Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия «Курорты восточной Пруссии»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «Курорты Восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).
Зеленоградск и Светлогорск — Кранц и Раушен — самые известные и популярные курорты как Восточной Пруссии, так и Калининградской области. И каждому из них есть чем гордиться.
Кранц — первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы.
Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне.
Башня была бережно отреставрирована, и сегодня там размещается музей кошек «Мурариум», а со смотровой площадки, открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море.
Светлогорск пленяет сразу — тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным — словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура, и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.
15:30 Окончание экскурсии.
Вторник. Экскурсия «Черняховск: следы истории на улицах города»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «Черняховск: следы истории на улицах города» (маршрут: г. Черняховск).
Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу». Туда мы вас и отвезем — Инстербург, ныне Черняховск, город в котором прекрасно все.
По дороге остановимся, чтобы поближе рассмотреть, как устроен шлюз и зачем их строили.
Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок, на остатках руинированного замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы, сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем…
В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт и находится единственный конный памятник М. Б. Барклаю де Толли, памятник И. Д. Черняховскому, чьим именем назван город, а в школе в годы Первой Мировой располагался лазарет и медсестрами служили особы царской крови.
Сегодня это чудесный город, где прогулявшись, мы подкрепимся, а также посетим кинотеатр начала ХХ века, где в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, представляя свои фильмы.
Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
17:00 Окончание экскурсии.
Среда. Экскурсия «Вкусный Кенигсберг»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
10:00 Экскурсия «Вкусный Кенигсберг» (пос. Некрасово).
Основателями крепости Кенигсберг были рыцари Тевтонского Ордена. Именно они в 13 веке пришли крестить язычников Пруссов.
Во время экскурсии по руинированному Замку Шаакен, Вы пройдете по сохранившимся залам и подвалам 13 столетия, где Вам расскажут тайны Средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.
Возле руин замка Шаакен расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф».
Основатели этого «вкусного» предприятия отец и сын, не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили свои идеи гастрономического туризма, которые сегодня являются визитной карточкой региона.
В сыроварне Вам расскажут и покажут процесс изготовления сыров, которых сейчас здесь производят 12 сортов — чеддер, голландский, лиска, зоке и другие.
Специально для наших гостей мы подготовили дегустацию лучших 6 сортов сыра с вином и несколько видов шоколада.
Настоящий хрустящий шоколад от молочного до горького с разным составом какао-порошка и какао-масла. Вся продукция проходит жесткую норму контроля и имеет высокое качество.
Здесь же Вы можете приобрести всю продукцию по выгодным ценам и отвезти вкусный сувенир для друзей.
14:00 Окончание экскурсии.
Четверг. Экскурсия «На самый Запад России»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
11:30 Экскурсия «На самый Запад России» (маршрут: г. Балтийск).
Вы сможете прогуляться по самой западной набережной России, ощутить дыхание свежего Балтийского ветра, увидеть настоящие военные корабли.
Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.
Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак».
Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.
Вы посетите величественную Шведскую крепость — главную цитадель Пиллау, поражающую своей мощью или музей Балтийского флота, где познакомитесь с историей города и Балтийского флота начиная со времён Петра I до наших дней.
17:00 Окончание экскурсии.
Пятница. Обзорная экскурсия по Калининграду
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (маршрут: г. Калининград).
Калининград — город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно.
Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-эксклава.
Во время экскурсии Вы посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения такого деликатеса, как марципан, увидите интересные экспонаты — кондитерские изделия и даже попробуете на вкус это замечательное лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Суббота. Национальный парк "Куршская коса" или экскурсия "Разноцветная провинция"
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).
Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 километров песка, усмиренного человеком. Всего лишь за один день, проведенный там, вы увидите разнообразные ландшафты, богатый и яркий растительный и животный мир.
Вы выйдете на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей Калининградской области, увидите водную гладь Куршского залива и постараетесь разгадать загадку Танцующего леса.
Во время экскурсии Вы посетите Музейный комплекс национального парка Куршская коса.
