6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калуга без Википедии

Об истории города я расскажу легко и непринужденно, доступно детям и взрослым. Вы узнаете об истоках Калуги, о расцвете во времена купечества и приезде Екатерины II, о судьбе города в 20 веке и современности. А еще я поделюсь рецептом калужской сладости, секретами космонавтов и интересными фактами о жизни Циолковского в Калуге — их редко услышишь на классических экскурсиях.

Важные и живописные уголки города

Путешествовать из века в век мы будем, гуляя или проезжая по главным достопримечательностям. Вы побываете на месте старой крепости, увидите «легкие» Калуги — Сосновый бор, пройдете по старейшему в России действующему виадуку и по оживленной центральной улице Кирова. Услышите колокольный звон «сердца» города, Троицкого кафедрального собора, разгадаете загадки в архитектуре театра и даже найдете кусочек Санкт-Петербурга в Калуге.

По пути я с удовольствием пофотографирую вас, подскажу лучшие виды для фото и посоветую, где вкусно поесть и куда еще сходить в Калуге.