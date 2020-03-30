Заразилось 497 +3

Умерло 6

Выздоровело 146 +17

Болеют сейчас 345

Летальность 1.21% около 12 чел. на 1000 заболевших

В Калмыкии, включая Элисту, находится 0.21%, 497 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 146 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 345 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Элисте и Калмыкии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калмыкии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.33 раза в Калмыкии летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 12 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Калмыкии

Карта распространения коронавируса в Калмыкии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Элисте и Калмыкии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Калмыкии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 497 +3+1% 6 146 +17+13% ▼ 345-14 11 мая 2020 494 +21+4% 6 129 +24+23% ▼ 359-3 10 мая 2020 473 +18+4% 6 +1+20% 105 +3+3% ▲ 362+14 9 мая 2020 455 +50+12% 5 102 +8+9% ▲ 348+42 8 мая 2020 405 +26+7% 5 94 +25+36% ▲ 306+1 7 мая 2020 379 +28+8% 5 69 +15+28% ▲ 305+13 6 мая 2020 351 +29+9% 5 54 +1+2% ▲ 292+28 5 мая 2020 322 +1+0.31% 5 53 ▲ 264+1 4 мая 2020 321 +38+13% 5 53 ▲ 263+38 3 мая 2020 283 +29+11% 5 +1+25% 53 +12+29% ▲ 225+16 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калмыкии по дням