Мои заказы

На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)

Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Это не просто красивое путешествие в окружении изящной европейской архитектуры, а настоящее погружение в богатую историю земель, некогда относившихся к Восточной Пруссии.

Мы отправимся на окраину Калининградской области, почти к литовской
читать дальше

границе, и по пути посетим множество городков и посёлков.

Здесь возводили неприступные замки рыцари Тевтонского ордена, бывали императоры Германии, Франции и России, жил философ Иммануил Кант и не раз лилась кровь за территории. Мы будем много говорить о прошлом этих мест и осмотрим максимум локаций.

Среди них — лось Густав, ставший символом Советска, церковная башня, в которой до сих пор торчит неразорвавшийся снаряд Первой мировой, и единственный в регионе бассейн, наполненный минеральной водой.

5
3 отзыва
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Кроссовер Changan CS35 Plus.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий, несложные прогулки. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Гвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, Добровольск

Встретимся в Калининграде и поедем на восток области. По пути будем останавливаться в городах и посёлках, чтобы осмотреть достопримечательности и погрузиться в богатое прошлое этих земель.

Мы прикоснёмся к истории Восточной Пруссии, начиная от первых поселений пруссов и рыцарей Тевтонского ордена. Поговорим о Семилетней войне и осмотрим обелиск на поле битвы при Гросс-Егерсдорфе.

Заедем в Черняховск, где хорошо сохранилась старинная архитектура. Посетим места, где бывали Наполеон Бонапарт, Михаил Барклай-де-Толли, Александр I. Восхитимся былой мощью замков Инстербург и Георгенбург.

Вспомним о Первой мировой войне и сражении при Гумбиннене, увидим захоронения и мемориалы русским и немецким солдатам. Познакомимся с Гусевым: встретим монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», православный храм в шатровом стиле, протестантскую кирху 18 века, скульптуру лося, которая считается символом города.

Остановимся у памятника жертвам 3 войн 19 века: Датско-прусской, Австро-прусско-итальянской, Франко-прусской. В Веселовке побываем у усадьбы пастора, в которой жил и работал домашним учителем Иммануил Кант.

Посетим Краснознаменск: рассмотрим церковь, в башне которой до сих пор торчит неразорвавшийся снаряд времён Первой мировой войны, и довоенную плотину на реке Шешупе. Также увидим «кирху на песке», на освящении которой присутствовала супруга императора Вильгельма II Августа Виктория.

Гвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, ДобровольскГвардейск, Черняховск, Гусев, Краснознаменск, Веселовка, Добровольск
2 день

Неман, Советск, Славск, Полесск

Продолжим наше путешествие по страницам истории Калининградской области. Заедем в Неман, чтобы осмотреть руины замка Рагнит и попробовать тильзитер, который тут производят по старинным технологиям.

Следующий на нашем пути — Советск с его прекрасными мостом и статуей королевы Луизы, которую называли королевой сердец. Поговорим о Тильзитском мирном договоре, погуляем вдоль домов 19-20 веков и особняка, в котором останавливался российский император.

Проедем через Славск и полюбуемся его жемчужиной — католической кирхой. В летнее время можно искупаться в бассейне с минеральной водой, где любили отдыхать жители всей Восточной Пруссии.

Посетим Свято-Елисаветинский женский монастырь и доберёмся к маяку, освещающему путь рыбакам Куршского залива. В Полесске пройдёмся по речной набережной, рассмотрим Орлиный разводной мост и замок Лабиау.

Увидим замок Лаукен и пивоварню 19 века, где можно продегустировать пенное. К вечеру вернёмся в Калининград.

Неман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, ПолесскНеман, Советск, Славск, Полесск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Посещение музеев и замков (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:00-12:00
Завершение: Калининград, время и место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 736 туристов
Главное в любой экскурсии — найти подход к каждому путешественнику. Самой большой наградой для меня будет, если после нашей поездки вам захочется возвращаться в Калининградскую область снова и снова. Я здесь родился и с детства слушал истории про эти земли. Теперь сам хочу рассказать о них так, чтобы ни один из вас не уехал разочарованным.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Tatiana
Tatiana
30 июл 2025
Чудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны исторических деталей, любопытных подробностей, точны и увлекательны.
Мы посетили несколько городов и увидели в том числе
читать дальше

те достопримечательности, до которых вряд ли бы добрались самостоятельно. Не потому, что туда невозможно доехать, а потому, что мы про них не знали.
У Владимира комфортная машина, водит он аккуратно. Останавливались в отеле в Краснознаменске, который посоветовал гид. Отель приятный, завтрак вкусный.
Рекомендую путешествие тем, кто хочет лучше узнать область.

Чудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны историческихЧудесное путешествие на восток Калининградской области. Владимир прекрасно разбирается в истории края, его рассказы полны исторических
С
Сергей
28 июл 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия на два дня которые пролетают незаметно
Отличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия наОтличная экскурсия. Экскурсовод хорошо знает историю своего региона и умеет грамотно ее подать. Увлекательная экскурсия на
Татьяна
Татьяна
22 мая 2025
Побывали в удивительном путешествии по востоку Калининградской области. Насыщенная двухдневная экскурсия, незабываемые впечатления, настоящее погружение в историю края! Остались довольны! Спасибо Владимиру! Однозначно рекомендуем.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
На машине
3 дня
1 отзыв
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
Погулять по Амалиенау и острову Канта, изучить Светлогорск и Зеленоградск, объехать восток региона
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
45 000 ₽ за всё до 7 чел.
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
2 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда