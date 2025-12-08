Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия «Калининград - прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе»
Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
По программе экскурсия «Калининград — прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе».
Маршрут: г. Калининград.
- 12:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 12:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 12:40 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 13:00 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4).
Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города: старинные городские ворота; главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы; важные общественные здания Кёнигсберга — вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».
Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города — философа Иммануила Канта.
Главная улица советского Калининграда — Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать»; панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.
В программе экскурсии Вы сможете насладиться божественной органной музыкой в Кафедральном соборе и посетить музей марципана в старинных Бранденбургских воротах.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Куршская коса и Зеленоградск
По программе экскурсия «Национальный Парк Куршская коса и город-курорт Зеленоградск».
Маршрут: НП Куршская коса - г. Зеленоградск.
- 09:45 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 10:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4);
- 10:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Национальный парк Куршская коса — удивительно прекрасное место для отдыха на природе: чистейший морской воздух, наполненный фитонцидами сосен, зелень леса и щебет птиц, покой дюнного ландшафта и необъятные водные просторы Балтийского моря и Куршского залива.
У Вас будет возможность зарядиться здоровьем гуляя в Танцующем лесу среди волшебных «танцующих» деревьев, поискать янтарь на песке у моря и подняться на самую высокую дюну — высоту Эфа.
В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.
После Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску. Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий! В этот город невозможно не влюбиться!
А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.
После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды (входные билеты в музеи приобретают я самостоятельно).
Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться — вернуться в Калининград легко.
При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!)
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Экскурсии в поселок Янтарный и город Светлогорск
Освобождение номеров.
По программе экскурсия «Янтарный Берег».
Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.
- 09:00 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 09:15 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 09:30 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4);
- 09:45 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Два прекраснейших места на берегу моря — Янтарный и Светлогорск очаруют Вас и навсегда останутся в Вашем сердце! Места, куда стремятся на отдых многие в нашей стране.
Пляж Янтарного один из лучших в России, с 2016 г. это ежегодно подтверждается вручением ему голубого флага (высший знак качества для пляжей). А Светлогорск — всероссийская здравница с большим количеством санаториев и учреждений санаторно-курортного типа, где можно сочетать отдых у моря с поправкой здоровья.
Янтарный — это место добычи янтаря, где находится самое большое в мире месторождение солнечного камня. Вы обязательно узнаете всё о янтаре, побывав на частном предприятии, занимающемся обработкой камня и производством ювелирных украшений.
У Вас будет возможность приобрести изделия из янтаря там, где они производятся.
В прошлом Янтарный назывался Пальмникен, это место с историей. Вы увидите архитектурные «жемчужинки», украшающие место: старую лютеранскую кирху (сегодня русская православная церковь иконы Казанской Богоматери), здание 5* «Шлосс-отеля» (в прошлом дом богатого владельца горнодобывающего предприятия).
К морю Вы выйдите через парк им. Морица Беккера с вековыми деревьями.
По желанию посещение карьера или музея Калининградского янтарного комбината, билеты приобретаются самостоятельно (от 900 руб.).
Светлогорск — популярный город-курорт, утопающий в зелени город-ботанический сад, сохранил свою историческую застройку с виллами и отелями, которую достойно дополнила современная архитектура.
Во время пешеходной прогулки Вы увидите символ места — водонапорную башню; сказочное здание органного зала (прежде католическая капелла «Мария-звезда моря»); лиственничный парк со скульптурой известного немецкого скульптора Г. Брахерта «Несущая воду»; театр эстрады «Янтарь-холл» и огромный лифт «Панорама», позволяющий легко спуститься с очень высокого берега на променад.
