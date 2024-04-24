А еще Вы окажетесь на лучшем пляже России, который получил мировое признание и премию Голубой флаг, а также незабываемо проведете время на уютном балтийском берегу.
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Переезд в Светлогорск, обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницуСветлогорска, курорт на море, с 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсионный автобус забирает туристов на экскурсии из Светлогорска, после экскурсии отвозит обратно.
15:00 Пешеходная экскурсия по Светлогорску (2 часа).
Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32).
Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта –"Несущая воду" и "Нимфа".
Вы увидите новый "дом" КВН и кинофестиваля "Балтийские дебюты" — театр эстрады "Янтарь холл".
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Наверх за отдельную плату Вы сможете подняться по канатной дороге.
Шопинг, магазины янтаря.
Экскурсия в поселок Янтарный
Экскурсия в пос. Янтарный, 4 часа.
12:30 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь – визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем.
Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно (от 1300 руб).
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном – это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей.
Раньше Янтарный носил название Пальмникен.
Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенное как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями – место, где можно укрыться от летнего зноя.
Экскурсия по Калининграду
Экскурсия «Калининград-прошлое и настоящее + 2 музея», 6 часов.
10:20 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы обязательно увидите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Вы совершите Виртуальную прогулку по Кёнигсбергу начала XX века в стенах Фридландских ворот, посетите Музей Марципана, где узнаете всё о знаменитой сладости — марципане.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Инстербург-Черняховск
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия Инстербург — г. Черняховск, 10 часов, взрослый — 2500 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2300 руб. /чел.
Маршрут: г. Черняховск.
08:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка-крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской кирхи 1883 г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г.; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.
В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697 г.
В напоминание об эпохе наполеоновских войн — памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.
Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1-й Русской Императорской армии.
И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город. В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.
Обед за доп. плату.
Экскурсия в Правдинск и Железнодорожный
Экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн» (Правдинск-Железнодорожный), 9 часов.
09:40 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
История основания городов Тевтонским орденом, традиционная планировка и основные сооружения.
Правдинск. Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году.
Об этом напоминают многочисленные достопримечательности. Величественная готическая кирха Фридланда, ныне Свято-Георгиевский храм, часть средневековых городских укреплений в г. Правдинск.
Пос. Железнодорожный в прошлом город Гердауэн. Историческая жилая застройка города в стиле фахверк, старая брусчатка, красные черепичные крыши. Всё это создаёт неповторимую атмосферу немецкого старинного города. Руина средневековой городской церкви.
Свободный день. Экскурсии за доп. плату в Советск и Балтийск
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Город Советск/Тильзит, история о сыре и мире», 10 часов, взрослый — 2700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2500 руб. /чел.
08:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир».
Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия — императора Александра I, Наполеона Бонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.
К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы — символ города.
Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.
Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.
Посещение экспозиции частного музея «Тильзитский мир» (необходим паспорт РФ).
Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.
Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.
Обед по желанию за доп. плату.
Или
По желанию за доп. плату экскурсия «Балтийск — самый западный город России», 5 часов, взрослый —1700 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 1600 руб. /чел.
Маршрут: г. Балтийск.
12:30 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив жд вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
На экскурсии в городе Балтийске — ранее закрытой для свободного доступа базе Балтийского флота, Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.
Увидите пролив — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, ошвартованные у набережной города.
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне (2004 г.).
Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.
В свободное время можно по желанию самостоятельно посетить Шведскую крепость (посещение только для граждан Российской Федерации! Обязательно наличие паспорта РФ) или музея Балтийского флота.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф»
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф», 4 часа, взрослый — 2500 руб. /чел., льготный (пенсионеры по возрасту и дети до 14 лет) — 2300 руб. /чел.
12:00 Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 32.
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.
Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.
Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.
При желании здесь можно остаться на обед и самостоятельно вернуться в г. Калининград.
Свободный день. Завершение программы
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал по желанию за доп. плату.
Данные экскурсии являются групповыми. В зависимости от численности экскурсантов возможно присоединение к группе в городе Калининграде или в городе Зеленоградске.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Светлогорске на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Гостиница «Чайка» 2*, Светлогорск
Завтрак не предоставляется
27000
35000
23000
Санаторий «Энергетик» 3*, Светлогорск
Завтрак шведский стол входит в цену
Стандарт 39500
Комфорт 48000
66500
44500
Гостиница «Вилла Готланд» 3*, Светлогорск
Завтрак шведский стол, 530 руб. /чел., оплачивается отдельно
43000
75500
37500
Отель «Раушен» 3*, Светлогорск
Завтрак шведский стол входит в цену
44500
75500
40000
Отель «Волна» 4*, Светлогорск
Завтрак шведский стол входит в цену
47000
62000
56000
Варианты проживания
Отель «Чайка» 2
Уютный отель «Чайка» расположился в Светлогорске, в шаговой доступности от живописного берега Балтийского моря и главных городских достопримечательностей.
