Многогранный Калининград и морской Балтийск, солнечный Янтарный и элегантный Светлогорск, уютные Зеленоградск и Черняховск познакомят вас с
Программа тура по дням
Понедельник: экскурсия в Янтарный и Балтийск или велопрогулка к старой немецкой школе
Дни заезда и выезда без экскурсий и велопрогулок.
Экскурсионная программа в Янтарный и Балтийск.
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Балтийск.
Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.
Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.
Свободное время в Балтийске.
Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.
Свободное время в Янтарном.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
ИЛИ
Велопрогулка к старой немецкой школе.
07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Велосипедная прогулка по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей.
Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу.
Общая протяженность маршрута — 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия в старую немецкую школу: на час вы станете учеником прусской гимназии, узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите уникальные классы с историческими артефактами.
Время экскурсии: 8-9 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Вторник: обзорная экскурсия по Калининграду или велопрогулка вдоль границы c Польшей и Черняховск
Экскурсионная программа по Калининграду.
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд на обзорную экскурсию (5-6 ч).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду. Погружение в историю города от древних прусских поселений до современного Калининграда.
Увидите основные достопримечательности в границах исторического Кёнигсберга: городские ворота, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, памятники и скульптуры, бастионы и фортификационные укрепления, а также старинные кварталы с довоенной застройкой.
Прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю Кафедрального собора и судьбу философа Иммануила Канта.
Свободное время на острове Канта.
Далее Вы познакомитесь с современным Калининградом: увидите современные районы, парки и набережные, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, стадион «Калининград», филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана, узнаете о культурных пространствах и жизни города сегодня.
ИЛИ
Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и Черняховск.
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Яркое приключение с живописными пейзажами и старинной архитектурой.
Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.
Общая протяженность маршрута — 55 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России.
Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Среда: экскурсия в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный или велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн
Экскурсионная программа в Правдинск, шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный.
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Правдинск.
Посещение Правдинска — места, где произошло знаменитое Фридландское сражение.
Осмотрим сохранившуюся кирху XIII века, погрузимся в ее увлекательную историю и восхитимся великолепием средневековой готической архитектуры.
Переезд в Железнодорожный.
Экскурсия по Железнодорожному. В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.
Свободное время в Железнодорожном.
Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала.
Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье.
Посещение шлюзов: Allenburg I, Georgenfelde V - даже сейчас эти заброшенные инженерные сооружения удивляют и восхищают.
Свободное время на шлюзе Georgenfelde.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
ИЛИ
Велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн.
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Катаясь по старинным аллеям, вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой.
Общая протяженность маршрута — 65 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Железнодорожному. Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего декорации фильма о рыцарях.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Четверг: экскурсия по старинным районам Кёнигсберга или велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск
Экскурсионная программа по старинным районам Кёнигсберга.
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд на экскурсию (5-6 ч).
Экскурсия по историческому району Ратсхоф.
Узнаете, как землевладение Альтштадтской кирхи стало рабочим посёлком при вагоностроительном заводе «Штайнфурт». Увидите сохранившуюся застройку, уютные улицы с палисадниками и узнаете, почему район считался образцом комфортного городского жилья.
Переезд в Амалиенау.
Экскурсия по старинному району Амалиенау.
Прогуляетесь по знаменитому городу-саду, созданному как элитный квартал начала XX века, увидите уникальные виллы в стилях модерн, неоклассицизм и романтизм, узнаете о довоенных жителях района, почему он сохранился и как исторические традиции поддерживаются до сих пор.
Свободное время в районе Амалиенау.
ИЛИ
Велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск.
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Вы прокатитесь вдоль живописных пляжей и сосновых лесов, наслаждаясь свежим морским воздухом.
На пути вас ждут красивые пейзажи, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий.
Общая протяженность маршрута — 35 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску — отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города.
Легко передвигаясь по живописным улочкам, вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века
Время экскурсии: 8-9 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Пятница: экскурсия в Светлогорск и замок Шаакен или велопрогулка по Куршской косе
Экскурсионная программа в Светлогорск и замок Шаакен.
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Светлогорск.
Экскурсия в Светлогорске.
Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии. Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы, сейчас изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Свободное время в Светлогорске.
Выезд в замок Шаакен.
Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.
Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы.
Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
ИЛИ
Велопрогулка в национальном парке «Куршская коса».
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Промчитесь по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка.
Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации.
Общая протяженность маршрута — 40 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы.
Время экскурсии: 9-10 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Суббота: экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе или велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»
Экскурсионная программа по Зеленоградску и Куршской косе.
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Зеленоградск.
Экскурсия в Зеленоградске.
Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.
Свободное время в Зеленоградске.
