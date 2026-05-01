Мои заказы

Солнце, море и янтарь. Экскурсионный тур по Калининградской области

Солнце, море и янтарь
Приглашаем Вас в балтийскую сказку в сердце янтарного края.

Вы увидите величественный Калининград с его Кафедральным собором и островом Канта, дюны и морские просторы Куршской косы.

Вас ждут прогулки по атмосферным улочкам курортного Зеленоградска и отдых у Балтийского моря с золотыми пляжами поселка Янтарный.

Это путешествие соединит для Вас историю, архитектуру и природу, оставив яркие впечатления и желание вернуться снова.
Солнце, море и янтарь. Экскурсионный тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Солнце, море и янтарь. Экскурсионный тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Солнце, море и янтарь. Экскурсионный тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Свободный день

Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.

Самостоятельное заселение в отель.

Трансфер по приезде не входит в стоимость тура, можно приобрести за дополнительную плату.

Свободный день в Калининграде.

Прибытие в Калининград. Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная по городу Калининграду и Музей Марципана

По программе экскурсия «Обзорная по городу Калининграду и Музей Марципана».

Маршрут: г. Калининград.

11:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

11:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).

11:30 Посадка от гостиницы «Москва» (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21).

11:45 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81).

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.

В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а архитектура отражает богатое наследие разных эпох. Именно таким предстает перед нами Калининград, бывший Кёнигсберг — жемчужина Балтийского побережья, сочетающая в себе элементы немецкой и русской культур.

Экскурсия начинается с изучения великолепных памятников старого города, среди которых особое место занимают старинные городские ворота, свидетельствующие о славном военном прошлом; величественный Храм Христа Спасителя, символа православной веры, украшенного золотыми куполами, сияющими на солнце.

Затем вы окажетесь в центре культурной жизни региона, увидев уникальные памятники архитектуры: вокзал, Дирекцию Почт, Драматический Театр и Земельно-Ведомственный Суд. Каждый из этих объектов представляет собой яркое воплощение стиля модерн, характерного для начала XX века.

Но истинным центром притяжения станет посещение острова, связанного с именем великого немецкого философа Иммануила Канта. Здесь вы увидите Кафедральный Собор, один из символов города, построенный в стиле поздней готики. Внутри собора находятся музей и могила самого Канта, чьи идеи оказали огромное влияние на мировую философию.

Не менее увлекательным окажется знакомство с музеем марципана, в котором открываются секреты приготовления знаменитых восточных сладостей.

В свободное время 13:45-15:15 у вас будет возможность насладиться прекрасным моментом, послушав органный концерт в Кафедральном Соборе, почувствовав магическое звучание органа и погрузившись в духовную тишину (билеты приобретаются самостоятельно).

Эта экскурсия позволит вам прочувствовать всю глубину истории и красоты Калининграда, оставив яркие впечатления и желание вернуться сюда снова.

Продолжительность экскурсии 4-5 часов.

Обзорная по городу Калининграду и Музей МарципанаОбзорная по городу Калининграду и Музей МарципанаОбзорная по городу Калининграду и Музей МарципанаОбзорная по городу Калининграду и Музей МарципанаОбзорная по городу Калининграду и Музей Марципана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Куршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт Зеленоградск

По программе экскурсия в «Национальный Парк Куршская коса + посещение станции кольцевания птиц и город-курорт Зеленоградск».

Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.

08:00 Посадка от гостиницы «Москва» (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21).

08:15 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81).

08:30 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).

08:45 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

Куршская коса — удивительный уголок природы, полуостров, где на узенькой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом можно увидеть и зелень леса, и болото, и дюны — самая крупная песчаная пересыпь в мире.

В 1987 году российская часть Куршской косы стала национальным парком — природоохраняемой территорией, а в 2000 году Куршская коса была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «культурный ландшафт».

Позвольте себе отвлечься от повседневных забот и зарядиться энергией настоящего единения с природой. Пусть ветер нежно ласкает вашу кожу, а шум прибоя успокаивает мысли.

Самая первая в мире орнитологическая станция была открыта в 1901 году именно на Куршской косе. И наши российские учёные-орнитологи, являются продолжателями тех первых исследователей мира птиц.

Любители пернатых смогут побывать на станции кольцевания, где стоят самые большие в мире ловушки для отлова птиц, узнать о работе учёных- орнитологов, увидеть живых птиц (какие будут пойманы в этот день).

Заключительным этапом нашего путешествия станет прогулка по одному из самых красивых и романтичных курортов Калининградской области — Зеленоградску.

Этот небольшой городок очаровывает с первого взгляда своей архитектурой, создававшей атмосферу расслабленного отдыха и удовольствия.

А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.

После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды.

Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться — вернуться в Калининград легко.

При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде.

