Что вас ждёт? В наших неспешных прогулках по Тарусе для вас оживут истории и лица знаменитых тарусских дачников: семьи Цветаевых, Виктора Борисова-Мусатова, Беллы Ахмадулиной, Николая Заболоцкого и Василия Ватагина, Константина Паустовского, Арсения Тарковского и многих, многих других, важные и чудесные детали, штрихи жизни города, раскинувшегося в излучине рек Оки и Таруски. Мы пройдёмся по старинной центральной соборной площади Тарусы, пройдём по Цветаевской тропе, увидим знаменитый камень Марины Цветаевой, поднимемся на Мусатовский косогор и дойдём до храма Воскресения. Нас ждёт Таруса Паустовского, дом, в котором он жил, пейзажи речки Таруски, где он так любил рыбачить. Истории знаменитых тарусских дачников будут сопровождать наши прогулки по городу. Мы посетим все самые знаковые места Тарусы, прогуляемся по уютным улочкам, посетим креативные арт-пространства города, сделаем много неожиданных и приятных открытий! Небольшой комфортный катерок доставит нас в Бехово — мы поднимемся на высокий косогор, смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на Оку. Бехово – место, выбранное Василием Дмитриевичем Поленовым для обустройства родового гнезда, места жизни. Погуляем по Бехово, пройдём по старому кладбищу к некрополю семьи Поленовых, дойдём до церкви святой Троицы, построенной по проекту Василия Дмитриевича в 1906 году. Нас ждёт погружение в невероятный рукотворный мир Поленова: во всё, что он нарисовал, придумал и построил в этих прекрасных местах. Дальше нас ждёт усадьба Борок (Поленово) — большой усадебный дом, адмиралтейство, мастерская художника «Аббатство», фахверк, красивейший рукотворный парк усадьбы. Важная информация:

В сезон навигации (апрель-октябрь) путешествие включает в себя прогулку на катере от Тарусы до Бехово и Поленово.