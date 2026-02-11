Вся Восточная Пруссия за четыре уникальных дня

Привет, меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид
Описание тура

Привет, меня зовут Кирилл, я профессиональный историк и гид, занимаюсь организацией авторских путешествий более трех лет (опыт личных путешествий более 10 лет). В путешествиях я люблю делать все по-своему и быть не такими как все.

Я стараюсь показать регионы и территории таким образом, чтобы мои путешественники смогли ощутить их в объеме, понять местный образ жизни и культуру, насладиться видами и ощутить на себе много активных элементов, характерных для той или иной локации.

Чем интересна Калининградская область?

  • Все знают про Калининград, Зеленоградск, Куршскую косу, на худой конец про Светлогорск и Янтарь.

  • Но что дальше? А дальше самое интересное. Средневековые замки, подземные бастионы, кирхи, рыцари и кузницы, крепости, каналы, восточно-прусская кухня, сыродельни, пивоварни

  • Поехали со мной и вы увидите все, что можно и нужно увидеть на просторах Калининградской области!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Кёнигсбергом - Калининградом

Старт в 12-00

Проведем день в центре и окрестностях. Нас ждет обзорная экскурсия по городу. После обеда выезжаем на кузницу, где познакомимся со средневековым гончарным делом, примерим доспехи, проведем небольшой рыцарский турнир. После посетим концерт органной музыки с самым большим органом в России. Вечером окунемся в подземный мир средневекового города окажемся на экскурсии в одном из сохранившихся Кёнигсбергских фортов

2 день

Восточная Пруссия

После завтрака отправимся изучать Восточную Пруссию во всей её красе. Побываем в Тильзите, Фридланде, Гумбиннене и многих других городках. Плотность достопримечательностей очень большая, день будет насыщенный. Будем много ездить и ходить. Мы увидим оригинальную средневековую архитектуру: кирхи разной степени сохранности, замки разной степени массивности. Впечатлимся фортификационными и гидротехническими сооружениями Xix-Xx веков. Посетим заброшенную психиатрическую больницу Xix века. Увидим, как изменилась данная территория за последние 80 лет. Вечером немного расслабимся: посетим пивоварню и испробуем местного восточно-прусского пива в одном из главных индустриальных районов бывшего Кёнигсберга.

3 день

Рядом с морем

После завтрака отправимся в сторону моря по нетуристическим локациям. Посетим Балтийск и посмотрим на базу балтийского флота Вмф Рф с воды (водная экскурсия). В районе Балтийска увидим множество старых немецких военных объектов (базы, аэродромы). Здесь мы буквально окунемся в историю второй мировой войны. Следующая остановка нас будет ждать в Янтарном, где находится одно из главных месторождений янтаря. Обязательно заглянем на янтарный карьер.

4 день

Туристический Калининград

День туристических достопримечательностей. После завтрака мы отправимся в Зеленоградск, а далее на знаменитую Куршскую косу. Посетим сыроварню, где под сопровождение бокала вина проведем дегустацию и посмотрим на производство местных сыров. Далее проследуем в город-курорт Светлогорск и песчаные дюны поселка Донское. Вечером нас ждем мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни и заключительный ужин.

Финиш после 17-00

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вся программа, кроме обедов и ужинов
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Завтраки
  • Туристическая страховка
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Дорога до Калининграда
  • Дорога из Калининграда
  • Обеды и ужины
  • Личные траты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Кирилл
Кирилл — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организую и путешествую порядка 10 лет. Стараюсь показать регионы и территории таким образом, чтобы мои путешественники смогли ощутить их в объеме, понять местный образ жизни и культуру, насладиться видами и ощутить
на себе много активных элементов, характерных для той или иной локации. Каждый мой тур не похож на любой из туров, которые вы сможете найти на рынке. Я не провожу поездок по заезженным локациям с нудными рассказами. Мои туры размещены на разных сайтах, которые не синхронизируются между собой. Просьба об актуальном наличии мест уточнять в личных сообщениях.

