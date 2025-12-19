Насладитесь экскурсиями по Калининграду и другим уютным
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия "Море, дюны, город. Увидеть и влюбиться" или экскурсия "На самый запад"
09:00 Экскурсия «Море, дюны, город. Увидеть и влюбиться» (маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск).
Красота может быть разной природной и рукотворной, движущейся и застывшей. Главное, что бы она радовала взгляд и рождала эмоции. Именно это мы обещаем вам на экскурсии «Море, дюны, город».
Начнется она с посещения национального парка «Куршская коса», в котором даже закоренелые скептики проникаются красотой природы.
Ведь здесь, на узенькой полосе суши, разделяющей Балтийское море и Куршский залив, одновременно можно увидеть и прекрасные густые леса, и величественные песчанные дюны, и просторы седой Балтики.
Проникнувшись природной красотой, мы отправимся в чудесный Зеленоградск, город-курорт, город-праздник, созданный руками человека, но как будто вышедший из сказки.
Уютные улочки, нарядные домики, множество арт-объектов, милых кофеен, музеев и магазинчиков и, конечно, зеленоградские коты, настоящие хозяева этого чудесного города.
Здесь вы почувствуете, каким должен быть город, созданный для комфорта и удовольствия человека, а наши экскурсоводы расскажут вам о том, как был достигнут такой эффект.
И поверьте, вы влюбитесь без остатка в эти места, а эмоции и впечатления от этой поездки останутся с вами на долгие годы.
17:00 Окончание экскурсии.
Или
09:00 Экскурсия «На самый запад» (маршрут: г. Балтийск — Балтийская коса).
Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной набережной России с пришвартованными здесь военными кораблями.
Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.
Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак».
Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.
Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19 вв. Гостеприимные хозяева Люнета расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками.
От стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, Вам откроется прекрасный вид на стык трех акваторий — моря, залива и канала.
16:00 Окончание экскурсии.
Вторник. Обзорная экскурсия по Калининграду или экскурсия «Курорты восточной Пруссии»
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (маршрут: г. Калининград).
Калининград — город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно.
Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-эксклава.
По желанию после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за доп. плату).
14:00 Окончание экскурсии.
Или
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).
Эта экскурсия для тех, кто хочет побывать на курорте. Два города, Зеленоградск и Светлогорск, курорты федерального значения на берегу Балтийского моря. Каждый уютен и интересен по-своему.
В прошлом немецкие курорты Кранц и Раушен. Их развитие началось в далёком 19 веке. Курортная атмосфера сразу же захватывает любопытных путешественников.
Прогуляетесь по пешеходной улице Зеленоградска, знакомясь с архитектурой начала 20, конца 19 века старого Кранца. Повсюду вас будут сопровождать коты, потому что Зеленоградск – город котов, увидите элитный жилой комплекс, построенный специально для усатых и хвостатых.
Прогуляетесь по широкому променаду вдоль береговой линии моря. При желании можно испить минеральной воды в бювете королевы Луизы.
После получасового переезда вас ждёт прекрасный Светлогорск, в прошлом аристократический курорт Раушен. Пешеходная прогулка по исторической части города на высокой береговой дюне, 60 метров над уровнем моря никого не оставляет равнодушным.
Прогуляетесь по узеньким, петляющим улочкам, утопающим в зелени в любое время года из-за обилия вечнозелёных растений, любуясь виллами, притаившимися между деревьями.
Познакомитесь с доминантой города — водо- и грязелечебницей, построенной в 1908 году, узнаете, что такое «читаслоу» и увидите современный театр эстрады «Янтарь-холл».
Для прогулки по променаду Светлогорска необходимо спуститься по широкой лестнице или на лифте, а затем подняться на фуникулёре.
17:00 Окончание экскурсии.
Среда. Экскурсия «От рыцарей до королей: замок, крепость, форт»
09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей: замок, крепость, форт» (маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт № «Штайн»).
Все владетели земель Пруссии стремились продемонстрировать свою власть и силу в камне, возводя грандиозные сооружения, которые служили одновременно резиденциями и крепостями.
Минувшие века накинули пелену забвения на имена гордых властителей, но древние стены продолжают величественно возвышаться над землями Восточной Пруссии.
На нашей экскурсии мы сможем прикоснуться к ушедшей эпохе и оценить величие замыслов, воплощением которых стали замки и крепости.
Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем на долгие годы стал тюрьмой.
Потом отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории замка, построенного рыцарями-тевтонцами, но и пройдем по пути Петра I, который останавливался в замке во время Великого Посольства.
А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.
Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а так же роскошные фотографии — гарантированы!
15:00 Окончание экскурсии.
