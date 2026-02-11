Описание тура
Привет, меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более трех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.
Я стараюсь показать регионы и территории таким образом, чтобы мои путешественники смогли ощутить их в объеме, понять местный образ жизни и культуру, насладиться видами и ощутить на себе много активных элементов, характерных для той или иной локации.
Чем интересна Калининградская область?
Все знают про Калининград, Зеленоградск, Куршскую косу, на худой конец про Светлогорск и Янтарь.
Но что дальше? А дальше самое интересное. Средневековые замки, подземные бастионы, кирхи, рыцари и кузницы, крепости, каналы, восточно-прусская кухня, сыродельни, пивоварни
Поехали со мной и вы увидите все, что можно и нужно увидеть на просторах Калининградской области!
Программа тура по дням
Знакомство с Кёнигсбергом - Калининградом
Старт в 12-00
Проведем день в центре и окрестностях. Нас ждет обзорная экскурсия по городу. После обеда выезжаем на кузницу, где познакомимся со средневековым гончарным делом, примерим доспехи, проведем небольшой рыцарский турнир. После посетим концерт органной музыки с самым большим органом в России. Вечером окунемся в подземный мир средневекового города окажемся на экскурсии в одном из сохранившихся Кёнигсбергских фортов
Восточная Пруссия
После завтрака отправимся изучать Восточную Пруссию во всей её красе. Побываем в Тильзите, Фридланде, Гумбиннене и многих других городках. Плотность достопримечательностей очень большая, день будет насыщенный. Будем много ездить и ходить. Мы увидим оригинальную средневековую архитектуру: кирхи разной степени сохранности, замки разной степени массивности. Впечатлимся фортификационными и гидротехническими сооружениями Xix-Xx веков. Посетим заброшенную психиатрическую больницу Xix века. Увидим, как изменилась данная территория за последние 80 лет. Вечером немного расслабимся: посетим пивоварню и испробуем местного восточно-прусского пива в одном из главных индустриальных районов бывшего Кёнигсберга.
Рядом с морем
После завтрака отправимся в сторону моря по нетуристическим локациям. Посетим Балтийск и посмотрим на базу балтийского флота Вмф Рф с воды (водная экскурсия). В районе Балтийска увидим множество старых немецких военных объектов (базы, аэродромы). Здесь мы буквально окунемся в историю второй мировой войны. Следующая остановка нас будет ждать в Янтарном, где находится одно из главных месторождений янтаря. Обязательно заглянем на янтарный карьер.
Туристический Калининград
День туристических достопримечательностей. После завтрака мы отправимся в Зеленоградск, а далее на знаменитую Куршскую косу. Посетим сыроварню, где под сопровождение бокала вина проведем дегустацию и посмотрим на производство местных сыров. Далее проследуем в город-курорт Светлогорск и песчаные дюны поселка Донское. Вечером нас ждем мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни и заключительный ужин.
Финиш после 17-00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вся программа, кроме обедов и ужинов
- Услуги гида
- Проживание
- Завтраки
- Туристическая страховка
- Транспорт
Что не входит в цену
- Дорога до Калининграда
- Дорога из Калининграда
- Обеды и ужины
- Личные траты