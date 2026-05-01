1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф»

Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.

В стоимость тура входит трансфер из аэропорта или ж/д-вокзала до отеля и обратно. В тур без проживания трансфер не входит.

Заселение в гостиницу после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.

В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

По программе экскурсия «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и Сыроварня Шаакен Дорф».

Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.

11:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53, центральный вход или холл гостиницы).

11:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул., Октябрьская, 4).

11:30 Посадка от гостиницы «Москва»(автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира, 19/21).

11:45 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).

Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакен Дорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.

Калининградская область — единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.

В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.

У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини — супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.

Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле. Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160