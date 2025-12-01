1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия «От Нойхаузена до Мюнхаузена»

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

15:00 Экскурсия «От Нойхаузена до Мюнхаузена» (маршрут: г. Гурьевск).

Что увидим: районы немецких вилл г. Гурьевска, замок Нойхаузен, Парк света.

Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску, ранее известному как Нойхаузен. Прогуляемся по районам с немецкими виллами XIX века, послушаем о героизме советских солдат узнаем, в честь кого назван город.

Далее нас ждет визит к замку Нойхаузен XIII века. Услышим захватывающую историю его первой хозяйки, герцогини Пруссии и ее чернокнижника, а также узнаем, как туда попал барон Мюнхгаузен.

Завершит экскурсию феерия света в самом масштабном Парке света, который оставит незабываемые впечатления и яркие фотографии.

20:00 Окончание экскурсии.

