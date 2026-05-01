Тур в Калининград: Сила стихий

Вы увидите самые атмосферные и волшебные места Калининградской области
Описание тура

Вы увидите самые атмосферные и волшебные места Калининградской области, потому что каждый пункт маршрута и каждый ресторанчик любовно подобран нами, жительницами Калининграда в третьем поколении!

Вы прочувствуете дух немецкого города, уклад жизни начала 20 века!

Познакомитесь с локальной кухней. Попробуете блюда старого Кенигсберга, являющиеся его брендом.

Вы соединитесь со стихиями нашей планеты и напитаетесь мощью и энергией мест силы Наполнитесь ресурсом - и драйвом и легкостью и умиротворением!

Вы научитесь взаимодействовать с природными элементами и сможете сами приводить в баланс своё физическое, эмоциональное и душевное состояние.

Церемонии и практики, которые мы будем совершать, вы захотите взять с собой в жизнь!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Мы встречаем вас в аэропорту Калининграда.
Трансфер в гостевой дом
Совместный ужин, приготовленный для нас на костре.
Проведение церемонии тайных друзей.

Арт-терапия

Знакомство со Стихиями

Женский круг на тему Стихий. Познакомимся с ними поближе, узнаем способы взаимодействия и чем полезно это взаимодействие.

2 день

День стихии Земля

Медитативная настройка на стихию Земля.
Завтра
Путешествие в национальный заповедник Куршская коса.
Посещение танцующего леса, высоты Эфа, Королевского бора.
Обед в парк-отеле на берегу моря. Погружение в локальную кухню
Время побыть на Балтийском море
Поездка в курортный городок Зеленоградск (Кранц) с сохранившимися немецкими постройками.
Ужин в кафе с видом на море.
Во всех заведениях, где мы будем кушать будет вкусно, обещаем! Мы коренные калининградки и знаем, где вам точно понравится!

3 день

Стихия Вода

Сонастройка со стихией

Завтрак

Этот день мы проведем на побережье в курортном городке Светлогорск. Соединимся со стихией воды. Увидим незабываемую аристократическую архитектуру, почувствуем атмосферу города.

Обед в Светлогорске

Дальше нас ожидает незабываемая Банная церемония. Это будет чистый кайф для тела и души!

Ужин

4 день

Стихия Воздух

Медитативная сонастройка со Стихией.

Завтрак

Незабываемый кульминационный момент тура - единение со стихией воздуха - полет на параплане Буря эмоций!

Пешие прогулки по Калининграду

Посещение замка Нессельбек

Конно-рыцарское шоу.

Ужин в средневековом ресторане.

5 день

Стихия Огня

Медитативная настройка на Стихию.

Завтрак

День мы целиком посвятим Калининграду! Среди распускающихся каштанов.

В Германии Кёнигсберг называли городом-садом и до наших времён сохранилось зелёное наследие!

Так многое хочется вам показать!

Мы посетим единственный в Калининграде музей-квартиру в доме, построенном в 1912 году, и ощутим дух старого Кёнигсберга и разгадаем интересные загадки!

Обед в атмосферном ресторанчике в исторической части города с панорамным видом на реку Преголь и Кафедральный собор.

Обзорная экскурсия с гидом по Калининграду?? . Мы посетим самые живописные, исторически значимые места с гидом и профессиональным фотографом

А вечером нас ждет запоминающееся приключение

Поездка в деревню викингов Кауп на Огненное представление!

Мы увидим быт и ремёсла прусского народа, проживавшего здесь на протяжении многих веков. Примем участие в интерактивных играх и отведаем древних яств!

Сходим в ведьмину чащу, спросим ответы на волнующие вопросы у скандинавских рун и прочувствуем мощь стихии огня в полной мере на завораживающем фаер-шоу!

6 день

Заключительный

Завтрак

Практика на взаимодействие со всеми стихиями.

Раскрытие тайных друзей

Подведение итогов

Сборы вещей

Прощание

Отъезд в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельном гостевом доме на берегу озера на природной территории
  • Питание завтраки + 1 ужин
  • Экскурсионная программа, входные билеты по всему маршруту
  • Сопровождение опытного гида
  • Все активности тура (баня, параплан, фаер-шоу и тд)
  • Трансфер от аэропорта до виллы и обратно
  • Все передвижения по программе (на комфортабельном микро-автобусе с кондиционером)
  • Профессиональный фотограф
  • Программа практик с проводником
Что не входит в цену
  • Перелет до Калининграда
  • Обеды и некоторые ужины
О чём нужно знать до поездки

Список необходимых вещей вы получите в организационном чате группы после внесения предоплаты. Ничего супер-сложного раздобывать не придется)

Пожелания к путешественнику

Кого с нами не будет?: Тех, для кого отдых и алкоголь - неразделимые понятия.

P.S. Возможно, ты найдешь друзей на всю оставшуюся жизнь, у нас это часто происходит

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
ЖЕНСКИЕ ТУРЫ СО СМЫСЛОМ •гастро-туры •ретриты •туры восстановления ресурса •волшебные девичники Открываем новые грани любви к себе и вашу чувствительность. Я - Ольга, мне 35. Я основатель женского центра, ведущая Женских практик и женских онлайн-программ. Калининград -
мой родной и любимый город❤️! Я покажу вам его глазами влюбленного человека! Мой travel-проект насчитывает более 40 туров. В портфолио туры на Бали, в Италию и другие страны Европы. Мое дело обросло командой профессионалов. Последние 3 года мы делаем Туры преимущественно в Калининградскую область. Компания в путешествия у нас всегда подбирается близкая по интересам! Многие находят близких подруг. Причина тому вселенский закон «Подобное притягивает подобное⚡️»?

от 74 900 ₽ за человека