Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Авторский тур в Калининграде

Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки

5
1 отзыв
Хочется чего-то необычного? Мы подготовили нестандартный маршрут по Калининградской области и вместе с вами будем раскрывать эти скрытые жемчужины, до которых массовые туристы не добираются.

Погуляем по уютному Полесску, расположенному на каналах и реках и напоминающему Венецию, переночуем в рыцарском замке с номерами в средневековом стиле и доберемся до самой западной точки России — в Балтийск, который до недавнего времени был закрыт для всех гостей.
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Ближайшие даты:
4
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7
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет и QR-кода о пройденной вакцинации, или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до заезда.

В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Проживание. Первую ночь проведем в необычном отеле-замке «Нессельбек» 3* с номерами в средневековом стиле или в отеле «Усадьба». Следующие ночи — в трехзвездочных отелях в Светлогорске «Фрам», «Универсал», «Геогренсвальде» или «Раушен». Размещение двухместное, все удобства в номере. В летний период возможно размещение в глемпинге «БалтикСпорт». Также в Светлогорске, с доплатой, возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман». Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В стоимость тура входят завтраки. Обеды и ужины в кафе самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Калининграду

Секретный бункер. Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Начнем с «Секретного бункера», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов.

История Кенигсберга. Затем осмотрим оборонительные укрепления города. Раньше Кенигсберг был защищен «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Вы увидите Закхаймские и Королевские ворота, Литовский вал, а потом и современную часть города — Рыбную деревню.

Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, который даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли, внутри которых находятся музеи.

Вкусный вечер. В завершение дня заглянем в Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Вы узнаете любопытные исторические факты о производстве марципана в Кенигсберге и в мире, рецепт кенигсбергского марципана и особенности росписи. В магазинчике при музее можно приобрести марципан в подарок друзьям и близким.

Ночь в замке. Заселимся в трехзвездочный отель «Нессельбек», который спроектирован в виде средневекового замка. Номера внутри тоже необычные, а еще внутри есть собственная пивоварня и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам. Если в отеле не будет мест, то разместимся в соседней «Усадьбе», которая находится в пешей доступности от «Нессельбека». Так что в любом случае вы сможете сходить на пивоварню и поужинать в средневековом ресторане.

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2 день

Балтийская коса, город-порт и самая западная точка России

Развалины замка. Завтракаем в гостинице, собираем вещи и выезжаем из замка — сегодня отправимся к самой западной точке России, в город Балтийск. По пути посмотрим развалины замка Фишхаузен, где первый герцог Восточной Пруссии Альбрехт Гогенцоллен венчался с датской принцессой Доротеей.

Западный рубеж. Балтийск — это портовый город, который долгое время был закрытым. Вы сможете оценить масштаб и мощь российского Балтийского флота и увидеть множество необычных кораблей. Мы посетим Елизаветинский форт — огромный памятник Елизавете Петровне на коне, а потом прогуляемся по набережной вдаль к морю. И вот мы уже в самой западной точке России!

Балтийская коса. Переберемся на Балтийскую косу и погуляем среди «танцующего леса» — необычных деревьев, которые будто бы пошли в пляс. Вы узнаете, что случилось с этими деревьями, исследуете ангары аэродрома «Нойтиф», найдете немецкую шифровальную машинку времен второй мировой войны «Энигма» и просто насладитесь нетронутой природы — из-за отдаленности в эти места мало кто доезжает и людей обычно здесь немного. Посетим аутентичный музей «Старый Люнет», посвященный Балтийской косе.

Вечер в Светлогорске. Вернемся в Светлогорск, прогуляемся по этому курортному городку с экскурсией и заселимся в отель. Мы подскажем, куда сходить поужинать и что делать вечером, если остались силы.

Балтийская коса, город-порт и самая западная точка РоссииБалтийская коса, город-порт и самая западная точка РоссииБалтийская коса, город-порт и самая западная точка РоссииБалтийская коса, город-порт и самая западная точка РоссииБалтийская коса, город-порт и самая западная точка РоссииБалтийская коса, город-порт и самая западная точка РоссииБалтийская коса, город-порт и самая западная точка России
3 день

Калининградская Венеция - Полесск-Лабиау

Легенды немецких пивоварен и старая школа. После вкусного завтрака отправимся в места, которые называют «Калининградской Голландией» или «Калининградской Венецией» — в Полесск. Множество каналов, рек, озер выгодно отличают город от всех остальных. Зайдем в музей истории пива — в Лабиау (так назывался Полесск раньше) этот промысел имеет богатую историю. Потом посмотрим старую немецкую школу Вальдвинкель. Вы узнаете, на каких досках писали в довоенное время, как выглядели парты, сколько человек было в классе и как проходил урок.

Замок, пивоварня и разводной мост. Затем заглянем в замок Лабиау, который упоминался еще в XIII веке. Замок принадлежал Тевтонскому Ордену и достаточно хорошо сохранился до нашего времени. Потом прогуляемся по городу: вы увидите старинную пивоварню Альберта Бланкенштайна, и услышите необычную историю об Орлином мосте.
Вечером вернемся в Светлогорск и отдохнем после такого насыщенного дня.

Калининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-ЛабиауКалининградская Венеция - Полесск-Лабиау
4 день

Отъезд, немецкая сыроварня и средневековый замок

Завтракаем в отеле, собираем вещи и выезжаем. Мы отвезем вас в аэропорт к любому рейсу в промежутке от 9 до 22 часов. При желании и времени можно заехать в средневековый замок Шаакен и на сыроварню Шаакендорф (за дополнительную плату).

Отъезд, немецкая сыроварня и средневековый замок

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/ж. - д. вокзал
  • Проживание: 1 ночь в отеле Нессельбек или Усадьба, 2 ночи - в отеле Фрам или Раушен, или Геогренсвальде, или Универсал. Цена дана при двухместном размещении
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - от 6000 руб., зависит от сезона, подселения нет
  • Обеды и ужины в кафе по маршруту - от 500-1000 руб
  • Личные расходы и покупка сувениров
  • Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
  • Стоимость тура с 28.04.2024 по 25.05.2024 - 41 900 руб., с 01.06.2024 по 31.08.2024 - 43 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, любые рейсы в промежутке с 9 до 22 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
11 мая 2022
Отличные экскурсоводы. Отличная Организация маршрута. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхДворцы, замки и особнякиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыБалтийская косаПопулярные места

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