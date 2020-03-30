Последние новости коронавируса в Калмыкии на сегодня со статистикой
Заразилось 497+3
Умерло 6
Выздоровело 146+17
Болеют сейчас 345
Летальность 1.21%около 12 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Калмыкии, включая Элисту, находится 0.21%, 497 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 146 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 345 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Элисте и Калмыкии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калмыкии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Калмыкии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Элисте и Калмыкии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Калмыкии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
497+3+1%
6
146+17+13%
▼345-14
11 мая 2020
494+21+4%
6
129+24+23%
▼359-3
10 мая 2020
473+18+4%
6+1+20%
105+3+3%
▲362+14
9 мая 2020
455+50+12%
5
102+8+9%
▲348+42
8 мая 2020
405+26+7%
5
94+25+36%
▲306+1
7 мая 2020
379+28+8%
5
69+15+28%
▲305+13
6 мая 2020
351+29+9%
5
54+1+2%
▲292+28
5 мая 2020
322+1+0.31%
5
53
▲264+1
4 мая 2020
321+38+13%
5
53
▲263+38
3 мая 2020
283+29+11%
5+1+25%
53+12+29%
▲225+16
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калмыкии по дням
Калмыкия и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Калмыкии
Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, перенесший COVID-19 в тяжелой форме, рассказал о течении болезни и первых симптомах заболевания. Он осознал, что с ним происходит, когда утратил обоняние и вкус. Это произошло через пять дней после того, как коронавирусом заразилась медсестра в его обсерваторе.
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из Тихвинской больницы имени Калмыкова, но пообещал вернуться. Он взял с собой телефон, он отвечает на звонки, но не хочет говорить, куда направился из больницы. Полиция разыскивает худого молодого человека среднего роста.
В Калмыкии от коронавируса вылечилась 90-летняя Надежда Мукабенова, став самой возрастной пациенткой в регионе, перенесшей COVID-19. Женщина заразилась от своих детей, которые не знали, что инфицированы. Сейчас она находится дома с дочерью и соблюдает режим самоизоляции. С выздоровлением ее поздравил глава республики.
«Единая Россия» собрала более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание поддержки гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, наибольшую активность проявили единороссы в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области.
Российская авиакомпания «Победа» анонсировала изменения в стоимости билетов после окончания периода самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, сообщил гендиректор Андрей Калмыков. По его словам, в настоящее время перевозчик сосредоточен на максимальном сокращении расходов для «небывалого снижения цен».
В российской авиакомпании «Победа» есть члены экипажа, зараженные коронавирусом, заявил гендиректор лоукостера Андрей Калмыков. По его словам, значительное число сотрудников находятся на карантине после контактов с носителями коронавирусной инфекции. На рейсах становится все больше людей с симптомами, отметил он.
За последние сутки в 24 регионах России подтвердилось 500 новых случаев коронавируса, впервые диагнозы поставили в Магаданской и Астраханской областях. Больше всего случаев выявили в Москве — 367 человек. По одному человеку заразились в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области.
Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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