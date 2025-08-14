Самая красивая деревня России Бехово, усадьба Борок (Поленово) — погружение в мир Василия Дмитриевича Поленова, история и красота места, которое он выбрал для жизни и живописи.
Таруса — нас ждёт путешествие с историями, рассказами об удивительных тарусских дачниках, купанием в Оке и Таруске, вкусной едой и необыкновенной красотой жизни в каждой минуте дня!
Таруса — нас ждёт путешествие с историями, рассказами об удивительных тарусских дачниках, купанием в Оке и Таруске, вкусной едой и необыкновенной красотой жизни в каждой минуте дня!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? В наших неспешных прогулках по Тарусе для вас оживут истории и лица знаменитых тарусских дачников: семьи Цветаевых, Виктора Борисова-Мусатова, Беллы Ахмадулиной, Николая Заболоцкого и Василия Ватагина, Константина Паустовского, Арсения Тарковского и многих, многих других, важные и чудесные детали, штрихи жизни города, раскинувшегося в излучине рек Оки и Таруски. Мы пройдёмся по старинной центральной соборной площади Тарусы, пройдём по Цветаевской тропе, увидим знаменитый камень Марины Цветаевой, поднимемся на Мусатовский косогор и дойдём до храма Воскресения. Нас ждёт Таруса Паустовского, дом, в котором он жил, пейзажи речки Таруски, где он так любил рыбачить. Истории знаменитых тарусских дачников будут сопровождать наши прогулки по городу. Мы посетим все самые знаковые места Тарусы, прогуляемся по уютным улочкам, посетим креативные арт-пространства города, сделаем много неожиданных и приятных открытий! Небольшой комфортный катерок доставит нас в Бехово — мы поднимемся на высокий косогор, смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на Оку. Бехово – место, выбранное Василием Дмитриевичем Поленовым для обустройства родового гнезда, места жизни. Погуляем по Бехово, пройдём по старому кладбищу к некрополю семьи Поленовых, дойдём до церкви святой Троицы, построенной по проекту Василия Дмитриевича в 1906 году. Нас ждёт погружение в невероятный рукотворный мир Поленова: во всё, что он нарисовал, придумал и построил в этих прекрасных местах. Дальше нас ждёт усадьба Борок (Поленово) — большой усадебный дом, адмиралтейство, мастерская художника «Аббатство», фахверк, красивейший рукотворный парк усадьбы. Важная информация:
В сезон навигации (апрель-октябрь) путешествие включает в себя прогулку на катере от Тарусы до Бехово и Поленово.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная соборная площадь Тарусы: Собор Петра и Павла
- Ансамбль казначейства
- Тарусская картинная галерея
- Памятник генералу Ефремову
- Галерея тарусских мастеров
- Набережная Оки
- Памятники Марине Цветаевой, Белле Ахмадулиной, Константину Паустовскому
- Цветаевская тропа
- Мусатовский косогор
- Старое хлыстовское кладбище на берегу Оки: надгробие художника Виктора Борисова-Мусатова
- Церковь Воскресения Христова
- Дом-музей семьи Цветаевых
- Мемориальный дом-музей Паустовского
- Дом литераторов
- Бехово
- Храм Живоначальной Троицы
- Старое кладбище, где похоронены все Поленовы
- Усадьба Поленово
- Адмиралтейство
- Мастерская художника «Аббатство»
- Фахверк
- Рукотворный парк усадьбы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Стоимость катера до Бехова и Поленово
- Стоимость музеев усадьбы Поленово
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, вход в парк ИМ.К.Э. Циолковского
Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В сезон навигации (апрель-октябрь) путешествие включает в себя прогулку на катере от Тарусы до Бехово и Поленово
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 авг 2025
Огромное спасибо Анне Кравченко за великолепную экскурсию в Тарусу и Поленово. Узнали много нового и интересного. Анна высококвалифицированный и очень эрудированный экскурсовод.
Отдельное спасибо водителю Виктору за внимательное отношение к нам и прекрасное управление автомобилем.
Буду рекомендовать их своим друзьям.
Отдельное спасибо водителю Виктору за внимательное отношение к нам и прекрасное управление автомобилем.
Буду рекомендовать их своим друзьям.
В
Владимир
24 июл 2025
Увидел многое, понравилось всё, охранника в музее К. Г. Паустовского уволить за хамство.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Досуг провинциалов
Начало: Площадь Театральная, дом 1. Здание Драмтеатра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Полотняный завод. Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.