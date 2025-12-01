Встречаемся и начинаем наше знакомство с Калининградской областью с путешествия в прошлое — мы отправимся в средневековый рыцарский замок Шаакен, где пройдёмся по залам музея пыточных орудий тех времён. Затем побываем на уютной семейной сыроварне «Шаакендорф», чтобы продегустировать разнообразные сыры и домашний шоколад.

После вы разместитесь в отеле, а я порекомендую отличные гастрономические локации для обеда. Во второй половине дня исследуем Калининград на экскурсии «В поисках хомлинов» — мифических домовых, фигурки которых спрятаны в ключевых точках города. Всего их семь, и, обнаружив всех, вы познакомитесь с главными символами и достопримечательностями бывшего Кёнингсберга, приправленными историями, легендами и удивительными деталями. Если вы предпочитаете более классический формат, можно заменить эту прогулку на обзорную экскурсию по городу.