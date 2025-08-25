Мы встречаем вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Рекомендуем планировать прибытие до 12:00.

После встречи отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию. Нас ждёт знакомство с уникальным обликом города, где гармонично сочетаются средневековая немецкая архитектура 18-19 веков и современные постройки. Мы посетим территорию Музея Мирового океана (без захода внутрь), пройдём по Рыбной деревне и заглянем в Кафедральный собор — главный символ города, расположенный на острове Канта.

Затем отправимся в Музей марципана, где узнаем о традициях приготовления этого сладкого лакомства и сможем приобрести сувениры.

После обеда (в кафе за доплату) заглянем в музей «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь в годы Второй мировой войны находился штаб обороны Кёнигсберга.

Далее нас ждёт прогулка по историческому району Амалиенау — старинному «городу-саду», застроенному элегантными довоенными виллами. У каждого дома здесь своя уникальная история.

Вечером заселяемся в отель.