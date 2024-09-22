1 день

Понедельник. Экскурсия «Курорты восточной Пруссии»

Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.

09:00 Экскурсия «Курорты Восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).

Зеленоградск и Светлогорск — Кранц и Раушен — самые известные и популярные курорты как Восточной Пруссии, так и Калининградской области. И каждому из них есть чем гордиться.

Кранц — первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы.

Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне.

Башня была бережно отреставрирована, и сегодня там размещается музей кошек «Мурариум», а со смотровой площадки, открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море.

Светлогорск пленяет сразу — тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным — словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура, и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.

15:30 Окончание экскурсии.