В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря, магазины и обед. Обед оплачивается самостоятельно.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Акция! Для тура с датами с 15.11 по 27.12.25 вы можете забронировать проживание в «Вилла Надежда» (без завтрака) по стоимости проживания в «Робинзон».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
|Экскурсионный пакет без проживания
|7500
Меблированные комнаты «Робинзон» (экономный вариант размещения)
Без питания
район немецких вилл и Верхнего озера
|12500
|17000
|12000
«Вилла Татьяна» на улице Линейная
Без питания
район Верхнего озера, музея янтаря
|13500
|19000
|12500
Меблированные комнаты «Вилла Надежда»
Без питания
район немецких вилл и Верхнего озера, домузея янтаря 10 минут
Ноябрь - февраль:
13500
|17500
|13000
|Март: 17000
|21500
|16000
Вилла «Гламур»
Завтраки входят в стоимостьтура (шведский стол)
район Верхнего озера, парка Юность
|16000
|23500
|15000
Гостиница «Турист***»
Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)
район музея янтаря, Королевских ворот
|18500
|22000
|17500
Отель «Изола»
Завтраки входят в стоимость номера.
Стоимость тура актуальна до 28.02.26.
|18500
|27000
|19000
Гостиница «Калининград***»
Завтраки за доп. плату
центр города
|Стандарт 18000
|24500
|21000
|Студия 22000
Время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00.
Посадка в экскурсионный автобус: при проживании в меблированных комнатах «Робинзон», в меблированных комнатах «Вилла Надежда», в «Вилла Татьяна» на улице Линейная и вилле «Гламур» посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Меблированные комнаты «Робинзон»
Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе.
Гостей с комфортом разместят в двухуровневых апартаментах, номерах класса «Люкс», студиях, спальных помещениях других типов. Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.
Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.
«Вилла Татьяна» на улице Линейная
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
Меблированные комнаты «Вилла Надежда»
«Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Вилла «Гламур»
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Изола»
Отель «Isola» предлагает уютные номера с интернетом, кондиционером, мини-холодильником и сейфом. В отеле есть бесплатный Wi-Fi, можно арендовать автомобиль. В остерии «Isola» подают завтрак.
Рядом находятся рестораны, недалеко туристический центр «Рыбная деревня» с смотровой башней «Маяк», Музей Мирового океана, Литовский вал с остатками оборонительных сооружений, Бранденбургские ворота с музеем марципана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 2 ночей в выбранной гостинице в г. Калининграде
- Питание, включенное в программу тура:2 завтрака при проживании в гостинице "Турист", в вилле "Гламур"
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не включенное в программу: завтраки (шведский стол) в гостинице Калининград - 650 руб. /чел. за завтракзавтраки при проживании в "Робинзон", "Вилла Татьяна" и "Вилла Надежда" обеды по программе оплачиваются на месте - от 500 руб. /чел. ужины
- Трансферы (аэропорт - отель 1400 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Ночной трансфер (23:00-07:00) рассчитывается по двойному тарифу
- Доп. ночи к туру (по основному прайсу)
- Личные расходы (сувениры, доп. экскурсии и т. д.)
Место начала и завершения?
Какие номера предоставляются в гостиницах?
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
|Меблированные комнаты «Робинзон»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(Стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(Стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван
(Комфорт)
|«Вилла Татьяна» на улице Линейная
Двуспальные кровати
(апартамент Студио)
Одноместное размещение в двухместном номере
(апартамент Студио)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван
(улучшенный апартамент Студио)
|Меблированные комнаты «Вилла Надежда»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(Стандарт)
|Стандарт мини
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(Стандарт)
|Вилла «Гламур»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(Стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(Стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(Стандарт)
|Гостиница «Турист»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместный номер
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостиница «Калининград»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт/студия)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван
(номер студия)
Как организован трансфер в туре?
Трансфер оплачивается дополнительно.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, необходимо предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
При проживании в меблированных комнатах «Вилла Надежда», «Робинзон», в «Вилла Татьяна» на улице Линейная, вилле «Гламур», посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Кто может приобрести дополнительные экскурсии по льготному тарифу?
Дети от 5 до 14 лет включительно, пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
- Необходимо соблюдать назначенное место посадки на экскурсии.
- Обо всех изменениях заранее сообщать организатору по телефону.