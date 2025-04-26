3 день

Куршская коса и сыроварня

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – Визит-центр «Куршская коса» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакен Дорф - Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

