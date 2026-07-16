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В ритме Калининграда. Мультиактивный цикличный тур на 8 дней

В ритме Калининграда
Откройте Калининградскую область во всём её многообразии, выбирая между увлекательными экскурсиями и живописными веломаршрутами.

Многогранный Калининград и морской Балтийск, солнечный Янтарный и элегантный Светлогорск, уютные Зеленоградск и Черняховск познакомят вас с
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богатой историей, архитектурой и курортным очарованием региона.

Заповедная Куршская коса, старинные замки и панорамные маршруты вдоль моря и лесов подарят незабываемые впечатления и яркие эмоции. Это цикличный тур: Вы можете приехать в любой удобный день по 09.10.2026. Каждый день недели имеет два варианта программы — экскурсионную и велопрогулку. При бронировании тура Вы можете выбрать 3 экскурсионные программы и 3 велопрогулки на свой вкус. Дни заезда и выезда — свободные.

В ритме Калининграда. Мультиактивный цикличный тур на 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В ритме Калининграда. Мультиактивный цикличный тур на 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В ритме Калининграда. Мультиактивный цикличный тур на 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Понедельник: экскурсия в Янтарный и Балтийск или велопрогулка к старой немецкой школе

Дни заезда и выезда без экскурсий и велопрогулок.

Экскурсионная программа в Янтарный и Балтийск.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Балтийск.

Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.

Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.

Свободное время в Балтийске.

Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.

Свободное время в Янтарном.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

ИЛИ

Велопрогулка к старой немецкой школе.

07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.

08:30 Брифинг по программе.

09:00 Выезд на экскурсию.

Велосипедная прогулка по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей.

Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу.

Общая протяженность маршрута — 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия в старую немецкую школу: на час вы станете учеником прусской гимназии, узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите уникальные классы с историческими артефактами.

Время экскурсии: 8-9 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Понедельник: экскурсия в Янтарный и Балтийск или велопрогулка к старой немецкой школеПонедельник: экскурсия в Янтарный и Балтийск или велопрогулка к старой немецкой школеПонедельник: экскурсия в Янтарный и Балтийск или велопрогулка к старой немецкой школеПонедельник: экскурсия в Янтарный и Балтийск или велопрогулка к старой немецкой школе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Вторник: обзорная экскурсия по Калининграду или велопрогулка вдоль границы c Польшей и Черняховск

Экскурсионная программа по Калининграду.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд на обзорную экскурсию (5-6 ч).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду. Погружение в историю города от древних прусских поселений до современного Калининграда.

Увидите основные достопримечательности в границах исторического Кёнигсберга: городские ворота, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, памятники и скульптуры, бастионы и фортификационные укрепления, а также старинные кварталы с довоенной застройкой.

Прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю Кафедрального собора и судьбу философа Иммануила Канта.

Свободное время на острове Канта.

Далее Вы познакомитесь с современным Калининградом: увидите современные районы, парки и набережные, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, стадион «Калининград», филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана, узнаете о культурных пространствах и жизни города сегодня.

ИЛИ

Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и Черняховск.

07:30 Завтрак.

08:30 Брифинг по программе.

09:00 Выезд на экскурсию.

Яркое приключение с живописными пейзажами и старинной архитектурой.

Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.

Общая протяженность маршрута — 55 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России.

Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.

Время экскурсии: 11-12 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Вторник: обзорная экскурсия по Калининграду или велопрогулка вдоль границы c Польшей и ЧерняховскВторник: обзорная экскурсия по Калининграду или велопрогулка вдоль границы c Польшей и ЧерняховскВторник: обзорная экскурсия по Калининграду или велопрогулка вдоль границы c Польшей и ЧерняховскВторник: обзорная экскурсия по Калининграду или велопрогулка вдоль границы c Польшей и Черняховск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Среда: экскурсия в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный или велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн

Экскурсионная программа в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Правдинск.

Посещение Правдинска — места, где произошло знаменитое Фридландское сражение.

Осмотрим сохранившуюся кирху XIII века, погрузимся в ее увлекательную историю и восхитимся великолепием средневековой готической архитектуры.

Переезд в Железнодорожный.

Экскурсия по Железнодорожному. В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.

Свободное время в Железнодорожном.

Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала.

Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье.

Посещение шлюзов: Allenburg I, Georgenfelde V - даже сейчас эти заброшенные инженерные сооружения удивляют и восхищают.

Свободное время на шлюзе Georgenfelde.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

ИЛИ

Велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн.

07:30 Завтрак.

08:30 Брифинг по программе.

09:00 Выезд на экскурсию.

Катаясь по старинным аллеям, вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой.

Общая протяженность маршрута — 65 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Железнодорожному. Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего декорации фильма о рыцарях.

