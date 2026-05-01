Вы увидите величественный Калининград с его Кафедральным собором и островом Канта, дюны и морские просторы Куршской косы.
Вас ждут прогулки по атмосферным улочкам курортного Зеленоградска и отдых у Балтийского моря с золотыми пляжами поселка Янтарный.
Это путешествие соединит для Вас историю, архитектуру и природу, оставив яркие впечатления и желание вернуться снова.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Свободный день
Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.
Самостоятельное заселение в отель.
Трансфер по приезде не входит в стоимость тура, можно приобрести за дополнительную плату.
Свободный день в Калининграде.
Обзорная по городу Калининграду и Музей Марципана
По программе экскурсия «Обзорная по городу Калининграду и Музей Марципана».
Маршрут: г. Калининград.
11:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
11:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).
11:30 Посадка от гостиницы «Москва» (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21).
11:45 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81).
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.
В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.
Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а архитектура отражает богатое наследие разных эпох. Именно таким предстает перед нами Калининград, бывший Кёнигсберг — жемчужина Балтийского побережья, сочетающая в себе элементы немецкой и русской культур.
Экскурсия начинается с изучения великолепных памятников старого города, среди которых особое место занимают старинные городские ворота, свидетельствующие о славном военном прошлом; величественный Храм Христа Спасителя, символа православной веры, украшенного золотыми куполами, сияющими на солнце.
Затем вы окажетесь в центре культурной жизни региона, увидев уникальные памятники архитектуры: вокзал, Дирекцию Почт, Драматический Театр и Земельно-Ведомственный Суд. Каждый из этих объектов представляет собой яркое воплощение стиля модерн, характерного для начала XX века.
Но истинным центром притяжения станет посещение острова, связанного с именем великого немецкого философа Иммануила Канта. Здесь вы увидите Кафедральный Собор, один из символов города, построенный в стиле поздней готики. Внутри собора находятся музей и могила самого Канта, чьи идеи оказали огромное влияние на мировую философию.
Не менее увлекательным окажется знакомство с музеем марципана, в котором открываются секреты приготовления знаменитых восточных сладостей.
В свободное время 13:45-15:15 у вас будет возможность насладиться прекрасным моментом, послушав органный концерт в Кафедральном Соборе, почувствовав магическое звучание органа и погрузившись в духовную тишину (билеты приобретаются самостоятельно).
Эта экскурсия позволит вам прочувствовать всю глубину истории и красоты Калининграда, оставив яркие впечатления и желание вернуться сюда снова.
Продолжительность экскурсии 4-5 часов.
Куршская коса, станция кольцевания птиц и город-курорт Зеленоградск
По программе экскурсия в «Национальный Парк Куршская коса + посещение станции кольцевания птиц и город-курорт Зеленоградск».
Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.
08:00 Посадка от гостиницы «Москва» (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21).
08:15 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81).
08:30 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).
08:45 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Куршская коса — удивительный уголок природы, полуостров, где на узенькой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом можно увидеть и зелень леса, и болото, и дюны — самая крупная песчаная пересыпь в мире.
В 1987 году российская часть Куршской косы стала национальным парком — природоохраняемой территорией, а в 2000 году Куршская коса была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «культурный ландшафт».
Позвольте себе отвлечься от повседневных забот и зарядиться энергией настоящего единения с природой. Пусть ветер нежно ласкает вашу кожу, а шум прибоя успокаивает мысли.
Самая первая в мире орнитологическая станция была открыта в 1901 году именно на Куршской косе. И наши российские учёные-орнитологи, являются продолжателями тех первых исследователей мира птиц.
Любители пернатых смогут побывать на станции кольцевания, где стоят самые большие в мире ловушки для отлова птиц, узнать о работе учёных- орнитологов, увидеть живых птиц (какие будут пойманы в этот день).
Заключительным этапом нашего путешествия станет прогулка по одному из самых красивых и романтичных курортов Калининградской области — Зеленоградску.
Этот небольшой городок очаровывает с первого взгляда своей архитектурой, создававшей атмосферу расслабленного отдыха и удовольствия.
А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.
После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды.
Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться — вернуться в Калининград легко.
