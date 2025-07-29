Мы отправимся на окраину Калининградской области, почти к литовской
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Кроссовер Changan CS35 Plus.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий, несложные прогулки. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Гвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, Добровольск
Встретимся в Калининграде и поедем на восток области. По пути будем останавливаться в городах и посёлках, чтобы осмотреть достопримечательности и погрузиться в богатое прошлое этих земель.
Мы прикоснёмся к истории Восточной Пруссии, начиная от первых поселений пруссов и рыцарей Тевтонского ордена. Поговорим о Семилетней войне и осмотрим обелиск на поле битвы при Гросс-Егерсдорфе.
Заедем в Черняховск, где хорошо сохранилась старинная архитектура. Посетим места, где бывали Наполеон Бонапарт, Михаил Барклай-де-Толли, Александр I. Восхитимся былой мощью замков Инстербург и Георгенбург.
Вспомним о Первой мировой войне и сражении при Гумбиннене, увидим захоронения и мемориалы русским и немецким солдатам. Познакомимся с Гусевым: встретим монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», православный храм в шатровом стиле, протестантскую кирху 18 века, скульптуру лося, которая считается символом города.
Остановимся у памятника жертвам 3 войн 19 века: Датско-прусской, Австро-прусско-итальянской, Франко-прусской. В Веселовке побываем у усадьбы пастора, в которой жил и работал домашним учителем Иммануил Кант.
Посетим Краснознаменск: рассмотрим церковь, в башне которой до сих пор торчит неразорвавшийся снаряд времён Первой мировой войны, и довоенную плотину на реке Шешупе. Также увидим «кирху на песке», на освящении которой присутствовала супруга императора Вильгельма II Августа Виктория.
Неман, Советск, Славск, Полесск
Продолжим наше путешествие по страницам истории Калининградской области. Заедем в Неман, чтобы осмотреть руины замка Рагнит и попробовать тильзитер, который тут производят по старинным технологиям.
Следующий на нашем пути — Советск с его прекрасными мостом и статуей королевы Луизы, которую называли королевой сердец. Поговорим о Тильзитском мирном договоре, погуляем вдоль домов 19-20 веков и особняка, в котором останавливался российский император.
Проедем через Славск и полюбуемся его жемчужиной — католической кирхой. В летнее время можно искупаться в бассейне с минеральной водой, где любили отдыхать жители всей Восточной Пруссии.
Посетим Свято-Елисаветинский женский монастырь и доберёмся к маяку, освещающему путь рыбакам Куршского залива. В Полесске пройдёмся по речной набережной, рассмотрим Орлиный разводной мост и замок Лабиау.
Увидим замок Лаукен и пивоварню 19 века, где можно продегустировать пенное. К вечеру вернёмся в Калининград.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Калининград и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Посещение музеев и замков (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы посетили несколько городов и увидели в том числе