Время экскурсии: 11-12 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Среда: экскурсия в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный или велопрогулка вдоль Мазурского канала и ГердауэнСреда: экскурсия в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный или велопрогулка вдоль Мазурского канала и ГердауэнСреда: экскурсия в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный или велопрогулка вдоль Мазурского канала и ГердауэнСреда: экскурсия в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный или велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Четверг: экскурсия по старинным районам Кёнигсберга или велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск

Экскурсионная программа по старинным районам Кёнигсберга.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд на экскурсию (5-6 ч).

Экскурсия по историческому району Ратсхоф.

Узнаете, как землевладение Альтштадтской кирхи стало рабочим посёлком при вагоностроительном заводе «Штайнфурт». Увидите сохранившуюся застройку, уютные улицы с палисадниками и узнаете, почему район считался образцом комфортного городского жилья.

Переезд в Амалиенау.

Экскурсия по старинному району Амалиенау.

Прогуляетесь по знаменитому городу-саду, созданному как элитный квартал начала XX века, увидите уникальные виллы в стилях модерн, неоклассицизм и романтизм, узнаете о довоенных жителях района, почему он сохранился и как исторические традиции поддерживаются до сих пор.

Свободное время в районе Амалиенау.

ИЛИ

Велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск.

07:30 Завтрак.

08:30 Брифинг по программе.

09:00 Выезд на экскурсию.

Вы прокатитесь вдоль живописных пляжей и сосновых лесов, наслаждаясь свежим морским воздухом.

На пути вас ждут красивые пейзажи, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий.

Общая протяженность маршрута — 35 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску — отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города.

Легко передвигаясь по живописным улочкам, вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века

Время экскурсии: 8-9 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Четверг: экскурсия по старинным районам Кёнигсберга или велопрогулка вдоль Балтийского моря и ЗеленоградскЧетверг: экскурсия по старинным районам Кёнигсберга или велопрогулка вдоль Балтийского моря и ЗеленоградскЧетверг: экскурсия по старинным районам Кёнигсберга или велопрогулка вдоль Балтийского моря и ЗеленоградскЧетверг: экскурсия по старинным районам Кёнигсберга или велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пятница: экскурсия в Светлогорск и замок Шаакен или велопрогулка по Куршской косе

Экскурсионная программа в Светлогорск и замок Шаакен.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Светлогорск.

Экскурсия в Светлогорске.

Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии. Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы, сейчас изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Свободное время в Светлогорске.

Выезд в замок Шаакен.

Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.

Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы.

Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

ИЛИ

Велопрогулка в национальном парке «Куршская коса».

07:30 Завтрак.

08:30 Брифинг по программе.

09:00 Выезд на экскурсию.

Промчитесь по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка.

Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации.

Общая протяженность маршрута — 40 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы.

Время экскурсии: 9-10 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Пятница: экскурсия в Светлогорск и замок Шаакен или велопрогулка по Куршской косеПятница: экскурсия в Светлогорск и замок Шаакен или велопрогулка по Куршской косеПятница: экскурсия в Светлогорск и замок Шаакен или велопрогулка по Куршской косеПятница: экскурсия в Светлогорск и замок Шаакен или велопрогулка по Куршской косе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Суббота: экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе или велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»

Экскурсионная программа по Зеленоградску и Куршской косе.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Зеленоградск.

Экскурсия в Зеленоградске.

Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.

Свободное время в Зеленоградске.

Экскурсия по Куршской косе.

Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса. Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

ИЛИ

Велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий».

06:00 Завтрак.

06:30 Брифинг по программе.

07:00 Выезд на экскурсию.

В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.

Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями.

Общая протяженность маршрута — 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км): асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.

Обед-пикник на маршруте.

Время экскурсии: 12-13 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Суббота: экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе или велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»Суббота: экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе или велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»Суббота: экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе или велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»Суббота: экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе или велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Воскресенье: экскурсия в Черняховск и замок Тапиау или велопрогулка по Калининграду и Светлогорску

Экскурсионная программа в Черняховск и замок Тапиау.

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Черняховск.

Экскурсия в Черняховске: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.

Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.

Свободное время в Черняховске.

Переезд в замок Тапиау.

Экскурсия в замке Тапиау: пронесётесь сквозь 700 лет истории, познакомившись с величественным сооружением, где останавливались Герцог Пруссии Альбрехт, Великое посольство Петра I, король Англии Генрих IV и Николай Коперник, и восхититесь уникальными архитектурными особенностями крепости, не имеющей аналогов в мире.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

ИЛИ

Велопрогулка по Калининграду и Светлогорску.

07:30 Завтрак.

08:30 Брифинг по программе.

