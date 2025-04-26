Мои заказы

Русская Прибалтика. Экскурсионный тур в Калининградскую область

История и архитектура Русской Прибалтики, ее янтарные пляжи и неповторимая культура раскроются перед вами во всей своей красе в этом четырехдневном туре.

Вы пройдетесь по улицам Калининграда, познакомитесь с котами Зеленоградска и вдохнете морской воздух Балтики в курортном Светлогорске и на Куршской косе.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
20
апр27
апр4
мая11
мая18
мая25
мая1
июн

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице.

17:00 «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).

Экскурсия по городу с посещением исторических мест и самых значимых памятников.

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от Средневековья до современности.

Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», городские ворота — «Закхаймские» и «Королевские», оборонительные сооружения города-крепости и чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова).

20:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

2 день

Светлогорск и Зеленоградск

Завтрак.

10:00 Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск» (8 часов).

Маршрут: Калининград — Светлогорск (Раушен) — Зеленоградск (Кранц) — Калининград.

Вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья — Кранц.

Далее вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску.

В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома Светлогорска словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры.

18:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

3 день

Куршская коса и сыроварня

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – Визит-центр «Куршская коса» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакен Дорф - Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

4 день

Экскурсия «По следам Янтарной комнаты»

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12:00.

Экскурсия за доп. плату (2000 руб):

10:00 Выезд на экскурсию «По следам Янтарной комнаты», Балтийск — Янтарный (8 часов).

Маршрут: Калининград — Балтийск — Янтарный — Калининград.

Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината и знакомство с технологией добычи солнечного камня.

Желающие могут облачиться в средневековые наряды прусских ловцов янтаря и сфотографироваться в них.

Посещение самого западного города России — Балтийска, военно — морской базы Балтийского Флота.

Прогулка по историческому центру города: крепость Пиллау, маяк, Елизаветинский форт, набережная, памятник Петру I.

18:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и шоппинга.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:

гостиница в одноместном номерев двухместном номерев трехместном номерескидка для ребенка и пенс.
Гостиница Holiday Inn 4*

60000

35200

31500

300

Гостиница «Ибис» 3*

55000

32200

300

Гостиница «Калининград» 3*

41700

26200

25800

300

Гостиница «Мартон Палас» 4*

36200

22500

19300

300

Гостиница «Золотая бухта» 3*

33900

21200

18700

300

Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

гостиница в одноместном номерев двухместном номерев трехместном номерескидка для ребенка и пенс.
Гостиница «Балтика» 3*341002150019200300
Гостиница «Турист» 3*359002400021200300
Гостиница «Пруссия» 3*316001980017800300

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах Татьяна с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость уточнять при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Холидей Инн» 4

3 ночи

«Holiday Inn - Kaliningrad» 4* — безусловно заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноименной сети. На территории «Холидей Калининград» есть ресторан, СПА, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку.

В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Гостиница «Ибис» 3

3 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Цены за номер и их комплектация варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Гостиница «Мартон Палас» 4

3 ночи

Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.

Гостиница «Калининград» 3

3 ночи

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Гостиница «Золотая бухта» 3

3 ночи

Гостиница «Золотая бухта» расположена в историческом и деловом центре города Калининграда, города с многовековой историей (более 750 лет). «Золотая бухта» находится в шаговой доступности от авто и ж/д вокзала.
Удобное расположение позволяет совершать пешие прогулки к знаменитым памятникам архитектуры города: Кафедральному собору, органному залу, Калининградской филармонии.

Гостиница «Турист» 3

3 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Балтика» 3

3 ночи

Отель «Балтика» построен на берегу старого немецкого озера, посреди утопающего в зелени тихого, живописного места на востоке Калининграда, имеет удобный подъезд и вместительную парковку на прилегающей территории.

Гостиница «Пруссия» 3

3 ночи

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В ресторане отеля сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской и европейской кухни.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками в выбранном отеле (3 ночи)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - 1900 руб
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинаются экскурсии?

Место посадки в автобус и выезд на экскурсии осуществляется по адресу ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка «Набережная ветеранов». Гид сверяет по списку.

Сбор группы начинается за 20 мин до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.

Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Любовь
26 апр 2025
Все понравилось.
А
Александр
26 апр 2025
Добрый день. Все понравилось. Спасибо!