Экскурсия по Куршской косе.
Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса. Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
ИЛИ
Велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий».
06:00 Завтрак.
06:30 Брифинг по программе.
07:00 Выезд на экскурсию.
В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.
Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями.
Общая протяженность маршрута — 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км): асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.
Обед-пикник на маршруте.
Время экскурсии: 12-13 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Воскресенье: экскурсия в Черняховск и замок Тапиау или велопрогулка по Калининграду и Светлогорску
Экскурсионная программа в Черняховск и замок Тапиау.
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Черняховск.
Экскурсия в Черняховске: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.
Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.
Свободное время в Черняховске.
Переезд в замок Тапиау.
Экскурсия в замке Тапиау: пронесётесь сквозь 700 лет истории, познакомившись с величественным сооружением, где останавливались Герцог Пруссии Альбрехт, Великое посольство Петра I, король Англии Генрих IV и Николай Коперник, и восхититесь уникальными архитектурными особенностями крепости, не имеющей аналогов в мире.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
ИЛИ
Велопрогулка по Калининграду и Светлогорску.
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Насладитесь городом без пробок и туристических толп.
Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от глаз обывателей.
Рассмотрите Калининград со всех сторон: проедете 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.
Обед в кафе в туристическом комплексе.
Экскурсия по Светлогорску. На электросамокатах исследуете элитный курорт Восточной Пруссии.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Свободный день. Отъезд из Калининграда
08:00-12:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
Выезд из номеров до 12:00
Последний день тура проходит без экскурсионной программы. Вы можете выбрать удобное для Вас время отъезда из Калининграда.
В случае позднего отъезда из Калининграда вы можете оставить багаж на ресепшене тур. комплекса и отправиться за сувенирами или съездить на море
Проживание
Тур можно забронировать как в виде программы без размещения, так и с проживанием в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека без проживания и питания — 51 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)
|70000
|1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)
|84000
|1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения)
|96250
|2-местный номер с собственной ванной комнатой (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)
|78750
Варианты проживания
Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.
Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.
Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.
Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.
Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.
Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тур. комплексе 8 дней/7 ночей - при выборе тарифа с проживанием
- Питание (при выборе тура с проживанием): завтраки и ужины, обеды-пикники на велосипедных маршрутах
- 6 дней экскурсионного и транспортного обслуживания по выбранной программе (3 дня с автобусно-пешеходными экскурсиями и 3 дня с велопрогулками)
- Аренда велосипеда и снаряжения по программе
- Экологический сбор и туристический налог
- Посещение бассейна (06:00-11:00) и спортзала (06:00-23:00) - бесплатно при выборе тарифа с проживанием
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Страховка
- Проживание и питание при выборе тарифа без проживания
- Питание не указанное в программе тура: завтрак в день заезда, обеды в рамках автобусно-пешеходных экскурсий
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Проживание до и после тура
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсий:
- дождевик;
- головной убор;
- флисовая кофта;
- куртка или ветровка (по сезону);
- удобная повседневная одежда;
- удобная повседневная обувь.
Для велопрогулок:
- дождевик;
- ветровка;
- флисовая кофта;
- кроссовки (на толстой подошве);
- удобная (спортивная) одежда для велопрогулок;
- головной убор (кепка или шапка);
- велосипедные перчатки;
- спортивные солнцезащитные очки;
- СПФ 30+;
Джинсы для велопрогулок не подойдут!
Погода на Балтике непредсказуема. Пожалуйста, ориентируйтесь на наши рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее, чем за неделю до вашего приезда.
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна;
- купальный костюм.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что еще нужно знать о туре?
Посещение бассейна, сауны и спортивного зала не включены в стоимость тура:
- посещение бассейна (06:00 — 11:00) — бесплатно;
- посещение бассейна и сауны (18:00 — 23:00) — 1000 рублей с человека;
- посещение спортзала (06:00— 23:00) — бесплатно.
Где происходит сбор на экскурсии?
Сбор и посадка в автобус проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д).
Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.
Опоздавшие к группе не присоединяются. Автобус отправляется строго по расписанию. Рассадка — свободная.
Чем отличается данный цикличный тур от обычного?
- Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
- Каждый день недели имеет два варианта программы. Вы можете выбрать, как провести конкретный день: на велопрогулке или автобусно-пешеходной экскурсии. Выбор экскурсий необходимо сделать заранее, при бронировании тура.
- Дни заезда и выезда — без экскурсий, Вы можете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
- Время заезда в номера в тур. комплекс с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
- Экскурсии начинаются и заканчивается в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
- Комплексные завтраки и ужины начинаются в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии.
- В группе на велопрогулке не более 18 человек, на экскурсии не более 30 человек.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.