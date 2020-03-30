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Последние новости коронавируса в Калмыкии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 497+3
  • Умерло 6
  • Выздоровело 146+17
  • Болеют сейчас 345
  • Летальность 1.21%около 12 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Калмыкии, включая Элисту, находится 0.21%, 497 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 146 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 345 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Элисте и Калмыкии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калмыкии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.33 разав Калмыкии летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
12 человекв среднем умирает в Калмыкии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Калмыкии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Элисте и Калмыкии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Калмыкии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020497+3+1%6146+17+13%345-14
11 мая 2020494+21+4%6129+24+23%359-3
10 мая 2020473+18+4%6+1+20%105+3+3%362+14
9 мая 2020455+50+12%5102+8+9%348+42
8 мая 2020405+26+7%594+25+36%306+1
7 мая 2020379+28+8%569+15+28%305+13
6 мая 2020351+29+9%554+1+2%292+28
5 мая 2020322+1+0.31%553264+1
4 мая 2020321+38+13%553263+38
3 мая 2020283+29+11%5+1+25%53+12+29%225+16
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калмыкии по дням

Калмыкия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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