Продолжительность экскурсии 9-10 часов.

Куршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт ЗеленоградскКуршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт ЗеленоградскКуршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт ЗеленоградскКуршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт ЗеленоградскКуршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт ЗеленоградскКуршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Переезд в п. Янтарный. Обзорная экскурсия

Освобождение номеров.

10:00 Переезд в п. Янтарный.

Групповой трансфер до апартаментов «Морской» (ул. Балебина, 15).

12:50 Обзорная экскурсия «пос. Янтарный», посадка осуществляется от апартаментов «Морской».

Янтарный, расположенный всего в нескольких километрах от Светлогорска, манит гостей не только красотой прибрежных ландшафтов, но и возможностью познакомиться с одной из уникальных природных сокровищ России — солнечным камнем, янтарём. Именно здесь находится крупнейшее в мире месторождение янтаря, которое обеспечивает рынок редкими украшениями и сувенирами.

Особое внимание заслуживает пляж посёлка Янтарный, получивший престижную награду «Голубой флаг» за чистоту и качество инфраструктуры начиная с 2016 года.

Среди значимых достопримечательностей Янтарного стоит отметить красивую старинную лютеранскую кирху, ныне действующую православной церковью иконы Казанской Божьей Матери, элегантный отель класса люкс «Шлосс-отель», построенный в стиле замкового комплекса, и очаровательный парк имени Мориса Беккера, окружённый величественными соснами и дубами.

Приезжайте сюда, чтобы окунуться в природу, наполненную светом солнца и дыханием волн, зарядиться позитивной энергетикой и увезти домой воспоминания, согревающие душу долгие годы.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Заселение в апартаменты «Морской» после экскурсии.

Переезд в п. Янтарный. Обзорная экскурсияПереезд в п. Янтарный. Обзорная экскурсияПереезд в п. Янтарный. Обзорная экскурсияПереезд в п. Янтарный. Обзорная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день в поселке Янтарный

Свободный день.

Это идеальное время, чтобы отдохнуть душой и телом, наслаждаясь спокойствием побережья Балтийского моря в поселке Янтарный или уютом пляжа озера Синявинского, укрытого зеленью густых деревьев вдали от городской суеты.

Здесь нет роскошных заведений и дорогих ресторанов, лишь чистая природа, тихий шум волн и спокойствие, дарованное тишиной.

Для любителей активного отдыха предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по знаковым местам региона: погрузитесь в атмосферу творчества в Музее Сальвадора Дали, ощутите дух истории рядом с величественной Водонапорной башней Пальмникен, насладитесь умиротворением в Храме Казанской Божьей Матери, приобретите сувенир из янтаря в Янтарной лагуне.

Эти места вдохновляют, впечатляют и навсегда остаются в сердце каждого посетителя.

Свободный день в поселке ЯнтарныйСвободный день в поселке ЯнтарныйСвободный день в поселке Янтарный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и Сыроварня Шаакен Дорф». Стоимость полный/льготный: 3700 / 3200 руб.

Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.

09:40 Посадка г. Светлогорск (ул. Ленина,32, у скульптуры Царевна-Лягушка, напротив ЖД вокзала).

Внимание! Дорога до места посадки осуществляется самостоятельно (автобус № 587).

Интересная и насыщенная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.

Калининградская область — единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.

В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.

У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини- супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.

По пути следования экскурсионный автобус сделает остановку у замка Нессельбек, расположенного в поселке Орловка. Современный комплекс выполнен в духе средневековья и включает в себя комфортабельные номера отеля, ресторан и пивоварню.

Возможность насладиться атмосферой замка сохраняется круглый год, включая эксклюзивное предложение спа-центра — пивные ванны, а также тематические мероприятия вроде рыцарских турниров.

Продолжительность экскурсии 7-8 часов.

Самостоятельное возвращение в п. Янтарный.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Свободный день в поселке Янтарный

Свободный день.

Во время досуга перед вами откроется уникальная возможность окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии, наслаждаясь всеми прелестями отдыха на берегу Балтийского моря в поселке Янтарный.

Здесь вы сможете отправиться в захватывающее путешествие по изумрудному зеркалу Синявинского озера на каяках и сап-бордах, исследуя живописные пейзажи, таинственный затопленный лес и дыша свежим морским воздухом.

Профессиональные инструктора проведут обучение управлению плавсредствами и позаботятся о вашей безопасности, позволяя испытать восторг первых открытий.

Или же вы можете погрузиться в мир умиротворения и релаксации, посетив спа-комплекс.

Свободный день в поселке ЯнтарныйСвободный день в поселке ЯнтарныйСвободный день в поселке ЯнтарныйСвободный день в поселке Янтарный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Свободный день. Отъезд

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день.

