Мы прогуляемся по Рыбной деревне, заглянем в Кафедральный собор и прикоснёмся к тайнам бункера, где
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Программа тура по дням
Знакомство с Кёнигсбергом
Мы встречаем вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Рекомендуем планировать прибытие до 12:00.
После встречи отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию. Нас ждёт знакомство с уникальным обликом города, где гармонично сочетаются средневековая немецкая архитектура 18-19 веков и современные постройки. Мы посетим территорию Музея Мирового океана (без захода внутрь), пройдём по Рыбной деревне и заглянем в Кафедральный собор — главный символ города, расположенный на острове Канта.
Затем отправимся в Музей марципана, где узнаем о традициях приготовления этого сладкого лакомства и сможем приобрести сувениры.
После обеда (в кафе за доплату) заглянем в музей «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь в годы Второй мировой войны находился штаб обороны Кёнигсберга.
Далее нас ждёт прогулка по историческому району Амалиенау — старинному «городу-саду», застроенному элегантными довоенными виллами. У каждого дома здесь своя уникальная история.
Вечером заселяемся в отель.
Замки Нойхаузен, Вальдау и Тапиау
После завтрака в отеле отправляемся в путешествие по древним замкам региона. Первая остановка — замок Нойхаузен в Гурьевске. Он был построен в 13 веке как деревянная крепость, а позднее перестроен в камне. Замок пережил множество исторических событий и легенд, о которых нам расскажет гид.
Далее направляемся в замок Вальдау, основанный в 1258 году. С 1457 года он служил летней резиденцией Великих магистров Тевтонского ордена. По желанию можно посетить местный музей, расположенный в западном флигеле, а также частную экспозицию, которую восстанавливает семья Сорокиных.
Обедаем в кафе Гвардейска (за доплату), после чего отправляемся к замку Тапиау. Он стоит на месте слияния рек Деймы и Преголи, а его каменные стены возводились с 1351 года. За время существования замок служил крепостью, приютом и даже исправительной колонией. Мы присоединимся к сборной экскурсии и увидим северо-западный флигель 14 века, массивные стены с тевтонскими гербами, средневековые подвалы и музей оружия.
Вечером возвращаемся в Калининград.
Куршская коса и Зеленоградск
После завтрака выселяемся из номеров и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию по Куршской косе. Это уникальное природное образование, узкая песчаная полоса между Балтийским морем и Куршским заливом. Мы посетим знаменитый «Танцующий лес» с причудливо изогнутыми соснами, поднимемся на высоту Эфа, где можно услышать «поющие пески», и узнаем историю этого удивительного места. С обзорной площадки нам откроются панорамные виды на море, залив, лес и уютные домики посёлка Морское. Мы также прогуляемся по берегу моря и сделаем прекрасные фотографии.
После обеда, если позволит время, прогуляемся по Зеленоградску, бывшему курорту Кранцу. Мы пройдём по набережной, уютным улочкам и узнаем, почему город называют «столицей кошек».
После экскурсии заселяемся в отель-замок «Нессельбек». Этот уникальный отель воссоздан по старинным чертежам крепости Тевтонского ордена. Здесь можно примерить рыцарские доспехи, покататься верхом, пострелять из лука и посетить музей оружия. Для желающих предусмотрен спа-комплекс (не забудьте взять купальные принадлежности). Также, в зависимости от даты, можно посетить захватывающее рыцарское шоу (расписание уточняйте заранее).
В случае отсутствия мест в «Нессельбеке» предложим размещение в отеле «Усадьба», который находится неподалёку.
Ужин — самостоятельно.
Замок Шаакен и сыроварня
После завтрака выселяемся из отеля и отправляемся к замку Шаакен. Он хранит атмосферу Средневековья. Мы заглянем в музейный комплекс, пройдём по двору, где можно увидеть качели, инсталляции, экспозицию оружия и даже загон с домашними животными.
После экскурсии отправляемся на сыроварню «Шаакен Дорф». По возможности здесь нас ждёт дегустация сыров, а за дополнительную плату — бокал вина к сыру.
В завершение тура — трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал. Рекомендуем планировать вылет или отправление после 16:00 (оптимально — в промежутке с 16:00 до 18:00).
До новых встреч!
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида, возможен формат гид-водитель
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Калининграда и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
- Рыцарское шоу в отеле-замке Нессельбек - 300 ₽
- Музей в замке Вальдау
- Повышение категории отеля (стоимость - по запросу)