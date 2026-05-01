Описание тура
Вы увидите самые атмосферные и волшебные места Калининградской области, потому что каждый пункт маршрута и каждый ресторанчик любовно подобран нами, жительницами Калининграда в третьем поколении!
Вы прочувствуете дух немецкого города, уклад жизни начала 20 века!
Познакомитесь с локальной кухней. Попробуете блюда старого Кенигсберга, являющиеся его брендом.
Вы соединитесь со стихиями нашей планеты и напитаетесь мощью и энергией мест силы Наполнитесь ресурсом - и драйвом и легкостью и умиротворением!
Вы научитесь взаимодействовать с природными элементами и сможете сами приводить в баланс своё физическое, эмоциональное и душевное состояние.
Церемонии и практики, которые мы будем совершать, вы захотите взять с собой в жизнь!
Программа тура по дням
Знакомство
День 1
Мы встречаем вас в аэропорту Калининграда.
Трансфер в гостевой дом
Совместный ужин, приготовленный для нас на костре.
Проведение церемонии тайных друзей.
Арт-терапия
Знакомство со Стихиями
Женский круг на тему Стихий. Познакомимся с ними поближе, узнаем способы взаимодействия и чем полезно это взаимодействие.
День стихии Земля
День 2:
Медитативная настройка на стихию Земля.
Завтра
Путешествие в национальный заповедник Куршская коса.
Посещение танцующего леса, высоты Эфа, Королевского бора.
Обед в парк-отеле на берегу моря. Погружение в локальную кухню
Время побыть на Балтийском море
Поездка в курортный городок Зеленоградск (Кранц) с сохранившимися немецкими постройками.
Ужин в кафе с видом на море.
Во всех заведениях, где мы будем кушать будет вкусно, обещаем! Мы коренные калининградки и знаем, где вам точно понравится!
Стихия Вода
День 3:
Сонастройка со стихией
Завтрак
Этот день мы проведем на побережье в курортном городке Светлогорск. Соединимся со стихией воды. Увидим незабываемую аристократическую архитектуру, почувствуем атмосферу города.
Обед в Светлогорске
Дальше нас ожидает незабываемая Банная церемония. Это будет чистый кайф для тела и души!
Ужин
Стихия Воздух
День 4:
Медитативная сонастройка со Стихией.
Завтрак
Незабываемый кульминационный момент тура - единение со стихией воздуха - полет на параплане Буря эмоций!
Пешие прогулки по Калининграду
Посещение замка Нессельбек
Конно-рыцарское шоу.
Ужин в средневековом ресторане.
Стихия Огня
День 5:
Медитативная настройка на Стихию.
Завтрак
День мы целиком посвятим Калининграду! Среди распускающихся каштанов.
В Германии Кёнигсберг называли городом-садом и до наших времён сохранилось зелёное наследие!
Так многое хочется вам показать!
Мы посетим единственный в Калининграде музей-квартиру в доме, построенном в 1912 году, и ощутим дух старого Кёнигсберга и разгадаем интересные загадки!
Обед в атмосферном ресторанчике в исторической части города с панорамным видом на реку Преголь и Кафедральный собор.
Обзорная экскурсия с гидом по Калининграду?? . Мы посетим самые живописные, исторически значимые места с гидом и профессиональным фотографом
А вечером нас ждет запоминающееся приключение
Поездка в деревню викингов Кауп на Огненное представление!
Мы увидим быт и ремёсла прусского народа, проживавшего здесь на протяжении многих веков. Примем участие в интерактивных играх и отведаем древних яств!
Сходим в ведьмину чащу, спросим ответы на волнующие вопросы у скандинавских рун и прочувствуем мощь стихии огня в полной мере на завораживающем фаер-шоу!
Заключительный
День 6:
Завтрак
Практика на взаимодействие со всеми стихиями.
Раскрытие тайных друзей
Подведение итогов
Сборы вещей
Прощание
Отъезд в аэропорт
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельном гостевом доме на берегу озера на природной территории
- Питание завтраки + 1 ужин
- Экскурсионная программа, входные билеты по всему маршруту
- Сопровождение опытного гида
- Все активности тура (баня, параплан, фаер-шоу и тд)
- Трансфер от аэропорта до виллы и обратно
- Все передвижения по программе (на комфортабельном микро-автобусе с кондиционером)
- Профессиональный фотограф
- Программа практик с проводником
Что не входит в цену
- Перелет до Калининграда
- Обеды и некоторые ужины
О чём нужно знать до поездки
Список необходимых вещей вы получите в организационном чате группы после внесения предоплаты. Ничего супер-сложного раздобывать не придется)
Пожелания к путешественнику
Кого с нами не будет?: Тех, для кого отдых и алкоголь - неразделимые понятия.
P.S. Возможно, ты найдешь друзей на всю оставшуюся жизнь, у нас это часто происходит