Обратный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал входит в стоимость.

Проживание

Тур предусматривает проживание 3 ночи в выбранной гостинице в Калининграде + 4 ночи в апартаментах в п. Янтарный.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляДвухместное размещениеОдноместное размещениеТрехместное размещение

Отель «Мартон Олимпик» 3* г. Калининград (континентальный завтрак входит в стоимость тура)

+

апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)

Стандарт 510009150042000
Бизнес 52000

Отель «Мартон Палас» 4* г. Калининград (завтрак шведский стол входит в стоимость тура)

+

апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)

565009750045500

Гостиница «Турист» 3* в г. Калининград (завтрак шведский стол входит в стоимость тура)

+

апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)

605009700049500

Гостиница «Калининград***» 3 г. Калининград (завтрак за доп. плату, шведский стол)

+

апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)

Стандарт 570009800053500
Студия 63000

Отель «Нега» г. Калининград (завтрак шведский стол входит в стоимость тура)

+

апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)

Период 24.05-31.05.26 стоимость тура под запрос

6400011500051000

Отель «Вилла Надежда» г. Калининград (организация доставки завтраков входит в стоимость)

+

апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)

560009250046500

Важно: время заселения в гостиницу «Калининград», гостиницу «Турист» и апартаменты «Морской» с 15:00.

Варианты проживания

Гостиница «Мартон Палас»

3 ночи

Гостиница «Мартон Палас» находится в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 0,2 км от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 0,3 км.

Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Мартон Олимпик»

3 ночи

Гостиница «Мартон Олимпик» находится в Ленинградском районе Калининграда, недалеко от Ялтинского парка.

Уютные номера разных категорий обустроены стильной мебелью, комфортабельными кроватями, мини-баром, телевизором с кабельным телевидением и Wi-Fi. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, для проживающих подготовлены тапочки, набор полотенец и гигиенические средства.

В проживание включен континентальный завтрак из ресторана гостиницы.

За отдельную плату гости могут воспользоваться сауной, джакузи и поиграть в бильярд. На территории есть бесплатная парковка. Рядом расположены Закхаймские ворота — 660 м, историко-художественный музей — 2,26 км, Суздальский парк — 1,18 км. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4 км, до аэропорта — 27 км.

Отель «Мартон Олимпик»Отель «Мартон Олимпик»Отель «Мартон Олимпик»Отель «Мартон Олимпик»Отель «Мартон Олимпик»Отель «Мартон Олимпик»Отель «Мартон Олимпик»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Турист»

3 ночи

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Калининград»

3 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Нега

3 ночи

Отель «Нега» располагается в городе Калининград. Это отличный вариант для размещения как для деловых путешественников, так и для туристов и семейных пар.

Для пребывания доступны различные категории, укомплектованные мебелью и техникой для качественного отдыха: удобные кровати, сейф, шкаф, Smart TV, кондиционер для выставления комфортной температуры, доступ к Wi-Fi, а также индивидуальный санузел с феном и гигиеническими средствами.

В баре «Треугольник» по утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. Пообедать и поужинать также можно в ближайших кафе и ресторанах.

В свободное время можно прогуляться до таких интересных локаций, как: музея Янтаря, площадь Василевского, живописные прогулочные зоны Верхнего и Нижнего прудов, Бастион Обертайх, Водоскат, сквер «Счастливая семья». До железнодорожного вокзала «Калининград-Северный» — 1,7 км, а до аэропорта «Храброво» — 18,8 км.

НегаНегаНегаНегаНегаНегаНегаНегаНегаНегаНегаНега
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Вилла Надежда

3 ночи

«Вилла Надежда» предлагает комфортное проживание. Отель находится в тихом районе.

В номерах есть всё необходимое: полотенца, стаканы, банные наборы, тапочки, вода. На территории отеля есть кулер с горячей и холодной водой, утюг, прачечная, фен. Есть терраса и места для курения.

Территория охраняется, стойка регистрации работает круглосуточно. Есть номера для некурящих. Производится ежедневная уборка. Персонал приветливый и доброжелательный.

Вилла НадеждаВилла НадеждаВилла НадеждаВилла НадеждаВилла Надежда
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Морской

4 ночи

«Морской» это комфортабельный клубный комплекс, который расположился в поселке Калининградской области — Янтарный, всего в 0,6 км от широкого песчаного пляжа. Комплекс находится на закрытой территории, оснащен садом с красивым фонтаном и террасами.

Для размещения представлены номера различных категорий: «Двухместный» и «Делюкс», вместимостью от одного до четырех гостей, что идеально подходит как для индивидуальных путешественников, семейных пар, так и семей с детьми. Интерьер комнат оформлен в современном стиле, а в оснащение входит: телевизор, бесплатный интернет и санузел с феном, стиральной машиной и чистыми полотенцами.

