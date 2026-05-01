2 день

Обзорная по городу Калининграду и Музей Марципана

Маршрут: г. Калининград.

11:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

11:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).

11:30 Посадка от гостиницы «Москва» (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21).

11:45 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81).

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.

В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а архитектура отражает богатое наследие разных эпох. Именно таким предстает перед нами Калининград, бывший Кёнигсберг — жемчужина Балтийского побережья, сочетающая в себе элементы немецкой и русской культур.

Экскурсия начинается с изучения великолепных памятников старого города, среди которых особое место занимают старинные городские ворота, свидетельствующие о славном военном прошлом; величественный Храм Христа Спасителя, символа православной веры, украшенного золотыми куполами, сияющими на солнце.

Затем вы окажетесь в центре культурной жизни региона, увидев уникальные памятники архитектуры: вокзал, Дирекцию Почт, Драматический Театр и Земельно-Ведомственный Суд. Каждый из этих объектов представляет собой яркое воплощение стиля модерн, характерного для начала XX века.

Но истинным центром притяжения станет посещение острова, связанного с именем великого немецкого философа Иммануила Канта. Здесь вы увидите Кафедральный Собор, один из символов города, построенный в стиле поздней готики. Внутри собора находятся музей и могила самого Канта, чьи идеи оказали огромное влияние на мировую философию.

Не менее увлекательным окажется знакомство с музеем марципана, в котором открываются секреты приготовления знаменитых восточных сладостей.

В свободное время 13:45-15:15 у вас будет возможность насладиться прекрасным моментом, послушав органный концерт в Кафедральном Соборе, почувствовав магическое звучание органа и погрузившись в духовную тишину (билеты приобретаются самостоятельно).

Эта экскурсия позволит вам прочувствовать всю глубину истории и красоты Калининграда, оставив яркие впечатления и желание вернуться сюда снова.

Продолжительность экскурсии 4-5 часов.