Четверг. Экскурсия "Курорты восточной Пруссии" или экскурсия "Вечерний Калининград"
Или
16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград» (маршрут: г. Калининград).
Вечерний Калининград — Кенигсберг — это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны. Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена.
У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.
А возможность увидеть город с воды предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.
21:00 Окончание экскурсии.
Пятница. Экскурсия «Дорогами королей» с дегустацией или обзорная экскурсия по Калининграду
09:00 Экскурсия «Дорогами королей» (маршрут: г. Советск — г. Неман).
Экскурсия к российско-литовской границе в город Советск — легендарный Тильзит.
Город, который в 1807 году посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Российский император Александр1 и Прусская королевская чета.
В котором и был подписан знаменитый Тильзитский мир. Город, где фермеры изобрели легендарный сыр «Тильзитер».
Сегодня город Советск — один из самых привлекательных городов Калининградской области: одна достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с отреставрированными бюргерскими домами, музей военной техники под открытым небом и, конечно, мост Королевы Луизы.
Мы совершим с Вами пешеходную прогулку по городу, окунёмся в историю давно минувших дней.
Обязательно заедем в город Неман, чтобы взглянуть на руинированный орденский замок Рагнит (15 в.).
Здесь же посетим сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным рецептам, узнаем секреты сыроделов.
Кроме того, вам будет предложена дегустация продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким.
17:00 Окончание экскурсии.
Или
Суббота. Национальный парк "Куршская коса" или экскурсия "Разноцветная провинция"
08:30 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).
Национальный парк «Куршская коса» — удивительный, уникальный природный уголок, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это узкая, длинная полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным заливом. «Куршская коса» — один из самых маленьких национальных парков России.
Его уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия. Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце и наполняя свои лёгкие фитонцидами.
А птичьи трели будут сопровождать вас на каждой экотропе. На этой атмосферной экскурсии вы заглянете в гости к орнитологам и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну «танцующего леса» и подниметесь на самую высокую дюну российской территории косы.
16:30 Окончание экскурсии.
Или
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный — пос. Дружба).
Калининград-город с двумя историями, но и область не отстает. Отправившись в бывший Фридланд, сегодня Правдинск, мы не только вспомним «героев былых времен», имена которых сохранились, но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх, построенных на нашей земле.
Именно с кирхи Святого Георгия когда-то можно было наблюдать за сражением, участник которого стал первым кавалером Георгиевского Креста.
А во время прогуки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.
Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 (!) году, как замок Гердауэн.
Сотни лет сюда ехали люди насладиться чудесными видами. И хоть дома в Гердауэне восстанавливались после Первой мировой, но реновированные улицы оставляют полное ощущение средневековья, сбегая от кирхи к озеру, и будут чудесно смотреться на ваших фотографиях.
Пройдясь по нарядным улочкам, полюбовавшись кирхой и замковой мельницей, посетив антуражное кафе-музей «Патефон», мы с вами от правимся к шлюзу Мазурского канала, величественному сооружению, буквально воспевающему гений человеческой мысли.
И только обратное путешествие, по «прусским аллеям», даст вам возможность вобрать в себя все полученные впечатления.
17:00 Окончание экскурсии.
Воскресенье. Экскурсия "Черняховск: следы истории на улицах города" или "Вкусный Кенигсберг"
09:00 Экскурсия «Черняховск: следы истории на улицах города» (маршрут: г. Черняховск).
Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу».
Туда мы вас и отвезем, в город Черняховск. В этом городе прекрасно всё — дома и улицы, фонтаны и скульптуры, кирхи и замки.
Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок. На остатках руинированного замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы. Сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем, а в школе, в годы Первой Мировой войны, располагался лазарет, сестрами милосердия в котором, служили особы царской крови.
В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт. А в хорошо сохранившемся здании лютеранской кирхи ведутся православные богослужения.
Наполнившись впечатлениями мы отправимся на обед, в кафе расположенное в здании кинотеатра, построенного в начале XX века.
В этом кинотеатре в разные годы выступали звезды черно-белого кино Марлен Дитрих и Любовь Орлова, представляя свои фильмы.
Сейчас там воссоздана атмосфера тех лет, в которую мы с вами и окунемся, глядя на себя в зеркало, в котором отражались звезды прошлого века, а потом с замиранием сердца ожидая начала кинопоказа, оживляющего ушедшую эпоху.
Черняховск, это чудесный город, который забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
17:00 Окончание экскурсии.
Или
10:00 Экскурсия «Вкусный Кенигсберг» (пос. Некрасово).
Основателями крепости Кенигсберг были рыцари Тевтонского Ордена. Именно они в 13 веке пришли крестить язычников Пруссов. Во время экскурсии по руинированному Замку Шаакен, Вы пройдете по сохранившимся залам и подвалам 13 столетия, где Вам расскажут тайны Средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.