К услугам гостей просторные и светлые номера, обустроенные телевизором и собственной ванной комнатой. Отдыхающие могут воспользоваться беспроводным доступом Wi-Fi. Для отдыха предлагаются разнообразные категории по ценовой политике.
Стоит отметить, что в 15 минутах пешей прогулки есть кафе и рестораны, в которых можно вкусно и сытно перекусить. Помимо этого, неподалеку имеется продуктовый магазин.
Санаторий-профилакторий «Энергетик» 3
Санаторий-профилакторий «Энергетик» находится в городе Светлогорске Калининградской области, на побережье Балтийского моря и в 50 метрах от озера Тихое. До пляжа и променада – 10 минут пешком.
Номерной фонд санатория включает 47 номеров различных категорий. Все номера оснащены ЖК телевизором, Wi-Fi, полотенцами и средствами личной гигиены.
Гостиница «Вилла Готланд» 3
Мини-гостиница «Вилла Готланд» расположена в Светлогорске, в 400 метрах от пляжа Светлогорска. К услугам гостей общий лаундж, бесплатная частная парковка, сад и принадлежности для барбекю. В числе удобств — терраса, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Из мини-гостиницы открывается вид на сад.
В каждом номере в распоряжении гостей патио с видом на сад, собственная ванная комната, письменный стол и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Во всех номерах есть сейф, а некоторые номера выходят балкон. Кроме того, в номерах установлен шкаф для одежды.
По утрам в мини-гостинице «Вилла Готланд» сервируют континентальный завтрак. В комплексе можно сыграть в бильярд и взять напрокат велосипеды.
Отель «Раушен» 3
Этот 3-звездочный отель расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.
Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой. Гости смогут расслабиться в сауне отеля «Раушен». В отеле проводятся разнообразные виды массажа и оздоровительные процедуры.
Для гостей отеля «Раушен» подается полный завтрак «шведский стол». В ресторане сервируются блюда европейской и русской кухонь.
Отель «Волна» 4
Отель «Волна» расположен на побережье Балтийского моря, всего в 35 км от Калининграда. К услугам гостей оздоровительный центр с сауной и турецкой баней, а также хорошо оборудованный тренажерный зал.
В отеле «Волна» предлагается размещение в светлых номерах с балконом, спутниковым телевидением и мини-баром. Обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
В спа-салоне отеля представлен широкий спектр косметических и лечебных процедур. В полностью лицензированном медицинском центре отеля проводятся диетические и медицинские консультации для детей и взрослых. В ресторане подают блюда европейской и русской кухни в сопровождении вин и шампанского. Помимо этого, гости могут заказать разнообразные напитки и десерты в баре отеля «Волна».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 7 ночей в выбранном отеле Светлогорска
- Питание - 7 завтраков при проживании в отеле "Энергетик", "Волна" и "Раушен"
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Завтраки (при проживании в гост. "Вилла Готланд" - 530 руб. /завтрак, в отеле "Чайка" не предоставляются)
- Обеды и ужины
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Органный концерт (наличными на месте)
- Подъем по канатной дороге в Светлогорске
- Посещение карьера янтарного комбината (от 1300 руб.)
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Трансферы (аэропорт или вокзал - отель в Светлогорске - 2500 руб.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
|Гостиница «Чайка»
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Раздельные кровати + доп. кровать
|Санаторий «Энергетик»
Раздельные кровати, двуспальная кровать (номер стандарт/номер комфорт)
Одноместное размещение в двухместном номере
Семейный номер комфорт (двуспальная кровать и диван)
|Отель «Волна»
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Раздельные кровати + диван
(номер полулюкс)
Отель «Раушен»
Раздельные кровати, двуспальная кровать
(стандартный номер)
Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати, двуспальная кровать + диван
(джуниор)
|Гостиница «Вилла Готланд»
Раздельные кровати, двуспальная кровать
(стандартный номер)
Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати/двуспальная кровать + евро-раскладушка (улучшенный номер)
Как организован трансфер в туре?
Трансфер аэропорт или ж/д вокзал – отель предоставляется за дополнительную плату.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.