Встретимся в Калининграде и поедем на восток области. По пути будем останавливаться в городах и посёлках, чтобы осмотреть достопримечательности и погрузиться в богатое прошлое этих земель.

Мы прикоснёмся к истории Восточной Пруссии, начиная от первых поселений пруссов и рыцарей Тевтонского ордена. Поговорим о Семилетней войне и осмотрим обелиск на поле битвы при Гросс-Егерсдорфе.

Заедем в Черняховск, где хорошо сохранилась старинная архитектура. Посетим места, где бывали Наполеон Бонапарт, Михаил Барклай-де-Толли, Александр I. Восхитимся былой мощью замков Инстербург и Георгенбург.

Вспомним о Первой мировой войне и сражении при Гумбиннене, увидим захоронения и мемориалы русским и немецким солдатам. Познакомимся с Гусевым: встретим монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», православный храм в шатровом стиле, протестантскую кирху 18 века, скульптуру лося, которая считается символом города.

Остановимся у памятника жертвам 3 войн 19 века: Датско-прусской, Австро-прусско-итальянской, Франко-прусской. В Веселовке побываем у усадьбы пастора, в которой жил и работал домашним учителем Иммануил Кант.

Посетим Краснознаменск: рассмотрим церковь, в башне которой до сих пор торчит неразорвавшийся снаряд времён Первой мировой войны, и довоенную плотину на реке Шешупе. Также увидим «кирху на песке», на освящении которой присутствовала супруга императора Вильгельма II Августа Виктория.