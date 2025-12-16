1 день

Понедельник. Экскурсия "Море, дюны, город. Увидеть и влюбиться" или экскурсия "На самый запад"

09:00 Экскурсия «Море, дюны, город. Увидеть и влюбиться» (маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск).

Красота может быть разной природной и рукотворной, движущейся и застывшей. Главное, что бы она радовала взгляд и рождала эмоции. Именно это мы обещаем вам на экскурсии «Море, дюны, город».

Начнется она с посещения национального парка «Куршская коса», в котором даже закоренелые скептики проникаются красотой природы.

Ведь здесь, на узенькой полосе суши, разделяющей Балтийское море и Куршский залив, одновременно можно увидеть и прекрасные густые леса, и величественные песчанные дюны, и просторы седой Балтики.

Проникнувшись природной красотой, мы отправимся в чудесный Зеленоградск, город-курорт, город-праздник, созданный руками человека, но как будто вышедший из сказки.

Уютные улочки, нарядные домики, множество арт-объектов, милых кофеен, музеев и магазинчиков и, конечно, зеленоградские коты, настоящие хозяева этого чудесного города.

Здесь вы почувствуете, каким должен быть город, созданный для комфорта и удовольствия человека, а наши экскурсоводы расскажут вам о том, как был достигнут такой эффект.

И поверьте, вы влюбитесь без остатка в эти места, а эмоции и впечатления от этой поездки останутся с вами на долгие годы.

17:00 Окончание экскурсии.

Или

09:00 Экскурсия «На самый запад» (маршрут: г. Балтийск — Балтийская коса).

Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной набережной России с пришвартованными здесь военными кораблями.

Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.

Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак».

Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.

Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19 вв. Гостеприимные хозяева Люнета расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками.

От стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, Вам откроется прекрасный вид на стык трех акваторий — моря, залива и канала.

16:00 Окончание экскурсии.

