2 день

Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска»

09:00 Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска» (маршрут: г. Балтийск — пос. Янтарный).

Что увидим:Балтийск: памятники Петру I и императрице Елизавете, Шведскую крепость Пиллау, 200-летний маяк, гавань, в которой швартуется флот. Янтарный: сохранившуюся застройку старинных домов, водонапорную башню, парк Беккера, променад, янтарное производство.

В этом захватывающем путешествии откроем для себя многообразие Балтийского моря. Наш маршрут начнется в Балтийске (бывший Пиллау) — самом западном форпосте военно-морского флота.

Здесь нас встретят гордые корабли и величавые лебеди, а также Шведская крепость, ставшая прототипом питерской Петропавловки. Узнаем, чем занимался Петр I под именем Петра Михайлова, и почему набережную Пиллау назвали «Русской» в 17 веке.

Далее нас ждет уютный Янтарный (Пальминикен), где сосредоточено 80% мировых запасов янтаря и где Балтика удивляет своим спокойствием.

Мы прогуляемся по узким улочкам, наслаждаясь аккуратными домиками позапрошлого века.

Побываем на янтарном производстве, где мастера раскроют свои секреты. Завершим день прогулкой по старинному парку Беккера и роскошному променаду.

16:00 Окончание экскурсии.

