2 день

Куршская коса и Зеленоградск

По программе экскурсия «Национальный Парк Куршская коса и город-курорт Зеленоградск».

Маршрут: НП Куршская коса - г. Зеленоградск.

09:45 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);

10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);

10:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4);

10:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

Национальный парк Куршская коса — удивительно прекрасное место для отдыха на природе: чистейший морской воздух, наполненный фитонцидами сосен, зелень леса и щебет птиц, покой дюнного ландшафта и необъятные водные просторы Балтийского моря и Куршского залива.

У Вас будет возможность зарядиться здоровьем гуляя в Танцующем лесу среди волшебных «танцующих» деревьев, поискать янтарь на песке у моря и подняться на самую высокую дюну — высоту Эфа.

В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.

После Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску. Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий! В этот город невозможно не влюбиться!

А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.

После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды (входные билеты в музеи приобретают я самостоятельно).

Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться — вернуться в Калининград легко.

При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!)

Продолжительность экскурсии 8-9 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160