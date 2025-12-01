В рамках этого путешествия вас ждут захватывающие экскурсии: прогуляетесь по уютному Гурьевску и посетите
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия «От Нойхаузена до Мюнхаузена»
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
15:00 Экскурсия «От Нойхаузена до Мюнхаузена» (маршрут: г. Гурьевск).
Что увидим: районы немецких вилл г. Гурьевска, замок Нойхаузен, Парк света.
Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску, ранее известному как Нойхаузен. Прогуляемся по районам с немецкими виллами XIX века, послушаем о героизме советских солдат узнаем, в честь кого назван город.
Далее нас ждет визит к замку Нойхаузен XIII века. Услышим захватывающую историю его первой хозяйки, герцогини Пруссии и ее чернокнижника, а также узнаем, как туда попал барон Мюнхгаузен.
Завершит экскурсию феерия света в самом масштабном Парке света, который оставит незабываемые впечатления и яркие фотографии.
20:00 Окончание экскурсии.
Обзорная экскурсия по Калининграду
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «8 веков за 4 часа» (маршрут: г. Калининград).
Что увидим: 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня. Дегустация в музее марципана.
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Куршская коса
09:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).
Что увидим: Музейный центр национального парка, «Танцующий лес». Подъем на Высоту Эфа и авандюну. Свободное время на пляже.
Национальный парк «Куршская коса» — это узкая полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом, её уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.
Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце, послушать несмолкаемые птичьи трели.
На этой атмосферной экскурсии вы загляните в гости в визит-центр и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну «танцующего леса», подниметесь на самую высокую дюну российской территории косы — Дюну Эфа, а оставшееся время проведете на роскошном белом пляже, под авандюной.
17:00 Окончание экскурсии.
Вкусный Кенигсберг
10:00 Экскурсия «Вкусный Кенигсберг» (пос. Некрасово).
Что увидим: экскурсия по замку Шаакен. Экскурсия и дегустация в сыроварне Шаакендорф.
Самое яркое знакомство с наследием эпохи рыцарей!
Мы отправимся в древний замок Шаакен, руинированные стены которого помнят рыцарей и императоров.
Заглянем в мрачные подвалы, пройдем проверку на ведьмином камне, примерим настоящие рыцарские доспехи и постреляем из лука.
А потом отправимся в частную сыроварню и шоколадную фабрику «Шаакендорф».
Узнаем о традициях местного сыроварения и обязательно продегустируем невероятно вкусный сыр, а также белое сухое, вкуснейшие марципаны и шоколад.
Без вкусных сувениров не уедет никто!
14:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает экскурсионный пакет без проживания или с проживанием в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека (экскурсионный пакет без проживания): 10 130 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|DBL/TWIN
|TRPL
|SNGL
|Доп. ночь DBL/TRPL/SNGL
|Примечание
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|01.10-30.11
|20205
|19095
|30285
|2800/2367/5600
|без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
|01.12-29.12
|19305
|18495
|28485
|2550/2200/5100
|Гостиница «Золотая бухта», 3*
|01.10-30.11
|21645
|20655
|26325
|3200/2767/4500
|без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
|01.12-29.12
|20925
|20175
|24525
|3000/2634/4000
|Гостиница «Калининград», 3*
|01.10-31.10
|25245
|30225
|34650
|4200/5267/6780
|без питания, завтрак – 650 руб. /чел.
|01.11-28.12
|22725
|24225
|30465
|3500/4200/5650
|Гостиница «Турист», 3*
|01.10-31.10
|28125
|25875
|33525
|5000/4167/6500
|с завтраком
|01.11-28.12
|23625
|22875
|29925
|3750/3334/5500
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» находится в Калининграде в 1,5 км от центра. Честное мнение гостей о сервисе, персонале и услугах отеля можно узнать в отзывах.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в объект размещения. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
Отель «Калининград» 3
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 3 завтрака при размещении в гостинице «Турист»
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостинице «Турист»
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1500 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
Название гостиницы
Место посадки в автобус
Как добраться
Турист
У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
Пруссия
Южный вокзал
10 мин на автобусе
Золотая бухта
Южный вокзал
10 мин пешком
Калининград
Гостиница «Калининград»
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- аэропорт – гостиница – от 1500 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.