09:00 Выезд на экскурсию.

Насладитесь городом без пробок и туристических толп.

Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от глаз обывателей.

Рассмотрите Калининград со всех сторон: проедете 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.

Обед в кафе в туристическом комплексе.

Экскурсия по Светлогорску. На электросамокатах исследуете элитный курорт Восточной Пруссии.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Время экскурсии: 11-12 часов.

Ужин в кафе туркомплекса.

Воскресенье: экскурсия в Черняховск и замок Тапиау или велопрогулка по Калининграду и СветлогорскуВоскресенье: экскурсия в Черняховск и замок Тапиау или велопрогулка по Калининграду и СветлогорскуВоскресенье: экскурсия в Черняховск и замок Тапиау или велопрогулка по Калининграду и СветлогорскуВоскресенье: экскурсия в Черняховск и замок Тапиау или велопрогулка по Калининграду и Светлогорску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Свободный день. Отъезд из Калининграда

08:00-12:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

Выезд из номеров до 12:00

Последний день тура проходит без экскурсионной программы. Вы можете выбрать удобное для Вас время отъезда из Калининграда.

В случае позднего отъезда из Калининграда вы можете оставить багаж на ресепшене тур. комплекса и отправиться за сувенирами или съездить на море

Проживание

Тур можно забронировать как в виде программы без размещения, так и с проживанием в туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека без проживания и питания — 51 000 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)70000
1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)84000
1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения)96250
2-местный номер с собственной ванной комнатой (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)78750

Варианты проживания

Туристический комплекс «Фрайдей центр»

7 ночей

Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.

Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.

Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.

Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.

Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.

Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.

Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тур. комплексе 8 дней/7 ночей - при выборе тарифа с проживанием
  • Питание (при выборе тура с проживанием): завтраки и ужины, обеды-пикники на велосипедных маршрутах
  • 6 дней экскурсионного и транспортного обслуживания по выбранной программе (3 дня с автобусно-пешеходными экскурсиями и 3 дня с велопрогулками)
  • Аренда велосипеда и снаряжения по программе
  • Экологический сбор и туристический налог
  • Посещение бассейна (06:00-11:00) и спортзала (06:00-23:00) - бесплатно при выборе тарифа с проживанием
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Страховка
  • Проживание и питание при выборе тарифа без проживания
  • Питание не указанное в программе тура: завтрак в день заезда, обеды в рамках автобусно-пешеходных экскурсий
  • Экскурсионное обслуживание в день заезда
  • Экскурсионное обслуживание в день выезда
  • Проживание до и после тура
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсий:

  • дождевик;
  • головной убор;
  • флисовая кофта;
  • куртка или ветровка (по сезону);
  • удобная повседневная одежда;
  • удобная повседневная обувь.

Для велопрогулок:

  • дождевик;
  • ветровка;
  • флисовая кофта;
  • кроссовки (на толстой подошве);
  • удобная (спортивная) одежда для велопрогулок;
  • головной убор (кепка или шапка);
  • велосипедные перчатки;
  • спортивные солнцезащитные очки;
  • СПФ 30+;

Джинсы для велопрогулок не подойдут!

Погода на Балтике непредсказуема. Пожалуйста, ориентируйтесь на наши рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее, чем за неделю до вашего приезда.

Для проживания:

  • домашние тапочки;
  • обувь для бассейна;
  • купальный костюм.

Дополнительно:

  • личные гигиенические принадлежности;
  • личные лекарства.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что еще нужно знать о туре?

Посещение бассейна, сауны и спортивного зала не включены в стоимость тура:

  • посещение бассейна (06:00 — 11:00) — бесплатно;
  • посещение бассейна и сауны (18:00 — 23:00) — 1000 рублей с человека;
  • посещение спортзала (06:00— 23:00) — бесплатно.
Где происходит сбор на экскурсии?

Сбор и посадка в автобус проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д).

Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.

Опоздавшие к группе не присоединяются. Автобус отправляется строго по расписанию. Рассадка — свободная.

Чем отличается данный цикличный тур от обычного?
  1. Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
  2. Каждый день недели имеет два варианта программы. Вы можете выбрать, как провести конкретный день: на велопрогулке или автобусно-пешеходной экскурсии. Выбор экскурсий необходимо сделать заранее, при бронировании тура.
  3. Дни заезда и выезда — без экскурсий, Вы можете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
  4. Время заезда в номера в тур. комплекс с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
  5. Экскурсии начинаются и заканчивается в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
  6. Комплексные завтраки и ужины начинаются в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии.
  7. В группе на велопрогулке не более 18 человек, на экскурсии не более 30 человек.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Калининграда

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В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
5 отзывов
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 3 дня
Начало: Калининград
18 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 20 000 ₽ за человека
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