированы!

15:00 Окончание экскурсии.

3 день

Экскурсия «Разноцветная провинция»

09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный — пос. Дружба).

Что увидим: экскурсия по г. Правдинску, осмотр кирхи Св. Георгия. Экскурсия по п. Железнодорожному. Осмотр Гердауэнской кирхи, замковой мельницы, кафе-музей «Патефон». Посещение шлюза Мазурского канала.

Отправившись в бывший Фридланд (Правдинск), мы не только вспомним «героев былых времен», но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии — кирху Святого Георгия.

А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.

Следующая остановка — Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн.

Самая фотогеничная точка области.

Вас ждет Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон» и шлюз Мазурского канала.

17:00 Окончание экскурсии.

4 день

Экскурсия «Курорты восточной Пруссии»

09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).

Что увидим: экскурсия по Зеленоградску: ж/д вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы. Экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь-холл, исторические районы.

Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья.

Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья, и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.

Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.

Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь-холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте. Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце — для новой любви к этим волшебным городам!

16:00 Окончание экскурсии.

Проживание

Тур предусматривает экскурсионный пакет без проживания или с проживанием в Калининграде в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека (экскурсионный пакет без проживания): 9 980 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельПериодDBL/TWINTRPLSNGLДоп. Ночь DBL/TRPL/SNGLПримечание
Гостиница «Пруссия», без звезд01.10-30.112005518945301352800/2367/5600без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
01.12-29.121915518345283352550/2200/5100
Гостиница «Золотая бухта», 3*01.10-30.112149520505261753200/2767/4500без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
01.12-29.122077520025243753000/2634/4000
Гостиница «Калининград», 3*01.10-31.102509530075345004200/5267/6780без питания, завтрак – 650 руб. /чел.
01.11-28.122257524075303153500/4200/5650
Гостиница «Турист», 3*01.10-31.102797525725333755000/4167/6500с завтраком
01.11-28.122347522725297753750/3334/5500

DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.

Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия»

3 ночи

Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.

К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.

Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.

Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.

Гостиница «Золотая бухта» 3

3 ночи

Гостиница «Золотая бухта» находится в Калининграде в 1,5 км от центра. Честное мнение гостей о сервисе, персонале и услугах отеля можно узнать в отзывах.

Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.

Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в объект размещения. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.

Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.

Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.

Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.

Отель «Калининград» 3

3 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

Гостиница «Турист» 3

3 ночи

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Экологические сборы
  • Питание: 3 завтрака при размещении в гостинице «Турист»
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины при размещении в гостинице «Турист»
  • Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах
  • Трансфер аэропорт - гостиница - от 1500 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Где производится посадка на экскурсии?
  1. В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
  2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
  3. Места посадок на экскурсии:
Название гостиницыМесто посадки в автобусКак добраться
ТуристУ гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
ПруссияЮжный вокзал10 мин на автобусе
Золотая бухта Южный вокзал10 мин пешком
КалининградГостиница «Калининград»
Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?

Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:

  • аэропорт – гостиница – от 1500 руб.;

При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