При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде.
Продолжительность экскурсии 9-10 часов.
Переезд в п. Янтарный. Обзорная экскурсия
Освобождение номеров.
10:00 Переезд в п. Янтарный.
Групповой трансфер до апартаментов «Морской» (ул. Балебина, 15).
12:50 Обзорная экскурсия «пос. Янтарный», посадка осуществляется от апартаментов «Морской».
Янтарный, расположенный всего в нескольких километрах от Светлогорска, манит гостей не только красотой прибрежных ландшафтов, но и возможностью познакомиться с одной из уникальных природных сокровищ России — солнечным камнем, янтарём. Именно здесь находится крупнейшее в мире месторождение янтаря, которое обеспечивает рынок редкими украшениями и сувенирами.
Особое внимание заслуживает пляж посёлка Янтарный, получивший престижную награду «Голубой флаг» за чистоту и качество инфраструктуры начиная с 2016 года.
Среди значимых достопримечательностей Янтарного стоит отметить красивую старинную лютеранскую кирху, ныне действующую православной церковью иконы Казанской Божьей Матери, элегантный отель класса люкс «Шлосс-отель», построенный в стиле замкового комплекса, и очаровательный парк имени Мориса Беккера, окружённый величественными соснами и дубами.
Приезжайте сюда, чтобы окунуться в природу, наполненную светом солнца и дыханием волн, зарядиться позитивной энергетикой и увезти домой воспоминания, согревающие душу долгие годы.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Заселение в апартаменты «Морской» после экскурсии.
Свободный день в поселке Янтарный
Свободный день.
Это идеальное время, чтобы отдохнуть душой и телом, наслаждаясь спокойствием побережья Балтийского моря в поселке Янтарный или уютом пляжа озера Синявинского, укрытого зеленью густых деревьев вдали от городской суеты.
Здесь нет роскошных заведений и дорогих ресторанов, лишь чистая природа, тихий шум волн и спокойствие, дарованное тишиной.
Для любителей активного отдыха предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по знаковым местам региона: погрузитесь в атмосферу творчества в Музее Сальвадора Дали, ощутите дух истории рядом с величественной Водонапорной башней Пальмникен, насладитесь умиротворением в Храме Казанской Божьей Матери, приобретите сувенир из янтаря в Янтарной лагуне.
Эти места вдохновляют, впечатляют и навсегда остаются в сердце каждого посетителя.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и Сыроварня Шаакен Дорф». Стоимость полный/льготный: 3700 / 3200 руб.
Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.
09:40 Посадка г. Светлогорск (ул. Ленина,32, у скульптуры Царевна-Лягушка, напротив ЖД вокзала).
Внимание! Дорога до места посадки осуществляется самостоятельно (автобус № 587).
Интересная и насыщенная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.
В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.
Калининградская область — единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.
В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.
У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини- супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.
По пути следования экскурсионный автобус сделает остановку у замка Нессельбек, расположенного в поселке Орловка. Современный комплекс выполнен в духе средневековья и включает в себя комфортабельные номера отеля, ресторан и пивоварню.
Возможность насладиться атмосферой замка сохраняется круглый год, включая эксклюзивное предложение спа-центра — пивные ванны, а также тематические мероприятия вроде рыцарских турниров.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Самостоятельное возвращение в п. Янтарный.
Свободный день в поселке Янтарный
Свободный день.
Во время досуга перед вами откроется уникальная возможность окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии, наслаждаясь всеми прелестями отдыха на берегу Балтийского моря в поселке Янтарный.
Здесь вы сможете отправиться в захватывающее путешествие по изумрудному зеркалу Синявинского озера на каяках и сап-бордах, исследуя живописные пейзажи, таинственный затопленный лес и дыша свежим морским воздухом.
Профессиональные инструктора проведут обучение управлению плавсредствами и позаботятся о вашей безопасности, позволяя испытать восторг первых открытий.
Или же вы можете погрузиться в мир умиротворения и релаксации, посетив спа-комплекс.
Свободный день. Отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
Обратный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал входит в стоимость.