Для самостоятельного приготовления блюд предусмотрена кухонная зона, укомплектованная бытовой техникой: двухкамерным холодильником, варочной панелью, электрочайником, СВЧ-печью. Для проведения трапез имеется стол на несколько персон и набор посуды.

Расстояние до аэропорта 41,5 км, а до ж/д вокзала 15,4 км.

МорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорской
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 3 ночи в выбранной гостинице в Калининграде + 4 ночи в апартаментах «Морской»
  • Питание: 3 завтрака при проживании в гостиницах "Мартон Олимпик", "Мартон Палас", "Турист", "Нега", "Вилла Надежда"
  • Входные билеты по программе
  • Групповой трансфер из отеля города Калининграда до апартаментов «Морской»
  • Групповой трансфер из апартаментов «Морской» до аэропорта или ж/д вокзала
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Групповой трансфер аэропорт - отель 1600 руб., ж/д вокзал - отель 1300 руб., доплата за индивидуальный трансфер - 300 руб. к основному прайсу
  • Питание, не указанное в программе: завтраки при проживании в гостинице "Калининград" 700 руб. /чел., и в апартаментах "Морской" обеды и ужины
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Экскурсии за доп. плату: «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф» - полный/льготный: 3700/3200 руб
  • «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф» - полный/льготный: 3700/3200 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Кому доступен льготный тариф при покупке доп. экскурсий?

Детям от 5 до 14 лет включительно, пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения.

Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Название отеляДвухместное размещениеОдноместное размещениеТрехместное размещение
«Мартон Олимпик»
Двуспальная кровать
(номер стандарт/бизнес)
Одноместное размещение в
двухместном номере
(Номер стандарт)
Двуспальная кровать с доп. местом диван/кровать (номер бизнес)
«Мартон Палас»
Двуспальная кровать,
Раздельные кровати
(номер бизнес)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати+ евро-раскладушка (номер бизнес)
«Турист»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместный номер
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка (номер стандарт)
«Калининград»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт/студия)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван (номер студия)
«Нега»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван (номер семейный супериор)
«Вилла Надежда»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Апартаменты «Морской»
Двуспальная кровать
(апартаменты для 2 чел., «Уютный»)
Одноместное
размещение (двуспальная кровать, апартаменты для 2 чел., «Уютный»)
Двуспальная кровать +
евро-раскладушка (апартаменты для 3 чел., «Уютный» с дополнительным
местом)
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

При проживании в отеле «Турист» и «Вилле Надежда», посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).

При проживании в отеле «Нега» посадка осуществляется от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская 4А, на автобусной остановке у гостиницы Шкиперская).

При проживании в гостинице «Калининград», отеле «Мартон Олимпик», отеле «Мартон Палас» посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).

Внимание: необходимо соблюдать назначенное место посадки на экскурсии. Обо всех изменениях заранее сообщать координатору тура.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

В зависимости от численности экскурсантов возможно присоединение к группе в городе Светлогорске.

Как организован трансфер в туре?
  1. Групповой трансфер назначается в определенное время и в определенном месте для группы.
  2. Трансфер может быть на обратном пути с последней экскурсии, в этом случае Вас предупреждают, что вещи нужно взять с собой, т. к экскурсия закончится в аэропорту.
  3. Трансфер по прилету может быть до места посадки на экскурсию, в случае если Вы опаздываете на экскурсию, по окончанию экскурсии до своего отеля нужно добраться самостоятельно.
  4. Индивидуальный трансфер за доп. плату (1900 руб. /чел.) организуется согласно Вашим пожеланиям.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до отеля не входит в стоимость тура. Стоимость группового трансфера аэропорт/ж/д вокзал — 1600/1300 руб.

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на легковом автомобиле 1-4 человека, микроавтобусе.

Стоимость индивидуального трансфера дополнительно оплачивается 300 руб. к стоимости основного прайса.

Встреча в аэропорту осуществляется в зале прилета, на выходе из зоны выдачи багажа.

Встреча на жд вокзале осуществляется при выходе из вокзала.

Ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону в ваучере. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Действие ночного трансфера с 23:00-07:00 рассчитывается дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры на «Солнце, море и янтарь. Экскурсионный тур по Калининградской области»

Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
-
3%
6 отзывов
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 28 100 ₽29 100 ₽ за человека
К самым западным берегам. Тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
1 отзыв
К самым западным берегам. Тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
Янтарный вояж зимой. Тур в Калининградскую область на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Янтарный вояж зимой. Тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 26 625 ₽ за человека
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Страна Янтария. Экскурсионный тур по Калининградской области
Начало: Калининградская область, Светлогорск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
от 51 000 ₽ за человека