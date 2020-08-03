6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Неформально-обзорная экскурсия по Калуге

Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций

Вера
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Вера – ваш гид
Почему неформально-обзорная? Эти 3 часа не будут похожи на школьный урок.

Вместе мы погуляем по главным местам города, раскроем его прошлое, тайны и необычные сюжеты.

Я люблю свой город 🏙️ и вижу, как активно он развивается в последние годы — поэтому экскурсия ⛳ пройдет в дружеском формате и поможет прочувствовать прекрасную Калугу.

2500 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге

Что вас ожидает

Калуга без Википедии
Об истории города я расскажу легко и непринужденно, доступно детям и взрослым. Вы узнаете об истоках Калуги, о расцвете во времена купечества и приезде Екатерины II, о судьбе города в 20 веке и современности. А еще я поделюсь рецептом калужской сладости, секретами космонавтов и интересными фактами о жизни Циолковского в Калуге — их редко услышишь на классических экскурсиях.

Важные и живописные уголки города
Путешествовать из века в век мы будем, гуляя или проезжая по главным достопримечательностям. Вы побываете на месте старой крепости, увидите «легкие» Калуги — Сосновый бор, пройдете по старейшему в России действующему виадуку и по оживленной центральной улице Кирова. Услышите колокольный звон «сердца» города, Троицкого кафедрального собора, разгадаете загадки в архитектуре театра и даже найдете кусочек Санкт-Петербурга в Калуге.

По пути я с удовольствием пофотографирую вас, подскажу лучшие виды для фото и посоветую, где вкусно поесть и куда еще сходить в Калуге.

Организационные детали

Экскурсия может быть пешеходной или проводиться на вашем автомобиле. Стоимость от этого не меняется.

Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Музея истории космонавтики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Меня зовут Вера, я гид-экскурсовод. Работаю в туризме более 7 лет, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии легкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу ко мне на экскурсии!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Получили большое удовольствие от прогулки по Калуге с Верой. Узнали много нового о жизни Константина Циолковского, прошлом города и его настоящем. Вера не только познакомила нас с основными достопримечательностями, но и сориентировала, где лучше поужинать, где прогуляться вечером, где выпить кофе. А также поделилась личным ощущением от города, что особенно ценно.
26 июля 2020
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Вера! Очень интересно и совсем не скучно! Обязательно порекомендую знакомым и друзьям. Вера, еще раз большое спасибо!
22 июля 2020
Всем экскурсия очень понравилась! Вера, спасибо!
21 июля 2020
Очень понравился подход Веры, видно, что любит свою работу. Увлекательно рассказывает, много новой информации. Интересный маршрут и приятное впечатление. Рекомендую экскурсию и гида
18 июля 2020
Вера не только профессионал, который знает все о городе, но и влюблённый в город житель, рассказывающий интересно и ярко и про историю, и про то где самый вкусный кофе:). А ещё приятный и легкий в общении человек, с которым 3 часа пролетает незаметно. Получили огромное удовольствие.
16 июля 2020
Вера - отличный экскурсовод. Очень хорошо владеет материалом (как историческим, так и современным) и при этом не просто "следует схеме", но взаимодействует со слушателями, чувствует, что людям больше интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Наши дети (17 лет) остались просто в восторге от Калуги. Спасибо огромное за такое живое знакомство с городом!

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