Возле руин замка Шаакен расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Основатели этого «вкусного» предприятия отец и сын, не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили свои идеи гастрономического туризма, которые сегодня являются визитной карточкой региона.
В сыроварне Вам расскажут и покажут процесс изготовления сыра, которых сейчас здесь производят 12 сортов — чеддер, голландский, лиска, зоке и другие.
Специально для наших гостей мы подготовили дегустацию лучших 6 сортов сыра с вином и несколько видов шоколада. Настоящий хрустящий шоколад от молочного до горького с разным составом какао-порошка и какао-масла. Вся продукция проходит жесткую норму контроля и имеет высокое качество.
Здесь же Вы можете приобрести всю продукцию по выгодным ценам и отвезти вкусный сувенир для друзей.
14:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, экскурсия в день заезда НЕ ВКЛЮЧЕНА, руб:
|Отель
|Категория номера
3д/2н
|Примечание
|Гостиница «Академическая», 3*
|28.04-29.09
|DBL/TWIN, руб.
|12150
|Без питания, завтрак – 500 руб. /чел.
|DBL/TWIN+EXB, руб.
|12095
|SNGL, руб.
|16650
|Гостиница «Smart KDO», без звезд
|28.04-29.09
DBL/TWIN, руб.
|11545
|без питания
DBL/TWIN+EXB, руб.
|–
SNGL, руб.
|17535
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|01.07-31.08
DBL/TWIN, руб.
|12150
|без питания, завтрак – 500 руб. /чел.
DBL/TWIN+EXB, руб.
|11150
SNGL, руб.
|18750
|Гостиница «Турист», 3*
|28.04-29.09
|DBL/TWIN, руб.
|17550
|С завтраком
|DBL/TWIN+EXB, руб.
|16050
|SNGL, руб.
|25950
|Гостиница «Золотая бухта», 3*
|01.09-30.09
DBL/TWIN, руб.
|15750
|без питания, завтрак – 550 руб. /чел.
DBL/TWIN+EXB, руб.
|14250
SNGL, руб.
|19950
|01.06-31.08
DBL/TWIN, руб.
|17550
DBL/TWIN+EXB, руб.
|15450
SNGL, руб.
|19950
|Гостиница «Шерлок», без звезд
|28.04-29.09
DBL/TWIN, руб.
|15750
с завтраком
DBL/TWIN+EXB, руб.
|13965
SNGL, руб.
|17025
|Гостиница «Вилла Гламур», без звезд
|28.04-29.09
DBL/TWIN, руб.
|14475
|с завтраком
DBL/TWIN+EXB, руб.
|12900
SNGL, руб.
|23400
|Гостиница «Дона», 3*
|01.06-30.09
DBL/TWIN, руб.
|16110
|с завтраком
DBL/TWIN+EXB, руб.
|14090
SNGL, руб.
|24750
|Гостиница «Ривер сайд», 3*
|01.06-30.09
DBL/TWIN, руб.
|20310
|без питания, завтрак – 950 руб. /чел.
DBL/TWIN+EXB, руб.
|16890
SNGL, руб.
|30150
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Smart KDO»
Гостиница «Smart Hotel КДО Калининград» находится в здании железнодорожного вокзала «Калининград-Южный». Это прекрасное решения для путешественников, ценящих своё время и легкость в передвижении. Большой плюс — бесплатное подключение к WI-FI. Домашних животных можно брать с собой в отпуск по согласованию.
В наличии 16 уютных, светлых номеров с индивидуальным ремонтом. Они оснащены кондиционером, письменным столом и прикроватными тумбочками. Для вещей предусмотрен шкаф с вешалками. Собственная или общая ванная комната располагает душем и системой нагрева воды.
К услугам гостей общая кухня с микроволновой печью и холодильником. В ближайшей доступности работает сеть быстрого питания, кафе и продуктовые магазины.
Для разнообразного досуга постояльцы могут воспользоваться мини-библиотекой при отеле. В окрестностях стоит посетить «Другой театр» с его оригинальными постановками, или Бранденбургские ворота — один из архитектурных памятников города. Расстояние до аэропорта «Храброво» составляет 21 км, до автовокзала — всего 215 м.
Гостиница «Вилла Гламур»
Отель расположен в пешей доступности от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Площадь Бисмарка, Ботанический сад и Росгартенские ворота.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Специально для автопутешественников организована парковка. Также для гостей в отеле: сауна и паровая баня, есть крытый бассейн.
Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, гладильные услуги и консьерж.