Проживание
Тур предусматривает проживание 3 ночи в выбранной гостинице в Калининграде + 4 ночи в апартаментах в п. Янтарный.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
Отель «Мартон Олимпик» 3* г. Калининград (континентальный завтрак входит в стоимость тура)
+
апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)
|Стандарт 51000
|91500
|42000
|Бизнес 52000
Отель «Мартон Палас» 4* г. Калининград (завтрак шведский стол входит в стоимость тура)
+
апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)
|56500
|97500
|45500
Гостиница «Турист» 3* в г. Калининград (завтрак шведский стол входит в стоимость тура)
+
апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)
|60500
|97000
|49500
Гостиница «Калининград***» 3 г. Калининград (завтрак за доп. плату, шведский стол)
+
апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)
|Стандарт 57000
|98000
|53500
|Студия 63000
Отель «Нега» г. Калининград (завтрак шведский стол входит в стоимость тура)
+
апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)
Период 24.05-31.05.26 стоимость тура под запрос
|64000
|115000
|51000
Отель «Вилла Надежда» г. Калининград (организация доставки завтраков входит в стоимость)
+
апартаменты «Морской» п. Янтарный (завтрак не входит в стоимость тура)
|56000
|92500
|46500
Важно: время заселения в гостиницу «Калининград», гостиницу «Турист» и апартаменты «Морской» с 15:00.
Варианты проживания
Гостиница «Мартон Палас»
Гостиница «Мартон Палас» находится в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 0,2 км от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 0,3 км.
Отель «Мартон Олимпик»
Гостиница «Мартон Олимпик» находится в Ленинградском районе Калининграда, недалеко от Ялтинского парка.
Уютные номера разных категорий обустроены стильной мебелью, комфортабельными кроватями, мини-баром, телевизором с кабельным телевидением и Wi-Fi. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, для проживающих подготовлены тапочки, набор полотенец и гигиенические средства.
В проживание включен континентальный завтрак из ресторана гостиницы.
За отдельную плату гости могут воспользоваться сауной, джакузи и поиграть в бильярд. На территории есть бесплатная парковка. Рядом расположены Закхаймские ворота — 660 м, историко-художественный музей — 2,26 км, Суздальский парк — 1,18 км. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4 км, до аэропорта — 27 км.
Гостиница «Турист»
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Калининград»
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Нега
Отель «Нега» располагается в городе Калининград. Это отличный вариант для размещения как для деловых путешественников, так и для туристов и семейных пар.
Для пребывания доступны различные категории, укомплектованные мебелью и техникой для качественного отдыха: удобные кровати, сейф, шкаф, Smart TV, кондиционер для выставления комфортной температуры, доступ к Wi-Fi, а также индивидуальный санузел с феном и гигиеническими средствами.
В баре «Треугольник» по утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. Пообедать и поужинать также можно в ближайших кафе и ресторанах.
В свободное время можно прогуляться до таких интересных локаций, как: музея Янтаря, площадь Василевского, живописные прогулочные зоны Верхнего и Нижнего прудов, Бастион Обертайх, Водоскат, сквер «Счастливая семья». До железнодорожного вокзала «Калининград-Северный» — 1,7 км, а до аэропорта «Храброво» — 18,8 км.
Вилла Надежда
«Вилла Надежда» предлагает комфортное проживание. Отель находится в тихом районе.
В номерах есть всё необходимое: полотенца, стаканы, банные наборы, тапочки, вода. На территории отеля есть кулер с горячей и холодной водой, утюг, прачечная, фен. Есть терраса и места для курения.
Территория охраняется, стойка регистрации работает круглосуточно. Есть номера для некурящих. Производится ежедневная уборка. Персонал приветливый и доброжелательный.
Морской
«Морской» это комфортабельный клубный комплекс, который расположился в поселке Калининградской области — Янтарный, всего в 0,6 км от широкого песчаного пляжа. Комплекс находится на закрытой территории, оснащен садом с красивым фонтаном и террасами.
Для размещения представлены номера различных категорий: «Двухместный» и «Делюкс», вместимостью от одного до четырех гостей, что идеально подходит как для индивидуальных путешественников, семейных пар, так и семей с детьми. Интерьер комнат оформлен в современном стиле, а в оснащение входит: телевизор, бесплатный интернет и санузел с феном, стиральной машиной и чистыми полотенцами.