Вы подниметесь на смотровую площадку маршрута «Высота Эфа», где перед вами предстанут одни из самых высоких дюн Европы.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный — пос. Дружба).
Калининград — город с двумя историями, но и область не отстает.
Отправившись в бывший Фридланд, сегодня Правдинск, мы не только вспомним «героев былых времен», имена которых сохранились, но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх, построенных на нашей земле.
Именно с кирхи Святого Георгия когда-то можно было наблюдать за сражением, участник которого стал первым кавалером Георгиевского Креста.
А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.
Железнодорожный — одно из самых живописных мест, не зря сюда сотни лет ехали насладиться видами.
И хоть дома в Гердауэне восстанавливались после Первой мировой, но реновированные улицы оставляют полное ощущение Средневековья, сбегая от кирхи к озеру, и будут чудесно смотреться на ваших фотографиях.
Загадав свое в «Арке желаний», мы отправимся в Дружбу — поселок, где нас в Домике рядом со шлюзом будет поджидать, скорее всего, сам Смотритель — вы узнаете о истории, как на нашей земле мог появиться «брат» Панамского канала, а почему этого не случилось — подробней на экскурсии.
17:00 Окончание экскурсии.
Воскресенье. Экскурсия «От рыцарей до королей - замок, крепость, форт»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей — замок, крепость, форт» (маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт № «Штайн»).
Все владетели земель Пруссии стремились продемонстрировать свою власть и силу в камне, возводя грандиозные сооружения, которые служили одновременно резиденциями и крепостями.
Минувшие века накинули пелену забвения на имена гордых властителей, но древние стены продолжают величественно возвышаться над землями Восточной Пруссии.
На нашей экскурсии мы сможем прикоснуться к ушедшей эпохе и оценить величие замыслов, воплощением которых стали замки и крепости.
Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем на долгие годы стал тюрьмой.
Потом отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории замка, построенного рыцарями-тевтонцами, но и пройдем по пути Петра I, который останавливался в замке во время Великого Посольства.
А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.
Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а также роскошные фотографии — гарантированны!
15:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
7д/6н
|Примечание
Гостиница «Академическая», 3*
|01.10-15.10
TWIN/DBL
26130
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
TRPL
26130
SNGL
33890
|16.10-15.11
TWIN/DBL
23170
TRPL
23170
SNGL
29450
16.11-23.12
TWIN/DBL
21315
TRPL
21315
SNGL
27235
Гостиница «Пруссия», без звезд
01.10-30.12
TWIN/DBL
27495
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
TRPL
25060
SNGL
41065
Гостиница «Золотая бухта», 3*
01.10-28.12
TWIN/DBL
31320
|Без питания, завтрак – 550 руб. /чел.
TRPL
29870
SNGL
38280
Гостиница «Турист», 3*
01.10-31.10
TWIN/DBL
38280
|С завтраком
TRPL
35380
SNGL
59160
01.11-28.12
TWIN/DBL
36540
TRPL
34220
SNGL
55680
Гостиница «Мартон Палас», 4*
01.10-31.10
TWIN/DBL
36105
|С завтраком
TRPL
33060
SNGL
54810
01.11-27.12
TWIN/DBL
34365
TRPL
31900
SNGL
50895
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» предлагает размещение в центре Калининграда.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 6 завтраков при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах: завтрак в гостинице Академическая "- 450 руб. /чел. завтрак в гостинице" Пруссия "- 450 руб. /чел. завтрак в гост." Золотая бухта " - 550 руб. /чел
- Завтрак в гостинице Академическая - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Пруссия» - 450 руб. /чел
- Завтрак в гост. «Золотая бухта» - 550 руб. /чел
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1300 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
3. Места посадок на экскурсии:
Название гостиницы
Место посадки в автобус
Как добраться
|Турист
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|Академическая
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|10 мин на автобусе
|Мартон Палас
|Южный вокзал
|10 мин пешком
|Пруссия
|Южный вокзал
|10 мин на автобусе
|Золотая бухта
|Южный вокзал
|10 мин пешком
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- аэропорт – гостиница – от 1300 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.