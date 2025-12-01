Мои заказы

Калининград и города побережья и Восточной Пруссии. Индивидуальный тур

Попробовать сыр и шоколад, погулять по морским курортам и погрузиться в романтику забвения
В персональном путешествии в комфортном темпе я познакомлю вас со столицей Калининградской области: вы побываете в настоящем рыцарском замке, продегустируете сыры на уютной семейной сыроварне, отыщете всех семерых хомлинов —
городских домовых, каждый из которых спрятан у знаковых достопримечательностей.

Вас ждут прогулки по Светлогорску, Зеленоградску и Янтарному — утопающим в соснах курортным городкам с немецкой архитектурой, морскими панорамами и атмосферой уюта.

Мы посетим городок Железнодорожный со старинной кирхой и причудливыми пряничными домиками, окунёмся в историю Восточной Пруссии и завершим маршрут старинным замком Тапиау.

Эта поездка объединяет эстетику, природу, легенды и гастрономию, делая небольшой уик-энд настоящим приключением.

Рекомендуется взять с собой удобную обувь и тёплую одежду — особенно в межсезонье и для прибрежных локаций.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Кроссовер Omoda C5 2024 года выпуска.

Возраст участников. От 4 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Средневековый замок, дегустация сыра и знакомство с Калининградом

Встречаемся и начинаем наше знакомство с Калининградской областью с путешествия в прошлое — мы отправимся в средневековый рыцарский замок Шаакен, где пройдёмся по залам музея пыточных орудий тех времён. Затем побываем на уютной семейной сыроварне «Шаакендорф», чтобы продегустировать разнообразные сыры и домашний шоколад.

После вы разместитесь в отеле, а я порекомендую отличные гастрономические локации для обеда. Во второй половине дня исследуем Калининград на экскурсии «В поисках хомлинов» — мифических домовых, фигурки которых спрятаны в ключевых точках города. Всего их семь, и, обнаружив всех, вы познакомитесь с главными символами и достопримечательностями бывшего Кёнингсберга, приправленными историями, легендами и удивительными деталями. Если вы предпочитаете более классический формат, можно заменить эту прогулку на обзорную экскурсию по городу.

Средневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с КалининградомСредневековый замок, дегустация сыра и знакомство с Калининградом
2 день

Курортное побережье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск

В этот день вас ждёт поездка на побережье Балтики — мы посетим самые живописные прибрежные города. Сначала окажемся в Янтарном — знаменитом курорте с широкими песчаными пляжами. Затем отправимся в Светлогорск, элегантный город-курорт, где среди сосен спрятаны изысканные виллы и старинные дачи.

Далее маршрут приведёт нас в Зеленоградск — уютный город с узкими улицами, очаровательными котами, а также множеством зданий, хранящих немецкий архитектурный облик. Также остановимся у одной из живописных бухт, откуда открываются захватывающие виды на морские просторы.

Курортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, ЗеленоградскКурортное побережье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
3 день

Восточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск

В заключительный день мы отправимся к малым прусским городкам и местам, хранящим дух ушедших эпох. Первой остановкой станет Правдинск, некогда называвшийся Фридландом. Здесь вы узнаете о великом сражении 1807 года между русскими войсками и армией Наполеона, а с башни Фридландской кирхи сможете полюбоваться живописной панорамой города и окрестностей.

Далее посетим уютным город Железнодорожный. Замки, мельница, кирха и пряничные домики хранят дух довоенной архитектуры.

Следующей точкой станет Знаменск (прежний Веллау), где вы осмотрите готическую кирху Святого Якоба 14 века. Здесь же будет возможность пообедать в колоритном кафе «Ферма Тюниных», расположенном у слияния рек Преголя и Лава.

В завершение дня посетим Гвардейск, где прогуляемся по историческому центру, осмотрим старинную ратушу с уникальными часами и посетим замок Тапиау — один из самых знаковых архитектурных памятников региона, хранящий множество историй о жизни в Средние века.

Восточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и ГвардейскВосточная Пруссия и мрачная романтика забвения: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Полное транспортное сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение замка Шаакен
  • Посещение замка Тапиау
  • Дегустация продукции на сыроварне
  • Билеты на панорамный лифт в Светлогорске
  • Помощь с бронированием жилья
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Калининграда и обратно
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, время по договорённости
Завершение: Калининград, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Юлия. Я организую декорированные атмосферные пикники на побережье Балтийского моря. Сделаю ваш отдых максимально комфортным, эстетичным и незабываемым!
