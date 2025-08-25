Мои заказы

По следам Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Зеленоградск и окрестные замки

Погулять по району Амалиенау, заглянуть на сыроварню и ощутить дыхание Средневековья
Вас ждёт знакомство с атмосферными улочками Калининграда, где соседствуют готические соборы, немецкие виллы и современные кварталы.

Мы прогуляемся по Рыбной деревне, заглянем в Кафедральный собор и прикоснёмся к тайнам бункера, где
читать дальше

когда-то разрабатывались военные операции. Затем отправимся в путешествие по старинным замкам, хранящим отголоски Средневековья.

Вальдау, Тапиау, Нойхаузен — их стены помнят рыцарей Тевтонского ордена, а в каменных сводах до сих пор звучат эхо прошедших столетий.

Вы увидите Куршскую косу — уникальный природный заповедник с песчаными дюнами, «Танцующим лесом» и бескрайними просторами, где море встречается с небом.

В уютном Зеленоградске прогуляетесь по тихим улицам, послушаете истории о кошачьих жителях города и насладитесь свежим морским воздухом.

Завершающим аккордом станет посещение замка Шаакен и дегустация ароматных сыров на семейной сыроварне.

5
1 отзыв
По следам Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Зеленоградск и окрестные замки
Ближайшие даты:
13
ноя16
ноя20
ноя23
ноя27
ноя30
ноя4
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Кёнигсбергом

Мы встречаем вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Рекомендуем планировать прибытие до 12:00.

После встречи отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию. Нас ждёт знакомство с уникальным обликом города, где гармонично сочетаются средневековая немецкая архитектура 18-19 веков и современные постройки. Мы посетим территорию Музея Мирового океана (без захода внутрь), пройдём по Рыбной деревне и заглянем в Кафедральный собор — главный символ города, расположенный на острове Канта.

Затем отправимся в Музей марципана, где узнаем о традициях приготовления этого сладкого лакомства и сможем приобрести сувениры.

После обеда (в кафе за доплату) заглянем в музей «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь в годы Второй мировой войны находился штаб обороны Кёнигсберга.

Далее нас ждёт прогулка по историческому району Амалиенау — старинному «городу-саду», застроенному элегантными довоенными виллами. У каждого дома здесь своя уникальная история.

Вечером заселяемся в отель.

Знакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с КёнигсбергомЗнакомство с Кёнигсбергом
2 день

Замки Нойхаузен, Вальдау и Тапиау

После завтрака в отеле отправляемся в путешествие по древним замкам региона. Первая остановка — замок Нойхаузен в Гурьевске. Он был построен в 13 веке как деревянная крепость, а позднее перестроен в камне. Замок пережил множество исторических событий и легенд, о которых нам расскажет гид.

Далее направляемся в замок Вальдау, основанный в 1258 году. С 1457 года он служил летней резиденцией Великих магистров Тевтонского ордена. По желанию можно посетить местный музей, расположенный в западном флигеле, а также частную экспозицию, которую восстанавливает семья Сорокиных.

Обедаем в кафе Гвардейска (за доплату), после чего отправляемся к замку Тапиау. Он стоит на месте слияния рек Деймы и Преголи, а его каменные стены возводились с 1351 года. За время существования замок служил крепостью, приютом и даже исправительной колонией. Мы присоединимся к сборной экскурсии и увидим северо-западный флигель 14 века, массивные стены с тевтонскими гербами, средневековые подвалы и музей оружия.

Вечером возвращаемся в Калининград.

Замки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и ТапиауЗамки Нойхаузен, Вальдау и Тапиау
3 день

Куршская коса и Зеленоградск

После завтрака выселяемся из номеров и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию по Куршской косе. Это уникальное природное образование, узкая песчаная полоса между Балтийским морем и Куршским заливом. Мы посетим знаменитый «Танцующий лес» с причудливо изогнутыми соснами, поднимемся на высоту Эфа, где можно услышать «поющие пески», и узнаем историю этого удивительного места. С обзорной площадки нам откроются панорамные виды на море, залив, лес и уютные домики посёлка Морское. Мы также прогуляемся по берегу моря и сделаем прекрасные фотографии.

После обеда, если позволит время, прогуляемся по Зеленоградску, бывшему курорту Кранцу. Мы пройдём по набережной, уютным улочкам и узнаем, почему город называют «столицей кошек».

После экскурсии заселяемся в отель-замок «Нессельбек». Этот уникальный отель воссоздан по старинным чертежам крепости Тевтонского ордена. Здесь можно примерить рыцарские доспехи, покататься верхом, пострелять из лука и посетить музей оружия. Для желающих предусмотрен спа-комплекс (не забудьте взять купальные принадлежности). Также, в зависимости от даты, можно посетить захватывающее рыцарское шоу (расписание уточняйте заранее).

В случае отсутствия мест в «Нессельбеке» предложим размещение в отеле «Усадьба», который находится неподалёку.

Ужин — самостоятельно.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
4 день

Замок Шаакен и сыроварня

После завтрака выселяемся из отеля и отправляемся к замку Шаакен. Он хранит атмосферу Средневековья. Мы заглянем в музейный комплекс, пройдём по двору, где можно увидеть качели, инсталляции, экспозицию оружия и даже загон с домашними животными.

После экскурсии отправляемся на сыроварню «Шаакен Дорф». По возможности здесь нас ждёт дегустация сыров, а за дополнительную плату — бокал вина к сыру.

В завершение тура — трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал. Рекомендуем планировать вылет или отправление после 16:00 (оптимально — в промежутке с 16:00 до 18:00).

До новых встреч!

Замок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварняЗамок Шаакен и сыроварня

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 410 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида, возможен формат гид-водитель
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Калининграда и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
  • Рыцарское шоу в отеле-замке Нессельбек - 300 ₽
  • Музей в замке Вальдау
  • Повышение категории отеля (стоимость - по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дарья
25 авг 2025
Спасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждый день пополнял 😉 Еще хотелось бы отметить его огромный кругозор, отвечал на любой наш вопрос 👍🏻 так же по времени и маршруту подстраивался под нашу компанию, возил в незаезженные туристами места. Вообщем учли все наши предпочтения включая питание. Однозначно рекомендую.
Спасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждыйСпасибо нашему гиду Сергею, начнем с того, что очень комфортный и чистый автомобиль, даже водичку каждый

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
На машине
4 дня
10 отзывов
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
13 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
46 900 ₽ за человека
Индивидуальный тур выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
На машине
2 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
Погулять по Рыбной деревне и Амалиенау, отдохнуть у моря, затеряться среди дюн и танцующих деревьев
Начало: Калининград, Медовый мост, точное время - по догов...
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
3 дня
-
10%
90 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
23 040 ₽25 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда