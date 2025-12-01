Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой удобную обувь и тёплую одежду — особенно в межсезонье и для прибрежных локаций.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Кроссовер Omoda C5 2024 года выпуска.
Возраст участников. От 4 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Средневековый замок, дегустация сыра и знакомство с Калининградом
Встречаемся и начинаем наше знакомство с Калининградской областью с путешествия в прошлое — мы отправимся в средневековый рыцарский замок Шаакен, где пройдёмся по залам музея пыточных орудий тех времён. Затем побываем на уютной семейной сыроварне «Шаакендорф», чтобы продегустировать разнообразные сыры и домашний шоколад.
После вы разместитесь в отеле, а я порекомендую отличные гастрономические локации для обеда. Во второй половине дня исследуем Калининград на экскурсии «В поисках хомлинов» — мифических домовых, фигурки которых спрятаны в ключевых точках города. Всего их семь, и, обнаружив всех, вы познакомитесь с главными символами и достопримечательностями бывшего Кёнингсберга, приправленными историями, легендами и удивительными деталями. Если вы предпочитаете более классический формат, можно заменить эту прогулку на обзорную экскурсию по городу.
Курортное побережье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
В этот день вас ждёт поездка на побережье Балтики — мы посетим самые живописные прибрежные города. Сначала окажемся в Янтарном — знаменитом курорте с широкими песчаными пляжами. Затем отправимся в Светлогорск, элегантный город-курорт, где среди сосен спрятаны изысканные виллы и старинные дачи.
Далее маршрут приведёт нас в Зеленоградск — уютный город с узкими улицами, очаровательными котами, а также множеством зданий, хранящих немецкий архитектурный облик. Также остановимся у одной из живописных бухт, откуда открываются захватывающие виды на морские просторы.
Восточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск
В заключительный день мы отправимся к малым прусским городкам и местам, хранящим дух ушедших эпох. Первой остановкой станет Правдинск, некогда называвшийся Фридландом. Здесь вы узнаете о великом сражении 1807 года между русскими войсками и армией Наполеона, а с башни Фридландской кирхи сможете полюбоваться живописной панорамой города и окрестностей.
Далее посетим уютным город Железнодорожный. Замки, мельница, кирха и пряничные домики хранят дух довоенной архитектуры.
Следующей точкой станет Знаменск (прежний Веллау), где вы осмотрите готическую кирху Святого Якоба 14 века. Здесь же будет возможность пообедать в колоритном кафе «Ферма Тюниных», расположенном у слияния рек Преголя и Лава.
В завершение дня посетим Гвардейск, где прогуляемся по историческому центру, осмотрим старинную ратушу с уникальными часами и посетим замок Тапиау — один из самых знаковых архитектурных памятников региона, хранящий множество историй о жизни в Средние века.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Полное транспортное сопровождение
- Экскурсионное обслуживание
- Посещение замка Шаакен
- Посещение замка Тапиау
- Дегустация продукции на сыроварне
- Билеты на панорамный лифт в Светлогорске
- Помощь с бронированием жилья
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Калининграда и обратно
- Проживание
- Питание