Для самостоятельного приготовления блюд предусмотрена кухонная зона, укомплектованная бытовой техникой: двухкамерным холодильником, варочной панелью, электрочайником, СВЧ-печью. Для проведения трапез имеется стол на несколько персон и набор посуды.
Расстояние до аэропорта 41,5 км, а до ж/д вокзала 15,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 3 ночи в выбранной гостинице в Калининграде + 4 ночи в апартаментах «Морской»
- Питание: 3 завтрака при проживании в гостиницах "Мартон Олимпик", "Мартон Палас", "Турист", "Нега", "Вилла Надежда"
- Входные билеты по программе
- Групповой трансфер из отеля города Калининграда до апартаментов «Морской»
- Групповой трансфер из апартаментов «Морской» до аэропорта или ж/д вокзала
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Групповой трансфер аэропорт - отель 1600 руб., ж/д вокзал - отель 1300 руб., доплата за индивидуальный трансфер - 300 руб. к основному прайсу
- Питание, не указанное в программе: завтраки при проживании в гостинице "Калининград" 700 руб. /чел., и в апартаментах "Морской" обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Экскурсии за доп. плату: «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф» - полный/льготный: 3700/3200 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Кому доступен льготный тариф при покупке доп. экскурсий?
Детям от 5 до 14 лет включительно, пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения.
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
|«Мартон Олимпик»
Двуспальная кровать
(номер стандарт/бизнес)
Одноместное размещение в
двухместном номере
(Номер стандарт)
Двуспальная кровать с доп. местом диван/кровать (номер бизнес)
|«Мартон Палас»
Двуспальная кровать,
Раздельные кровати
(номер бизнес)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати+ евро-раскладушка (номер бизнес)
|«Турист»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместный номер
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка (номер стандарт)
|«Калининград»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт/студия)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван (номер студия)
|«Нега»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван (номер семейный супериор)
|«Вилла Надежда»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
|Номер стандарт мини
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Апартаменты «Морской»
Двуспальная кровать
(апартаменты для 2 чел., «Уютный»)
Одноместное
размещение (двуспальная кровать, апартаменты для 2 чел., «Уютный»)
Двуспальная кровать +
евро-раскладушка (апартаменты для 3 чел., «Уютный» с дополнительным
местом)
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
При проживании в отеле «Турист» и «Вилле Надежда», посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).
При проживании в отеле «Нега» посадка осуществляется от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская 4А, на автобусной остановке у гостиницы Шкиперская).
При проживании в гостинице «Калининград», отеле «Мартон Олимпик», отеле «Мартон Палас» посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
Внимание: необходимо соблюдать назначенное место посадки на экскурсии. Обо всех изменениях заранее сообщать координатору тура.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
В зависимости от численности экскурсантов возможно присоединение к группе в городе Светлогорске.
Как организован трансфер в туре?
- Групповой трансфер назначается в определенное время и в определенном месте для группы.
- Трансфер может быть на обратном пути с последней экскурсии, в этом случае Вас предупреждают, что вещи нужно взять с собой, т. к экскурсия закончится в аэропорту.
- Трансфер по прилету может быть до места посадки на экскурсию, в случае если Вы опаздываете на экскурсию, по окончанию экскурсии до своего отеля нужно добраться самостоятельно.
- Индивидуальный трансфер за доп. плату (1900 руб. /чел.) организуется согласно Вашим пожеланиям.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до отеля не входит в стоимость тура. Стоимость группового трансфера аэропорт/ж/д вокзал — 1600/1300 руб.
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на легковом автомобиле 1-4 человека, микроавтобусе.
Стоимость индивидуального трансфера дополнительно оплачивается 300 руб. к стоимости основного прайса.
Встреча в аэропорту осуществляется в зале прилета, на выходе из зоны выдачи багажа.
Встреча на жд вокзале осуществляется при выходе из вокзала.
Ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону в ваучере. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Действие ночного трансфера с 23:00-07:00 рассчитывается дополнительно.