Гостиница «Золотая бухта»
Гостиница находится в Калининграде в 1,5 км от центра.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в объект размещения. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
Отель «Шерлок»
Отель «Шерлок» расположен в Калининграде, в 0,4 км от Королевского парка. Из услуг тут есть следующее: wi-fi, смешанная парковка, круглосуточно работает стойка регистрации.
Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного отдыха и проживания гостей.
Кондитерская «ВДНХ» и кафе «Cutest» принимают посетителей в 0,2 км. Магазин «Семья» находится в 0,1 км.
На досуге туристы могут посетить музей «Дом китобоя», он расположен в 1,2 км. Достопримечательность «Башня Врангель» отдалена на 0,7 км. Бар «Ельцин» расположен в 0,3 км. Аэропорт Храброво в 18,3 км, до местного железнодорожного вокзала составляет 0,6 км.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Гостиница «Дона» 3
Гостиница «Дона» находится в Калининграде. Персонал разговаривает на 4-х языках.
Для гостей представлены номера разной ценовой категории, в каждом из которых есть все необходимое для комфортного проживания. Ванная комната оснащена средствами гигиены и феном. Из дополнительных услуг камера хранения багажа, бизнес-центр.
Ресторан «Dolce Vita» предлагает вам насладиться вкусными блюдами и различными напитками. Летом отдыхающие могут разместиться на летней террасе.
Поблизости располагаются Росгартенские ворота, Башня Дона, Музей янтаря, Верхнее озеро, старинная крепость Оборонительная казарма, руины Королевского замка, дом Советов. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,6 км, до аэропорта — 18,6 км.
Гостиница «РиверСайд» 3
Ресторанно-гостиничный комплекс «РиверСайд» находится на берегу реки Новая Преголя в Ленинградском районе Калининграда.
Для размещения представлены двухместные номера различных категорий и вместительные апартаменты, оснащенные удобными спальными местами, холодильником, столом, кондиционером, телевизором и Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей подготовили набор полотенец, гигиенические принадлежности, фен, тапочки, халат.
За отдельную плату доступен заказ континентального завтрака в лобби-баре.
К услугам гостей два банкетных зала для проведения торжественных мероприятий и бизнес-встреч.
На территории оборудован банный комплекс с открытым бассейном, баней, купелью, спа-зоной и большой террасой для загара. Рядом расположен Ялтинский парк — 470 м, Закхаймские ворота — 870 м, интерактивный музей «Bit и pixel» — 520 м. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4,2 км, до аэропорта — 27,7 км.
Апартаменты по системе «Фортуна»
Апартаменты/апарт-отели, бюджетный вариант комфорт класса.
Увидеть заранее апартаменты возможности нет. Конкретный вариант согласовывается за день до заезда. Адрес вы получите непосредственно за день до заезда.
Обратите внимание! Апартаменты являются залоговыми: необходимо внести залог, который будет возвращен в течение 1-3 суток после выезда. Сумма залога варьируется от 2000 до 6000 рублей в зависимости от срока проживания.
В апартаментах есть все условия отеля: банные принадлежности, средства личной гигиены, фен, постельные принадлежности, wi-fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 2 завтрака при размещении в гостиницах "Турист", "Шерлок", "Вилла Гламур", "Дона"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Экскурсия в день заезда, если выбран тариф с включенной экскурсией
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист", "Шерлок", "Вилла Гламур", "Дона"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 1000 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1700 руб
- Экскурсия в день заезда, если выбран тариф с не включенной в стоимость экскурсией
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное!) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|Турист
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|Академическая
Июнь-август: у гостиницы Академическая
С сентября: у гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|10 мин. на автобусе
|Золотая бухта
|Южный вокзал
|10 мин. пешком
|Шерлок
|Гостиница Калининград
|10 мин. на автобусе
|Вилла Гламур
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|5 мин. пешком
|Smart KDO
|Южный вокзал
|Пруссия
|Южный вокзал
|15 мин. на автобусе
|Ривер Сайд
|Гостиница Калининград
|10 мин. на автобусе
|Дона
|Гостиница Калининград
|10 мин. пешком
|Апартаменты по системе Фортуна
Гостиница Турист
Гостиница Калининград
Южный вокзал
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 1000 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1700 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Какие особенности есть у данного тура?
- На тур действует два тарифа: в первый – экскурсия в день заезда не входит в стоимость, во второй – экскурсия в день заезда включена в стоимость тура.
- Если Вы хотите забронировать дополнительную ночь, обратитесь к нашему менеджеру при покупке тура.
Обратите внимание! Если вы бронируете первый тариф (экскурсия в день заезда не включена), при покупке доп. ночи экскурсия в первый день основной части тура (3 д/2 н) также не входит в стоимость тура!