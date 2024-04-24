6 день

Свободный день. Экскурсии за доп. плату в Советск и Балтийск

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия «Город Советск/Тильзит, история о сыре и мире», 10 часов, взрослый — 2700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2500 руб. /чел.

08:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.

Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир».

Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия — императора Александра I, Наполеона Бонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.

К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы — символ города.

Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.

Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.

Посещение экспозиции частного музея «Тильзитский мир» (необходим паспорт РФ).

Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.

Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.

Обед по желанию за доп. плату.

Или

По желанию за доп. плату экскурсия «Балтийск — самый западный город России», 5 часов, взрослый —1700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 1600 руб. /чел.

Маршрут: г. Балтийск.

12:30 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив жд вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.

На экскурсии в городе Балтийске — ранее закрытой для свободного доступа базе Балтийского флота, Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.

Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.

Увидите пролив — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, ошвартованные у набережной города.

Увидите самый большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне (2004 г.).

Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.

Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.

В свободное время можно по желанию самостоятельно посетить Шведскую крепость (посещение только для граждан Российской Федерации! Обязательно наличие паспорта РФ) или музея Балтийского флота.