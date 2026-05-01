Вкус Балтики. Экскурсионный тур по Калининграду

Приглашаем Вас в обзорный тур, который позволит как следует рассмотреть Калининград и попробовать его на вкус.

Вы побываете в удивительных замках Калининградской области, заедете в гости к местным сыроделам и пивоварам, а обзорные экскурсии позволят увидеть город в разное время суток и с новых ракурсов, лучше прочувствовать его историю и современный ритм.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф»

Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.

В стоимость тура входит трансфер из аэропорта или ж/д-вокзала до отеля и обратно. В тур без проживания трансфер не входит.

Заселение в гостиницу после экскурсии.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.

В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

По программе экскурсия «Замки Нойхаузен, Шаакен, Нессельбек и Сыроварня Шаакен Дорф».

Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.

11:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53, центральный вход или холл гостиницы).

11:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул., Октябрьская, 4).

11:30 Посадка от гостиницы «Москва»(автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира, 19/21).

11:45 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).

Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакен Дорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.

Калининградская область — единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.

В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.

У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини — супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.

Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле. Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

2 день

Экскурсия «Калининград - прошлое и настоящее», пивоварня Понарт и музей марципана

По программе экскурсия «Калининград — прошлое и настоящее», пивоварня Понарт и музей марципана.

Маршрут: г. Калининград.

11:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53, центральный вход или холл гостиницы).

11:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул., Октябрьская, 4).

11:30 Посадка от гостиницы «Москва» (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира, 19/21).

11:45 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города: старинные городские ворота; главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы; важные общественные здания Кёнигсберга — вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».

Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города — философа Иммануила Канта.

Главная улица советского Калининграда — Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать»; панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.

А также гастрономические традиции этой территории: историческая пивоварня Понарт с дегустацией пива, и музей марципана — популярной во многих странах сладости, которая имела в этом городе свою рецептуру.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

3 день

Экскурсия «Вечерний Калининград», прогулка на катере и ужином в ресторане

По программе экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда.

Маршрут: г. Калининград.

15:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53, центральный вход или холл гостиницы).

15:20 Посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).

15:35 Посадка от гостиницы «Москва» (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира, 19/21).

15:50 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4).

Обзорная экскурсия по городу с осмотром старинных городских ворот; главного в области русского православного Храма Христа Спасителя на площади Победы; важных общественных зданий Кёнигсберга — земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау»; прогулка у стен Кафедрального собора, где находится могила великого сына этого города — философа Иммануила Канта.

От набережной Рыбной деревни Вы отправитесь в путешествие на кораблике. Прогулка по воде дарит приятные ощущения в тёплое время года и даёт другой ракурс взгляда на город.

Вы пройдёте мимо острова Кнайпхоф, здания биржи, территории музея мирового океана с его историческим флотом, ошвартованным у набережной имени маршала Баграмяна, мимо старых мостов Кёнигсберга, к берегам острова Октябрьский, где появляются значимые современные здания Калининграда — новый футбольный стадион, оперный театр, филиал Третьяковской галереи.

Экскурсия завершится ужином в одном из ресторанов города.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

4 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день.

Обратный трансфер в аэропорт или ж/д-вокзал входит в стоимость.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляДвухместное размещениеОдноместное размещениеТрехместное размещение
Экскурсионный пакет без проживания
трансфер не входит в стоимость тура
12500

Отель «Мартон Олимпик» 3*

Завтрак входит в стоимость тура (континентальный)

недалеко от Королевских ворот, Калининградской художественной галереи

Стандарт 265003600025500
Бизнес 27500

Гостиница «Турист» 3*

Завтрак входит в стоимость тура (шведский стол)

район Музея янтаря, Королевских ворот

360004300033000

Гостиница «Калининград» 3*

Завтрак входит в стоимость тура (шведский стол)

центр города

Стандарт 360004750040000
Студия 42000

Отель «Мартон Палас» 4*

Завтрак входит в стоимость тура (шведский стол)

рядом с отелем Калининградская областная филармония, Бранденбургские ворота

320004350029000

Отель «Шерлок»

Завтрак входит в стоимость (континентальный)

центр, в шаговой доступности —Храм Христа Спасителя, площадь Победы

365004000033000

Отель «Нега»

Период 24.05-31.05.26 стоимость тура под запрос

Завтрак входит в стоимость тура (шведский стол)

район Музея янтаря

400006150034500

Гостиница «Москва»

Завтрак входит в стоимость тура (шведский стол)

центр города

460005000045000

Важно: время заселения в гостиницу «Калининград», гостиницу «Турист» с 15:00.

Варианты проживания

Гостиница «Мартон Палас»

3 ночи

Гостиница «Мартон Палас» находится в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 0,2 км от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 0,3 км.

Отель «Мартон Олимпик»

3 ночи

Гостиница «Мартон Олимпик» находится в Ленинградском районе Калининграда, недалеко от Ялтинского парка.

Уютные номера разных категорий обустроены стильной мебелью, комфортабельными кроватями, мини-баром, телевизором с кабельным телевидением и Wi-Fi. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, для проживающих подготовлены тапочки, набор полотенец и гигиенические средства.

В проживание включен континентальный завтрак из ресторана гостиницы.

За отдельную плату гости могут воспользоваться сауной, джакузи и поиграть в бильярд. На территории есть бесплатная парковка. Рядом расположены Закхаймские ворота — 660 м, историко-художественный музей — 2,26 км, Суздальский парк — 1,18 км. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4 км, до аэропорта — 27 км.

Гостиница «Турист»

3 ночи

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Калининград»

3 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

Гостиница «Шерлок»

3 ночи

«Отель Шерлок» располагается в самом центре Калининграде. Рядом с отелем — храм Христа Спасителя, площадь Победы, скульптура Борющиеся зубры, Музей янтаря.

Инфраструктура: бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка для путешественников на машине.

Номера оснащены: собственная ванная комната с душем, феном, туалетно-косметическими принадлежностями, современные телевизоры на базе Android-TV.

При проживании в стоимость включен завтрак (накрытие).

Нега

3 ночи

Отель «Нега» располагается в городе Калининград. Это отличный вариант для размещения как для деловых путешественников, так и для туристов и семейных пар.

Для пребывания доступны различные категории, укомплектованные мебелью и техникой для качественного отдыха: удобные кровати, сейф, шкаф, Smart TV, кондиционер для выставления комфортной температуры, доступ к Wi-Fi, а также индивидуальный санузел с феном и гигиеническими средствами.

В баре «Треугольник» по утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. Пообедать и поужинать также можно в ближайших кафе и ресторанах.

В свободное время можно прогуляться до таких интересных локаций, как: музея Янтаря, площадь Василевского, живописные прогулочные зоны Верхнего и Нижнего прудов, Бастион Обертайх, Водоскат, сквер «Счастливая семья». До железнодорожного вокзала «Калининград-Северный» — 1,7 км, а до аэропорта «Храброво» — 18,8 км.

Отель «Москва»

3 ночи

Гостиница расположилась в центре г. Калининград. В 1,6 км протекает река Преголя.

Проведена реновация номерного фонда, из оснащения будут: комфортабельные спальные места, свежее постельное белье, индивидуальный сейф, а также собственная ванная комната. Wi-Fi и телевизор скрасят отдых в отеле. Имеется электрический чайник и мини-бар.

Поблизости есть множество различных кафе и ресторанов. Для разнообразия досуга можно прогуляться до таких интересных мест, как Центральный парк, музей «Альтер-Хаус», а также памятники Высоцкому, барону Мюнхгаузену и Фридриху Шиллеру.

Расстояние до аэропорта составит 19,3 км, а до Северного железнодорожного вокзала - 0,9 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до отеля и обратно (при выборе тарифа с проживанием)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 3 ночи в выбранной гостинице (при выборе тура с проживанием)
  • Питание: 3 завтрака (при выборе тура с проживанием), 1 ужин, дегустации пива и сыров
  • Входные билеты по программе
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до отеля и обратно (при выборе тура без проживания)
  • Проживание (при выборе тура без проживания)
  • Питание: завтраки, обеды и ужины при выборе тура без проживания обеды и ужины при выборе тура с проживанием
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Название отеляДвухместное размещениеОдноместное размещениеТрехместное размещение
Гостиница «Турист»
Двуспальная кровать, раздельные кровати (номер стандарт)
Одноместный номер
(номер стандарт)
Двуспальная кровать, раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница «Калининград»
Двуспальная кровать, раздельные кровати (номер
стандарт/студия)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать, раздельные кровати + диван (номер студия)
Отель «Мартон Олимпик»
Двуспальная кровать
(номер стандарт/ изнес)
Одноместное размещение в двухместном номере
(Номер стандарт)
Двуспальная кровать с доп. местом диван/кровать (номер бизнес)
Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать, раздельные кровати (номер бизнес)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать, раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер бизнес)
Отель «Нега»
Двуспальная кровать, раздельные кровати (номер стандарт)
Одноместное
размещение в двухместном номере
(номер стандарт)
Двуспальная кровать, раздельные кровати + диван (номер семейный
супериор)
Отель «Шерлок»
Двухместный номер
стандарт (двуспальная кровать, раздельные кровати)
Одноместный номер
(номер стандарт)
Трехместный номер
стандарт с двуспальной
кроватью + дополнительное место кровать
Гостиница «Москва»
Двуспальная кровать, раздельные кровати (номер стандарт)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать, раздельные кровати + диван
(номер студия)
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

При проживании в отеле «Турист» посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).

При проживании в отеле «Нега» посадка осуществляется от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская 4А, на автобусной остановке у гостиницы Шкиперская).

При проживании в гостиницах «Шерлок», «Калининград», «Мартон Олимпик», «Мартон Палас» посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как организован трансфер в туре?
  1. Трансферы, включенные в стоимость, являются групповыми, трансфер назначается в определенное время и в определенном месте для группы.
  2. Трансфер может быть на обратном пути с последней экскурсии, в этом случае Вас предупреждают, что вещи нужно взять с собой, т. к экскурсия закончится в аэропорту.
  3. Трансфер по прилету может быть до места посадки на экскурсию, в случае если Вы опаздываете на экскурсию, по окончанию экскурсии до своего отеля нужно добраться самостоятельно.
  4. Индивидуальный трансфер за доп. плату организуется согласно Вашим пожеланиям.

Встреча в аэропорту осуществляется в зале прилета, на выходе из зоны выдачи багажа.

Встреча на жд вокзале осуществляется при выходе из вокзала.

Ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
